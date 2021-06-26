Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС
Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.
Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.
В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
В направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь".
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В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огоньИсточник: https://censor.net/ru/n3273701
Донецк, 26 июн - ДАН. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии, с которых сегодня утром велись обстрелы Донецка и юга Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Сегодня утром украинская армия открыла минометный огонь по https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-vypustili-dva-desjatka-120-mm-min-po-severnoj-okraine-donecka.html северной и https://dan-news.info/defence/ukrainskie-vojska-vypustili-17-min-po-zapadnoj-okraine-donecka.html западной окраинам Донецка, ...
увидит, что тут слово против слова ....
Как ему понять кто начинал, а кто отвечал? Как понять кто виноват?