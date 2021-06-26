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вакцина (3777) Китай (2792) США (24820) шантаж (89) Нуланд (314)

Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

В Госдепе США заявили, что власти Китая отменили поставку вакцин в Украину из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".

"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.

"Это использование вакцин в качестве оружия", - подчеркнула Нуланд, добавив, что США, намерены противостоять этому.

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает.

В то же время в настоящее время журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине.

Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

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Топ комментарии
+66
500 тыс. китайского шмурдячка не перевесят расположения и поддержки Украины Штатами, которые легко могут заменить их на Пфайзер, Модерну или Джонсон - Украине надо просто выполнять взятые на себя обязательства стать по истине демократической страной.
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26.06.2021 15:12
+28
Це при тому що косоокі підари ще й заразили весь світ своїм вірусом
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26.06.2021 15:22
+23
Угу...именно для єтого желтожепьіе гоммунистьі и начали мировую биологическую войну. Немного натупив в начале, как и положенно у зомби.
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26.06.2021 15:06
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Правила форума Совет форумчан
Одни используют газ, другие - вакцину. Неплохо бы приватизировать солнце и посмотреть на реакцию, чтобы остальные были посговорчивее. Один вопрос - как?
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26.06.2021 15:02 Ответить
сказочник.. давай исчо..
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26.06.2021 15:08 Ответить
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26.06.2021 15:22 Ответить
Главное что Клоун никак не отреагировал
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26.06.2021 21:54 Ответить
Приватизация у нас только в интересах олигарзической власти,-даже если и приватизируют то только они, опять ни чего не выйдет.
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27.06.2021 00:12 Ответить
Почему все только приватизируют и переприватизируют а ничего не строят.
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27.06.2021 09:54 Ответить
Мне кажется , что проблема даже не в том, что не строят что то новое, например нельзя построить новые автомобильные, железные дороги, газовые магистрали, потому, что это экономически не выгодно, очень большие затраты , а рынок не увеличивается, тоесть покупателей новых не становится и когда подсчитывают расходы и доходы может быть так, что затраты на амортизацию, % по кредиту и содержание не покроются выручкой, которая уменьшится в 2 раза если будет 2 например Укрщализныци, а еще должна быль прибыль , которая в % соотношении хотелось не меньше стоимости кредита, проще ни чего не стоить а призватизировать, во первых остается монополия предложения товара или услуг на рынке - это главная цель любого бизнеса,не надо снижать цену ,не теряется время на строитееьстве , как минимум год и выкупить у государства дешевле если не проводится реальный конкурс, а главная проблема в том что приватизация происходит без согласия собственника это народа предворительно не отдав акции трудовым коллективам и народу потому не чиновникам решать что выгодно народу, а что нет, может народ не хочет продавать Укргазвыдобування, а хочет поменять тех кто им не эфекивно управляет,заменив Президента и ВР, во вторых даже если бы народ и захотел купить пару акций, то продают их крупными лотами как говорят в одни руки, для закрытого АО тоесть кланово опять же это не рыночная экономика, а монопольная значит не в интересах народа , а в интересах олигархическрй власти и третий заслон , даже если и дали народу приватизировать то не дали бы зарабатывать, как на Земле, админ ресурсом, как отнятие урожая под предлогом ремонта дорог,очередь в портах и разные тарифы на перевалку,в районе появится резко сибирская язва или африканская чума , наезды налоговиков и просто вымогательство и рейдерство силовиков и "охранных" фирм не говоря уже за коррупцию в государсте и из за которой растет дефицит бюджета,инфляция и % по кредиту не возможно взять кредит дешевле 20% по сути в валюте, тогда как в Польшу 2-3% . А это второй момент почему не создется, что то новое в производстве товаров и услуг,потому, что власть по сути не дает заработать, в прямую и косвенно через коррупцию и не идет бизнес даже если приватизация произошла в интересах людей, создавая все условия, что бы население продало свой бизнес в частности Землю тем более понижая социальные стандарты из бюджета, куда население платит налоги, на не качесвенные, не эфективные так еще с откатами дороги, Зеленскому и другим слугам Сороса и Мирового банка, который ратует за приватизацию Земли вмесо улучшения условий бизнеса , как делают они у себя, в частности понижают кредиты для частного производства ниже инфляции из за дефицита бюджета за счет того же бюджета (предполодим инфляция 2% дефицыт бюджета 2%, маржа банка 1, 5% в итоге выдают кредит под проищволсто под 1,%=2-2+1,5) в надежде на дальнейший рост экономики и покрытия расходов бюджета на кредиты часному бизнесу за счет увеличившизся поступлений налогов и ни кто там магистрали за счет бюджета ни строит, а только за счет бюджета понижают кредит и на оборону,социалку, в частности строят проселочные дороги по тендеру.
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28.06.2021 17:42 Ответить
Приватизация приватизацией но стратегические отртасли обязаны быть государственными.энергетика,тяжелая промышленность и оборонка.Теперь судьба Украины принадлежит кучке уродов-олигархов которые в льбой момент могут на законных основаниях просто остановить СВОИ ПРИВАТИЗИРОВАНЫЕ отрасли.И где это видано что миллиардные кредиты на шахты Ахметова выдали под гарантии Украины а не под залог его имущества,шахты закрываются если страна не покупает уголь по указаной Ахметовым цене да еще страна должна уплачивать по обязательствам взятым для Ахметова.
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28.06.2021 17:54 Ответить
Согласен, вот Вы сами и ответили, почему в Украине ни чего не создается новое, потому что нами управляют моральные уроды - олигархическся власть.
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28.06.2021 22:38 Ответить
Угу...именно для єтого желтожепьіе гоммунистьі и начали мировую биологическую войну. Немного натупив в начале, как и положенно у зомби.
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26.06.2021 15:06 Ответить
так вы же не продали, когда надо было
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26.06.2021 15:11 Ответить
500 тыс. китайского шмурдячка не перевесят расположения и поддержки Украины Штатами, которые легко могут заменить их на Пфайзер, Модерну или Джонсон - Украине надо просто выполнять взятые на себя обязательства стать по истине демократической страной.
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26.06.2021 15:12 Ответить
у нас есть сливной бачек - БУБОЧКА... и уж поверьте подпись ОНО отозвало
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26.06.2021 15:15 Ответить
Давайте дождёмся официального сообщения.
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26.06.2021 15:23 Ответить
Уже отозвало.
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26.06.2021 19:00 Ответить
Да, уже завалили нас штаты "Пфайзером"... Не успеваем самолёты с вакциной встречать.
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26.06.2021 15:50 Ответить
Штаты ещё хорошо себя ведут, я бы после избрания пісяграя болт бы дал такой стране, чьё население еще не выздоровело от совка в голове..
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26.06.2021 18:16 Ответить
Ага особенно после обязательств по будапештскому меморандуму.
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26.06.2021 20:52 Ответить
Ну да, конечно, население и так уже на низком старте в сторону России, осталось подтолкнуть
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27.06.2021 08:47 Ответить
Тем, кто на низком старте в паРашу - перо в жопу для равновесия. На месте государства я бы им ещё билет в один конец купил.🙄
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27.06.2021 15:23 Ответить
https://twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://twitter.com/ArthurKei_UA/status/1407990054648176641 10 ч

Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.

Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 501
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26.06.2021 20:49 Ответить
Вони чекають на усілякі відрядження до Чайни, подальшого можливого працевлаштування там, з метою заробити грошенят...
У них в очах - юані та долари, Україна для них це щось накшталт трампліна...
Сумно...
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26.06.2021 22:31 Ответить
Так если вакцына не оружие, так пусть США дадут нам ее, а если оружие так тем более или как вкладывать в безопастность США столько сколько не одна страна не сделала, когла Украина,вывела со своей территории и разрушила третий по величине ядерный потенциал в мире нацеленный на США так Украина демократичная,а как Будапештский меморандум выполнять так виноват Путин,или вакцыну дать потому что Зеленский-террорист все деньги с бюджета на откаты по дорогам пустил, что бы себе и слугам Сороса по запросу Мирового банка Земмлю в Украине скупить , так Украина не демократическая и коррупционная.Какие-то двойные стандарты применяются.
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27.06.2021 02:10 Ответить
На воре и шапка горит, как говорится.
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26.06.2021 15:19 Ответить
Це при тому що косоокі підари ще й заразили весь світ своїм вірусом
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26.06.2021 15:22 Ответить
добре сказано,я б тільки уточнив- комуняцькі ,-далі по тексту...
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26.06.2021 22:50 Ответить
Так, ця китайська загроза серйозна, -- всьому світові.
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27.06.2021 05:24 Ответить
Нуланд треба не висловлювати озабочєнность через газети, а дати західні вакцини (при всій тупоголовості зьозіковської шобли).
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26.06.2021 15:22 Ответить
Все так делают. МВФ и ЕС отменяют кредитование, если Украина не делает то, что они хотят, США отменяют сделку с Турцией по F35, если турки не делают, что хотят американцы. Кто-то скажет, это - другое. Все другое, но суть одна - соблазнить плюшечками или пытаться заставить, если не соблазняется.
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26.06.2021 15:22 Ответить
У тебя, ватничек, уши прямо из ватника растут
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26.06.2021 16:51 Ответить
Загроза китайців не в якості, а в кількості.
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27.06.2021 05:28 Ответить
Ох, уж эти , по-кацапски, таукЕтайские братья с их безвизом.
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26.06.2021 15:30 Ответить
Саме тому, політкоректність треба засунути в одне місце і називати ковід "Китайським вірусом". Трамп був правий.
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26.06.2021 15:37 Ответить
Когда Зе сразу поперся за масками к китайским комунякам, типа свой к своим, да плюс откат, Зе тогда был на растяжке и искал куда причалить, но Байден наломал дров, и Зе пришлось дать заднюю, и вся его команда: ермак, татаров, подоляк и куча других ублюдков, были заточены под кремлевского мясника, и до сих пор наш комуняка импульсивно дергается.
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26.06.2021 15:39 Ответить
На американских или немецких вакцинах нет отката. Вот хлопці и замутили с индусами и каитайцами.
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26.06.2021 15:43 Ответить
Китай является крупнейшим торговым партнёром Украины. Так может, прагматичности ради, стоит вести себя поумнее. Например, воздержаться от голосования в ООН по Синьцзяну ?
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26.06.2021 15:48 Ответить
Вы хоть знаете, что там в Синьцзяне творится ? Там притесняют уйгуров, а у сидящих в тюрьмах уйгуров изымают органы.
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26.06.2021 17:46 Ответить
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 5520
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26.06.2021 21:09 Ответить
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 6488
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26.06.2021 21:09 Ответить
Ты в это сам веришь? А во вторых, ну и *** с ними. Нам какое до них дело.
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27.06.2021 13:38 Ответить
Ну так такой же логики придерживается и Германия по сев. потоку 2, но только немцьі в глазах украинцев при єтом "легли под путлера", а украинцьі "прагматичньіе"
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26.06.2021 17:56 Ответить
А может просто вести себя умно и отстаивать собственные интересы.
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26.06.2021 20:54 Ответить
веди себе ,не веди,світ поляризується...сам ти нічого не вартий і Україна без союзників навряд чи вистоїть під кацапсинським натиском.Давно пора визначитись - ти з гарними чи розумними.Ось і гугняве осленя нікуди не беруть ні до тих ні до інших- пора розірвати.
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26.06.2021 23:02 Ответить
Ну ну на союзников все надеетесь, это на Германию мабудь? А если сам ничего не стоишь, и не хочешь ничего стоить, и не делаешь ничего чтобы чего то стоить, то так ничего и не будешь стоить хоть с союзниками хоть без. Что бы выжить нужно чего то стоить, а союзники сами определяться стоят они чего нибудь как союзники или нет, за них вам ничего не решить, если сами за себя решить не можете.
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27.06.2021 11:20 Ответить
Зачем нужны поставки вакцины из Китая, если Украина отказалась даже от Спутника? Получается, что и предложение продать вакцину - оружие, и отказ продать - оружие.
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26.06.2021 15:58 Ответить
А почему даже? Спутник это ж известное фуфло!
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26.06.2021 20:51 Ответить
Пропагандонам известное...
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27.06.2021 13:04 Ответить
Кацапы типа им провакцинировались, и что? Теперь у них вспышка индийской короны и опять локдауны. При этом у "спутника" чуть ли не самое большое в мире количество побочек. Раз в столетие кацапам всё же удается сделать самостоятельно что-то путное, но, похоже это был не этот случай.
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27.06.2021 14:09 Ответить
Локдауны из за вакцинации всего 10%. про побочки ты знать ничего не можешь, как и про все другое в мире, поскольку бот автоматический.
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27.06.2021 15:35 Ответить
И это пишет мне свежесозданный аккаунт с номерками в имени? Чудны дела твои, Господи...
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27.06.2021 16:02 Ответить
500 тыс.пекинского шмурдяка обменяют на 500тыс.московских помоев,получится братская взаимовыручка одного народа.
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26.06.2021 15:59 Ответить
Зелена влада хотіла через Богатирьову прокладку продавати вакцину, от вам і відмова
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26.06.2021 16:36 Ответить
Украина отозвала свою подпись.
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26.06.2021 17:44 Ответить
поэтому шпион Зеленский собирается дать китайцам безвиз.
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26.06.2021 17:45 Ответить
Я в новости прочитал "Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине"

