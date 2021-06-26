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выборы (22669) Германия (6728) Северный поток (1443) Лашет Армин (21) Анналена Бербок (314)

Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины

Кандидат в канцлеры Германии Лашет:

Отвечая на вопрос Владимира Зеленского о "Северном потоке - 2", все кандидаты в канцлеры Германии согласились, что интересы Украины должны учитываться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток - 2" в случае его использования "против Украины".

"Геостратегические влияние было оговорено - он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", - заявил политик в совместном интервью с кандидатами в канцлеры от "Зеленых" и социал-демократов Анналеной Бербок и Олафом Шольцом.

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии о членстве Украины в ЕС и НАТО, "Северном потоке - 2" и саммитах ЕС - Россия. ВИДЕО

Лашет подчеркнул, что Европа всегда посылала соответствующие сигналы.

В свою очередь Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия участвовала в переговорах по этому вопросу, и в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован.

"По этому поводу нужно вести переговоры", - заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.

Бербок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока - 2", заявила, что проект не должен быть закончен.

Также читайте: США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg

"Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель - это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <…> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги", - заявила она.

Лидер "зеленых" напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора - его оператором не должен быть владелец трубы.

"Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе", - заявила Бербок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы".

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Топ комментарии
+46
"Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины, - кандидат в канцлеры Германии Лашет - Цензор.НЕТ 8518
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26.06.2021 23:02
+22
почему-то сразу вспоминается будапештский меморандум...
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26.06.2021 23:10
+19
Совершается диверсия на украинской ветке, выливается куча гавна и потом гавариться, шо другой возможности нет, только по СП-2 можно спасти дойче экономише!
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26.06.2021 23:08
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"Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины, - кандидат в канцлеры Германии Лашет - Цензор.НЕТ 8518
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26.06.2021 23:02 Ответить
Прочитав заголовок тут же представил эту картинку.
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26.06.2021 23:03 Ответить
должно детально быть прописано, по пунктам, какие шаги будут предприниматься!
иначе опять еврошлюхи ограничатся консультациями
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26.06.2021 23:16 Ответить
Генсек НАТО в Раді: Двері Альянсу відчинені для України

Україна повинна бути готовою вступити в НАТО, коли з'явиться вікно можливостей - посол Німеччини

Двері вікно
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27.06.2021 01:10 Ответить
нет... немцы реальные идиоты.....
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26.06.2021 23:05 Ответить
Уверен? Они очень умные, хитрые и цинычные. И в отличие от украинских можновладцив защищают интересы своей страны.
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26.06.2021 23:10 Ответить
Одне питання - ЧИМ Німеччина допомогла Україні із 2014 року?! Конкретно дати-що саме!
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27.06.2021 00:13 Ответить
Проверся на IQ.
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27.06.2021 00:42 Ответить
Це тіпа відопвідь на питання?! А нік "абирвалг" то після проходження квесту на АйКью? Молодцеь вівцязе -ти прохидиш далі! Можеш неДЯкуваТИ!
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27.06.2021 00:46 Ответить
Ванька полосатый! С какого перепугу твои тараканы в голове решили, что "Украине кто то обязан и должен помагать"? Не, ну расскажи, може мы чего не знаем?
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27.06.2021 00:53 Ответить
Дятєл мокшанський іди в дупу! Розумієш мою українську чи написати на твоїй мокшанській?! Ок, напишу - "иди в=с=р=а=к=у!!!
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27.06.2021 00:56 Ответить
А у них эта тупая мысль засела что все им должны уже не один год....
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27.06.2021 17:34 Ответить
А тобі і "проверяться" не треба, твій діагноз видно по твоєму висеру .
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27.06.2021 13:51 Ответить
А ты за Подолякой ночной горшок носишь? Че ты так возбудился?
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27.06.2021 14:06 Ответить
Реальные идиоты мы, а немцы рациональные. Чем и кто будет оценивать ущерб Украины, вопрос растяжимый. Наивный народ тот, который ращитывает на кого то другого.
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26.06.2021 23:16 Ответить
Стопудово!
Вот допустим ситуацию, что путин начал полноценную войну против Украины и ГТС разбомбили... И что СП2 отстановтя??? Да хрен там - наоборот увеличат прокачку!!!
Он, от части для этого и строился, чтобы можно было спокойно воевать в Украине, не оставив ЕС без газа - чтобы они меньше вякали
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27.06.2021 11:08 Ответить
отчасти
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27.06.2021 12:20 Ответить
Чего только политики не наобещают перед выборами
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26.06.2021 23:06 Ответить
Это как "будет поток использовать против Украины"??? Если газ пойдет по СП2, это уже "использование против Украины"? А если РФ будет обстреливать территорию Украины, после отключения транзита-"это использование СП2 против Украины"? Или не считается? Словоблудие на уровне Зеленского и Аристовича, а то и похлеше..
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26.06.2021 23:08 Ответить
та да, уже ведь семь лет война, но таже германия, до сих пор в упор не видит рашку стороной конфликта! даже несмотра на устроенной рашкой терракт с боингом!!! какое именно событие даст понять немчуре, что это именно рашка устраивает против Украины провокации?
к тому же, в этой писульке должно быть прописано тщательно и недвусмысленно какие именно действия ОБЯЗАНО предпринять ЕС если случится "использование сп против Украины" иначе будет как с будапештской туалетной бумагой
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26.06.2021 23:14 Ответить
Совершается диверсия на украинской ветке, выливается куча гавна и потом гавариться, шо другой возможности нет, только по СП-2 можно спасти дойче экономише!
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26.06.2021 23:08 Ответить
Почитайте, що каже посол Німеччини в Україні, виявляється ПП-2 будується для того, щоб "знайти на перспективу для України солідний фундамент для розвитку країни... і дати Україні можливість заробляти (на транзиті водню) гроші". Але для транзиту водню, треба інші труби, то треба подумати можливо "про нову трубу - воднепровід з України до Європи". Тобто Німеччина планує скоротити використання газу, але підтримує ПП-2, а в Україні є робоча ГТС, але нехай іржавіє, а ви побудуйте воднепровід, і може через років 50 будите качати по ньому водень в Європу.

