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Зеленский (19029) Донбасс (26950) Венедиктова (726) ОРДЛО (246)

Венедиктова против идеи Зеленского о "стене" с ОРДЛО: "Я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться"

Венедиктова против идеи Зеленского о

От оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не стоит отгораживаться "стеной", о референдуме по поводу которой говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила 25 июня в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я могу сказать просто как гражданин. Наверное, я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться стеной, если будут голосовать на референдуме. Я не за простые решения... Да, мы потеряли семь лет. Дети, которые родились семь лет назад, уже ходят в школу во второй класс... Дети, которым было по семь лет, сейчас подростки. Мы потеряли многое ментально с нашими людьми, но это не значит, что мы должны отказываться", - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".

В интервью "1+1", которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что "стена" - это полное расторжение отношений "в том или ином виде". Но если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, то возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.
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Топ комментарии
+39
Венедиктова не хочет против изменника Родины Зеленкина дело возбуждать за слив Вагнеровцев *****? Или она тоже в сливе участвовала?
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26.06.2021 14:02
+27
А твое мнение никого из патриотов Украины не интересует, дурилка картонная.
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26.06.2021 14:03
+19
отправить венедиктову работать на линию розграничения! посадить в кабинете без одной стены - пусть работает - получает удовольствие
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26.06.2021 14:16
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Венедиктова не хочет против изменника Родины Зеленкина дело возбуждать за слив Вагнеровцев *****? Или она тоже в сливе участвовала?
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26.06.2021 14:02 Ответить
отправить венедиктову работать на линию розграничения! посадить в кабинете без одной стены - пусть работает - получает удовольствие
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26.06.2021 14:16 Ответить
https://www.slovoidilo.ua/2021/06/26/novyna/bezpeka/venedyktova-vystupyla-proty-toho-vidhorodzhuvaty-donbas-stinoyu Венедиктова виступила проти того, щоб відгороджувати Донбас «стіною» Ми втратили сім років. Діти, які народилися сім років тому, вже ходять до школи у другий клас... Діти, яким було по сім років, зараз підлітки - зазначила Венедиктова. К примеру в Грузии и в Азербайджане, (народы с разными верами) дети до 18 лет уже не знают русского языка, может это и хорошо для независимости этих государств от Московии. Государство Украину рвёт на части когда власть в Украине не принадлежит коренному Украинскому народу, а от этого Украина может быть слита опять Московии. Стена с оккупированной частью Донбасса нужна и пусть это будет серой зоной для сепаратистов и для тех кому чуждо всё украинское.
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26.06.2021 14:50 Ответить
Кемская волость? Забирайте! - да, зепил?
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27.06.2021 15:45 Ответить
Смотри глубже и не рассуждай как крепостной украинец, у власти были всё время или представители еврейской общины или представители народа Московии....они так и говорят что все земли подарили украинским крепостным. согласен? Украинскому народу просто не нужно лениться управлять своим государством, сейчас посмотри даже свои СМИ украинцы не имеют, потому выбираем во власть доктора Хауса
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27.06.2021 17:55 Ответить
Да обычный подготовленный ХАЙП. Один говорит хер ню другая против. И вроде она независимая)))) Верится с трудом!!!
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26.06.2021 18:32 Ответить
А твое мнение никого из патриотов Украины не интересует, дурилка картонная.
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26.06.2021 14:03 Ответить
Она же не обкуренная Моника , не самоубийца !
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26.06.2021 14:36 Ответить
Ну может, и не интересует, но она как гражданин Украины имеет свое мнение и имеет право его высказывать.
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26.06.2021 17:46 Ответить
Она, к сожалению, генпрокурор, то есть на госслужбе, а не домохозяйка на кухне. Поэтому пусть засунет свое личное мнение подальше.
