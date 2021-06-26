Размышление, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - спекуляция, - посол ФРГ Фельдгузен
Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен считает спекуляцией заявления о возможности нападения РФ на Украину, если не будет газового транзита. Она говорит, что неизвестно, возможно ли это.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол заявила в интервью изданию "Зеркало недели".
По ее словам, об угрозе нацбезопасности из-за "Северного потока-2" говорит не только Польша и Украина, но и страны Балтии.
"Потому что Украина имеет довольно влиятельных партнеров в ЕС, и они тесно сотрудничают, чтобы вместе доказать свои опасения, которые, я считаю, реальны. Что можно сделать, это другой вопрос. Размышлять, что Россия может напасть на Украину, если не будет газового транзита, - это спекуляция. Мы не знаем, произойдет это или нет", - заявила посол Германии.
Пожалуйста, подождите...
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Это не только "возможно", это уже давно происходит, и только слепому это не видно.
РФ упорно обходит Украину своими "потоками", даже себе в убыток. СП-1 планировался ещё с прошлого века.
Тёте надо почитать "доктрину Герасимова".
Вона не знає, але все одно то спекуляція
Це щось на кшталт «Пастернака не читав, але засуджую»
жирные свиньи - одним словом...
Это НАШИ сограждане решили "хуже не будет", с какой радости немцы за нас впрягаться теперь должны?
СП2 не имеет никакой коммерческой выгоды - это чисто политический проект насаживания гейРопы на газовую иглу, в который ссаная немчура решила подвязаться (см. Гитлер-Сралин) - типо тоже хотят править.
Так что...
На поддержку можно рассчитывать, если нуждаешься в ней.
Там второй вопрос что с немчуры содрали деньги за будущий газ с этого Потока - вот поэтому Меркельша и всирается чтобы хотя бы создать видимость что деньги будут отбиваться.
путен вертит жадную гейРопу как может...
Главное в политике - удовлетворение потребностей граждан своей страны. А первичные потребности - это здоровье и безопасность. Материальное - вспомогательное.
Но здесь вопрос в том что Шрёдер, Меркельша и прочая срань наживаются лично в ущерб граждан Германии. Т.е. - распродают то, что они должны охранять...
и, кстати:
https://www.youtube.com/watch?v=LeB94qVmePc Северный поток 2: Борьба с коррупцией и ее изнанка
Госпожа Посол!
Аккуратнее со словами, учитывайте особенности иестных читателей!
99% украинцев (и я в том числе) врспринимают слово "спекуляция" как синоним "надувательчтво", "обман", а вовсе не "в общенаучном, философском значении - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F отвлечённое , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 умозрительное рассуждение в противоположность рассуждению об эмпирических фактах " !!!
Чи це така особлива форма циніцму, коли країна сама перебуваючи під військовою парасолькою НАТО і Сполучених Штатів Америки робить все щоб не пустити під цю парасольку ще когось і явно працює в інтересах потенційного ворога.
В даному випадку недалекоглядність і нічого більше.
Орда працює по тій самій схемі вже 800 років.
Суть зводиться до того, щоб окупувати територію зібрати там всіх хто здатний тримати в руках зброю і кинути в наступну м'ясорубку. Кількість жертв не має значення.
Тобто зараз будуть брати Україну силами бурятів, калмиків, чеченів, дагестанців, сепарів.
Далі Польщу, Угорщину, країни Балтії гарматним м'ясом з України і Білорусі.
Німеччину вже поляками, мадярами, і чехами. Далі для окупації Франції вже пригодиться гарматне м'ясо з Німеччини.
*********** переполнена Украина, даже призЕдент со своими придворными и то оказались ***********...
Кстати, пора следить за зЕлохом, может оказаться, уже сегодня соседом 1-го лигитив.говно!!!
Видать ru.бли, как фрау рибентроп, зарабатывает!
Тобто виходить, що все таки транзит має значення.
Ещё с бОльшим основанием можно считать эти слова послихи пустозвонством. Единственный кто это знает - это улусский хулио, отношения с которым вы так лелеете.
в п'яте поділити Польщу.
Що буде далі їх традиційно, на даному етапі не обходить.
Газпромштадт кончений.
Мне иногда кажется, что в шкафу у каждого немца, где-то глубоко запрятана форма SS.