Це факт, що використання газу і його транзит - явище тимчасове. Німеччина вирішила повністю відмовитися від вуглецевих джерел енергії до 2045 року. Я говорила з експертами: нам ще потрібно досить багато газу до, можливо, 2032 року, але потім його використання дуже сильно зменшиться.
- А навіщо ж тоді Німеччина будує з росіянами «Північний потік-2»? Якщо ви самі кажете, що газ вам скоро не буде потрібен?

Я знаю, що для Росії це завжди був геополітичний проєкт. Але не забувайте, що Німеччина як держава не вкладала грошей у цей газопровід. Це проєкт окремих фірм, там немає гарантій від держави.

- Але ж держава підтримує ПП2 політично…
Фактом є те, що ми мусимо знайти на перспективу для України солідний фундамент для розвитку країни, тому що це теж не може бути вугілля або газ, а має бути «зелена» енергія, водень, у тому числі і для Європи. І ми повинні дати Україні можливість заробляти на цьому гроші. Думаю, це дуже важливо.
- Але ви вже згадували водень. Чи підходить українська труба, за німецькими оцінками, для транспортування водню до Європи?
Я не експерт, але фахівці кажуть, що для водню потрібні інші, більш міцні трубопроводи, ніж для природного газу.
- Тобто існуючу українську ГТС не можна буде використовувати для транспортування водню до Європи? Можна, але тільки для невеличкої частини - до 25%, як мені пояснили експерти. Наскільки я розумію, нам треба думати про новий підхід до транзиту водню в Європу.
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
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26.06.2021 23:37 Ответить
именно так и будет
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26.06.2021 23:47 Ответить
Так і буде,
Потрібно наполягати щоб Европа купувала газ на кордоні України із Московією і платила Україні за транспортування і все не потрібно нічого вигадувати але ж хтось дуже проти.Потужностей вистачає плюс є сховища на всяк випадок якоїсь аварії.При тому що будують потоки з півдня через Турцію.Це тільки політичний процес.Україна може дати згоду тільки коли ми будемо в НАТО
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27.06.2021 00:16 Ответить
почему-то сразу вспоминается будапештский меморандум...
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26.06.2021 23:10 Ответить
Обіцянка - цяцянка, а Ваві радість.
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26.06.2021 23:12 Ответить
"Іноді ті програми, які партії мають в опозиції, не можуть бути втіленими, коли ці партії перебувають уже в уряді", - сказала посол Німеччини в Україні.
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
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26.06.2021 23:13 Ответить
ага. немцы вбухали в сп2 кучу бабла, будут на нем зарабатывать нормальное бабло, и остановят ради украины. конечно-конечно...
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26.06.2021 23:15 Ответить
А что значит- будет использовать? Где критерий использования? До какой степени? Пока ***** танцует германию!
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27.06.2021 08:36 Ответить
собрался немец сосиски сварить
а тут газа нет ...
всё из-за какой-то Украины...
ох - вздохнул немец,
и съел их сырыми...
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26.06.2021 23:19 Ответить
Нашего "нелоха" держат за полного лоха
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26.06.2021 23:21 Ответить
Путин уже использует его против Украины. Закрывайте.
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26.06.2021 23:22 Ответить
После того как Байден заявил о поддержке Украины в ее борьбе с рашороками и ожидает визита зеледента и рассмотрит предоставление конкретной поддержки. Кандидаты на пост канцлера Германии единодушно сказали да интересам Украины. И, о парадокс, действующий президент Украины уже задает "вопросы" не зная результатов выборов... о чем бы вы могли подумать?... Кому выгодно чтобы бывшего телеклоуна рассматривали как международного клоуна?
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26.06.2021 23:28 Ответить
15 липня Меркель їде до Байдена, будуть обговорювати в тому числі і Україну. А в кінці липня планується візит Зеленського в США і Байден доведе до його відома про прийняте рішення.
