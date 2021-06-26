РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10938 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
8 179 59
Германия (6727) Меркель (2090) Донбасс (26950) минские соглашения (3225) Фельдгузен (96)

В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен

В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен

Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Анка Фельдгузен не уверена, что канцлер Ангела Меркель до конца своего срока заявит о том, что Минские соглашения невозможно выполнить в нынешнем виде.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью для ZN.UA.

Сама госпожа посол Германии заявляет, что в этих договоренностях есть проблемы, которые решить уже нельзя.

"Я очень уважаю своих коллег, которые сейчас работают над этими проблемами, разрабатывали так называемые кластеры, потому что это креативный подход к переорганизации Минских соглашений, порядка их выполнения. Но мы снова видим: если одна сторона не хочет конструктивно работать над этим, прогресса у нас нет", - добавила Фельдгузен.

Читайте также: Украина в ОБСЕ: "Российская стратегия прятаться за спинами своих марионеток не работает"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+16
ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
показать весь комментарий
26.06.2021 15:21
+14
"Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
показать весь комментарий
26.06.2021 15:27
+14
Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:30
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну, то купіть більше газу в цій "одной сторонє".спонсоруйте агресора.(Німіччина найбільше купляє газу в рф.)
показать весь комментарий
26.06.2021 15:21 Ответить
Фрау Фельдгузен не купує газ і взагалі немає ніякого відношення до газу , чи то норвежського чи то кацапського
показать весь комментарий
26.06.2021 15:51 Ответить
фрау представляє ФРН,а не себе.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:05 Ответить
Пан Мельнік представляє Україну у Німеччині , але він не може бути відповідальним за те що Україна хандлює на мільярди доларів з країною агресором
показать весь комментарий
26.06.2021 18:41 Ответить
Пан німець уявляє, що стане з Україною за тиждень, коли перестати торгувати з цими виродками? Пан готовий постачати в Україну, наприклад, нафтопродукти?
показать весь комментарий
26.06.2021 19:08 Ответить
Я це добре уявляю але я не про це , я про подвійні стандарти. Панове , робите гешєфт з кацапами (?) , так о то курва і не тре тикати пальцем на тих ( на кого до речі кацапи НЕ нападали і теріторію не крали) хто також хандлює з ними.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:45 Ответить
Пан німець запросто може обійтись без ху%%остану, але не робить цього, бо кармани набиває. А у нас це в основному питання виживання. Де Ви таких словечок нахватались?
показать весь комментарий
26.06.2021 20:55 Ответить
Читай вище .
Ок. У мене більше немає бажання перекладати з пустого в порожнє пан ненімець , доброго вечора
показать весь комментарий
26.06.2021 21:42 Ответить
Хенде хох!
показать весь комментарий
27.06.2021 14:20 Ответить
а чего тогда нос сует не в свое дело?

26.06.21 10:54https://censor.net/ru/news/3273664/razmyshlenie_chto_rossiya_mojet_napast_na_ukrainu_esli_ne_budet_gazovogo_tranzita_spekulyatsiya_posol
показать весь комментарий
26.06.2021 16:14 Ответить
Без волшебного пенделя сытые немецкие бюргеры не могут. К тому же предвыборная компания идет.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:27 Ответить
По-перше це якраз її справа, вона посол в Україні а не в Монголії, а по друге це було інтерв'ю в якому вона відповідала на питання і висловлювала свою точку зору, не бачу тут жодних проблем
показать весь комментарий
26.06.2021 18:35 Ответить
сам написал https://censor.net/ru/comments/locate/3273689/01921444-a940-73bc-aa6c-6bb062138338?
так чего плачешься?
показать весь комментарий
26.06.2021 18:42 Ответить
В якому місці я плачусь ?? Я спілкуюсь, дискутую і хамло не вмикаю якщо людина норм. спілкується
показать весь комментарий
26.06.2021 19:52 Ответить
https://twitter.com/ZeHelmet

https://twitter.com/ZeHelmet Шлем https://twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 2 ч

