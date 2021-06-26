Посол Германии в Украине Фельдгузен о желании Меркель возобновить диалог с Путиным: Франция и Германия хотят четко определить политику ЕС по РФ
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен объяснила желание канцлера Германии Ангелы Меркель возобновить диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Здесь речь идет о немецко-французских предложениях по более четко определенной политике ЕС в отношении России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол рассказала в интервью изданию "Зеркало недели".
По ее словам, Франция и Германия хотят более четко определить политику ЕС в отношении России:
- быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимым;
- дополнительные ограничительные меры, включая экономические санкции,
- более интенсивное сотрудничество со странами Восточного партнерства.
Посол заявила, что возможность поговорить, в том числе и на самом высоком уровне, с российским президентом по таким вопросам, как например изменение климата и окружающая среда на основе принципов Могерини, была лишь частью этих предложений.
"В Европейском Совете 24 июня не было большинства для поддержки данного предложения. Вот так ведутся дискуссии в ЕС по внешней политике: в отношении этого нужен консенсус всех государств-членов, которого не было по этому предложению", - заявила Фельдгузен.
Напомним, ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на источник, что Меркель хочет пригласить Путина на саммит ЕС, а Макрон ее поддержал. Позднее Меркель заявила, что Евросоюз должен искать прямой контакт с Россией и Путиным. А Макрон сказал, что ЕС нужен диалог с Россией.
Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в Кремле инициативу оценили положительно.
Против приглашения Путина выступают Польша и страны Балтии. Не понравилась идея и Нидерландам - премьер этой страны Рютте заявил, что не будет встречаться с Путиным.
МИД Украины считает, что инициатива возобновления саммитов ЕС и РФ опасна и может подорвать эффективность санкций.
Позже стало известно, что лидеры ЕС отклонили предложение Меркель и Макрона провести официальные переговоры с Путиным.
Пожалуйста, подождите...
У него хорошо получается.
Лободе надавал, Басту обломал, пусть теперь Меркель боится.
С 90-х годов вы определяете свою позицию, последовательно отдавая России часть Молдавии, затем Грузии, теперь Украины. Скоро будете готовы ещё что то отдать - например Прибалтику или Польшу.
Похоже что все ваши ценности заключаются в величине денежных сумм, идущих от Кремля.
За Германию вообще стыдно: во всех конфликтах она всегда пасёт последних в угоду Путину.
уровень примерно тот.
на кого эта хрень рассчитана?
"Животворящий" подав сигнал, легітимізував типу =вбивцю= (навибачався переконливо), тепер =союзники=, про яких він стільки натріщав і попхався в Європу, підхопили естафету.
Але кричать про =погану= Меркель (вона така й була, але такого ніби не пропонувала раніше), про тлю (тут взагалі без питань).
бабка Меркель проснулась -«быстрые и эффективные санкции ЕС против России, если действия РФ делают это необходимымИсточник: https://censor.net/ru/n3273655
https://mobile.twitter.com/PolNorman1 Pol Norman @PolNorman1
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Германия останавливает авиасообщение с Россией из-за волны заболеваний ковид, которая накрыла Российскую Федерацию.
Россия вошла в топ 4 стран по заболеваемости и в топ 3 стран по кол-ву смертей
Я допоможу коротко та чітко визначити політику Німеччини щодо РФ: Якмога енергійніше смоктати російську трубу з лицем найвищого ступеню стурбованності.
А может быть политику ЕС по московии должен определять Брюссель, а не исключительно Германия и Франция?
Але Вона намагається виставити себе ще потрібній для КООП "Озеро", однак час розставить свої червоні лінії. Думаю їй вже приготували місце у ГазПромі. Штазі своїх не кидають.
Мікрон взагалі чекає виборів як Порятунку бо боїться чегових виступів ЖИЛЕТІВ.
Бріти молодці!!!!!!!!! Вони вгадали з тим що будуть метамарфози з фрау і маланцем жабоїдом і відмжувались.
А от наші паршиві гниди не дають можливості вирватись з обіймів ката, тому що усі олігархи що сидять на голці Газ Прому не заінтересовані втрачати своє місце. маланці обох країн єднаються поставили свого у Президента недолугого але надали йому няньку яка керує у незаконний спосіб усім, а нянька як тішиться - розставляє усюди своїх москаликів.
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/ Добрый следователь Эммануэль