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вакцина (3777) Китай (2792) шантаж (89)

Китай заявил, что поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий, - Associated Press

Китай заявил, что поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий, - Associated Press

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о шантаже Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что оно приветствует решение Украины не подписывать резолюцию относительно прав уйгуров, добавив, что "мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая".

В письменном ответе Китая AP не говорилось о конкретном обвинении, там заявили, что предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам "не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

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Топ комментарии
+15
вакцин валом. просто Дерьмак взял бабосы от китайцев
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26.06.2021 22:27
+7
Просто так Украина отозвала свою подпись что ли? Не верю китаезам!
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26.06.2021 22:31
+7
Китаю свойственна беспринципность и цинизм. Верить китайцу - себя не уважать.
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26.06.2021 22:35
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вакцин валом. просто Дерьмак взял бабосы от китайцев
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26.06.2021 22:27 Ответить
та не только дермак взял)
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26.06.2021 22:34 Ответить
👏👏👏 А зеублюдки брехали , что китайцы требовали фирму -прокладку ! 😂😹
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26.06.2021 22:38 Ответить
авжеж, знали, і давно
і що ви їм зробите..?

https://twitter.com/13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13



А вы знали, что по данным НАН Украины в Украине от ковида умерло не 52 тысячи, а около 150 тыс. человек, а МОЗ занижает данные по распоряжению сверху?
Я тоже не знала. И лучше бы не знала и дальше. Ну вот теперь спокойной ночи, черт...
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27.06.2021 00:03 Ответить
«Сьогодні з'явилися дані по смертності в регіональному розрізі. У Києві в квітні смертність зросла на 81% порівняно з п'ятирічною середньою. Далі йде Київська область +65%, Хмельницька область + 60%, Харківська та Одеська область + 59%», - написав Євген Істребін .

Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п'ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.

Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», - наголосив Істребін.

Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».

За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета - вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», - підкреслив він. https://newsua.one/news-soc/b-50417.html
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27.06.2021 00:04 Ответить
Доброе утро шмара.Кому ты пишешь очевидные вещи?
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27.06.2021 09:56 Ответить
Валом. Купіть хоч одну дозу, будь ласка.
Есть-да не про нашу честь.
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27.06.2021 15:52 Ответить
Зачем покупать,если предлагают семейники и колят синоваком всех желающих?начали вакцинировать коллективы Пфайзером,пример из 40 человек желающих 9.знаю не понаслышке.если есть желание то уколят,попробуй
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27.06.2021 20:14 Ответить
если и не сбрехали-так китайцев подставили...
єлемент нестабильности в мировой политике
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26.06.2021 22:29 Ответить
Китайцам верить, это одно и тоже что верить кацапам.
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27.06.2021 08:53 Ответить
Режиму хитросделанных клоунов , тем более веры нет !
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27.06.2021 09:06 Ответить
Просто так Украина отозвала свою подпись что ли? Не верю китаезам!
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26.06.2021 22:31 Ответить
Ну шо? -- образуется коммуняцкая Тема -- голодных в союзе с бедными...
...весь мир насилия разрушат! ...*)
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26.06.2021 22:32 Ответить
Запад посредством уток пытается оправдать своего нерадивого подопечного, который хитро увильнул от коллективного осуждения Китая, когда все остальные послушно портят отношения со всемирной фабрикой. Зеленский поступил как государственный муж, а не клоун.
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26.06.2021 22:35 Ответить
Зєльоних підозр В ПРИНЦИПІ НЕ МОЖЕ ДІЯТИ І МИСЛИТИ, ЯК ДЕРЖАВНИК, бо він тупий жид на службі.
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26.06.2021 22:43 Ответить
На службі у Коломойського.
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27.06.2021 10:53 Ответить
В тому числі і в нього.
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27.06.2021 18:22 Ответить
"Подоляк - ты"?!
Предатель Родины, занимающий высший государственный пост, априори, не является государственным мужем!
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26.06.2021 22:44 Ответить
Китаю свойственна беспринципность и цинизм. Верить китайцу - себя не уважать.
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26.06.2021 22:35 Ответить
Верь клоуну с и его шобле ! Уважай себя !
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26.06.2021 22:41 Ответить
Невже зелень знов набрехала?
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26.06.2021 22:46 Ответить
РОБЯТА, в нынешнем времени балом правят бабки, даже политикой, просто у нас, нищебродов, все оправдывают политикой. Хорошо заплатили бы, как Израиль, любая бы была вакцина, а так выпрашивайте, кто то и даст, а кто то и на ................ пошлет.
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26.06.2021 22:46 Ответить
Відсмоктати в жовтодупого- це цілком фізіологічна вимога Ніякої політики.
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26.06.2021 22:52 Ответить
опа от врачиков - статистика.
вариант "дельта" особенно прогрессирует в странах, ширяющихся китайской вакциной.
радуйтесь, шо китайчата де то своего шмурдяка вам недопоставили.
снимите с казла куртку, морду ему набейте и никогда, никогда не разменивайтесь на дешевое.
"скупой платит дважды".... - о жизнях вроде базар
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26.06.2021 22:57 Ответить
Китай заявив, що поставляє вакцини в інші країни без жодних політичних умов, - Associated Press - Цензор.НЕТ 6898
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26.06.2021 23:07 Ответить
...а опісля вони завозили горобців назад, купуючи їх за валюту
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26.06.2021 23:08 Ответить
Профіт))
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27.06.2021 09:40 Ответить
китай заявил, маня заявила, ***** сказало, лошадь отигогокалась, буба слил,
а потом спросил с претезией - а почему собственно?
один тихарь ермак тупо стучит морзянкой - "козырь центру прошу подверждения приема".
ну и менделиха периодически беременет - к концу бубиного срока будет мать ее - героиня.
кино и сваты...
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26.06.2021 23:22 Ответить
Вопрос: кто может быть хитрее самого хитрого китайца?
Ответ: бабушка Беня, у которой есть послушный внучек зеля.
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26.06.2021 23:39 Ответить
если китайская ширка у кого то и вызывает подозрения,
то кацапский спутник-5 нет.
сразу назуй ету мазуту - за нее и разговора даже нет....
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26.06.2021 23:42 Ответить
зэ-ублюдки зарабатывают на китайском дерьме вот и отказываются нормальные вакцины брать
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27.06.2021 00:15 Ответить
здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий".

