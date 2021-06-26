Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО, "Северном потоке - 2" и саммитах ЕС - Россия. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: "Роль Германии в мире", организованной Мюнхенской конференцией по безопасности (MSC), во время которой обратился к кандидатам на пост Федерального канцлера Германии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП.

Среди прочего, Зеленский подчеркнул, что день выборов в Бундестаг - 26 сентября - важный и для Украины.

"Выборы в Бундестаг имеют значение для нас, ведь Германия - это наш ключевой партнер. Это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу", - отметил президент и добавил, что именно поэтому видение будущего Федерального канцлера политики в отношении Украины является крайне важным для него лично.

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Поэтому Владимир Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

"Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершенным и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должен быть дорогой с двусторонним движением? После Революции Достоинства, когда сотни украинцев отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Не устала ли Европа так долго прятаться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора ли от дипломатичного избегания перейти к четким ответам, условиям, шагам и срокам?" - поинтересовался президент.

Также он напомнил, что сейчас к государственным границам Украины стянуто около 100 тысяч российских военных. В этой ситуации все европейские лидеры поддерживают предоставление нашей стране надлежащих гарантий безопасности, но в то же время Украина не является членом НАТО.

"Если мы не в НАТО, о каких именно гарантиях идет речь?" - также спросил он.

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Кроме того, глава Украинского государства поинтересовался мнением каждого из кандидатов относительно поддержки проекта "Северный поток - 2", в частности укрепляет ли он европейскую безопасность, способствует ли единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

"Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 тысяч погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, - все это является достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею возобновления саммитов ЕС - Россия до восстановления территориальной целостности Украины?" - спросил в завершение президент и поблагодарил за честные ответы.

Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер – федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90/Зеленые Анналена Бербок.

Участники мероприятия давали ответы на ключевые вопросы, которые волнуют международное сообщество: какой должна быть роль Германии в мире, каких последствий ожидать для ее международной политики и политики безопасности в контексте трансатлантических отношений и за их пределами.

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