Сравнивать принудительную посадку Ryanair для ареста оппозиционера с операцией по захвату "вагнеровцев" - все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой, - Луценко
Сравнивать принудительную посадку самолета для захвата оппозиционера и операцию по захвату "вагнеровцев" - это все равно, что сравнивать 95-й квартал с 95-й бригадой ВСУ.
Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук экс-генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
Далее он приводит свои тезисы по данному вопросу:
1. Принудительная посадка самолета Ryanair с помощью белорусских истребителей - не то же, что посадка заранее подготовленного и согласованного со страной отправления самолета;
2. Принуждение к посадке гражданских пилотов - не то же, что спланированные действия подготовленных спецслужбами пилотов;
3. Непрогнозируемые действия пассажиров при принудительной посадке самолета - не то же, что спланированные и отработанные на тренировках действия спецназовцев на борту с "вагнеровцами";
4. Террористический захват самолета ради заключения оппозиционного деятеля - не то же, что совместные со странами НАТО действия в рамках уголовного производства для наказания международных террористов.
5. Обнародованные материалы СБУ и ГПУ по делу "вагнеровцев" убедительно доказывают, что это была именно украинская спецоперация с привлечением зарубежных партнеров в рамках международной правовой помощи.
"Срок давности статьи УК за государственную измену - больше даже двух президентских сроков", - добавил Луценко.
Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
Класс! Мирные пассажиры, которых никто не пугал возможностью аварийной посадки, оказывается, могли ужасно нашкодить в лице Протасевича - единственного, кому посадка грозила неприятностями. А вот многочисленная банда обученных убийц, которая могла совершить попытку захвата самолета еще в воздухе, не говоря о сопротивлении спецназу на земле, угрозы пассажирам не представляла. Или м.б. на рейсе с вагнеровцами все остальные пассажиры планировались быть спецназовцами и совершить бой с вагнеровцами еще в воздухе? Луценко привычно бредит, его папа еще в детстве выучил, как нужно говорить с быдлом - слушателями и читателями "великих людей".
самолёт не мог быть с "пассажирами", летящими из какой-нибудь условной Эстонии, Польши, Германии в Турцию?
эти "вояки" обсыраются при первом же шухере.. тем более - когда без оружия и в самолете.
ага-ага.. танк и подводная лодка в багаже самолета
Д******, б*ля))
З яких пір у літаки пускають з вогнепальниою ?
Никаких предательских схем, никаких дъявольских раскладов!
Зеленский слил операцию по вагнеровцам когда узнал, что её ОДОБРИЛ ПОРОШЕНКО !!!
...
чисто технічно (та і філософічно) не стояти їм поруч...
А какая здесь "страна отправления"?
"Бацька" ж был не в курсе
Минск-Стамбул
Стамбул - Минск - сторона отправления - Турция
Минск - Стамбул - сторона отправления - ?
Минск - Стамбул - сторона прибытия - тоже Беларусь?
Это был рейс Стамбул - Стамбул с промежуточной посадкой в Минске.
Чуєш, а Вєнєдіктова вже з"їхала з Державної дачі, що займає її проти законно?
3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
1. 24 июля начальник ГУР МО Василий Бурба совместно с первым зампредом СБУ Русланом Баранецким прибыли к президенту для доклада о проведении финальной части операции и скором вылете террористов из Минска. В кабинете на совещании вместе с Зеленским присутствовали: глава Офиса президента Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО - глава комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель главы ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.
По данным источников Цензор.Нет, на совещании глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что операцию необходимо перенести. Ермак сослался на переговоры с Дмитрием Козаком, помощником президента РФ Путина, что задержание террористов помешает началу очередного перемирия на Донбассе 27 июля.
Руководители спецслужб сказали, что террористы уже в пути, зарегистрированы на рейс, и приостановка операции может привести к полному провалу. Операция готовилась больше года и связана с задержанием террористов, которые находились в розыске в Украине, и представляют интерес для правосудия Нидерландов, что никак не связано с Минским процессом. Однако Зеленский поддержал Ермака и дал приказ СБУ и ГУР МО захват террористов приостановить, а операцию перенести на 30 июля, чтобы было удобней объясняться с Москвой.
2. 25 июля на рейс Минск-Стамбул не явилось сразу 33 зарегистрированных пассажира. Они заселились в один из санаториев с приказом ждать нового вылета.
3. Вылет был назначен на 30 июля. Однако 29 июля спецслужбы Беларуси внезапно задержали всю группу накануне вылета. Действовавший на тот момент президент Лукашенко заявил, что цель группы - участие в массовых беспорядках на выборах в Беларуси 9 августа.
4. 31 июля Генпрокуратура Украины направляет представление прокуратуре Беларуси с просьбой об экстрадиционном аресте задержанных и выдаче их в Украину. Однако никакого ответа из Беларуси не пришло.
5. 3 августа в понедельник Зеленский снова собрал на совещание ту же группу лиц. Начальник ГУР МО Бурба заявил о провале дорогостоящей операции по захвату террористов, и что причина - предательство. Бурба потребовал начать проверку всех, у кого была информация об операции, и провести проверку на полиграфе себя, Ермака, Демченко и Машовца. Ермак высказал неудовольствие, что информация о провале появилась у наших партнеров из США. Однако никаких решений о проведении проверки по случаю провала президент Зеленский не принял.
6. 5 августа - без каких-либо предупреждений и обсуждений президент Зеленский издает указ об увольнении Бурбы и назначении нового начальника ГУР МО Кирилла Буданова. Расследование провала дорогостоящей операции по захвату террористов так и не было начато. Президент Зеленский проводит переговоры с Лукашенко о выдаче террористов, по крайне мере тех девяти, которые являются гражданами Украины и используют украинские паспорта.
7. 7 августа Путин проводит переговоры с Лукашенко о выдаче всей группы террористов в РФ.
8. 14 августа Генпрокуратура РФ заявляет, что все задержанные в Беларуси террористы выданы в Россию.
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/4455945144445747
Але я вважаю , що Воно не клоун , бо клоун це окрема професія ,
Воно не пойми що :
диплом куплений:"юрист" два слова не зв'яже і не володіє англійською, на сцені завчений текст..
Воно жадібне до грошей і визнання, тупе, недалеке та холуй кремля і зрадник !!
Від деЗентерії необхідно лікуватись її локалізацією.