Да да да.Никаких целей кроме"Один пояс один путь".Когда это коммунисты говорили правду?
Китай заражён бацилой коммунизма.А тот кто ей заражён, обречён строить коммунистическое общество со всеми вытекающими.Построение такого общества и его конечный итог,мы могли наблюдать на примере СССР
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27.06.2021 00:29 Ответить
Кулєба, комуняки оцінили та привітали вашу ницість. ще й обізвали оце ганьбище - "рішенням України"
... слимаки безхребетні, ви паплюжите Ім'я України.
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27.06.2021 00:50 Ответить
Китаю верить?
Ну ок, тогда верю шо 3.7 миллионная Финляндия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек, 180-миллионный с целью дойти до Камчатки со своими полчищами в 10 танков и аж в 20 самолетов + 5 дивизий, против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков и унылых 5млн. дидов у бедной красной орды.
В слове психушка можно ставить черту - если поциент в такое поверит, то он просто красножопый(даже не псих!)
так и в Китае - бабу из Франции заманили туда, уйгурку - так от ее описания этого лагеря - совкам то еще ничего(а зато дидысидели), но норм. человеку это кажется просто кошмаром.
и мразоту красножопую взрастил кто? ...... тадамммм..... тот кто и борется типо, с ней.
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27.06.2021 09:56 Ответить
против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков\\\\\\\\

*нолики забыл после каждого числа, т.е. в 10 раз больше(бедный совочек, как же финны не дошли, чудом, до Аляски(ысконная, скрепная)))
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27.06.2021 09:58 Ответить
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды.
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ,😁😁😁
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27.06.2021 10:03 Ответить
С Китая началось все и они должны компенсировать миру убытки! Столько людей погибло, жесть просто!
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27.06.2021 14:40 Ответить
Та може й ні. Тут роль мокшанії необхідно вивчити. Те, що в них великий падьож, ще нічого не говорить. Версія про походження цієї біди з Сибіру повинна бути також перевірена. Самі зробили - самі й напоролись. Китай - посередником виявився невзначай. Я б таку версію не відкидав.
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27.06.2021 15:59 Ответить
 
 