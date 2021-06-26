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Газ (9402) добыча (269) Нафтогаз (3062) Витренко Юрий (376)

Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко

Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко

Украина может настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы стать энергонезависимой и даже начать продавать его за границу.

Об этом 25 июня в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Моя личная оценка – что можно увеличить добычу по крайней мере до 25 млрд м³ в год при сокращении неэффективного потребления. Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости. То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков

По словам главы "Нафтогаза", сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год.

"Кстати, частные компании увеличивают добычу. К сожалению, это "Нафтогаз" в последние годы сокращал добычу", – подчеркнул Витренко.
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Топ комментарии
+27
Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко - Цензор.НЕТ 401
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26.06.2021 14:55
+21
Эта мантра уже надоела, Витренко, ты не кукарекай а делом займись.
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26.06.2021 14:54
+21
... и рост ВВП на 40 %!
... и коммуналку отменить!
... и по 4000 долларов зарплаты!
... и аэропорты в каждом городе!
... и миллиард деревьев!
... и код на каждом дереве!
... и Нью-Васюки!!!!!
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26.06.2021 15:10
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и 500 000 тысяч рабочих мест))
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26.06.2021 14:53 Ответить
И миллиард деревьев в степях Украины.
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26.06.2021 15:08 Ответить
А газ уже за червень по12 , а з липня по13.13 !!! Люди ,та беріться за сокири !!!
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26.06.2021 16:55 Ответить
... и рост ВВП на 40 %!
... и коммуналку отменить!
... и по 4000 долларов зарплаты!
... и аэропорты в каждом городе!
... и миллиард деревьев!
... и код на каждом дереве!
... и Нью-Васюки!!!!!
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26.06.2021 15:10 Ответить
там наверняка список длиннее
-мир в глазах мертвого *****
....
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26.06.2021 15:15 Ответить
аэропорты в каждом городе! - это не рентабельно ,Нью-Васюки это где то в кацапстане а с остальным в принципе согласен
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26.06.2021 17:26 Ответить
бібіцянки від папи Бєні й поліна Вови
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26.06.2021 16:12 Ответить
ага
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26.06.2021 16:28 Ответить
ЇХ БАЛАЧКИ ДУРНІ, ПОТРІБНО ПРОСТО ПРАЦЮВАТИ, ПІСЛЯ ГОВОРИТИ ПРО ВИКОНАНЕ, А ТАК ПРСТО БРЕХЛИВИЙ ГАВКІТ, МОЖЕ, БУДЕ ЧЗ 100 РОКІВ, ТЬХУ МАРАЗМ.
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26.06.2021 16:54 Ответить
А газ уже з червня 12 ,а з липня по 13.13 !!! Люди , та не мовчіть , беріть сокири в руки !!!
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26.06.2021 16:52 Ответить
Люди может и готовы взять, но население должно осознать.
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26.06.2021 16:55 Ответить
Эта мантра уже надоела, Витренко, ты не кукарекай а делом займись.
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26.06.2021 14:54 Ответить
так это рыговский лозунг. еще хотите вышек оплатить из своих налогов?
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26.06.2021 15:01 Ответить
Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко - Цензор.НЕТ 401
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26.06.2021 14:55 Ответить
ключевое слово - "может" ...
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26.06.2021 14:55 Ответить
"То есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах", сможем...но потом!
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26.06.2021 15:25 Ответить
Тисяча і одна ніч - казки шехеризади !!!
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26.06.2021 18:45 Ответить
Якщо і зможе ..., то яке на продажу ?
Україна може регулярно іншим заробляти ..., і с/г продукція - якщо не перевантажувати грунти, зберігати культорообіг ...
А решта імпортноспроможних виробництв - де ? А чи не є викуп їх та угроблення - спецоперацією РФ
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26.06.2021 15:33 Ответить
Найгірший варіант це аграрна країна,це бідна країна з загаженою землею,водою,повітрям,без водойм,це просто хана
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26.06.2021 16:54 Ответить
Легко предание, да верится с трудом. Уж сколько раз мы слышали за эти годы сказаний о молочных реках и кисельных берегах.
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26.06.2021 14:56 Ответить
Эта ежегодная мантра о энергонезависимости уже набила оскомину. Молча сделайте и отчитайтесь
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26.06.2021 14:57 Ответить
правильно,добыть и все продать
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26.06.2021 15:00 Ответить
Ловите наркомана !!! .. как только грозит увольнение - так сразу мантра озвучивается как лохторат будет жить хорошо при нем...но не сейчас, а в далеком-далеком будущем !!! идиот
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26.06.2021 15:02 Ответить
но цена будет расти
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26.06.2021 15:04 Ответить
нафтогаз уже поднял ццену.
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26.06.2021 15:05 Ответить
Пора переходить на водород
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26.06.2021 15:08 Ответить
Украина может настолько увеличить собственную добычу газа, чтобы стать энергонезависимой и даже начать продавать его за границу. .Источник: https://censor.net/ru/n3273687
Итіть ти " Америку відкрив " , Юра .!! Без тебе я про це навіть і не здогадався б ..!! А тепер розкажи КОЛИ таке буде ?? І як ти це плануєш зробити ??
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26.06.2021 15:08 Ответить
Спочатку у пінчука з коломойским дозволу попитай.
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26.06.2021 15:08 Ответить
как только патронный завод построят...
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26.06.2021 15:09 Ответить
а чего ж не увеличивает???
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26.06.2021 15:11 Ответить
Всего лишь немного уменьшив дозняк кровавого клоуна, Украина сможет продавать кокаин в Венесуєлу. Хотя...похоже, что барьіга из телевизора уже на китайских солях.
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26.06.2021 15:12 Ответить
Эти все попугаи берут пример со шмаркли. Они кричат уже так, что и главного клоуна не слышно.
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26.06.2021 15:14 Ответить
у повітрі
Жаби - королі.

