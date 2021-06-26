Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США

В День крымскотатарского флага 26 июня посольство США в Украине призвало Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - сказано в сообщении посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 Вторым Курултаем.

В Украине этот праздник отмечается на официальном уровне с 2010 года.