"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО
Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, в том числе и из-за конфликта на востоке Украины, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне".
Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", комментируя перспективу членства Украины в НАТО, информирует Цензор.НЕТ.
"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора (предусматривает деятельность НАТО для достижения самой важной цели - обеспечения защиты политическими, а при необходимости и военными средствами безопасности и свободы государств-членов ред.). И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала Фельдгузен.
Она также добавила, что НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день и "очень внимательно следит за тем, что здесь происходит".
Фельдгузен отметила, что очень рада, что Украина получила в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. "Так, это точно не ПДЧ, тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу, и Ежегодная национальная программа - тоже возможность это сделать", - сказала посол.
Она также посоветовала не переоценивать роль Германии в НАТО. "Там есть другие большие игроки - США, Франция, Великобритания, Канада. Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в организации", - подчеркнула Фельдгузен.
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не так страшны ихтамнеты, как нерешительность командиров и предательство булавоносца
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Ежегодня морковка недостижимая
Поэтому когда кто-то удивляется, почему немцы и французы говорят не так, как американцы, подумайте, какая территория получит больший ущерб при новой большой войне, чтобы понять, почему они пытаются соскочить.
"дрюжба, фроендшафт, очень каряшо !"
пусть начинают разучивать
Які шанси в них відсидітись в стороні після того як впаде Україна, а за нею і Польща?
Похоже, теперь наш черед быть арийцами и воевать с недо-человеками....🤔
да, мы будем еще "очень беспокоиться"
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Європейський Захід вже навіть не приховує, що в нього не стоїть. Імпотенти бісові, трясця його матері!