Может, Германия и газ не будет покупать?
Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
показать весь комментарий
26.06.2021 22:14 Ответить
Навсегда.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:34 Ответить
В любом договоре существует проблема с его односторонним изменением ранее подписавшейся стороной, именно из за этого договора имеют хоть какое то значение, большее, чем у туалетной бумаги.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:23 Ответить
посєму нада заглянуть в глаза.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:23 Ответить
и это правда! там есть проблемы, а самая главная - брехливая раша с ее имперскими амбициями и пятаком торчащим во всех военных конфликтах в мире...
и тем, у кого нет боевых действий от страны агрессора под видом гуманитарной помощи руцкому миру и ежедневных перемирных обстрелов с жертвами ... это никогда не понять
показать весь комментарий
26.06.2021 15:24 Ответить
Украине нужно требовать вводить следующий уровень санкций против РФ, потому что они не прекращают своей агрессии против Украины и продолжают оккупировать территории Украины и мешают Украине развиваться. русские вцепились, как пиявки и пьют кровь Украины. Санкциями нужно их выжигать!
показать весь комментарий
26.06.2021 15:25 Ответить
Проблема в тому, що в Україні немає кому це робити. Переляканий Янелох, під керівництвом фсб-шного дерьмака, здатен лише зализати фуйла.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:30 Ответить
Скажи спасибо тому кто эти договоренности подписал !!
показать весь комментарий
26.06.2021 16:41 Ответить
Хто і які?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:11 Ответить
А ще більше тому, хто їх написав.
показать весь комментарий
26.06.2021 23:03 Ответить
То нехай залиже до смерті.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:10 Ответить
Нало требовать обязательно. Только кому и от кого. Зеленский требовать будет? Он для политиков мирового уровня просто глупый мальчишка со своими детскими фантазиями. Что до ЕС, там у Плешивого союзников тоже хватает. Меркель, Макрон, Орбан - это только первые лица
показать весь комментарий
26.06.2021 15:34 Ответить
"Проблемы", "нельзя решить", "разрабатывали кластеры", "порядка их выполнения"...
Бабка - явно путинский агент.
Существует только одна проблема - агрессия РФ. Путинских режим не хочет выполнять никаких договорённостей, в РФ заявляют что они вообще не при чём , и это Украина должна всё выполнять.
Какой порядок?!
Порядок может быть только один - прекратить огонь и все бандформирования РФ должны убраться с территории Украины за поребрик! Ну какой ещё порядок может быть? Если конечно с головой у Фельдгузен "порядок".
показать весь комментарий
26.06.2021 15:27 Ответить
Меркельша решила похерить Минские соглашения, чтобы снять санкции с Рашки. Иначе -
В Минских договоренностях есть проблемы, которые уже нельзя решить, - посол Германии Фельдгузен - Цензор.НЕТ 8078
показать весь комментарий
26.06.2021 15:30 Ответить
Какая разница между Меркель и Зеленским? -- Меркель нравится немцам и не нравится украинцам... ...а Зеленский нравится только украинцам.

...вот и всё...*)
показать весь комментарий
26.06.2021 16:17 Ответить
"Минские" с их пунктами и очередностью- невыполнимы. Но пусть дальше болтают и обсуждают. Время идёт- санкции продолжаются. Если в этом и есть замысел, то "минские" не такие уж и плохие.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:34 Ответить
Минские-минскими, а санкции- санкциями. Чтобы с Московии сняли санкции, они должны вывести войска с ОРДЛО и с Крыма.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:37 Ответить
ОТ ПОДИВИШСЯ НА ПОВЕДІНКУ ГЕРМАНЦІВ І...
І СКЛАДАЄТЬСЯ ВРАЖЖЕННЯ, ЩО ТО НЕ НІМЦІ ЄВРЕЇВ
НАМАГАЛИСЯ ВИНИЩІТИ У ДРУГУ СВІТОВІ,
А ЄВРЕЇ ВИНИЩІЛИ НІМЦІВ І ТЕПЕР ЖИВУТЬ В ГЕРМАНІЇ.
показать весь комментарий
26.06.2021 15:35 Ответить
Там только одна проблема... Фашистская Федерация и ее газпромоские прикормыши. Нет Террорашки - нет проблем!
показать весь комментарий
26.06.2021 15:36 Ответить
Что анка, Украина мешает фрау рибентроп ***** вытащить на самит ЕС? Рибентроп же "минск-2" писала, на пару с моржовой звиздой! Пора переходить на просто"Минск" (1), так как фуйню придуманный рибентропшой и ******, не возможно выполнить...
показать весь комментарий
26.06.2021 15:59 Ответить
а германия и не должна ничего решать...решают конфликтующие стороны.и это точно написано в минских.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:10 Ответить
Вам и карты в руки -- сдавайте! *)
показать весь комментарий
26.06.2021 16:12 Ответить
нам то чего? санкции раиське капают на больное место.вот и пусть капают.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:16 Ответить
То есть -- банкуете не вы.