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28.06.2021 10:56 Ответить
Доказывай в суде что ты гражданин!
перефраз...
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26.06.2021 14:04 Ответить
кто хотел оттуда уехать - тот вовремя уехал
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26.06.2021 14:04 Ответить
А что так ? Небось бабулеты там зарыты?
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26.06.2021 14:05 Ответить
правильно конечно...свое никогда отдавать нельзя...
только вот не от тебя это уже зависит,беня диктова
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26.06.2021 14:06 Ответить
После признания в госизмене, от Бубы свои начали отворачиваться
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26.06.2021 14:06 Ответить
Пока ты генпрокурор (увы), а не просто гражданин.
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26.06.2021 14:06 Ответить
Налогоплатильщиков интересует мнение Венедиктовой по результатам борьбы с топ-коррупцией и организованной преступностью, а не взаимоотношениями с Лугандоном
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26.06.2021 14:06 Ответить
Ваві зудить в сраці рехверендум. Ну хоч який небудь провести і пропіаритись.
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26.06.2021 14:08 Ответить
Так был типа уже один. Про каннабис и прочее. Опросные листы где-то на свалке до сих пор валяются.
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26.06.2021 14:15 Ответить
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26.06.2021 14:17 Ответить
Так нехай проводить опитування президента, якщо так кортить. Але тільки за рахунок Лєнки.
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26.06.2021 14:16 Ответить
Таких "неготовых" неплохо бы по какой-нибудь программе переселять в лугандон "добровольно-принудительно", чтоб не разъединять с братушками по ватному разуму...
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26.06.2021 14:09 Ответить
А вже пофіг , що говорять ці зрадники.
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26.06.2021 14:10 Ответить
Животное, где дело о госизмене твоего хозяина?
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26.06.2021 14:12 Ответить
Не-не, родная! Сядете усе! Отгораживается она тут! Ты вообще очко государево! Не помнишь, кто брякнул? Гордилась, небось, назначением, распирало? А теперь пришло понимание, что отвечать будете все вместе, да поздно. Либо сади ермаков с татаровыми и прочей проблядью, либо молча катись к логическому финишу новыхлиц.
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26.06.2021 14:13 Ответить
От территории никто не должен отказываться. А кем населить Ее время покажет.
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26.06.2021 14:15 Ответить
Розумієте,ще через кілька років та територія буде так загиджена, більш ніж Карелія, на яку фіни вже не претендують. Лише на розмінування потрібно буде пару десятків років.
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26.06.2021 14:21 Ответить
Это понятно , пусть с минами , но только без единого предателя призвавших войну и встречающих с триколором оккупационные войска. Пусть там стаи собак бегают и волки, только не те ничтожества.
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26.06.2021 14:25 Ответить
зато какие интересные будут следующие выборы) заткнут собой даже выборы в 2004м)
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26.06.2021 14:18 Ответить
Мабуть, клоун хочет уйти прокуроршу. Она же пытается "красиво" уйти.
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26.06.2021 14:18 Ответить
А я хочу відгородитись величезним кам'яним муром і від параші, від ордло з кримом і від тих хто покликав путіна з війною на українську землю, хто біг на референдум щоб вернутись в "радную говень". Справжні українці переїхали на підконтрольну Україні територію, а ті хто залишився з рашистами нехай там з рашистами і подихають.
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26.06.2021 14:18 Ответить
"Справжні українці переїхали на підконтрольну Україні територію"
переїхали ті, хто мав фінансові можливості, а не ті, хто любить Україну. Періодично спілкуюсь с тими переселенцями, вата та напіввата у 50%.
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26.06.2021 14:26 Ответить
Розумію, що не всі хто переїхав є дійсно справжніми українцями, серед них є багато проросійських і що не всі мали фінансову можливість переїхати. Знаю випадок, що спочатку не встигли, бо живуть на Луганщині 3 км від російського кордону, а зараз їх звідти не випускають.

