Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США
В День крымскотатарского флага 26 июня посольство США в Украине призвало Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.
Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - сказано в сообщении посольства.
День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 Вторым Курултаем.
В Украине этот праздник отмечается на официальном уровне с 2010 года.
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И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
Пошли детишки: Раззява, Разыня,
Оболтус, Балбес, Обалдуй, Обормот.
Вот так и возник «великий» народ.»
(авт. неизвестен).
С московско-азиатской федерации…
Ведёт себя везде, как одичавший скот,
А мнит себя, как «Центр цивилизации»…
ты смотри,в такую жару воспламененный пердак-источник опасности
там кокс аргентинский заходит в ноздрю ...
потом он заходит в остаток мозжечка ,
и хутин - не монстр, а ... полчеловечка !
"не лучше ль на себя,кума,оборотиться"?