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26.06.2021 23:44 Ответить
В том-то и дело. У Меркель есть 2 варианта перед неизбежным уходом. 1 продолжать топить за тупинский проект СП-2 в обход Украины. 2 рассказать все-таки все о комсомольском прошлом в ГДР, почему после начала оккупации Крыма она сказала "он сошел с ума" и откуда столько сторонников срабсеи в Германии. И вишенкой отношение Меркель как канцлера к оккупации части Украины. Все-таки бабушке Ангеле дают еще один шанс безбедно дожить на заслуженной пенсии.
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26.06.2021 23:54 Ответить
сам не испугался шо брякнул?
испортишь пенсию меркельше? - тебя ***** с очереди в директора гаспрома снимет.
извинись немедленно...
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26.06.2021 23:29 Ответить
да плевать они хотели на проблемы Украины! То не допустим строительство, то не допустим запуск, теперь - остановим эксплуатацию, а это значит что эксплуатация начнется! вот вам результат обещаний! Или они ничего не обещали, а это нам по телевизору лапшу на уши вешают?
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26.06.2021 23:31 Ответить
Кандитдаты , а тем более эксы они да , очень умные и правильные .
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26.06.2021 23:31 Ответить
Сказочники. А как это будет зафиксировано? Кто именно будет решать, что путин уже использует его против Украины?!
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26.06.2021 23:36 Ответить
***** при любых обстоятельствах отбрешется и все сделают вид что таки да. Неужели есть еще долбо.об расчитывающий, что немаки перекроют себе газ из-за какай то там Украины? Еще и с ************ мудаком?!
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27.06.2021 08:46 Ответить
Я на них посмотрю когда хранилища будут пустые а трубу через Украину отрежут вообще, поломаются и разрешат все что угодно.
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26.06.2021 23:39 Ответить
_Уже проходили и видели: когда в морозы пушисты перекрыли со своей стороны подачу газа, подлая Европа обвиняла и требовала газ у... Украины! "Північний потік-2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 2033Не у поставщика, перекратившего отгружать, а у перевозчика! Слов нет насколько бессовестные и подлые мерзавцы.
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27.06.2021 00:02 Ответить
Кинут сразу, даже не о чем говорить
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26.06.2021 23:39 Ответить
Гораздо раньше.
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27.06.2021 01:07 Ответить
http://www.radikal.ru "Північний потік-2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України, - кандидат у канцлери Німеччини Лашет - Цензор.НЕТ 1201
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27.06.2021 00:24 Ответить
Якщо фєдєрасти підірвуть українську трубу, то ви зупините пп-2???
І залишитесь без газу з фєдєрашки???
От жеж ******...
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27.06.2021 00:25 Ответить
бла, бла, бла, бла, бла......
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27.06.2021 00:29 Ответить
Украине уже 7 лет как надо возобновить воссоздать производство крылатых ракет средней дальности(1500 км) и ядерного оружия. Поскольку 7 лет назад Будапешский Меморандум был аннулирован ФАКТИЧЕСКИ. Надеяться на то что ДРУГИЕ страны будут обеспечивать ТВОЮ безопасность-может только идиот,умственно-отсталый или Украинцы. Спасение утопающих-забота самих утопающих!.
Сделать крылатые ракеты с ядерными боеголовками для Украины техничнски- это раз плюнуть. И давно пора было это сделать
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27.06.2021 00:43 Ответить
1. Создать ЯО и КР в качестве носителей это Вам не "раз плюнуть".
Например, где в ВС "Нептун" массово? Нет его! А почему? Потому что это "не раз плюнуть" и дорого.
2. Никто этого Украине не позволит. В первую очередь ЕС и США.
Если может Вы лично готовы забить на США и ЕС, то я не уверен, что Зеля и любой следующий президент - не готовы.
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27.06.2021 08:02 Ответить
Но хутин пообещает этому кадру, что никакой угрозы нет. И тот успакоится.
