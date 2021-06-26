Китай заявил, что поставляет вакцины в другие страны без каких-либо политических условий, - Associated Press
Министерство иностранных дел Китая опровергло информацию о шантаже Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Associated Press.
В заявлении Министерства иностранных дел Китая говорится, что оно приветствует решение Украины не подписывать резолюцию относительно прав уйгуров, добавив, что "мы не слышали, чтобы Украина столкнулась с какими-либо трудностями при импорте вакцин из Китая".
В письменном ответе Китая AP не говорилось о конкретном обвинении, там заявили, что предоставление Китаем вакцин и противоэпидемических материалов другим странам "не предназначено для получения выгод от других стран, и здесь нет никакой геополитической цели или каких-либо политических условий".
Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.
Пожалуйста, подождите...
і що ви їм зробите..?
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 Hellis @13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13 https://twitter.com/13Hellis_13
А вы знали, что по данным НАН Украины в Украине от ковида умерло не 52 тысячи, а около 150 тыс. человек, а МОЗ занижает данные по распоряжению сверху?
Я тоже не знала. И лучше бы не знала и дальше. Ну вот теперь спокойной ночи, черт...
Він проаналізував зростання смертності в квітні порівняно з п'ятирічною середньою (2016-2020 рр): м.Київ +81,2%, Київська +65,1%, Хмельницька +60,0%, Харківська +59,3%, Одеська 59,0%, Миколаївська 58,4%, Дніпропетровська 48,0%, Житомирська 45,5%, Кіровоградська 43,4%, Чернівецька 42,1%, Вінницька 40,9%, Львівська 40,5%, Тернопільська 38,0%, Запорізька 37,6%, Сумська 37,5%, Чернігівська 35,4%, Донецька 33,4%, Луганська 32,3%, Черкаська 31,6%, Полтавська 31,0%, Закарпатська 29,8%, Волинська 28,9%, Рівненська 27,1%, Херсонська 24,6%, Івано-Франківська 16,2%.
Аналітик наголосив на тому, що центральна влада, а саме Зеленський, Шмигаль, Степанов побоялися брати на себе відповідальність. «Замість оперативного реагування на початок спалаху, всі сховалися як боягузи, і почали спихувати відповідальність на місцевих князьків. Ті в свою чергу також не підвели», - наголосив Істребін.
Він додав: «Про катастрофу з госпіталізаціями в Хмельницькій області я постійно писав. У підсумку ця область виявилася третьою за зростання смертності. Не відстала від них і Харківська область, де віртуальні ліжка малювали як погані. Людей возили за 50-100 в районні лікарні. А центральна влада з себе дурників зображала».
За словами Євгена Істребіна, цинізм, імпотенція, яку продемонстрували всі гілки влади, показує повний колапс системи управління. «Всі поводяться як тимчасові виконавці, головна мета - вкрасти, а далі хоч потоп. Винних як завжди немає. Є тільки мертві, які вже нічого не скажуть», - підкреслив він. https://newsua.one/news-soc/b-50417.html
Есть-да не про нашу честь.
єлемент нестабильности в мировой политике
...весь мир насилия разрушат! ...*)
Предатель Родины, занимающий высший государственный пост, априори, не является государственным мужем!
вариант "дельта" особенно прогрессирует в странах, ширяющихся китайской вакциной.
радуйтесь, шо китайчата де то своего шмурдяка вам недопоставили.
снимите с казла куртку, морду ему набейте и никогда, никогда не разменивайтесь на дешевое.
"скупой платит дважды".... - о жизнях вроде базар
а потом спросил с претезией - а почему собственно?
один тихарь ермак тупо стучит морзянкой - "козырь центру прошу подверждения приема".
ну и менделиха периодически беременет - к концу бубиного срока будет мать ее - героиня.
кино и сваты...
Ответ: бабушка Беня, у которой есть послушный внучек зеля.
то кацапский спутник-5 нет.
сразу назуй ету мазуту - за нее и разговора даже нет....
Да да да.Никаких целей кроме"Один пояс один путь".Когда это коммунисты говорили правду?
Китай заражён бацилой коммунизма.А тот кто ей заражён, обречён строить коммунистическое общество со всеми вытекающими.Построение такого общества и его конечный итог,мы могли наблюдать на примере СССР
... слимаки безхребетні, ви паплюжите Ім'я України.
Ну ок, тогда верю шо 3.7 миллионная Финляндия ВНЕЗАПНО напала на мирный совочек, 180-миллионный с целью дойти до Камчатки со своими полчищами в 10 танков и аж в 20 самолетов + 5 дивизий, против совершенно жалких 2000 танчиков и 3000 самолетиков и унылых 5млн. дидов у бедной красной орды.
В слове психушка можно ставить черту - если поциент в такое поверит, то он просто красножопый(даже не псих!)
так и в Китае - бабу из Франции заманили туда, уйгурку - так от ее описания этого лагеря - совкам то еще ничего(а зато дидысидели), но норм. человеку это кажется просто кошмаром.
и мразоту красножопую взрастил кто? ...... тадамммм..... тот кто и борется типо, с ней.
*нолики забыл после каждого числа, т.е. в 10 раз больше(бедный совочек, как же финны не дошли, чудом, до Аляски(ысконная, скрепная)))
Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз.
Еще одна партия около 200 тысяч до 01.09.2021. ,😁😁😁