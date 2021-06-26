Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко

Сравнивать принудительную посадку самолета для захвата оппозиционера и операцию по захвату "вагнеровцев" - это все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой ВСУ.

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук экс-генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

Далее он приводит свои тезисы по данному вопросу:

1. Принудительная посадка самолета Ryanair с помощью белорусских истребителей - не то же, что посадка заранее подготовленного и согласованного со страной отправления самолета;

2. Принуждение к посадке гражданских пилотов - не то же, что спланированные действия подготовленных спецслужбами пилотов;

3. Непрогнозируемые действия пассажиров при принудительной посадке самолета - не то же, что спланированные и отработанные на тренировках действия спецназовцев на борту с "вагнеровцами";

4. Террористический захват самолета ради заключения оппозиционного деятеля - не то же, что совместные со странами НАТО действия в рамках уголовного производства для наказания международных террористов.

5. Обнародованные материалы СБУ и ГПУ по делу "вагнеровцев" убедительно доказывают, что это была именно украинская спецоперация с привлечением зарубежных партнеров в рамках международной правовой помощи.

"Срок давности статьи УК за государственную измену - больше даже двух президентских сроков", - добавил Луценко.

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Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.

Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.