Пива нет и неизвестно. (с)
показать весь комментарий
26.06.2021 16:19 Ответить
Сдался бы, но не могу свою цюцюрку в свинособаку совать! Извини лишнехромосом, от вас русским духом тошнит...
показать весь комментарий
26.06.2021 16:54 Ответить
Взагалі то якраз Мінські домовленості ніяк не вирішуються. Окрім того, що війни як би нема - вона прикрита ковпаком, під назвою Мінські домовленості. А самі домовленості в інтересах третіх сторін, і взагалі поза інтересами сторін конфлікту.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:21 Ответить
Та идите уже под Офис Предателей и сделайте его обратно Администрацией Президентов!
...никто из третьих сторон, себе в ущерб вам не поможет...
показать весь комментарий
26.06.2021 16:26 Ответить
Безумовно є проблеми, тому фр. Ріббентроп прислала нам фельдгузно(фельдзадницю), з натяком.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:26 Ответить
Заявить - і піде на пенсію глушити пиво, чи рейнське вино.
показать весь комментарий
26.06.2021 16:27 Ответить
И правильно сделает.
...чем о тут всяких нищих фриков и мутных оскорбушников слухать...*)
показать весь комментарий
26.06.2021 16:45 Ответить
Не уважаемая, а ты чьё за 11.8 ****** здесь красуешься, от сытной жизни? Или ***** запретило в мусорные баки лазить?
показать весь комментарий
26.06.2021 17:02 Ответить
Пиво ваше-пісі Асі. Пийте.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:11 Ответить
фАШИКИ ИХ НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ
показать весь комментарий
26.06.2021 18:42 Ответить
ну НИЧЁ АРАБЫ ИМ ПОКАЖУТ ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ
показать весь комментарий
26.06.2021 18:44 Ответить
В союзе с курдами и турками.
показать весь комментарий
26.06.2021 19:38 Ответить
Так называемые кластеры макрона-путинской подстилки,- есть ничто иное, как Мюнхенский сговор 2:
https://echo.msk.ru/blog/piontkovsky_a/2824346-echo/
показать весь комментарий
26.06.2021 20:00 Ответить
Согласно его кластерам пошагово будет реализоваться только капитуляция Украины и ее присоединение к ОРДЛУ.
показать весь комментарий
26.06.2021 20:07 Ответить
так ведь сами "минские соглашения" - это и есть предательство и капитуляция Украины ! Их категорически нельзя выполнять.
показать весь комментарий
26.06.2021 20:25 Ответить
Для дебілів саме так.
показать весь комментарий
27.06.2021 11:21 Ответить
Нема там ніяких проблем - путєн повинен вивести зброю та своїх вбивць... А якщо не виводить, треба посилювати санкції, а не отримувати хабарі від ху#ла...
показать весь комментарий
26.06.2021 23:48 Ответить
Ніякі санкції не поможуть, якщо українці не хочуть відібрати окуповані території військовим шляхом, а це треба було зробити ще в 2018 р. А капітулянтські домовленості не можна було підписувати ні в якому разі, їх підписали, бо шкода було свого бізнесу.
показать весь комментарий
27.06.2021 07:34 Ответить
Тільки дебіли не розуміють, що їх обидві сторони підписували не задля того, щоб дослівно виконувати.
показать весь комментарий
27.06.2021 11:19 Ответить
Тільки дебіли не розуміють, що найкращий захист і оборона -- це атака і наступ.
показать весь комментарий
27.06.2021 18:03 Ответить
 
 