Що розкинув крила,
Мов зелений птах
Цілий день парила б
Жаба в небесах.

Що могла б дістати
Навіть до зірок,
Що створив літати
Жаб зелених бог.
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26.06.2021 15:17 Ответить
Не надоело людям ссать в глаза, трепло?
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26.06.2021 15:19 Ответить
Очередное наглое враньё этого жопализа Зеленского!!
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26.06.2021 15:22 Ответить
Интересно, а как это отразится на тарифах ? Выйдут ли они на уровень, сопоставимый с уровнем зарплат и пенсий ? Что-то мне подсказывает - тарифы только вырастут.
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26.06.2021 15:26 Ответить
И хрен с ним, с транзитом, хрен с ним достойную оплату за него, и хрен с ним возможная разработка сланцевого газа на захваченных территориях Украины. Хрен на поддержку США в виде санкций против РФ за строительство газопроводов в обход Украины и агрессии в Украине. А в результате и хрен на всю борьбу Украины с срассеей, да Витренко?
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26.06.2021 15:30 Ответить
Увеличив , может.- Чем кукарекать о светлом будущем, маменьке бы помог. Наталья Витренко, сын которой получил премию в 170 миллионов, отказалась платить за уборку придомовой территории ./ Выделение $4 млн премии Витренко. Последний обещал что деньги будут выплачены ему в течение нескольких лет. Но «Нафтогаз» неожиданно принял решение рассчитаться в ближайшее время. Инициатором выступил Ермак./ С Витренко подписан годовой контракт, - Ермак/ Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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26.06.2021 15:34 Ответить
Яценюк любил на этой теме пиариться. Вся обещал копеечный газ для населения. Но вот какая неожиданность: прейдя к власти, цены почему-то увеличились в разы, а заместо газодобычи, он начал строить какой-то решетчатый забор...
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26.06.2021 15:41 Ответить
Я помню как этот придурок лысый обещал газ по 70 долларов за 1000 кубов.
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26.06.2021 15:46 Ответить
Мало того, - он постоянно наезжал на тогдашнее правительство, требуя понижать тарифы. Те тарифы, которые по сегодняшним меркам выглядят смехотворно. Мерзопакостно-лицемерная личность.
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26.06.2021 15:55 Ответить
Витренко, если мы украинским газом пользуемся, почему мы за свой газ должны вообще платить, все ресурсы принадлежат народу, так записано в конституции.
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26.06.2021 15:44 Ответить
Все що записано в Конституції, все належить народу, а саме букви і текст. Ну і сама Конституція також!
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26.06.2021 15:55 Ответить
щас начнет просить бабло на геологоразведку, разработку и т.д.
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26.06.2021 15:57 Ответить
и когда начнете?ну,добычу увеличивать...
а если владельцы скважин (сплошь все рыгоаналы ) не захотят увеличивать,что тогда делать будете?
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26.06.2021 15:59 Ответить
За 30 лет никто так и не дал внятного ответа , почему не увеличивается добыча газа?.... где та падла , которая не даёт это сделать, может какие-то потусторонние силы?
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26.06.2021 16:18 Ответить
эти потусторонние силы называются алигархи
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26.06.2021 17:27 Ответить
Ну так пора-бы назвать, я сильно сомневаюсь, что хозяевами газовых скважин являются Беня или Ренат .... а вот шушары помельче, кумовья, сваты, браты ,друзья и компаньоны там скорей всего как гуталину
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26.06.2021 18:41 Ответить
ну а хозяевами этой шушеры и являются "Беня или Ренат ...."
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26.06.2021 22:23 Ответить
Сильно сомневаюсь, это жулики и аферисты, Беня с Ренатом не станут ввязываться в эти дела, это кумовья, друзья,"партнёры" , вот только очень интересно- чьи?
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26.06.2021 23:10 Ответить
Правильно, що сумніваєшся, але це ж можна перевірити, погуглити. https://biz.censor.net/resonance/3141469/hto_vidobuva_gaz_v_ukran_reyiting_gazovih_kompanyi І якраз там і Коломойський і Ахметов.
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26.06.2021 23:25 Ответить
Фельдгузены мешают.
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26.06.2021 16:39 Ответить
Вот же мразь, а что тебе мешало нарастить добычу пока ты рулил Нафтогазом, сожалеет он что добыча еще и упала при его руководстве.
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26.06.2021 16:51 Ответить
Подняли цену в 10 раз и считают снижение потребления своей заслугой.
