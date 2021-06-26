"Баста - путінська шестьорка", - активисты провели акцию под Stereoplaza. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Перед началом концерта российского исполнителя Баста (Иван Вакуленко), незаконно посещавшего Крым и публично поддерживающего политику президента РФ Владимира Путина, у киевского концерт-холла Stereoplaza прошла акция.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Участники акции держали плакаты с надписями "Баста - путінська шестьорка", "Баста фінансує російську армію" и подобные, спрашивали у собравшихся на концерт, уважают ли они Украину, а также выкрикивали "Крим - це Україна, Баста - окупант".

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Организаторы напоминают, что Баста:

- незаконно посещал оккупированный Крым,

- играл в российской кинопропаганде роль российского военного, который служит в Крыму,

- участвовал в российских пропагандистских акциях, которые оправдывают оккупацию Крыма.





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Также активисты растянули на мосту баннер "Баста - русня" и зажгли фаеры.







Фото, видео: Олег Богачук

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, российский рэпер Баста, посещавший оккупированный Крым, выступает с концертами в Киеве и Одессе. Накануне в Киеве активисты попытались сорвать его концерт, но не смогли.

В январе 2018 года Минкульт на основании обращения Службы безопасности запретил Вакуленко въезд в Украину из-за незаконных посещение аннексированного Россией Крыма. 17 сентября 2020 года Министерство культуры и информационной политики сообщил, что "Басте" вновь разрешен въезд в Украину.