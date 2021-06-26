Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская

Закон №5309 предусматривает изменения в закон о публичных закупках и смежные акты, что позволит, среди прочего, не проводить тендеры для Дня независимости и строительства столичной окружной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР, закон возвращен 25 июня с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент подписал закон, который позволяет Тимошенко и Кубракову потратить более 5 млрд на празднование Дня независимости и более 100 млрд (10% бюджета) на Киевскую окружную дорогу без аукционов и без "Прозорро", а значит:

Зеленский и его команда только благодаря этому закону пополнят свою личную и "партийную кассу" на минимум 20 млрд. О "Прозорро" можно забыть. Скоро там останутся только закупки, которые из-за своей "копеечности" не интересуют Банковую. Депутаты, чиновники, политики и общественные организации, которые все эти дни обращались к президенту с просьбами ветировать эту коррупционную схему, "стоят" для Зеленского менее 20 млрд, которые можно на ней украсть. 30-я годовщина независимости - важный праздник для нас. Для президента - это лишь возможность заработать. Наши (бюджетные) деньги Зеленский уже считает своими и будет тратить их так, как захочет. Мы станем еще беднее, а президент и его окружение еще богаче. Профессионального и цивилизованного голоса граждан президент Украины уже не слышит. Зеленский убежден, что "масса" будет поддерживать его и организованные за украденные деньги "зрелища" обеспечат ему рейтинги. Молчание олигархических телеканалов об этом свидетельствует, что с олигархами у Зеленского партнерские отношения и "места охоты" компромиссно поделены. И только Янукович в Ростове грустно вздохнул, поняв, что если бы он лучше пиарился, то успел бы украсть гораздо больше наших денег", - констатирует в Facebook экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

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Напомним, 4 июня стало известно, что парламентский комитет не поддержал поправку в закон о госзакупках, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.