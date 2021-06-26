Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это
Идея провести референдум об отделении временно оккупированных территорий от Украины преступна.
Об этом во время выступления на форуме депутатов местных советов Прикарпатья заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Зеленский уже почти откровенно говорит о том, что он хочет провести референдум, чтобы избавиться Донбасса и Крыма. Конституция напрямую запрещает это. И мы - украинцы, мы - "Европейская Солидарность" - подчеркиваем: мы не дадим даже поставить этот вопрос, чтобы построить стену между Украиной и оккупированными агрессором территориями. Хоть стену с Крымом, хоть стену с Донецкой областью, хоть стену с Луганской областью", - возмутился Порошенко.
"Не за то украинцы отдавали и отдают до сих свои жизни. Ибо и сегодня украинские Вооруженные силы, украинское войско потеряло героя", - говорит пятый Президент.
Порошенко отметил, что два года политики "умиротворения" Путина привели к разрушению международной коалиции в поддержку Украины, и это чрезвычайное вызов, который стоит перед нашим государством.
Напомним, в интервью "1+1", которое вышло 24 июня 2021 года, Зеленский сказал, что "стена" - это полное расторжение отношений "в том или ином виде". Но если конфликт не удастся урегулировать с Россией, США, Германией и Францией, то возможен полный разрыв Украины с оккупированным Донбассом. Но это решение придется вынести на референдум.
Пожалуйста, подождите...
Протискайте "Відмітити як спам" під кожним коментарем цього російського бота, приберемо його із Цензора.
Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
Мені здається хтось бреше і я навіть знаю хто
А справа ось у чому, порохоботи завжди послідовно виступали за підтримання контактів та за повне звільнення окупованих територій, а також за повний розрив відносин та сполучення із росією.
Тобто, цей кацап, якого ми назвемо Юрка Піздабол, не може зрозуміти різницю між кордоном із державою агресора і окупованою землею, і саме тому у його свинячій головешці вирують такі взаємовиключні думки. В принципі нічого дивно, ще Геббельс казав, що кацапи неповноцінні у своїх розумових здібностях і їх інтелект на рівні домашньої худоби
Ну и ты видел кацапа под ником с фамилией и имям ? Нет ! Никогда! А вот под такими никами как у тебя и прячутся кацапня косящая под патриотов !
И хто тут ПИ ДОБОЛ ? ТЫ АПОЛОША , хотя ты ЛОШАРА !
"Ви за те, щоб викинути підер@с@ через побудовану стіну нах.?"
Більшість проголосує за те, щоб баригу викинути нахер.
Особисто я вважаю, що треба обох викидати.
Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это..."
Стіна не стіна, але рів з крокодилами потрібний.
а не стіною відгородитися від Донецька , як того хоче Зебенятко , який ви4онує вказівки кремлівської молі 😀
Зеля хоче перестати утримувати лугандон. Повністю перестати. І це правильне рішення в умовах сьогодення.
Якщо ж захочуть включити, то ніхто ***** не завадить це зробити, як не завадили з Кримом.
1- Відвойовати назло усім
2- Сказати - що все одно - москалі - і віддати
3- Як і зробив Порох - тихегько віддати на проблеми майбутніх ...
В тому й то проблема...
Для нього завжди торгівля та заробіток на першому місці.
Королева, узнав об этом, при встрече с Шоу спросила:
- Верно ли, сэр, что Вы утверждаете, будто все женщины продажны?
- Да, Ваше Величество.
- И я тоже?!
- И вы, Ваше Величество.
- И сколько же я стою?!
- Десять тысяч фунтов стерлингов, - тут же определил Шоу.
- Что, так дешево?! Десять тысяч фунтов за королеву Англии?
- Вот видите, Вы уже и торгуетесь, - улыбнулся знаменитый драматург.
Ні ЄС, ні росія не підуть на подібній обмін.
Що з того збулося?
Росії не звикати витрачати гроші, тож свою політику вона не буде змінювати.
По-друге, санкціями не змогли дотиснути навіть Іран, а росія має значно більший запас міцності.
Проти Ірану значно більш серйозні санкції, плюс росія має серйозний запас міцності. І не факт, що частину санкцій проти росії не скасують просто через те, що кремлівський коротун пообіцяє не влаштовувати кібератаки. Меркель та Макрон вже цього хочуть.
Ви або проплачений бот , типу панянки Моновоі , або геть неосвітчена людина !!
Хоча як на мене масові акції протесту перелякають зелених ще задовго до того, як дійде навіть до референдуму, не те що до практичної реалізації плану кремля
А ось Forbs думає інакше.
Цікаво, якщо у зеленоботів забрати брехню, що залишиться ?
Ось.
Принижувати зеленоботів фактами це насолода
Единственный реальный выход для Украины - замораживание конфликта по типу Приднестровья.
При тому спроба заморозити конфлікт це утопія, тому що росіяни не погодяться припинити війну і будуть порушувати припинення вогню, атакувати українські позиції, як вони це роблять зараз, допоки Україна не виконає їх умови, тобто не капітулює
Совершенно правильно, вот только ты забыл уточнить, что " розриву між нашими народами" - это выгодно западу и прочим соросятям для разграбдения природных богатств наших братских народов!
ТО ВІН ПІДЕ У ВІДСТАВКУ, А ТЕПЕР ГОРБАТОГО ДО СТІНИ ТУЛИТЬ ЗІ СТІНАМИ
З ОРДЛО ЯКЕ ТІЛЬКИ УБОГЕ І ЖАЛКЕ ЧМО.