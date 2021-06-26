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Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США. ФОТО

Американский ракетный эсминец USS Ross в настоящее время направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Си-Бриз

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в соцсети Твиттер.

"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное моря для участия в ежегодных учениях Си-Бриз с более чем 30 странами со всего мира. Глобальное партнерство во имя мира!", - говорится в сообщении американского посольства.

Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США 01

Читайте также: В учениях Sea Breeze-2021 задействуют около 3 тыс. человек, 30 кораблей и 30 воздушных судов, – ВМС ВСУ

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Топ комментарии
+39
В добрый путь
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26.06.2021 12:41
+27
У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
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26.06.2021 12:42
+26
Саме так , маршрут той самий !
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26.06.2021 12:43
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В добрый путь
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26.06.2021 12:41 Ответить
Киньте якорь у Алушты!
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26.06.2021 13:04 Ответить
даже если этот эсминец проплывёт у берегов Болгарии, кацапошваль всё равно его "победит"
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26.06.2021 13:36 Ответить
конечно, в "танках" на пропердженых диване дома и кресле в генеральском кабинете 😂
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26.06.2021 16:06 Ответить
Йтиме як і Дефендер?
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26.06.2021 12:42 Ответить
Саме так , маршрут той самий !
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26.06.2021 12:43 Ответить
...пока держать будешь - мозоли не натри
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26.06.2021 12:54 Ответить
а в следующем году высадятся на Севастопольскую набережную ?
моха быть, моха быть........
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26.06.2021 12:59 Ответить
вы там, того, кингстоны часом не откройте, когда на горизонте покажется

Американский ракетный эсминец USS Ross
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26.06.2021 13:01 Ответить
Забили.
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26.06.2021 13:02 Ответить
Давай.
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26.06.2021 13:05 Ответить
.."12-причал" могут из Средиземки уничтожить...Всё остальное-"блеф ху*ла"...Твоё "пари"-мёртвому припарки..У них-оружие,способное уничтожить єтот "тюлькин флот" отставший от современніх на 2 поколения...Ещё в 70- 80 -тые был относительный паритет-сейчас-НЕТ!!
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26.06.2021 13:02 Ответить
Может захватит в попутчики пару турецких корветов, зайдут вместе в Грузию, там есть пара десантных кораблей, ну а оттуда, всей веселой ватагой на Одессу по тому же международному коррироду как и Дефендер
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26.06.2021 13:05 Ответить
если турецких, то достаточно сухогрузов с овцами! есть прецеденты, как кацапская рухлядь тонет от одного вида овцевоза
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26.06.2021 13:37 Ответить
У рашистів знову буде розрив проміжності 😅😧
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26.06.2021 12:42 Ответить
будет героический обстрел пердаками по заветам дидов
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26.06.2021 13:38 Ответить
👍🏼🤣🤣🤣именно так 😀
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26.06.2021 13:47 Ответить
Уже слышен салют из разрывающихся кацапских пердаков)))
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26.06.2021 12:42 Ответить
...и скрип открывающихся кингстонов ЧФ РФ
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26.06.2021 13:02 Ответить
мабуть НАТО буде робити референдум у Криму
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26.06.2021 12:43 Ответить
Халва-халва-халва...
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26.06.2021 13:07 Ответить
Прекрасная новость.
Правда головзебил скажет:"это спецоперация иных стран".
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26.06.2021 12:44 Ответить
Ну от знає шо його там руцкіє матраси патопят як предидущі два ******* і сіравно не каються.
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26.06.2021 12:46 Ответить
цапов принуждают к привыканию
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26.06.2021 12:47 Ответить
слышен уже вой с болот?
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26.06.2021 12:47 Ответить
рабы в тильняшках !
приготовьтесь сдохнуть
за фуйловский
геленджик !
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26.06.2021 12:49 Ответить
Сам може воювати проти всього флоту россії
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26.06.2021 12:50 Ответить
..да..."пророческие слова" эфиопского еврея..."славянский мирЪ" -мокшей и эрзей??
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26.06.2021 13:05 Ответить
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26.06.2021 13:14 Ответить
Ну вот, можно было и по позже, а то у рашни партки ещё не просохли после англичан.
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26.06.2021 12:51 Ответить
Та шо ж такое?! Не успело ***** в пух и прах британский эсминец разнести, как американский тут как тут?! Та скока ж у НАТЫ этих эсминцев? Не ровен час, придется Отмирал Кузнецов на буксире в черное море тащить. Никто не в курсе, он там не затонул еще?
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26.06.2021 12:51 Ответить
..да на хрен они не упали.эти "мистрали",со своей тихоходностью и вооружением..
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26.06.2021 13:07 Ответить
Да куда уж им до "Кузнецова".
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26.06.2021 13:30 Ответить
Wellcome to Ukrainian Black Sea!
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26.06.2021 12:53 Ответить
Добро пожаловать в украинский Крым!
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26.06.2021 12:56 Ответить
Теперь тупин вынужден будет, вопреки своему страху, посылать свои катерки делать предупредительные залпы в трюмы. Иначе его свои же орки сожрут.
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26.06.2021 12:54 Ответить
Отлично, но я в последнее время предпочитаю британские военные корабли...
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26.06.2021 12:58 Ответить
Кацапи готують рогатки.
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26.06.2021 13:03 Ответить
Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 8819
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26.06.2021 13:04 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



