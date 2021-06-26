Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Джо Байден планируют провести встречу. Они, в частности, обсудят Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью изданию "Зеркало недели".

По ее словам, для Меркель вопрос Донбасса является личным.

"Донбасс, конечно, одна из сложнейших проблем, бесспорно, они о ней будут говорить. Госпожа канцлер с первых дней была приобщена к этой проблеме, и, как мне говорили, она ежедневно читает новости об Украине", - заявила посол.

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