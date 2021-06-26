Посол Германии в Украине Фельдгузен о желании Меркель возобновить диалог с Путиным: Франция и Германия хотят четко определить политику ЕС по РФ

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, Франция и Германия хотят более четко определить политику ЕС в отношении России:

быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым;

дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции,

более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.

Посол заявила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.

"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - заявила Фельдгузен.

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Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.

Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.

МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.

Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.