То есть кто-то кому-то что-то наверное сказал... Я верно понял? А может и не кто-то, а может и не сказал...А может и не тому.
И на этом основании зам.министра США обвиняет Китай в давлении на Украину? Когда даже Украина этого не подтверждает?
Я че-то вообще запутался в этих хайли-лайкли.
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26.06.2021 18:07 Ответить
Не переймайтесь. То не Ваше.
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26.06.2021 19:02 Ответить
Всё просто в США агентура и разведка работает на высоком уровне, сомневаюсь, что бы Нуланд говорила не проверенные факты, а раскрывать источники может только идиот.
Тем более украинской власти коментировать итуацию при которой они в любом случаи не в лучшей позиции. Тут вакцина 500 тыс доз, а тут права человека.. и от чего то нужно отказаться..
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26.06.2021 22:42 Ответить
Угу. На высоком. Сплошные "хайли-лайкли", как написано в статье
Впрочем, если это "вера", то не вопрос. Только вера - это к попам в церковь, а не в политику.

А украинские власти, если бы они реально получили от китайцев какую-то информацию, как раз напротив бы прокомментировали 100%. Потому что они УЖЕ проголосовали против Китая, терять-то уже нечего, так что это крайне хороший повод доказательно продемонстрировать "верность идеалам Запада, правам и свободам человека" и всё такое прочее.

