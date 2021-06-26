Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это..."

Идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины преступна.

Об этом во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Зеленский уже почти откровенно говорит о том, что он хочет провести референдум, чтобы избавиться Донбасса и Крыма. Конституция напрямую запрещает это. И мы - украинцы, мы - "Европейская Солидарность" - подчеркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - возмутился Порошенко.

"Не за то украинцы отдавали и отдают до сих свои жизни. Ибо и сегодня украинские Вооруженные силы, украинское войско потеряло героя", - говорит пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков

Порошенко отметил, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайное вызов, который стоит перед нашим государством.

Напомним, в интервью "1+1", которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что "стена" - это полное расторжение отношений "в том или ином виде". Но если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, то возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.