Але подивіться як голосували українці Криму до окупації. Більшість за проросійські партії, українські партії щось набирали переважно завдяки голосам кримських татар. А подивіться результати останніх місцевих виборів на півдні і сході неокупованої частини від Одеси до Харкова. Там партія шарія набрала більше ніж "Європейська солідарність". А допустіть до виборів окуповані території, то побачите у Верховній Раді терористів з ОРДЛО. Тоді можна не проводити референдум по НАТО.
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26.06.2021 14:58 Ответить
питання з цими територіями дуже складне та має багато нюансів, тому і однозначної відповіді на "що з цим робити?" мабуть немає.
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26.06.2021 15:02 Ответить
В чем смысл. Все поняли, что Зеля - бесхребетное существо, и ему можно указывать даже на дверь в туалет. Это делал Богдан, это делает Ермак, это делает Разумков, теперь Веня. Никто и не считает Зелю президентом. Никто!!!
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26.06.2021 14:20 Ответить
Ну як ніхто! А 30% "рейтинга"! А де ж , ітіть колотіть, 73% "вівцеподібних"?
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26.06.2021 14:26 Ответить
та он просто рояль хотел на границе поставить, там музыкальная стена будет, через которую, благодаря волшебному инструменту, ни один сепар-лиходей со злыми мыслями не перелезет
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26.06.2021 14:23 Ответить
Шо, беня діктова, стрьомно за ідіота зєльного отвєточку послє єго посадкі дєржать?!)))
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26.06.2021 14:24 Ответить
Ты что это рожа прокурорская казенные земли разбазариваешь?
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26.06.2021 14:25 Ответить
Венедиктова против идеи Зеленского о "стене" с ОРДЛО: "Я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться" - Цензор.НЕТ 8970
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26.06.2021 14:27 Ответить
Оно сказало, шо у него нет конкурентов!😁😁😁
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26.06.2021 14:31 Ответить
Ну, таку заяву тільки безмозгле й могло зробити.
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26.06.2021 19:05 Ответить
Це стало можливим тільки після того, як цього популіста перестали підтримувати виборці (індіанці і бідна голота).
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26.06.2021 14:40 Ответить
І не Хайме Ортіз, а Абдала Букарам. Ортіз була його мати. Батько- араб.
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26.06.2021 14:43 Ответить
Він оголосив повну лібералізацію банкової системи. Банки скупили всю землю і почали надавати самі собі кредити, щоб підтримувати баланси. Потоки готівки різко зменшились. Біднота почала щось підозрювати і вийшла га вулиці…
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26.06.2021 14:45 Ответить
Скільки сепарів посадила генеральний прокурор і громадянка Венедіктова? Може ми не знаємо громадянкою якої країни вона себе вважає?
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26.06.2021 14:31 Ответить
А от мені,як громадянину,абсолютно наплювати на все те,що меле ця особа...
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26.06.2021 14:31 Ответить
раз не хочешь отгораживаться - хватит бездельничать, всеравно ничего не делаешь, иди венедиктова воюй в АТО, освобождай родной бамбас!. это не в кабинете жопу греть... там кстати много женщин воюет. сейчас посмотрю твоё био венедиктова может ты как королевская тоже родом из тех краёв кормильцев Украины??? тогда понятно... чтобы и два паспорта и когда тебе надо в Украину смотался и за кордон по безвизу. будь моя воля - месяц на принятие решения или туда или в Украину, потом стена и ров, и никаких сношений, резервация замороженная, на каждый хоть малейший чих попочленцев - двойная ответка , артой, танками и градами.!!!! вот тогда наверное что то в голове у кормильцев зашевелится....
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26.06.2021 14:33 Ответить
Зеленский выступил как сепаратист самый натуральный. Типа давай отделим Донбасс.Но оно тупое, что бы просто заткнуть свой фонтан и не наговаривать себе срок.
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26.06.2021 14:37 Ответить
