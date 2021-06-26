Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия
В Госдепе США заявили, что власти Китая отменили поставку вакцин в Украину из-за того, что та проголосовала в ООН за резолюцию по Синьцзяну.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Зеркало недели".
"Украина стала жертвой Китая, когда проголосовала в Совете ООН по правам человека за резолюцию по Синьцзяну. Доставка 500 тысяч вакцин от коронавируса из Китая была отменена", - сказала Нуланд на онлайн-конференции Американского совета по Германии - базирующейся в Нью-Йорке неправительственной организации.
"Это использование вакцин в качестве оружия", - подчеркнула Нуланд, добавив, что США, намерены противостоять этому.
Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает.
В то же время в настоящее время журналистам агентства не удалось получить ответ на запрос по этой теме ни в Киеве, ни в Пекине.
Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.
Пожалуйста, подождите...
Уважно подивіться на цих людей.
Це - група дружби з КНР нашого МОН.
І вчора вони ухвалили рішення про масове поширення Інститутів Конфуція в Україні.
Тих самих, які вже заборонені у США, Швеції, тощо. Через загрозу нацбезпеці.
Ще воно утворили альянс вишів України та КНР.
Там буде близько 50 вишів з України та понад 80 з КНР.
Всі вони будуть просувати у нас реформи від китайського МОН, що безпосередньо керує геноцидом уйгурів, тибетців та інших поневолених народів.
Також МОН КНР знищує західну освіту у Гонконзі та насаджує «патріотичну».
У них в очах - юані та долари, Україна для них це щось накшталт трампліна...
Сумно...
То есть кто-то кому-то что-то наверное сказал... Я верно понял? А может и не кто-то, а может и не сказал...А может и не тому.
И на этом основании зам.министра США обвиняет Китай в давлении на Украину? Когда даже Украина этого не подтверждает?
Я че-то вообще запутался в этих хайли-лайкли.
Тем более украинской власти коментировать итуацию при которой они в любом случаи не в лучшей позиции. Тут вакцина 500 тыс доз, а тут права человека.. и от чего то нужно отказаться..
Впрочем, если это "вера", то не вопрос. Только вера - это к попам в церковь, а не в политику.
А украинские власти, если бы они реально получили от китайцев какую-то информацию, как раз напротив бы прокомментировали 100%. Потому что они УЖЕ проголосовали против Китая, терять-то уже нечего, так что это крайне хороший повод доказательно продемонстрировать "верность идеалам Запада, правам и свободам человека" и всё такое прочее.
А моё мнение такое - Украине на голосовании надо было воздержаться.
Или реально Зелю так волнует что там происходит в Синьцзяне? На суверенной территории Китая? Очень вряд ли. Украина так проголосовали вовсе не из-за любви к несчастным обездоленным народам, а исключительно для поддержки Запада. Давайте уж будем честны хоть с собою-то.
PS и да, нарушения прав человека в других странах не очень то волнуют тех, кого и в собственной стране права людей не очень то интересуют.
бомбежки Москвыи т.п. ... чтобы значит полностью независимое мнение было?
Вірусолог-втікач з Китаю: Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя
Коронавірус - безконтрольна біологічна зброя. Таку думку висловила китайський вірусолог-втікач Лі-Мен Янь, яка була однією з перших, хто розповів про версію штучного походження SARS-CoV-2 в лабораторії інституту вірусології Уханя.
https://racurs.ua/ua/n155604-v-gosti-do-okupantiv-golova-ksu-tupyckyy-trychi-yizdyv-v-okupovanyy-krym.html