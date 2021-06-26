Китай заявил, что поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий, - Associated Press

Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о шантаже Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.

В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что оно приветствует решение Украины не подписывать резолюцию относительно прав уйгуров, добавив, что "мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая".

В письменном ответе Китая AP не говорилось о конкретном обвинении, там заявили, что предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам "не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий".

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Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.