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Новости Агрессия России против Украины
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"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО

Членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня, в том числе и из-за конфликта на востоке Украины, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне".

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", комментируя перспективу членства Украины в НАТО, информирует Цензор.НЕТ.

"В НАТО сотрудничают 30 государств, и это консенсусная организация. Этот консенсус нужно найти. Я думаю, что Украина имеет очень влиятельных партнеров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдет не завтра, поскольку, как я уже сказала, это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идет война. Безусловно. Потому что одно из преимуществ НАТО - пятая статья Вашингтонского договора (предусматривает деятельность НАТО для достижения самой важной цели - обеспечения защиты политическими, а при необходимости и военными средствами безопасности и свободы государств-членов ред.). И все боятся быть с Россией в прямой войне", - сказала Фельдгузен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посол ФРГ Фельдгузен ответила Данилову: Наличие у Украины ПДЧ не остановило бы Россию от оккупации Крыма

Она также добавила, что НАТО сотрудничает с Украиной буквально каждый день и "очень внимательно следит за тем, что здесь происходит".

Фельдгузен отметила, что очень рада, что Украина получила в НАТО статус партнера с расширенными возможностями. "Так, это точно не ПДЧ, тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу, и Ежегодная национальная программа - тоже возможность это сделать", - сказала посол.

Она также посоветовала не переоценивать роль Германии в НАТО. "Там есть другие большие игроки - США, Франция, Великобритания, Канада. Я думаю, что надо говорить с этими странами, которые очень поддерживают Украину, и рассчитывать именно на их влияние в организации", - подчеркнула Фельдгузен.

Также читайте: Меркель ежедневно читает новости об Украине и планирует обсудить тему Донбасса при встрече с Байденом, - посол ФРГ Фельдгузен
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Топ комментарии
+36
Ты боишься! А украинцы восьмой год в этой войне!
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26.06.2021 13:31
+23
"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 1701"Все боятся быть с Россией в прямой войне", - посол ФРГ Фельдгузен о членстве Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 4247
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26.06.2021 13:45
+22
Колись ті самі європейські сцикуни боялися прямої війни з Гітлером. Історія вчить що чим більше бояться тим швидше ця війна сі стане.
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26.06.2021 13:48
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не так страшен черт как его малюют!
не так страшны ихтамнеты, как нерешительность командиров и предательство булавоносца
За даними Microsoft, Nobelium базується в Росії і причетна до атак на клієнтів SolarWinds. "Усі бояться бути з Росією у прямій війні", - посол ФРН Фельдгузен про членство України в НАТО - Цензор.НЕТ 2524

...
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26.06.2021 15:08 Ответить
Такое признание равносильно - делайте мол с 40млн украинцев что угодно только нас не трогайте. А потом у рф разогреется аппетит и она бросит эти 40млн украинцев на войну с европой.
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26.06.2021 15:27 Ответить
Именно
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26.06.2021 18:29 Ответить
Так, это точно не ПДЧ, тем не менее Украина таким образом приблизится к Альянсу, и Ежегодная национальная программа - тоже возможность это сделать", - сказала посолИсточник: https://censor.net/ru/n3273679

Ежегодня морковка недостижимая
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26.06.2021 15:28 Ответить
Большие страны Европы не хотят большой войны из-за последующих экономических катаклизмов. США ведут себя более уверенно, потому что, если начнется 3 мировая, американские солдаты снова будут воевать на чужой территории, и если ядерные ракеты не полетят (не долетят), территория США не пострадает, как и во время первых двух мировых войн, чего не скажешь о территории Европы. Европейцы из богатых стран это хорошо понимают, поэтому их риторика отличается от американской.

Поэтому когда кто-то удивляется, почему немцы и французы говорят не так, как американцы, подумайте, какая территория получит больший ущерб при новой большой войне, чтобы понять, почему они пытаются соскочить.
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26.06.2021 15:38 Ответить
ради этого Европа готова стать новой большой ГДР:


"дрюжба, фроендшафт, очень каряшо !"


