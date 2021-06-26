Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко
Украина может настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы стать энергонезависимой и даже начать продавать его за границу.
Об этом 25 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Моя личная оценка – что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 млрд м³ в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", – сказал он.
По словам главы "Нафтогаза", сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год.
"Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу", – подчеркнул Витренко.
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... и коммуналку отменить!
... и по 4000 долларов зарплаты!
... и аэропорты в каждом городе!
... и миллиард деревьев!
... и код на каждом дереве!
... и Нью-Васюки!!!!!
-мир в глазах мертвого *****
....
Україна може регулярно іншим заробляти ..., і с/г продукція - якщо не перевантажувати грунти, зберігати культорообіг ...
А решта імпортноспроможних виробництв - де ? А чи не є викуп їх та угроблення - спецоперацією РФ
Итіть ти " Америку відкрив " , Юра .!! Без тебе я про це навіть і не здогадався б ..!! А тепер розкажи КОЛИ таке буде ?? І як ти це плануєш зробити ??
Жаби - королі.
Що розкинув крила,
Мов зелений птах
Цілий день парила б
Жаба в небесах.
Що могла б дістати
Навіть до зірок,
Що створив літати
Жаб зелених бог.
а если владельцы скважин (сплошь все рыгоаналы ) не захотят увеличивать,что тогда делать будете?
Це - реальна його цитата...
Он навіть домашне господарство, що виробляє електрику на сонячних панелях, її усю продає задорого державі, а споживає дешеву з мережі
Какие-то бесконечные Остапы БЕндеры(
Только БЕндер был человеком, который кодекс чтил, а эти - никогда.
И он в отличие от вас, Витренко энд компани, бедных не грабил!
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Каждой советской семье - отдельную квартиру к 2000 году, - Горбачёв.