Чухонь вузькоока про рюзьке мірь мріє
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26.06.2021 14:37 Ответить
А сколько у нее мозгов?
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26.06.2021 14:41 Ответить
Она оперирует угрюмыми советским штампами. Поначалу , як бравый солдат Швейк, молча сопела в две ноздри и тупо выполняла зезабажанки.
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26.06.2021 16:02 Ответить
2005рік. Цитата «..,Многих жителей Донецкой и Днепропетровской областей особенно возмутило недавнее заявление соратницы Ющенко Юлии Тимошенко, которая предложила окружить этот регион колючей проволокой и изолировать его. Только вот от кого, она не уточнила.
Кроме этого, Тимошенко заявила, как писали киевские газеты, что одного из самых богатых людей Украины, миллиардера и президента футбольного клуба "Шахтер" Рината Ахметова новая власть "пошлет мыть полы"..,»
Коротка пам'ять і тупий мозок лохторату, що вибирає кожен гіршого президента.
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26.06.2021 14:43 Ответить
як казав великий куралеса і запойний Маяковський - я достаю із широкіх штанін размером в консервную банку -завідуйте, радуйтесь я гражданін а не какая нибудь гражданка.
А наша персона і Гепрокурор і доктор наук (до речі юридичних, тато академік юриспруденції) невіть не уточнила -громадянкою якої країни вона являється, може громадянин світу (колись модно було мати Нансеновський паспорт) А може тому не уточнила, що в ОРДЛО заправлюють етнічні мокшанці, все ж таки корені з берегів Волги. А гнусавий готовить новий прикол - референдум по територіальній цілісності України. А прикол по Еквадору якраз до речі. Тільки в еквадорі не сміялись.
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26.06.2021 14:45 Ответить
"К. Ларина― Как это воспринимается в обществе украинском? Нет ли в этом некого элемента, скажем так, предательства национальных интересов? И второе: насколько вообще это реально?
Е. КиселевПредательством национальных интересов украинское общество посчитало бы, скажем, размен признания.
Есть такая формула, она витает в головах некоторых российских политиков, что вот, мол, Украина согласится на то, чтобы получить Донбасс, а взамен скажет, что все, мы снимаем все претензии по Крыму. Вот хрен. Вот хрен на постном масле. Вот я показываю от имени украинского народа.
Е. КиселевЕще раз. Четкая формула. Никогда украинское общество, никогда украинские граждане, во всяком случае, при жизни живущих поколений не согласятся на то, чтобы отступиться от Крыма.
А что касается вот этих самых оккупированных территорий, которые разрушены, откуда уехали практически все люди, мало-мальски настроенные патриотически, проукраински.
Там остались в основном старики, дети, люди, в силу каких-то обстоятельств к этой территории привязанные.
Ведь полтора миллиона беженцев, извините меня.
Не поддается учету количество людей, которые уехали вглубь России и выбрали жить при Путине и у Путина.
Полтора миллиона беженцев, перемещенных лиц уехали оттуда из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, что называется, на материковую Украину.
Вот просто чтобы сопоставить масштабы, я вам скажу, что это вдвое больше, чем было беженцев в Палестине, после того как случилась первая арабо-израильская война, и когда арабы отказались идти по плану, предложенному Генеральной Ассамблеей ООН, и сказали: «Нет, не будем делить Палестину. Хотим всю ее».
Пошли войной на вновь созданное еврейское государство, проиграли ее вчистую, и в результате возникла проблема палестинских беженцев.
К. Ларина―… если поставить стену. Будет еще больше беженцев.
Е. Киселев― Вы знаете, полтора миллиона адаптировались, абсорбировались, если уж использовать израильскую терминологию.
Вы знаете, в Израиле было Министерство абсорбции.
Вот удивительным образом Украина абсорбировала эти полтора миллиона перемещенных лиц.
Я думаю, если будут еще, абсорбирует еще. В обществе какое отношение?
Это тема, которую неоднократно затрагивали разные люди сначала осторожно, потом все громче и громче.