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26.06.2021 16:54 Ответить
"Ми б збільшили добуток газу,але на фіга?" - сказав Вітренко..."Мені за це більше не платитимуть,від добутку не залежить моя зарплата,мій добробут,а геморою більше...Я не зацікавлений в збільшенні добутку,мені і так добре,тому поки я є на цій посаді ми будемо купляти газ,розбавляти,хімічити,мутити і в цій мутній воді красти і,звичайно,ділитись"...
Це - реальна його цитата...
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26.06.2021 16:55 Ответить
Лінк надайте
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26.06.2021 19:08 Ответить
По словам главы "Нафтогаза", сейчас в Украине частные и государственные компании добывают в общей сложности до 20 млрд м³ газа в год, и продают украинский газ украинскому народу по цене експорта плюс транзит. Кормильцы корупционной власти
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26.06.2021 16:57 Ответить
Вот интересно как они при переходе на только свой газ смогут обьяснить свою воровскую формулу тарифа - хаб+доставка+накрутки.
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26.06.2021 17:02 Ответить
Ні, не можна. Тоді продавати по 300 баксів не вийде. А так гешефт в 400% і більше
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26.06.2021 17:08 Ответить
Збільшивши видобуток газу, Україна може вийти на рівень енергонезалежності й навіть експортувати його за кордон, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4811
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26.06.2021 17:19 Ответить
Какой смысл вообще добывать газ, если нам на наш собственный газ нарисовали тариф как на импортируемый.
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26.06.2021 18:56 Ответить
Дешевий газ ніхто добувати не буде. Треба ж платити однаково, бо "наш "дешевий" газ" втече туди, де його куплять дорожче.
Он навіть домашне господарство, що виробляє електрику на сонячних панелях, її усю продає задорого державі, а споживає дешеву з мережі
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26.06.2021 19:13 Ответить
Вам бы только карманы собственные набить! Какое убожество и тупость во всех структурах власти, капец. Вы об украинцах сначала думайте, а не об экспорте вообще чего-либо!
Какие-то бесконечные Остапы БЕндеры(
Только БЕндер был человеком, который кодекс чтил, а эти - никогда.
И он в отличие от вас, Витренко энд компани, бедных не грабил!
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26.06.2021 19:08 Ответить
Да вы, хотя бы, обеспечили Украину, нашим украинским газом, по реальной стоимости добычи, а не по завышенной европейской! Эти "маниловские мечты", обещания, уже всем надоели! Ворюги, правят Украиной!
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26.06.2021 21:51 Ответить
Украина может, Украина может, Украина может, но КОЗЛЫ во всех властях не хотят. Вот так и живем.
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26.06.2021 22:03 Ответить
.По ящику показували, як двое хлопців зробили ревізію нашого газодобування. І цікаві факти виявили, що не рашкин газ тече по трубі в Європу, а наш український ви продаєте, і так наживається еліта всі 30 років незалежності, і вся ваша балаканина про газ і його видобування- від лукавого.
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26.06.2021 23:08 Ответить
Ну, якщо хто давно слідкував за новинами, то був закон чи постанова при помаранчевих ( Ющенко - Тимошенко), що газ українського видобутку залишається в Україні. А коли прийшли до влади Янукович з Азаровим, то вони цей закон (постанова) відмінили і стали продавати газ за кордон по ціні, яка доходила і до 300 долларів при мізерній собівартості. Всі ж пам'ятають, що була норма 10 кубів в місяць на людину. Це була явно завищена норма, за допомогою якої і крали газ для продажі за кордон. Зрозуміло, що не тільки ця норма слугувала наживі на українскому газі.
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26.06.2021 23:31 Ответить
Какой вы умный товарищ витренко, знаете всё, а из того что надо делать умеете только воровать. Одному такому ка вы уже выделяли деньги, а оно их "освоило" и теперь вы на его месте поёте ту же самую песню.
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27.06.2021 00:26 Ответить
Ещё один спаситель Украинской нации , от газовой зависимости нашёлся!! Интересно сколько этот воришка Витренко, попросит за это с бюджета бабала??? и на сколько лет??
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27.06.2021 12:40 Ответить
Увеличив добычу газа, Украина может выйти на уровень энергонезависимости и даже экспортировать его за границу, - Витренко

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Каждой советской семье - отдельную квартиру к 2000 году, - Горбачёв.
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27.06.2021 12:53 Ответить
 
 