пусть начинают разучивать
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26.06.2021 18:03 Ответить
Тобто є країни які з точки зору московії надзвичайно багаті і практично беззахисні, що робить їх чудовою здобиччю.
Які шанси в них відсидітись в стороні після того як впаде Україна, а за нею і Польща?
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26.06.2021 19:01 Ответить
В 39 году тоже никто не хотел войны, всё Гитлеру в глаза заглядывали а некоторые до 22 22 июня 41 г эшелоны гнали в Германию. И чем закончилась политика умиротворения?
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27.06.2021 06:21 Ответить
Нарешті у одної ідіотки "прорвалося" - "Все боятся быть с Россией в прямой войне" Е**ть--колотить!" Вам нагадать чим закінчилося "нєжелание войни" у 39-му"?!!! Хочете "повтору"? Так радіація кордонів не знає! Будете її жерти не зважаючи на "нейтралітет"!!!
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26.06.2021 15:51 Ответить
А чем закончилось нежелание войны в 1949, когда было создано НАТО? Невоенной победой и разрушением противника.
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26.06.2021 16:06 Ответить
Немец пошел не тот, сцикливый.

Похоже, теперь наш черед быть арийцами и воевать с недо-человеками....🤔
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26.06.2021 16:04 Ответить
Тому вони і штовхають у таку війну лише Україну! А насправді Уйло дуже вміло, немов на рибалці вудить Францію та Німеччину, то залякуючі підтягне, то попустить. Але в реальності французи та німці не можуть зрозуміти, що ніякої супервеличі Росії не залишилося, а є лише суперПук у їхні Європейськи вуха!
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26.06.2021 16:37 Ответить
сцикливий та продуманий Запад визнав, що ЗСУ та добровольці України крутіше усього блока НАТО.. але і в цьому вони засцуть зізнатися
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26.06.2021 17:16 Ответить
для такої анки і зєлєнскій - чапаєв
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26.06.2021 18:23 Ответить
А как Германию принимали? Она не была расколона ? И холодной войны не было?Наверное нам надо дать коридор прохода орды к Германии и Франции.Пусть они тоже попробуют этот фунт лиха.
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26.06.2021 18:43 Ответить


да, мы будем еще "очень беспокоиться"
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26.06.2021 19:03 Ответить
на мнение немчуры продажной - НАСРАТЬ! УКРАИНА будет в НАТО.......
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26.06.2021 19:01 Ответить
да отзовите эту немецкую дуру из УКРАИНЫ!!!!!!
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26.06.2021 19:03 Ответить
потрібна перезагрузка уряду Німеччини, інакше буде повний бардак
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26.06.2021 19:04 Ответить
ПОЗОР - такому заявлению!!!! Берите пример с БРИТАНИИ!!!!!
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26.06.2021 19:05 Ответить
звичайно бояться. тільки треба розуміти одне; якщо україна "впаде", завтра "ляже вся європа.
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26.06.2021 19:22 Ответить
І це німецька дипломатія ? Шлях би її трафив !
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26.06.2021 20:26 Ответить
хто ці "всі"? хай нацик за себе говорить!
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26.06.2021 22:10 Ответить
Якщо підкорився страху то вже програв, на жаль не має мужиків там одні підарасти у керівництва.
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26.06.2021 22:48 Ответить
представляю, как поржали кацапы почитав эту статью. Просто бальзам на их душу. Уж если думаешь так, зачем же это вслух нести? дура тупая...
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27.06.2021 01:25 Ответить
Членство Украины в НАТО не стоитИсточник: https://censor.net/ru/n3273679

***********
Європейський Захід вже навіть не приховує, що в нього не стоїть. Імпотенти бісові, трясця його матері!
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27.06.2021 04:38 Ответить
Всі вони бояться. За свої гроші та владу. Від котрих їх незабаром розірве. Вони бояться і нас. Кого тільки вони й не бояться!
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27.06.2021 10:44 Ответить
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