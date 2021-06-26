Microsoft подверглась новым хакерским атакам и подозревает в их организации РФ
Корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках. Компания считает, что их совершила группировка Nobelium.
Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.
Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.
Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.
По данным Microsoft, Nobelium базируется в России и причастна к атаками на клиентов SolarWinds.
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Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
Если был там дедушка Бжезинский, возможно, остались и ученики. США без ведущих европейских стран тоже могут не все, чай не волшебники. Вот только фрау Риббентроп с мсье Макароном список вакансий изучают. Там платят хорошо.
супостаты
поляки за Польшу и только мы ждём когда же за нас кто-то съиграет отдаст всё выигран-
ное и ещё попку расцелует.... как дети ей Богу.... и потом обижаемся как дети когда очеред
ной раз детские фантазии растворяются без осадка.....
Но надо еще уметь использовать..а это труд
а мацкаль если что и сделает даже по взломанному
то это смех и слезы
https://www.youtube.com/watch?v=wX5YGs8_Ga0
что "Нас там нет и Это не мы"Microsoft подверглась новым хакерским атакам