Это все равно что в 1949 году пошли бы навстречу Иосифу Виссарионовичу Сталину и на особых условиях включили бы в состав ФРГ восточные немецкие земли на правах автономии со своей отдельной политической системой, фактически управляемой из Москвы с правом вето на решение каких-то центральных органов власти и так далее и тому подобное.
Но это неприемлемая штука.
Но Москва ничего другого не хочет.
Значит, видимо, Украине придется пойти по этому немецкому пути: построить Берлинскую стену, образно говоря,
а в Конституции, возможно, на основании решения референдума написать,
что вот эти земли украинские и они будут приняты в состав Украины тогда, когда они посчитают нужным на основе народного волеизлияния, тоже отдельного какого-нибудь всенародного голосования, референдума.
Вот когда эти территории, которые сегодня называют ЛНР и ДНР, вот эти самопровозглашенные территории созреют для того, чтобы все-таки покаяться, что называется, и, как блудные дети, вернуться в лоно матери Украины, тогда стену можно будет разобрать.
К. Ларина― А какой сейчас статус официальный у этого региона? Он кто?
Е. КиселевЭто отдельные районы Донецкой и Луганской областей, которые являются временно оккупированными.
К. Ларина― Но там граждан считают украинцами?
Е. Киселев― В Украине нет процедуры лишения гражданства.
К. ЛаринаТогда они имеют право принимать участие в референдуме, получается, по закону. Я просто хочу это понять.
Е. КиселевВ референдуме они не смогут принять участие, потому что референдум может проводиться только там, где он проводится по украинским законам под контролем украинских властей, Центральной избирательной комиссии, где украинские правоохранительные органы смогли бы обеспечить соблюдение законов, порядок, невмешательство со стороны недолжных лиц и организацией в свободное волеизъявление граждан..Поскольку все вот эти перечисленные условия, а также многие другие выполнены быть не могут, там может состояться только референдум имени падшей женщины Эллы Памфиловой. Ну а как ее еще назвать, простите? " - Эхо Москвы, эфир, 25 ИЮНЯ 2021
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26.06.2021 14:48 Ответить
Кто знает историю Ко́нрад Адена́уэр, который понимал, что для того, понимал чтобы "Прежде, чем объединяться, нам надо решительно размежеваться". Стена в Берлине... Вспомним цивилизационный подвиг Мойсея... Хотя бы по сюжету поэмы «Моисей» - поэмы Ивана Франко, который показывает... "после сорока лет их странствий по пустыне, когда Моисей довел израильтян до «обетованного края». Моисей, как вождь, прошел через многие трудности. Сорок лет Моисей водил евреев по пустыни в поисках пристанища. При достижении цели, народ Моисея начинает сомневаться в своем вожде. Люди бунтуют и забывают про свои обещания и Божьи заповеди. Враги вождя Авирон и Датан подстрекают израильтян свергнуть Моисея. Датан даже говорит, что пророка нужно закидать камнями. Моисея выгоняют из лагеря, он бежит в пустыню и там обращается к богу Иегове. Ему отвечает древний демон пустыни Азазель, он пытается подорвать дух героя, всячески пытается убедить его в том, что он обманут или обречен, что Иегова ему не поможет. Моисей разговаривает с богом Иеговом, тот говорит, что пророк доведет свой народ до цели, но сам умрет, не дойдя туда. После смерти пророка новым вождем назначается князь Егошуа, он доводит до конца начатое Моисеем. В конце поэмы Иван Франко выражает свои надежды, что украинский народ так же, как евреев Моисей, поведет за собой сильный молодой лидер".
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26.06.2021 16:58 Ответить
Стіни не треба. Достатньо видати упоротій східноті паспорта недогромадян без права голосу і права займати державні посади. Як би це не було погано та недемократично, але бидло або в стойлі або в тебе на шиї.
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26.06.2021 14:50 Ответить
**** отправь своего сына на фронт и потом посмотрим, что ты запоешь!!!
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26.06.2021 14:52 Ответить
Зачем? она же Сталина только любит, а вот наследовать его - ни-ни, ссын и в Лондоне или где там неплохо ся чувствует, он же не лох)
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26.06.2021 18:12 Ответить
На нуль суку на тиждень.... не готова, там підготовится!
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26.06.2021 14:53 Ответить
Из украинского интернета:
---------

