Microsoft подверглась новым хакерским атакам и подозревает в их организации РФ

Корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках. Компания считает, что их совершила группировка Nobelium.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.

По данным Microsoft, Nobelium базируется в России и причастна к атаками на клиентов SolarWinds.

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