В Великобританії порушили крим. справу проти Бориса Джонсона та Бена Уоллеса за прохід есмінця в територіальних водах України біля окупованого Криму.Ніби вони усвідомлювали можливі агресивні дії росії і поставили особовий склад під загрозу. П.С. Дико звучить? А Пороху це закидали
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26.06.2021 13:05 Ответить
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9901
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26.06.2021 13:10 Ответить
Будет проходить в украинских водах так же как и Дефендер
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26.06.2021 13:19 Ответить
Ласкаво запрошуємо і чекаєм!!!
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26.06.2021 13:32 Ответить
Такою оравою конче необхідно зайти в севастопольську бухту,ніхто навіть і не рипнеться! Ну хіба що потоплять свої корита на вході! А так крім лементу і смороду від всраних штанів нічого не буде! Це їм не порошенківські ночви таранити!!!
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26.06.2021 13:38 Ответить
Да,пора пришла еще одному памятнику .
Здесь как нигде подходит их слоган:"Можем повторить!"
ЖдемАмериканський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9141
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26.06.2021 14:14 Ответить
все эти метки москальские снести в Крыму после дэоккупации
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26.06.2021 14:40 Ответить
Всегда любил этот памятник за внешний вид, а ещё больше за событие, в честь которого он поставлен

В последнее посещение Севаса ещё до оккупации сделали фото с другом - у обеих улыбка до ушей ..😂
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26.06.2021 16:10 Ответить
Масонская колонна. В Питере таких полно.
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26.06.2021 17:07 Ответить
Ватаныыыыыыыыы! Заряжайте свои пуканыыыыыыыыы!
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26.06.2021 13:43 Ответить
А где "убийца" авианосцев Кузя? Что там изобретатели вундервафлей?
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26.06.2021 13:50 Ответить
Так це ж не авіносець в Чорне море зайшов, а каби Джеральд Форд завітав, тади да кузя показав би кузькіну мать)
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26.06.2021 13:55 Ответить
Кузькина мать оказалась бы в дырявых панталонах,
сквозь которые свисает свинячий целлюлит.
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26.06.2021 17:05 Ответить
Ответом форумчан ЦН , на крики лаптєногих ,
восхищаюсь 👍🏼😧😃
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26.06.2021 13:52 Ответить
Трепещите противники нового,
Перед натиском не устоять.
Собиратель земель для рассеюшки
Указал вам помоечку на...
ЗЫ... кацапе, рядом хлебные крошки валялись,
Ты нашел что поесть средь лайна? (импортозамещенного, чур драники у беларусов не канючить).
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26.06.2021 14:05 Ответить
Так а диму наростити? А?😀
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26.06.2021 14:05 Ответить
"воронежу" досталось при появлении британского корабля.. Теперь очередь " тамбова".
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26.06.2021 14:11 Ответить
А навчання - проходять ...
https://www.blackseanews.net/read/177433 ВМС Украины провели масштабные учения в Черном море / Фото, видео
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26.06.2021 14:28 Ответить
До чого би таке
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 9762
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26.06.2021 14:31 Ответить
Побесить кацапов всегда клево
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26.06.2021 14:30 Ответить
Дави их бл.дь
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26.06.2021 14:50 Ответить
Welcome to Ukraine, american friends!
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26.06.2021 14:59 Ответить
Добро пожаловать, американские партнёры! Учебные цели для учебных стрельб и бомбометания готовы - Севастопольская бухта и Керченский мост. Мокшанские посудины будут служить движущимися мишенями.... Кремлёвская крыса уже спряталась в подземном бункере.... Подальше от....Ковида.... И НАТОвских ракет....Дурачок плешивый...
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26.06.2021 15:04 Ответить
"Чудеса: корабль идёт, а дыма нет ..."
(мысли конструктора "Адмирала Кузнецова")
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26.06.2021 16:33 Ответить
Одесса - ЖДЕТ!!!!! Добро пожаловать!!!!!
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26.06.2021 18:58 Ответить
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 2972
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26.06.2021 19:49 Ответить
Не забудьте заглянуть в Севастополь и напомнить лаптям чей Крым.
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26.06.2021 23:29 Ответить
Наше терпение не безгранично
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27.06.2021 03:17 Ответить
Американський ракетний есмінець USS Ross направляється у Чорне море для участі в Сі-Бриз, - посольство США - Цензор.НЕТ 8196
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27.06.2021 03:19 Ответить
 
 