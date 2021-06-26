Венедиктова против идеи Зеленского о "стене" с ОРДЛО: "Я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться"

От оккупированных районов Донецкой и Луганской областей не стоит отгораживаться "стеной", о референдуме по поводу которой говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила 25 июня в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Я могу сказать просто как гражданин. Наверное, я как гражданин не готова ни от кого отгораживаться стеной, если будут голосовать на референдуме. Я не за простые решения... Да, мы потеряли семь лет. Дети, которые родились семь лет назад, уже ходят в школу во второй класс... Дети, которым было по семь лет, сейчас подростки. Мы потеряли многое ментально с нашими людьми, но это не значит, что мы должны отказываться", - сказала она.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский: Вопрос о строительстве "стены" вокруг оккупированного Донбасса могут вынести на референдум

В декабре 2019 года Зеленский заявил, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это "стена", которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а "что-то другое".



В интервью "1+1", которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что "стена" - это полное расторжение отношений "в том или ином виде". Но если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, то возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.





