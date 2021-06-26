Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное море для участия в Си-Бриз, - посольство США. ФОТО
Американский ракетный эсминец USS Ross в настоящее время направляется в Черное море, чтобы принять участие в ежегодных международных учениях Си-Бриз
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства США в соцсети Твиттер.
"Американский ракетный эсминец USS Ross направляется в Черное моря для участия в ежегодных учениях Си-Бриз с более чем 30 странами со всего мира. Глобальное партнерство во имя мира!", - говорится в сообщении американского посольства.
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+39 Павло Проценко
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моха быть, моха быть........
Американский ракетный эсминец USS Ross
Правда головзебил скажет:"это спецоперация иных стран".
приготовьтесь сдохнуть
за фуйловский
геленджик !
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
В Великобританії порушили крим. справу проти Бориса Джонсона та Бена Уоллеса за прохід есмінця в територіальних водах України біля окупованого Криму.Ніби вони усвідомлювали можливі агресивні дії росії і поставили особовий склад під загрозу. П.С. Дико звучить? А Пороху це закидали
Здесь как нигде подходит их слоган:"Можем повторить!"
Ждем
В последнее посещение Севаса ещё до оккупации сделали фото с другом - у обеих улыбка до ушей ..😂
сквозь которые свисает свинячий целлюлит.
восхищаюсь 👍🏼😧😃
Перед натиском не устоять.
Собиратель земель для рассеюшки
Указал вам помоечку на...
ЗЫ... кацапе, рядом хлебные крошки валялись,
Ты нашел что поесть средь лайна? (импортозамещенного, чур драники у беларусов не канючить).
https://www.blackseanews.net/read/177433 ВМС Украины провели масштабные учения в Черном море / Фото, видео
(мысли конструктора "Адмирала Кузнецова")