Концерт российского рэпера Басты в Киеве в самом разгаре. Желающих попасть на него было очень много, очередь стартовала задолго до входа в Stereo Plaza. Купившим билет не было никакого дела до того, что этот кумир малолеток и мажоров незаконно посещал оккупированный Крым с концертами и снимался в фильме про Керченский мост.

Были там протестующие, которые задавали вопросы тем, кто входил в клуб - нравится ли им спонсировать войну России против Украины? Многие отвечали, что вообще о такой впервые слышат...

Вы всё ещё удивляетесь, что агрессивно-тупое большинство выбрало себе подобных?
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26.06.2021 14:54 Ответить
попробовал представить - как это так шо впервые слышат - не смог.
мож*д потому шо считают шо жители днобасса возмущенные ..... и далее по тексту(Порошенко напал на днобасс короче) - об этом слышали, а Рашка ни при чем
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26.06.2021 18:14 Ответить
интересно б узнать какой у Венидиктовой высоты забор?
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26.06.2021 14:57 Ответить
Венедіктова проти ідеї Зеленського про "стіну" з ОРДЛО: "Я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися" - Цензор.НЕТ 4324
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26.06.2021 15:02 Ответить
возгласы бубачки уже никто в х*р не ставит. Скоро уже и Ермак c Татаровым промямлят "путин-*****"
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26.06.2021 15:02 Ответить
Інтерв'ю Володимира Зеленського каналу «1+1», безумовно, програмне. Давайте спробуємо подивитися, що ж насправді хотів сказати президент.

1. Заморозка конфлікта за будь-яку ціну. Якщо говорити про Донбас, то в Зеленського немає жодних В чи С. На зміну «миру за будь-яку ціну» прийшла «заморозка конфлікту за будь-яку ціну». Але, що дуже важливо, відповідальність за сам концепт заморозки має лягти на плечі українців, які на референдумі самі скажуть, що робити з Донбасом. Деталей, судячи з усього, наразі немає. Є певний епатаж, який скерований, зокрема, і на зовнішнього споживача (особливо перед візитами до Берліну та Вашингтону). Як би там не було, вся державна машина працюватиме на заморозку конфлікту. Чи вдасться це? Все знову впирається в позицію Путіна, пасивну позицію України та спроби Меркель домовитися з Путіним через певні економічні процеси. США поки спостерігають, не втручаючись активно в цю історію. В концепті заморозки є один мінус: якщо не вдасться - а вірогідність цього дуже висока - наступним кроком стануть заяви про те, що Захід нам не допомагає, в НАТО нас не беруть, тому давайте думати про переговори з РФ.https://www.dsnews.ua/ukr/blog/klichko-donbas-i-marshal-zhukov-yak-zelenskiy-hoche-zrobiti-ukrajinciv-kraynimi-25062021-429347


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26.06.2021 15:05 Ответить
Еще одна крыса с зеленой лодки когти рвать начала. Что будет в ближайшем будущем? зеледент и Дерьмак в офисе на фоне диких джунглей по очереди на рояле играть будут?
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26.06.2021 15:18 Ответить
почти...только на рояле, друг друга, по очереди...
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26.06.2021 22:44 Ответить
Мабуть, я як громадянин не готова ні від кого відгороджуватися стіною, якщо будуть голосувати на референдумі. Джерело: https://censor.net/ua/n3273681

Ця зелена курва бачите не готова відгороджуватись стіною, але жити в Пущі- Водиця в президентській резиденції під охороною за високою брамою готова)
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26.06.2021 15:52 Ответить
Люди Бенядиктовой по другую сторону фронта, вот пусть и дует туда.
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26.06.2021 16:06 Ответить
Так побудуй недалечко а ліпше на межі потенційного муру будиночок.
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26.06.2021 16:12 Ответить
"Я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться"

