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Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен

Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден планируют провести встречу. Они, в частности, обсудят Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным.

"Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине", - заявила посол.

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Топ комментарии
+30
Меркель абсолютно провальний і нікчемний політик, вона неспроможна сформувати власну позицію по багатьом питанням, за Меркель цю позицію формують всі хто хоче - німецький бізнес, політичні наставники Меркель і навіть путін. Просто соромно дивитись що в керівництві Німеччини знаходиться людина яка неспроможна реалізувати політичний та економічний потенціал головної країни ЄС. Німеччину водять як віслюка туди куди вигідно різним політичним спекулянтам та міжнародним терористам. Це ганьба та політична протитуція!
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26.06.2021 12:29
+19
Німці абсолютно аполітичні і не ходять на вибори інакше такого безпринципного та нікчемного опудала не було б на посту канцлера Німеччини!
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26.06.2021 12:36
+17
Читает новости? А должна читать доклады спецслужб.
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26.06.2021 12:32
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І навіть на унітазі: кожну хвилину, сердешна, використовує для блага України...
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26.06.2021 21:13 Ответить
По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным. Источник: https://censor.net/ru/n3273669

ЦІКАВО - СКІЛЬКИ КРЕМЛЬ КИДАЄ НА РАХУНОК МЕРКЕЛЬ ЗА ГАРНУ РОБОТУ
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26.06.2021 23:55 Ответить
у штази ещё в приснопамятные было такое понятие уже ставшее слоганом- лишней информа
ции не бывает.... так что наши слёзы умиления по сп-2 к вам не потекут....
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27.06.2021 05:43 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет. Украина между этими воронами. То один нападает, то другой.
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27.06.2021 07:36 Ответить
Продажним курвам везе. При Гітлері першою б загриміла кудись у Заксенгаузен. Але такі як Гітлер приходять раз на тисячу років....
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27.06.2021 10:11 Ответить
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