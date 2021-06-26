Делать прививку от коронавируса можно людям с любым уровнем антител, - представитель ВОЗ Вуйнович

В настоящее время всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в Великобритании, России и Португалии.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, пандемию можно остановить в этом году, но только общими усилиями. Она отметила, что вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител.

Вуйнович заявила, что, по предварительным данным, коронавирус "стал второй причиной смертности во многих странах".

"На первом месте находится инфаркт миокарда, но ковид поднимается... Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой", - считает представитель ВОЗ.

По ее словам, делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

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"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сообщила Вуйнович.

Как считает представитель ВОЗ, остановить пандемию "надо в этом году", но "усилий одного человека недостаточно".

"Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию", - добавила специалист.