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А сама пряталась в не положенной ей госдаче в лесу, с охраной и за 6-ти метровым забором.
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26.06.2021 16:17 Ответить
Так а у Яценюка запитали? А то він може засудити за стіну як за інтелектуальну власність. І взагалі, оскільки українці з будівельною майстерністю усі повиїжджали в Європу, то для будівництва треба звати китайців, бо буде не стіна, а скіфські горби.
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26.06.2021 16:26 Ответить
Яке відношення генеральний прокурор має відношення до сціни з Ордло?
Зельмака за грати відправляй.
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26.06.2021 16:34 Ответить
Венедиктова против идеи Зеленского .- Мышь загнали в угол и она попискивает / Для Порошенко вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский заявил, что все(!) ждут, когда посадят Порошенко/ Венедиктова разберется с Порошенко, - Портнов. / Венедиктова давала задание "поймать" Порошенко, - экс-руководитель следственной группы ГБР Корецкий/ Открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58. А результата нет. И, как поняла Венедиктова, и не будет. Коломойский изволит гневаться и ножками на Венедиктову топать.
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26.06.2021 16:42 Ответить
гражданка не готова... так надо ее отгородить, чтобы она другим отгораживать не мешала...
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26.06.2021 16:57 Ответить
Окупована частина Донбасу,це гнійна рана на тілі України,в яку весь час суне свою пику і руки московія...Мокші ніколи не дозволять вилікувати це все і ми будемо приречені тягнути цей "незрозумілий конгломерат" як непід"ємну гирю...Хто хотів звідти виїхати,той це вже зробив,а хто залишився,це їх вибір...З ними ми ніколи не дійдемо до цивілізації,тож тільки стіна... Треба діяти як ящірка,- в час небезпеки вона відкидає свого хвоста,він потім відросте,а вона лишиться жити.А ця незрозуміла частина окупованого донбасу вже майже вся отримала мокшанські паспорти,хай вони там чекають своє "хоть камни с неба" а ми підемо далі,але вже без них...
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26.06.2021 17:05 Ответить
А вот не насрать ли на мнение этой тупорылой с корнями в таёжных @б@нях?
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26.06.2021 17:43 Ответить
пишут что харьковсая... гепу с допой очень уважала.....
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26.06.2021 18:10 Ответить
Ватница ватникам глаз не клюёт.
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26.06.2021 17:55 Ответить
венедиктова, от рашки тоже отгораживаться не хочешь? наверное еще и киркорова с бастой уважаешь? и в родном Харькове проспект жукова тебя устраивает?
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26.06.2021 18:08 Ответить
Не готова она. У неё на земельном участке забор стоит и в дом дверь стоит. А для Украины ненадо? Там уже и украинцев не осталось.Все выехали.Там одни враги.Они нас ненавидят и убивают. нужно только освобождать территорию а всех остальных - за поребрик.Это они звали армию убийцы на нашу землю.
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26.06.2021 18:38 Ответить
То есть, каждый "член" команды Президента имеет "собственное мнение" и мнит себя самостоятельным политиком? В любой другой стране, подобный шмурдяк уже, как минимум год искал другую работу.
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26.06.2021 18:51 Ответить
не стоит путать слово - ГРАЖДАНИН и понятие - проститутка.....
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26.06.2021 19:08 Ответить
Это "гражданин" генпрокурор. Она не знает что должно быть по закону при нападении на страну и оккупации территорий что несёт такую чушь? Она имеет юридическое образование в отличии от предыдущего генпрокурора или тоже нет, что не понимает что несёт.
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26.06.2021 19:39 Ответить
Я не знаю что там за стена и кто её будет перелазить, но твёрдо знаю одно "Не хрен шастать, пока там убивают наших Пацанов". Кто не согласен милости просим в окоп кормить вшей.
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27.06.2021 00:31 Ответить
НУЖНО ПРИЗНАТЬ ЧТО СТЕНА УЖЕ СТОИТ: КПП, МИННЫЕ ПОЛЯ, С ДВУХ СТОРОН ВОЙСКА.
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27.06.2021 04:09 Ответить
 
 