Крымскотатарский флаг - наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину, - Офис Президента. ФОТО

С 2010 года в Украине 26 июня празднуют День крымскотатарского флага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Золотая тамга на голубом полотнище - это символ нового рождения политической жизни крымских татар. Так сказал муфтий Крыма Номан Челебиджихан на открытии первого Курултая в Бахчисарайском дворце в ноябре 1917 года, когда был утвержден национальный флаг крымскотатарского народа. В его основу положена тарак-тамга - родовой знак династии Гиреев, основанной в XV веке первым крымским ханом Хаджи I Гиреем, который добился независимости Крыма от Золотой Орды", - следует из сообщения.

Подчеркивается также, что в течение десятилетий крымскотатарский народ мужественно боролся за право на свое существование, идентичность, право жить на своей земле. В 1918 году большевики разогнали Курултай, арестовали и расстреляли сотни крымских татар и признали голубой флаг с тамгой "буржуазно-националистическим" символом. А в 1944 году советский режим устроил депортации крымских татар с их исторической родины, что превратилось в настоящий геноцид. И свыше 20 лет советская власть отрицала преступный характер насильственной депортации.

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"Крымскотатарский флаг снова официально появился на крымской земле в 1991 году, когда с обретением Украиной независимости в Симферополе состоялся второй Курултай. А с 2010 года в Украине 26 июня празднуем День крымскотатарского флага", - отмечают в ОП.

Также напоминается, что с началом оккупации Крымского полуострова Россией в 2014 году крымских татар снова начали преследовать, как и 77 лет назад. В их дома врываются ночью, их бросают за решетку по надуманным обвинениям без возможности защитить себя и даже не предоставляют надлежащей медицинской помощи.









"В таких условиях голубой флаг с золотой тамгой - синоним чистоты и свободы, честности и верности, безупречности и силы - снова стал символом борьбы крымскотатарского народа за свои права. Символом сопротивления захватчикам, символом духа свободы, заложенных многими поколениями. Это наш общий символ борьбы за возвращение Крыма домой - в Украину. Ведь украинцы и крымские татары последние восемь лет ведут совместную борьбу - за украденный у нас родной Крым", - отмечают в Офисе Президента.

"Именно с этой целью президент Владимир Зеленский своим указом утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот документ среди прочего предусматривает восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа. Во исполнение этого положения 18 мая 2021 года, в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный проект закона "О коренных народах Украины". Это должны были сделать еще 30 лет назад, но откладывали. Действующий глава государства совершил этот важный шаг", - сказано в сообщении.

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"26 июня в Украине вспоминаем тех, кто под крымскотатарским флагом боролся за право своего народа на самоидентификацию, кто поставил возвращение в родной дом высшей целью своей жизни и кто принял мученическую смерть. Восстановление прав крымскотатарского народа как коренного народа Украины станет настоящим проявлением исторической справедливости. Будем делать все возможное для этого!", - подытожили в Офисе главы государства.

В свою очередь 5-й президент Украины, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко отметил, что крымскотатарский флаг это символ несокрушимости и любви к родной земле.

Как подчеркивает пресс-служба партии, Порошенко поздравил всех с Днем крымскотатарского флага. Он напомнил, что 30 лет назад возобновил свою работу Курултай крымскотатарского народа, а вместе с тем был восстановлен и голубой флаг с золотой тамгой. Сегодня уже традиционно активисты поднимут огромное знамя в небо над временно оккупированным украинским Крымом.

"От Краматорска в Херсон - крымскотатарский флаг за десять дней прошел десять городов. Сотни рук украинцев написали слова поддержки и пожелания: "Крым - это Украина! Мы любим! "," Вернем Крым домой! "," Оккупанты, вон из Крыма! ", - пишет Порошенко.

"Этот флаг поднимется над крымским небом как символ того, что наша борьба продолжается. И мы не остановимся, пока Крым не вернется в украинский дом, а российский агрессор не заплатит высокую цену за оккупацию полуострова", - отмечает Порошенко.

"В этом году День крымскотатарского флага особый. Ровно тридцать лет назад продолжил работать Первый Курултай после долгого перерыва, связанного с российско-большевитским террором против крымскотатарского народа. Тогда же был восстановлен и крымскотатарский флаг", - напоминает он.

"За эти годы золотая тамга на голубом флаге стала синонимом борьбы, несокрушимости, верности и любви к родной земле. Символом, который объединил украинцев различных национальностей вокруг ценностей свободы и права мирно жить в собственном доме, в украинском Крыму", - отметил лидер "Европейской Солидарности".

"Наше единство, твердость и непреклонность приближают день, когда крымскотатарский флаг снова будет поднят рядом с украинским в освобожденном от агрессора Крыму. Иначе не может и быть, ведь Крым - это Украина! ", - пишет пятый президент.