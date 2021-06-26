Захарова о раздаче паспортов РФ жителям ОРДЛО: Это вынужденная мера в условиях введенной Киевом блокады, претензии Зеленского понять трудно
Предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства - следствие невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям.
Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на их сайте, передает Цензор.НЕТ.
"Логику и претензии В.Зеленского понять трудно. Хорошо известно, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств. Международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается.
Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениям он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах.
Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям", - говорится в заявлении.
Захарова отметила, что предоставление российского гражданства жителям ОРДЛО "полностью соответствует международной практике".
"Как известно, свои паспорта жителям Украины в больших количествах выдают Польша, Венгрия и Румыния. По разным оценкам, на руках у украинских граждан сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. Сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов. Вызывает глубокое сожаление, что Президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заявила представитель МИД РФ.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью заявил, что РФ нарушает логику Минских соглашений, выдавая населению оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей российские паспорта.
Пожалуйста, подождите...
маня помойся - воняешь
там таких? - все.
за наявності грошей зазвичай обирають паспорти не з куркою мутантом.
а жителям бессарабии и буковины ?а западной Украины и западной Беларуси после войны?а жителям трех стран балтии?
а тува как в совке оказалась?
хорош брехать,маха.иди лучше стакан стекломоя накати.
...взять второй паспорт -- это мудро... *)
*)
бо незабаром труси вже будеш забувати зняти під час дефекації
Она им нужна, чтоб защищать своих граждан
Это ж просто как немогу
2. Из ОРДЛО, напрямую, и по украинским документам тоже никуда не выедешь.
3. В первую очередь раздали всем кто состоит в "милиционерах", в полиции и т.п. структурах. Думаешь для того чтобы у них была возможность ездить по турецким и хорватским курортам? - нет! Это просто тиски в которые им зажали яйца чтобы не возникало мыслей о "соскочить" вообще или пытаться как-то "суверенно и независимо моторолить и гивить" (то бишь - ополченить и батальонить на свое усмотрение).
Если не заберете, то их Украина все равно пошлет на йух, на основании нового гражданства.
Тот тоже не может понять предъяву по НАТО))
и он самый первый должен свободно получать аусвайсы (причины - машка озвучила))))
тема нейтральная была....
думаю вы, Ксения и я - - дальше малорослые...
конечно есть - иначе бы я сюда не заходил.
Тут уже писали, повторюся: дайте їй сільодкі!
т.к. в условиях кацапской блокады они мучаются, переселившись с Украины с 1792 года !
Вони свої паспорти з куркою роздали в першу чергу військовим мавпам.
Тобто з Україною воюють не найманці,
з Україною воюють громадяни роССії.
І це ще один доказ що роССія окупант воює з Україною.