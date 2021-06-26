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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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посольство (1076) россия (93003) США (24820) флаг (909)

Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США

Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США

В День крымскотатарского флага 26 июня посольство США в Украине призвало Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и прекратить оккупацию Крыма.

Об этом говорится в сообщении посольства в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"В День крымскотатарского флага мы чтим крымскотатарский народ. Мы призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма", - сказано в сообщении посольства. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Накануне дня крымскотатарского флага активистам в оккупированном Крыму стали вручать "предостережения". ДОКУМЕНТ

День крымскотатарского флага отмечается 26 июня. Впервые крымскотатарский флаг был принят первым Курултаем крымских татар в 1917 году. Восстановлен 30 июня 1991 Вторым Курултаем.

В Украине этот праздник отмечается на официальном уровне с 2010 года.
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Топ комментарии
+20
Боже, храни Америку!
И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
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26.06.2021 12:55
+9
Обязательства РФ недорого стОят, как и всегда. Там для начала нужно определить и согласовать терминологию, единицы измерения и базовые понятия - что такое "хорошо" и что такое "плохо". А прежде чем что-то согласовывать и к чему-то призывать, необходимо провести массовую принудительную психиатрическую экспертизу лишнехромосомных...
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26.06.2021 12:57
+9
Дякуємо Вам за підтримку, найкращі наші друзі!
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26.06.2021 12:57
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Боже, храни Америку!
И Великобританию в лице эсминца дефендер тоже храни!
И дай нам, Боже, мудрого, честного и смелого главнокомандующего-патриота.
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26.06.2021 12:55 Ответить
Якого заслуговуєте, такого і маєте.
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26.06.2021 13:05 Ответить
В том-то и дело. Потому и просим. И ты попроси, а то что-то заговариваться начинаешь.
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26.06.2021 13:07 Ответить
Закликаємо Росію поважати свої зобов'язання щодо Мінських домовленостей і вимагаємо припинення окупації Криму, - посольство США - Цензор.НЕТ 6287
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26.06.2021 13:18 Ответить
А я и не учу. За учебу я с таких как ты деньги беру. Откуда у тебя деньги?
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26.06.2021 13:20 Ответить
«Женился Орясина на Образине.
Пошли детишки: Раззява, Разыня,
Оболтус, Балбес, Обалдуй, Обормот.
Вот так и возник «великий» народ.»
(авт. неизвестен).
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26.06.2021 13:25 Ответить
«Нет, не понять далёкий тот народ
С московско-азиатской федерации…
Ведёт себя везде, как одичавший скот,
А мнит себя, как «Центр цивилизации»…
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26.06.2021 13:26 Ответить
🤢🤡 «будем всех бомбить» может только памперсы менять !
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26.06.2021 13:24 Ответить
В. Бурба підходить на цю роль
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26.06.2021 15:00 Ответить
Обязательства РФ недорого стОят, как и всегда. Там для начала нужно определить и согласовать терминологию, единицы измерения и базовые понятия - что такое "хорошо" и что такое "плохо". А прежде чем что-то согласовывать и к чему-то призывать, необходимо провести массовую принудительную психиатрическую экспертизу лишнехромосомных...
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26.06.2021 12:57 Ответить
Дякуємо Вам за підтримку, найкращі наші друзі!
показать весь комментарий
26.06.2021 12:57 Ответить
Заклик в порожнечу.
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26.06.2021 12:58 Ответить
Это да, но он должен быть.
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26.06.2021 13:04 Ответить
Это ещё нахера? Для галочки? Так это глупейшая причина.
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26.06.2021 13:06 Ответить
Это как при несении службы часовым, необходимый пункт перед дальнейшими действиями.
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26.06.2021 13:09 Ответить
Халва-халва-халва...
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26.06.2021 13:17 Ответить
шо опять штатовские 3,14стаболы возбудились призывами.как и все семь лет оккупации украинского Крыма рашистом?
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26.06.2021 13:05 Ответить
та я смотрю ольгинские 3,14стаболы перевозбужились...
ты смотри,в такую жару воспламененный пердак-источник опасности
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26.06.2021 13:09 Ответить
лучше б Ты присмотрелся на воспламененные пердаки тех,кто подписывал Будапештскую бумагу и которые обтерли этой бумагой воспламененные...
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26.06.2021 13:14 Ответить
кацапа,а шо нащот договора с расеей о дружбе и взаимном признании границ?нигде не жмёт?
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26.06.2021 13:16 Ответить
щось ти ліпиш одне на друге? Ти вже із Будапештським смердючим папірцем розібрався.кацапа,? так що скажеш на рахунок туалетного паперу ,на якому поставили підписи "високоповажні" світові авантюристи обіцяючи Україні недоторканість границь і не використовувати військову силу для цього?
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26.06.2021 13:26 Ответить
так ты,ольгинский гордишься,шо твоя раха не выполнила будапештского меморандума?и шо туда же отправила большой договор с Украиной?
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26.06.2021 13:30 Ответить
снова Ты юлишь ольгинский.Бумагу не выполнили все подписанты в том числе и раха и США .Давай замполит ,проходи ,истина- не есть гордость.Рашист оккупировал украинскую территорию ,но 7 лет войны указывает на то,что подписанты бумаги не сделали для безопасности и защиты украинской территории ничего
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26.06.2021 13:39 Ответить
ты халявщик что ли?почему тебе должны все все делать,а ты только брюзжать?
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26.06.2021 13:44 Ответить
а в миде паРаши лишь слышно "хрю -хрю",
там кокс аргентинский заходит в ноздрю ...
потом он заходит в остаток мозжечка ,
и хутин - не монстр, а ... полчеловечка !
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26.06.2021 13:05 Ответить
Согласно переписи 2010 г. коренное население США (индейцы, эскимосы Аляски и коренные жители Гавайских островов) составляют 1,6% от общей численности жителей страны. Федеральным правительством официально признаны 573 племени. 78% их представителей живут вне резерваций. Самые «индейские» штаты - Нью-Мексико (9,4%), Южная Дакота (8,8%), Оклахома (8,6%). В тройку самых многочисленных племён входят чероки, навахо, чокто.
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26.06.2021 13:06 Ответить
ну так хоть составляют...а сколько составляют коренные жители сибири?
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26.06.2021 13:10 Ответить
и эти поцы считают возможным учить другие государства бережному отношению к коренному населению
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26.06.2021 13:11 Ответить
ну,нащот глупцов-
"не лучше ль на себя,кума,оборотиться"?
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26.06.2021 13:18 Ответить
Призываем Россию уважать свои обязательства по Минским договоренностям и требуем прекращения оккупации Крыма, - посольство США - Цензор.НЕТ 1800
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26.06.2021 13:14 Ответить
Зеленский - кремлядьский отброс
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26.06.2021 14:28 Ответить
Лапотники понимают только подсрачники...
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26.06.2021 14:36 Ответить
Сильное заявление - Путин обкакался.
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26.06.2021 14:42 Ответить
Какие смешные ребята, вы хотя-бы сделайте официальное заявление, что ***** агрессор и сторона конфликта, оформите его документально, распространите в ООН и ЕС, уведомьте об этом кацапию, ОФИЦИАЛЬНО, .... а всё бла-бла на конференциях, форумах и прочей фигне , абсолютное фуфло, и всякие Грызловы и Козаки этим фуфлом пользуются
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26.06.2021 15:02 Ответить
Да эту войну в один день можно закончить, просто заблокировать счета и конфисковать деньги русских чиновников и друзей Путина за рубежом.
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26.06.2021 16:44 Ответить
 
 