А моё мнение такое - Украине на голосовании надо было воздержаться.
Или реально Зелю так волнует что там происходит в Синьцзяне? На суверенной территории Китая? Очень вряд ли. Украина так проголосовали вовсе не из-за любви к несчастным обездоленным народам, а исключительно для поддержки Запада. Давайте уж будем честны хоть с собою-то.
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27.06.2021 08:17 Ответить
Наши говорящие головы всегда придерживаются одного принципа - сначала нафакапить, а потом гордо молчать в сторонке, пока не припрут к стене. Тогда начинают врать и изворачиваться, и только если уж совсем припрут и деваться некуда, тогда делают "покер-фейс" и говорят, что с самого начала так и задумали.
PS и да, нарушения прав человека в других странах не очень то волнуют тех, кого и в собственной стране права людей не очень то интересуют.
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27.06.2021 14:15 Ответить
согласен.
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27.06.2021 22:00 Ответить
А как по вашему обстоят дела с правами человека в Синьцзяне? Вообще, знаете ли Вы, где тот Синьцдзянь, и кто там с кем и в чём именно что то там нарушил?
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26.06.2021 20:25 Ответить
Якось раніше підчас гастролів "кварталу"за кордоном Зеленський відверто називав Україну повією. Наразі він реалізує той сценарій на практиці... Таке гидко читати - країна не має ні свого лиця, ні своєї політики, ні свого проводу. Все залежить від подачок, милостині, похвалять - не похвалять, погладять-не погладять, харкнуть в морду, чи вріжуть копняка, пообіцяють чи пошлють (даруйте) *****. При жодному режимі, від УРСР Україну так не кидали, не зневажали і так низько не опускали...
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26.06.2021 20:48 Ответить
А потому что сидение на двух стульях, как делает наша власть, уже не кормит.
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26.06.2021 20:50 Ответить
Ну а чого ви очікували від комуняк?
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26.06.2021 21:01 Ответить
Вибрали кретини дебілів,їжТЕ.
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26.06.2021 22:16 Ответить
а шо делать, шо? деньги взяли вперед в Омане, а Украину до сих пор не поставили на колени, вот и нада батрачить перед рейхом словесами, а вдруг вывезет серая каурка. Но Боливар точно не вывезет двоих.
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26.06.2021 22:29 Ответить
дык как насчет поставок вооружения, исполнения - американских же - законов и постанов, предоставления тех же вакцин, бомбежки Москвы и т.п. ... чтобы значит полностью независимое мнение было?
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26.06.2021 23:08 Ответить
Да, вот такое заявление, но Пфайфер вместо Китая, мы вам всё равно не дадим, выкручивайтесь сами. И Украина выкручивается зачеркнув свою подпись под заявлением.
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27.06.2021 08:44 Ответить
кИтаеза в Бога не верит - кИтаеза верит в оружие.... ...недоказуемо-невидимое....кИтаеза хитрый однако...

Вірусолог-втікач з Китаю: Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя



Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя. Таку думку висловила китайський вірусолог-втікач Лі-Мен Янь, яка була однією з перших, хто розповів про версію штучного походження SARS-CoV-2 в лабораторії інституту вірусології Уханя.

Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 8128

https://racurs.ua/ua/n155604-v-gosti-do-okupantiv-golova-ksu-tupyckyy-trychi-yizdyv-v-okupovanyy-krym.html
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27.06.2021 09:53 Ответить
Китай мразь, узурпатарная комуняцкоупызженная опухоль которую с руки вскормили белые сумащедшие
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27.06.2021 11:11 Ответить
Они давно не коммунисты, дибил.
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27.06.2021 13:40 Ответить
Нуланд про шантаж Китаю: Доставку 500 тис. вакцин проти коронавірусу в Україну було скасовано. Препарат використовували як зброю - Цензор.НЕТ 5326
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27.06.2021 14:32 Ответить
Они всегда коммунисты олигофрен
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28.06.2021 10:29 Ответить
Смотри внимательнее , кому даешь ответ . Адрес не перепутал ?
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28.06.2021 18:53 Ответить
Перепутал
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29.06.2021 08:58 Ответить
Это потому в Китае куча миллиардеров причем и среди их так называемой компартии.
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28.06.2021 21:13 Ответить
Пишешь компартия и они не комунисты, ты абсолютный кретин.
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29.06.2021 09:03 Ответить
Фантик и начинка не совпадают. Она может называться как угодно, идейных коммунистов времён Мао там давно нет.
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03.07.2021 13:06 Ответить
 
 