В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не уверена, что канцлер Ангела Меркель до конца своего срока заявит о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в нынешнем виде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью для ZN.UA.

Сама госпожа посол Германии заявляет, что в этих договоренностях есть проблемы, которые решить уже нельзя.

"Я очень уважаю своих коллег, которые сейчас работают над этими проблемами, разрабатывали так называемые кластеры, потому что это креативный подход к переорганизации Минских соглашений, порядка их выполнения. Но мы снова видим: если одна сторона не хочет конструктивно работать над этим, прогресса у нас нет", - добавила Фельдгузен.

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