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госзакупки (911) День Независимости (1196) дороги (2472) закон (3144) Зеленский (19029) Prozorro (211) Загребельская (102)

Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская

Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать

Закон №5309 предусматривает изменения в закон о публичных закупках и смежные акты, что позволит, среди прочего, не проводить тендеры для Дня независимости и строительства столичной окружной дороги.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на карточку документа на сайте ВР, закон возвращен 25 июня с подписью президента Украины Владимира Зеленского.

"Президент подписал закон, который позволяет Тимошенко и Кубракову потратить более 5 млрд на празднование Дня независимости и более 100 млрд (10% бюджета) на Киевскую окружную дорогу без аукционов и без "Прозорро", а значит:

  1. Зеленский и его команда только благодаря этому закону пополнят свою личную и "партийную кассу" на минимум 20 млрд.
  2. О "Прозорро" можно забыть. Скоро там останутся только закупки, которые из-за своей "копеечности" не интересуют Банковую.
  3. Депутаты, чиновники, политики и общественные организации, которые все эти дни обращались к президенту с просьбами ветировать эту коррупционную схему, "стоят" для Зеленского менее 20 млрд, которые можно на ней украсть.
  4. 30-я годовщина независимости - важный праздник для нас. Для президента - это лишь возможность заработать.
  5. Наши (бюджетные) деньги Зеленский уже считает своими и будет тратить их так, как захочет.
  6. Мы станем еще беднее, а президент и его окружение еще богаче.
  7. Профессионального и цивилизованного голоса граждан президент Украины уже не слышит.
  8. Зеленский убежден, что "масса" будет поддерживать его и организованные за украденные деньги "зрелища" обеспечат ему рейтинги.
  9. Молчание олигархических телеканалов об этом свидетельствует, что с олигархами у Зеленского партнерские отношения и "места охоты" компромиссно поделены.
  10. И только Янукович в Ростове грустно вздохнул, поняв, что если бы он лучше пиарился, то успел бы украсть гораздо больше наших денег", - констатирует в Facebook экс-госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народа" дали разрешение на "ручное" распределение почти 100 млрд бюджетных гривен, - Загребельская

Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать Прозорро, пополнят личную и партийную кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская 01

Напомним, 4 июня стало известно, что парламентский комитет не поддержал поправку в закон о госзакупках, но в зал ее вынесли и она набрала 268 голосов.

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Топ комментарии
+41
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
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26.06.2021 20:00
+31
зеленский - барыга, а зебилы - просто идиоты, верящие (как и 87% кацапов) - в зомбоящик

)Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4329
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26.06.2021 20:03
+26
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3579
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26.06.2021 20:07
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"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук
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26.06.2021 20:00 Ответить
Це класика.
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26.06.2021 20:01 Ответить
зеленский - барыга, а зебилы - просто идиоты, верящие (как и 87% кацапов) - в зомбоящик

)Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 4329
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26.06.2021 20:03 Ответить
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3878
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26.06.2021 21:14 Ответить
Сдєсь можна харашо прібарахліца
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26.06.2021 22:18 Ответить
Ниправда, зеленский борется с олигархами он вчера это сказал на канале олигарха.
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26.06.2021 20:00 Ответить
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 6110
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26.06.2021 20:23 Ответить
за что боролись, на то и напоролись. мы еще лет 100 будем разгребать последствия вашего выбора
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26.06.2021 20:01 Ответить
Тратить не как зеледент захочет, а как захочет его бородатая бабушка.
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26.06.2021 20:01 Ответить
Регрес однако.Следующий шаг цензура СМИ?
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26.06.2021 20:01 Ответить
Так вони і так вже "зашашличені".
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26.06.2021 20:12 Ответить
И для кого это является новостью??
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с одной единственной целью....обогатиться..
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26.06.2021 20:02 Ответить
Таки да.
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 2259
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26.06.2021 20:27 Ответить
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 3579
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26.06.2021 20:07 Ответить
Нічого нам не світить, пора вже зрозуміти,
Рятуйте свої діти, бо за рульом бандити.
Для них ми - біомаса, як другосортне м'ясо,
І скормлять нас собакам, як треба буде так їм.
Кузьма Скрябін
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26.06.2021 20:08 Ответить
Кажіть прямо, крадуть беззупинно, не таючись, відкрито. Нарід мовчки схаває.
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26.06.2021 20:09 Ответить
Знахабніли, "рожевими свинками " нікому закидувати, не "бариги" ж, просто за своїх внуків турбуються, щоб останнім вистачило.
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26.06.2021 20:18 Ответить
Зеленский и команда благодаря закону, разрешающему не использовать "Прозорро", пополнят личную и "партийную" кассу минимум на 20 млрд грн, - Загребельская - Цензор.НЕТ 6778

...
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26.06.2021 20:15 Ответить
Один зебил спрашивает у другого...

- Скажите, а Владимтр Александрович Зеленский какает?
Зебил после минутного раздумья:
- Какает, конечно, но как-то честно, по доброму что ли...
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26.06.2021 20:29 Ответить
Дождалась, посмотрела - испугалась,
Хотела все вернуть, но вышел срок.
Владимир Александрович Зеленский
Завёл страну в таежный уголок.

