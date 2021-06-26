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Делать прививку от коронавируса можно людям с любым уровнем антител, - представитель ВОЗ Вуйнович

Делать прививку от коронавируса можно людям с любым уровнем антител, - представитель ВОЗ Вуйнович

В настоящее время всплеск заболеваемости коронавирусом отмечается в Великобритании, России и Португалии.

Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По ее словам, пандемию можно остановить в этом году, но только общими усилиями. Она отметила, что вакцинация от COVID-19 может проводиться при любом уровне антител.

Вуйнович заявила, что, по предварительным данным, коронавирус "стал второй причиной смертности во многих странах".

"На первом месте находится инфаркт миокарда, но ковид поднимается... Конечно, каждая страна делает свои расчеты и анализы, но надо понять, что мир встретился с очень серьезной угрозой", - считает представитель ВОЗ.

По ее словам, делать прививку от COVID-19 можно даже людям, у которых есть антитела.

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"Если у вас есть антитела, это не значит, что вакцина нанесет вам какой-то вред. Это абсолютно неправда. Несмотря на уровень титров антител, возможно безопасно вакцинироваться", - сообщила Вуйнович.

Как считает представитель ВОЗ, остановить пандемию "надо в этом году", но "усилий одного человека недостаточно".

"Пандемия — это не погода, это не климат, мы можем влиять на нее. Это пандемия поведения, это вопрос к человечеству, сможем ли мы сразу сделать все от нас зависящее, чтобы остановить пандемию", - добавила специалист.

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Топ комментарии
+11
... и любым названием вакцины!
А какая разница?!
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26.06.2021 15:59
+8
причитал "с любым уровне интеллекта"
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26.06.2021 16:09
+8
А зоопарк вакцин которые скльопали за полгода...еще даст жару...
Вирусу это только на руку...боюсь алфавита не хватит мутации обозначать...
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26.06.2021 16:47
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Такой статистики в открытых данных нет.
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26.06.2021 19:42 Ответить
Тогда на чем основаны Ваши гробокопательские прогнозы?
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26.06.2021 19:44 Ответить
Копать могилы будут для вакцинированных.
Не вакцинированные смогут в этом убедиться.
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26.06.2021 20:32 Ответить
Адепты победы коммунизма точно так же писали.
П.С. Кстати, слово "невакцинированные" пишется слитно.
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26.06.2021 21:00 Ответить
Слитно, раздельно - лишь бы не вакцинировались. Ожегов простит.
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26.06.2021 21:31 Ответить
Вам так страстно хочется побольше жертв среди украинцев? Почему?
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26.06.2021 22:03 Ответить
Украинцы обладают мощным здравым смыслом: если власть заботится о гражданах во время пандемии, но при этом не отменяет коммуналку, не уменьшает налоги, аренду, не выдаёт денег, а лишь насильно старается побольше народу обколоть, то "коронавирус" - это лишь информационный повод для того, чтобы ввести неизвестные вещества как можно большему числу людей.
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26.06.2021 22:33 Ответить
По Вашей теории, получается, что самые глупые в мире израильтяне. Ничего не смущает в таком выводе?
П.С. Здравый смысл - это толща предрассудков, накопленная к восемнадцати годам. А. Эйнштейн.
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26.06.2021 22:54 Ответить
А почему израильтяне не могут быть самыми глупыми в мире ?
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26.06.2021 23:31 Ответить
Одна из причин в том, что есть Вы.
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27.06.2021 00:15 Ответить
Израильтяне вакцинировали всё население, а потом снова начали носить маски.
То есть вакцина их так и не защитила ?
И это всё от большого ума ?
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27.06.2021 04:38 Ответить
В Израиле с 10 июня по сей день ни одной смерти от ковида. В Украине за это время 762 смерти от ковида. И это всё от большого ума?
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27.06.2021 09:46 Ответить
Это бла-бла-бла СМИ, где работают соплеменники израильтян.
Они прибрали к рукам медиа, и думают, что могут пудрить мозги остальному человечеству.
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27.06.2021 10:57 Ответить
Надо же, а в январе 2021, когда в Израиле по 90-100 смертей от ковида было, там что по-Вашему, только истинные арийцы работали?
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27.06.2021 11:10 Ответить
Когда им надо - они пишут про 90-100 умерших "от ковида".
А когда не надо - пишут, что ни одной смерти.
Главное - верить евреям.
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27.06.2021 16:30 Ответить
Весь мир против Вас. Прям Матрица какая-то.
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27.06.2021 16:44 Ответить
Я говорю: главное - всегда верить евреям.
А вы - про "весь мир"...
Чувствуете разницу ?
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27.06.2021 22:20 Ответить
Все мировое еврейство против https://censor.net/ru/user/50367.
Полегчало?
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27.06.2021 22:25 Ответить
Не надо приравнивать всё мировое еврейство к Хабаду.
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28.06.2021 02:18 Ответить
Вы уже сами себе советы даете? Это же Вы писали - "Главное - верить евреям."
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28.06.2021 09:23 Ответить
Прочти в ЛЮБОМ МЕД-СПРАВОЧНИКЕ что от ВИРУСОВ вакцин НЕТ и НИКОГДА НЕ БЫЛО !!
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27.06.2021 00:05 Ответить
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27.06.2021 00:18 Ответить
Заставить гоев платить за борьбу с тем, чего нет.
Это записано не в медсправочнике, а в других программных документах.
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27.06.2021 04:42 Ответить
Нормальні давно зрозуміли: ви хочете заштрикати вашими "чарівними і універсальними" вкацинками всіх. І діток, і молодь, і вагітних, і людей з хронічними хворобами.
Посадити людство на голку з вашим варивом.
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27.06.2021 00:45 Ответить
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