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обстрел (25761) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС

Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС

Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые в рамках ТКГ, с целью дальнейшего обвинения украинской стороны в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.

Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела один украинский военный получил осколочное ранение несовместимо с жизнью. Командование операции Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования семье погибшего.

Неподалеку Гнутово враг дважды обстрелял украинских защитников из минометов 120-го и 82-го калибров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня в результате обстрела российских террористов погиб старший солдат 58-й ОМПБр Андрей Гонар. ФОТО

В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У Красногоровки российские оккупанты трижды обстреляли наши позиции из артиллерии калибра 122 мм, минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Новомихайловка вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь".

Также читайте: Украинский воин погиб сегодня в результате вражеского обстрела у Песков. За вчера потерь нет, зафиксированы 12 обстрелов, - ООС
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Топ комментарии
+12
Спочивай з миром, Герой....

Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 8379
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26.06.2021 18:00
+10
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 7207

...
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26.06.2021 18:05
+1
Будь проклята. кремлёвская шизоидная крыса....Ответишь за все смерти.... Сдохни мучительно и гори в Аду...
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26.06.2021 19:26
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Спочивай з миром, Герой....

Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 8379
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26.06.2021 18:00 Ответить
ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
Враг 26 июня нарушил перемирие 9 раз, погиб один украинский воин, - пресс-центр штаба ООС - Цензор.НЕТ 7207

...
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26.06.2021 18:05 Ответить
УБЛЮДОЧНОЕ, ты хоть само поняло, шо тут накалякало?
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26.06.2021 18:28 Ответить
а используюца на передовой разрешенные 60мм минометы?
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26.06.2021 18:25 Ответить
Марш в вышиванках и национальных крымскотатарских нарядах состоялся в Одессе.
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26.06.2021 18:46 Ответить
Вот зайдет на два этих сайта какой-нибудь немец или американец, который НЕ патриот ни украинский, ни дэнээровский(российский), прочитает два сообщения и глянув на карту сообразит, что речь идет об одном и том же событии

В вечерней сводке отмечается: "С начала суток зафиксировано 9 обстрелов позиций Объединенных сил.
Вблизи населенного пункта Пески противник дважды вел огонь из минометов 120-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огоньИсточник: https://censor.net/ru/n3273701

Донецк, 26 июн - ДАН. Военнослужащие ДНР открыли ответный огонь по позициям украинской армии, с которых сегодня утром велись обстрелы Донецка и юга Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
Сегодня утром украинская армия открыла минометный огонь по https://dan-news.info/defence/vojska-kieva-vypustili-dva-desjatka-120-mm-min-po-severnoj-okraine-donecka.html северной и https://dan-news.info/defence/ukrainskie-vojska-vypustili-17-min-po-zapadnoj-okraine-donecka.html западной окраинам Донецка, ...

увидит, что тут слово против слова ....
Как ему понять кто начинал, а кто отвечал? Как понять кто виноват?
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26.06.2021 18:58 Ответить
Будь проклята. кремлёвская шизоидная крыса....Ответишь за все смерти.... Сдохни мучительно и гори в Аду...
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26.06.2021 19:26 Ответить
 
 