Не приведи, господи.
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26.06.2021 20:43 Ответить
ЗЕленое ворье, играя в невинность и неопытность вполне себе профессионально воруют у народа Украины... Дешевая зеленая лапша, развешенная на уши электорату в 2019 г в итоге черес чур дорого вылезет нашей стране...
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26.06.2021 20:30 Ответить
Ниче, налоги еще повысят, акцизы еще придумают, комуналку увеличат, субсидию обрежут, нам что жалко? Заплатим. Главное, чтобы нашему чесному парню, народному президенту и его команде жилось счастливо и богато.
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26.06.2021 20:37 Ответить
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 9344
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26.06.2021 20:38 Ответить
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27.06.2021 09:11 Ответить
Циничные мародеры.
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26.06.2021 20:57 Ответить
Більше, ніж 20 млрд вкрадуть. Навіть за Яника треба було відкатити 30% вартості будівництва , а слуги більш жадібні і часу в них обмаль.
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26.06.2021 21:04 Ответить
Та они всю страну спи....дили. И никто не заметил. Ослепли все что ли?
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26.06.2021 21:05 Ответить
Сьогодні, 3 червня 2021 року, Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому Проєкт Закону №5309 про внесення змін до Закону України "Про публічні закупівлі" та інших законів щодо вдосконалення системи оскарження публічних закупівель, активну участь в розробці якого приймав Антимонопольний комітет України.
Не всі пропозиції, запропоновані Комітетом, були враховані у Проєкті Закону №5309. Але і в прийнятій редакції його можна вважати одним із завершальних етапів реформи органу оскарження у сфері публічних закупівель.
Цим законопроєктом стаття 18 Закону України "Про публічні закупівлі" (якою визначається порядок оскарження процедур публічних закупівель) приводиться у відповідність з положеннями Закону України "Про внесення змін до деяких законів щодо повноважень Антимонопольного комітету України у сфері публічних закупівель" від 5 лютого 2021 року № 1219-IX. Законом запроваджується окремий інститут уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та відповідних комісій.Відповідний законодавчий акт підтримали 273 народні депутати.
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26.06.2021 21:28 Ответить
жри-ТЕ...а вернее соси-ТЕ, чмошники зеленые.....обогатитесь не вы, дауны......
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26.06.2021 21:30 Ответить
Хохлома заполучила диктатором халдея-наркомана😂 Рашка 2.0 в криворагульном исполнении.
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26.06.2021 21:40 Ответить
Зеля вже мільярдер...міжіншим
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26.06.2021 21:44 Ответить
"Велике крадівництво" второй сезон😁😁😁😁😁
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26.06.2021 21:48 Ответить
"Зеленский и команда пополнят личную и партийную кассу" и "Зеленский на стадионе говорил, что Петр Порошенко коррупционер, а он приходит бороться с коррупцией. Да, он некомпетентный, но честный парень, который никому не даст воровать и своих прикрывать не будет. " / Как и сто лет назад одни и те же слова обозначают совершенно разные понятия и процессы для правящей еврейской мафии и для украинцев.
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26.06.2021 21:59 Ответить
А я от чув по якомусь руському радіо в перукарні, шо Зєлжнскій виполніл 165 обєщаній!
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26.06.2021 22:19 Ответить
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 525
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26.06.2021 22:19 Ответить
И добавить к этому почти полтора миллиона на шашлык для журношлюх типа гардона...
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26.06.2021 22:36 Ответить
Лохам - тарифы и гаденькие развлечения в виде "сватов", "квартала" и прочего отстоя....А себе любимому - бюджетную кормушку в десятки миллиардов....
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26.06.2021 22:33 Ответить
Хотелось бы узнать мнение зебилов, хотя и так ясно - во всем виноват Порошенко
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26.06.2021 23:58 Ответить
Давно пора створювати "Комітети Лінча" і формувати списки. ЗЕ №1.
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27.06.2021 00:08 Ответить
когда зебилы, проголосовавшие за Зелю будут плакаться, что всё подорожало и жить стало хуже, нужно, не стесняясь, тыкать их в их же найвэлычнише зелёное дерьмо, которое мало того, что просрало дипломатию и армию, за которую отвечает, но влезло с грязными ногами везде, всё испаскудило и ограбило всех и каждого..
выбрали вороватого чмошника, йурыста-заочника, ставшего презом-заочником - жрите теперь, лохторат зелёный, не обляпайтесь.. ещё ваши дети будут расплачиваться за ваш "смелый" эксперимент..
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27.06.2021 07:34 Ответить
Мне его жаль. Был популярным и богатым. Сейчас загнанный и не навистный. Желаю ему здоровья, чтобы в суде смог ответить за все свои решения
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27.06.2021 08:25 Ответить
Бажаю йому срачки і такої щоб вилікувалась тільки коли сяде у тюрму.
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27.06.2021 14:51 Ответить
ХТО ТАМ КАЗАВ - ВИБЕРЕМО АКТОРА БО ВІН НЕ БУДЕ КРАСТИ

НУ ЩО НЕ КРАДЕ ?
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27.06.2021 14:50 Ответить
Зеленський і команда завдяки закону, що дозволяє не використовувати Prozorro, поповнять особисту та "партійну" касу щонайменше на 20 млрд грн, - Загребельська - Цензор.НЕТ 3766
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27.06.2021 14:52 Ответить
 
 