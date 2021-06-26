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киберпреступление (762) хакер (1171) Microsoft (35)

Microsoft подверглась новым хакерским атакам и подозревает в их организации РФ

Microsoft подверглась новым хакерским атакам и подозревает в их организации РФ

Корпорация Microsoft сообщила о новых хакерских атаках. Компания считает, что их совершила группировка Nobelium.

Об этом пишет Axios, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно о трех успешных атаках, при этом все остальные цели хакеров не получили вреда. В Microsoft отметили, что сообщили об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке - на одном из компьютеров сотрудника Microsoft была найдена программа, предназначенная для кражи данных. Хакеры смогли использовать полученную информацию для своих целей, однако, по заявлению компании, сейчас взломанное устройство защищено.

По данным Microsoft, Nobelium базируется в России и причастна к атаками на клиентов SolarWinds.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Microsoft обвинила российских хакеров в массированной кибератаке на 150 организаций в 24 странах мира

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Топ комментарии
+14
Повторюю знов. Де що в світі трапилось, - шукайте сліди лаптєй.
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26.06.2021 13:10
+8
Какая беззащитная у нас Майкрософт! И какие крутые кацапы!

Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
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26.06.2021 13:11
+4
ташовынаговариваете?
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26.06.2021 13:11
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А що - Байден дозволив фактично, чому б і не атакувати?
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26.06.2021 13:10 Ответить
_Но он же прошение подал! Мол вот то и это в США не атакуйте. Снизойдите к нижайшей просьбе вашего лакея, проявите милость, государь император.
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26.06.2021 13:14 Ответить
Повторюю знов. Де що в світі трапилось, - шукайте сліди лаптєй.
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26.06.2021 13:10 Ответить
_Путлеровские фашисты пошли по списку, переданному байденом в прошении к людоеду в Женеве, видимо.
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26.06.2021 13:11 Ответить
ташовынаговариваете?
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26.06.2021 13:11 Ответить
Какая беззащитная у нас Майкрософт! И какие крутые кацапы!

Встретился Байден с ******, построжил пальчиком, а атаки не прекратились. Может, ну их, эти встречи-разговоры? может, уже пора давить этого урода по-взрослому?
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26.06.2021 13:11 Ответить
Хто будет давить, эти пустозвоны?! Я вас умоляю... Потому-то людоед так и взборзел.
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26.06.2021 13:16 Ответить
Однажды эти пустозвоны СССР без единого выстрела на ноль помножили. Не добили, правда.
Если был там дедушка Бжезинский, возможно, остались и ученики. США без ведущих европейских стран тоже могут не все, чай не волшебники. Вот только фрау Риббентроп с мсье Макароном список вакансий изучают. Там платят хорошо.
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26.06.2021 13:27 Ответить
Вакансий Газпрома
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26.06.2021 13:27 Ответить
типа вернуть его в G8? Так пытаются понемногу, но не очень выходит - слишком уж зашварен, с ЕС вон облом вышел
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26.06.2021 13:26 Ответить
и тут дело в копеечках... вернее в центиках - ждут пока крыса сама здохнет.... экономят
супостаты
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26.06.2021 13:29 Ответить
Никто - и США в том числе - не захочет бороться за права украинцев за счет своих налогоплательщиков. Но есть другие методы. Хотя и деньги выделяют уже. И слава Богу, что на летальное оружие, а не на одеяла.
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26.06.2021 13:32 Ответить
удивительное дело - амеры играют за америку, бриты за Британию, япошки за Японию,
поляки за Польшу и только мы ждём когда же за нас кто-то съиграет отдаст всё выигран-
ное и ещё попку расцелует.... как дети ей Богу.... и потом обижаемся как дети когда очеред
ной раз детские фантазии растворяются без осадка.....
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26.06.2021 13:37 Ответить
Согласен. Но замечу, что не все таких подарков ждут. Некоторые молча собирают для фронта все, от трусов до беспилотников и снацперских винтовок. Есто, правда, и такие, которые сидят в кургузых пиджачках перед камерой и воняют: "пачиму Украина да сих пор ни в НАТА?!"
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26.06.2021 13:46 Ответить
сколько там тех магистральных каналов в рашку заходит. отключить ее от инета физически можно за час. останется только спутниковый, доступный десятку тысяч человек.
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26.06.2021 13:17 Ответить
Боевые хакеры непременно окажутся среди тех у кого будет инет.
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26.06.2021 13:19 Ответить
Ну так добавте їм ще "палєзних" санкцій
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26.06.2021 13:20 Ответить
та шо там хаккеры.... грузовичков и самолётиков ждите.... и вокзалы проверяйте
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26.06.2021 13:27 Ответить
пора Байдену відповісти за базар та покарати расісю за цифровий тероризм
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26.06.2021 13:27 Ответить
Честный русский - утилизированный русский. Или для кого-то это новость?
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26.06.2021 13:27 Ответить
Договор подписанный с террорашкой не стоит и той бумаги... А так да, можно и с Ковидом договариваться, а не бороться с ним.
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26.06.2021 13:29 Ответить
русские хакеры взламывают все в мире и добывают и по вакцинам и по технологиям и по разведке и вообще все, что им даст новую информацию по всему и потом в РФ это реализуют. хакеры в этом веке - это самое мощное оружие. Украине тоже нужны хакерские воска большие с многотысячными сотрудниками.
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26.06.2021 13:33 Ответить
то что взламывают-это точно
Но надо еще уметь использовать..а это труд
а мацкаль если что и сделает даже по взломанному
то это смех и слезы
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26.06.2021 16:47 Ответить
Кацапські мусора ламають руки жінці:
https://www.youtube.com/watch?v=wX5YGs8_Ga0
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26.06.2021 13:37 Ответить
Значит надо еще раз встретиться и посмотреть друг-другу в глаза. И так еще раз сто. А в перерывах выражать глубокую обеспокоенность и обещать разрушительные санкции.
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26.06.2021 13:43 Ответить
усе зло у свети от мацкалей, ветры, ураганы, цунами, землетрясения, пульсация пукана главветеринара - це усе проделки путена
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26.06.2021 14:34 Ответить
Slavon Ganchuk Бач, кацап а знаєш що мацкалі то Зло. Молодець, можеш злізти з пляшки на день , заслужив.
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26.06.2021 14:50 Ответить
А де суперновини - про Windows 11 - чи ця подія не заслуговує на поміщення на https://censor.net/
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26.06.2021 14:46 Ответить
Та не вже.... неможебути, Байден же щ сам, лічно казав ***** що як що що то ОГО Го ГО що буде... ого ГО...О. Вони досі у світі не зрозуміли що означає ***** й те що недаремно Українці назвали путлера *****м.
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26.06.2021 14:48 Ответить
Світовий, мультимільярдний ІТ-гігант, з бюджетом, який перевищує бюджет всієї расєї (!!) скаржиться на хакірські отаки з Сизрані
Microsoft зазнала нових атак хакерів і підозрює, що до цього причетна РФ - Цензор.НЕТ 6707
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26.06.2021 16:04 Ответить
После заявления )(уйла на встрече с байденом
что "Нас там нет и Это не мы"Microsoft подверглась новым хакерским атакам
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26.06.2021 16:43 Ответить
Пора бы по морде бить,но только ни Трамп,ни Байден не способны.Готовят очередные пугалки для ху..ла.Ждемс.
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26.06.2021 19:38 Ответить
 
 