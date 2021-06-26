В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен
Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не уверена, что канцлер Ангела Меркель до конца своего срока заявит о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в нынешнем виде.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью для ZN.UA.
Сама госпожа посол Германии заявляет, что в этих договоренностях есть проблемы, которые решить уже нельзя.
"Я очень уважаю своих коллег, которые сейчас работают над этими проблемами, разрабатывали так называемые кластеры, потому что это креативный подход к переорганизации Минских соглашений, порядка их выполнения. Но мы снова видим: если одна сторона не хочет конструктивно работать над этим, прогресса у нас нет", - добавила Фельдгузен.
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+16 Olha Olha
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Ок. У мене більше немає бажання перекладати з пустого в порожнє пан ненімець , доброго вечора
26.06.21 10:54https://censor.net/ru/news/3273664/razmyshlenie_chto_rossiya_mojet_napast_na_ukrainu_esli_ne_budet_gazovogo_tranzita_spekulyatsiya_posol
так чего плачешься?
https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 2 ч
Может, Германия и газ не будет покупать?
Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
и тем, у кого нет боевых действий от страны агрессора под видом гуманитарной помощи руцкому миру и ежедневных перемирных обстрелов с жертвами ... это никогда не понять
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
...вот и всё...*)
І СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЖЕННЯ, ЩО ТО НЕ НІМЦІ ЄВРЕЇВ
НАМАГАЛИСЯ ВИНИЩІТИ У ДРУГУ СВІТОВІ,
А ЄВРЕЇ ВИНИЩІЛИ НІМЦІВ І ТЕПЕР ЖИВУТЬ В ГЕРМАНІЇ.
Пива нет и неизвестно. (с)
...никто из третьих сторон, себе в ущерб вам не поможет...
...чем о тут всяких нищих фриков и мутных оскорбушников слухать...*)
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