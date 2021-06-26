Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО, "Северном потоке - 2" и саммитах ЕС - Россия. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.
Среди прочего, Зеленский подчеркнул, что день выборов в Бундестаг - 26 сентября - важный и для Украины.
"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.
Поэтому Владимир Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.
"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - поинтересовался президент.
Также он напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.
"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - также спросил он.
Кроме того, глава Украинского государства поинтересовался мнением каждого из кандидатов относительно поддержки проекта "Северный поток - 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.
"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - спросил в завершение президент и поблагодарил за честные ответы.
Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.
Участники мероприятия давали ответы на ключевые вопросы, которые волнуют международное сообщество: какой должна быть роль Германии в мире, каких последствий ожидать для ее международной политики и политики безопасности в контексте трансатлантических отношений и за их пределами.
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https://www.youtube.com/watch?v=umYLqtXZp2M https://www.youtube.com/watch?v=umYLqtXZp2M
Кандидатам на пост канцлерів ФРН глибоко наплювати на Зеленського і на його ролики, тим більше на незрозумілій їм мові!!
Порошенка слухали без перекладача , а храпатого гидко слухати 😀
Кандидаты в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц не считают возможным приобретение Украиной в ближайшее время членства в ЕС и НАТО.
Как https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3271356-kandidaty-v-kanclery-germanii-vyskazalis-otnositelno-clenstva-ukrainy-v-es-i-nato.html сообщает сегодня «Укринформ», об этом они заявили в эфире телеканалаhttps://www.ard.de/ ARD , отвечая на вопросы в видеоформате от Президента Украины Владимира Зеленского, не считает ли Германия, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины, или «не устала Европа так долго прятаться» от вопроса о членстве Украины в ЕС и в НАТО и не нужно ли уже перейти к конкретным шагам.
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%BB-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0.html Зеленский засыпал вопросами кандидатов в канцлеры Германии. Видео
«Нужно быть честными и реалистичными», - заявил Шольц, отметив, что пока Брюссель стоит перед необходимостью завершить процесс интеграции с Западными Балканами, что займет много лет. К тому же, сначала нужно реформировать сам ЕС, ведь всем известно, как трудно достигать решений в кругу даже 27 членов, сказал он.
С Украиной сейчас, по мнению кандидата-эсдека, необходимо установить отношения тесного партнерства. Что касается перспективы членства в НАТО, то «вопрос не стоит» сейчас на повестке дня, заявил Шольц.
Лашет соглашается, что «членство в ЕС можно легко обещать, но реальность другая». Он обратил внимание на то, что в таком случае должны действовать одинаковые законы как в Берлине, так и в маленьком городке на востоке Украины, что в ближайшей перспективе не представляется возможным.
«Я не вижу возможности, чтобы 27 стран пока были в состоянии принять такую большую страну, как Украина … теоретически - «да», но в реальности - «нет», - добавил Лашет.
Он подчеркнул, что Берлин все делает для поддержки Украины. В частности, Германия вместе с Францией делает все с точки зрения обеспечения безопасности Украины, подчеркнул Лашет.
При этом он назвал «неправильным» рассматривать возможность поставки оружия Украине, ведь «это дискредитирует позицию Германии как члена Нормандского формата, Минского процесса», поскольку в таком случае Германия, мол, становится участником конфликта.
Об оружии выразилась и кандидат в канцлеры ФРГ, лидер «Зеленых» Анналена Бербок, которая снова отметила, что Германия должна предоставить Украине ненаступальное вооружение. Также Бербок заявила о необходимости усилить миссию ОБСЕ на востоке и добавила, что Германия может помочь минимум в разминировании. На вопрос о членстве Украины в ЕС и https://www.ukrinform.ru/tag-nato НАТО она не ответила.
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Как видим, кандидаты в Канцлеры Германии оперативно ответили на вчерашние вопросы Зеленского.
При этом их ответы наверняка не понравились президенту Украины, который хотел услышать, мол, Германия выступает за немедленное вступление Украины в НАТО и ЕС.
Примечательно, что Зеленский с упертостью, достойной лучшего применения, продолжает обиженно задавать западным лидерам вопрос, почему Украина до сих пор не в НАТО? И получает от них зубодробительные ответы на него:
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%B5%D1%89%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BB-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%B7%D0%B5.html Байден еще раз назвал беспамятному Зеленскому условие для вступления в НАТО
- https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%82%D0%BE%D1%87.html Столтенберг выставил Зеленскому точно такое же требование как и Байден
Теперь украинский горе-президент услышал очередное «нет» от немцев… Но ему еще повезло, что они ответили в мягкой форме - без упоминания про разгул коррупции в Украине при Зеленском, провал всех реформ и т.д.
- Надевай свой красный нос и развлекай нас! Нам не весело!