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27.06.2021 01:06 Ответить
Если его запустят, то его останавливать никто не будет, причины найдут, а эти слова завтра забудут.
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27.06.2021 01:15 Ответить
Так и вижу рашку, которая торжественно объявляет о начале использования СП-2 против Украины. Потому что без этого никакого же использования никто не увидит. Например, русские кадровые части на Донбассе не могут обнаружить уж 8-й годочек.
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27.06.2021 02:17 Ответить
Чего стоят обещания вообще?
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27.06.2021 04:32 Ответить
Украина уже пять лет не пользуется Российским газом. Надо называть вещи своими именами. СП2 вообще никак не возможно использовать против Украины. Где СП2, а где Украина. Это ныне существующую ГТС, Украина могла использовать против России, а после ввода в строй СП2, она больше не сможет этого сделать. Весь вред Украине от СП2, заключается в том, что Украина лишается, возможности перекрыть газ, существенно влияя на Россию и Европу.
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27.06.2021 05:15 Ответить
... именна, клюгеле! Ведь мы давно покупать западно-европейский газ высшей очистки. И серьмяжная Россия давно лишилась возможности нанасить шлехт Украине. И посему дас NS2 натюрлихь никак не hat keinen Einfluss auf den aktuellen Stand der Dinge in diesem Teil Europas
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27.06.2021 05:37 Ответить
да остановят
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27.06.2021 06:29 Ответить
Немцы в своей лютой украинофобии пробивают дно. Газ против Украины Рашка использует с 90-х, дурья твоя башка.
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27.06.2021 06:32 Ответить
Это называется вешать лапшу на уши!
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27.06.2021 06:40 Ответить
Ну, и как они смогут остановить Россию, если с пуском СП2 у России будут полностью развязаны руки в отношении украинской трубы.
Они сделают любую диверсию с подрывом ее и скажут, ну, вот видите, Украина ненадежный партнер.
А расследование будет как и с МН17.
"Этонемы и настамнет"
Наивные немцы, они за долгие годы так и не поняли, какие русские коварные твари!
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27.06.2021 07:13 Ответить
А ты привели пример коварства РФ.
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27.06.2021 07:49 Ответить
Вот вам пример. 2я мировая война и разделение Европы между Гитлером и Сталиным. Или истории не знаете?!
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27.06.2021 08:34 Ответить
Впредь прошу не "тыкать" - я с вами не знаком.
Как назвать тех, кто притащил Бук через границу, уничтожил МН17 и вернул Бук с известным всем номером обратно в Россию?
И все для того, чтобы обвинить Украину в том, что она агрессор и на этом основании иметь полное право для масштабной агрессии.
Но сбили, да не тот самолет.
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27.06.2021 10:09 Ответить
Зачем русским взрывать трубу через Украину?
Газ пойдет через Турецкий поток, СП1 и СП2 и Китай.
На Украину газа может "не хватить".
Или Украина "откажется" заключать договор на условиях ГазПрома.

Или Европа предпочтёт более дешёвый газ из других потоков газу, который после прохождения по Украине будет стоить дороже.
У ГазПрома масса вариантов и ничего не надо взрывать.

И ещё, Вы, пожалуйста, не забывайте, что "друзья" на Западе строят заводы по приёму и переработке сжиженного газа - это раз. И пытаются строить балтик пайп - это два.
Что с точки зрения Украины как транзитёра в общем приводит ровно к тому же результату - обнулению нужности украинской трубы.
Почему-то негодуя на путена, мы забываем о том, что милый сердцу Запад делает ровно то же самое. Хотя, конечно, они говорят, что это как раз потому что кровавый путен злобно влияет и всё прочее, но результат-то ровно тот же! Труба в Украине будет не нужна. Об этом подумайте.
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27.06.2021 08:09 Ответить
Никто ничего не собирается подрывать
Просто меньше трендите а делайте дело
Один триндел в Севастополе будет база НАТО /с чистыми руками/
Россия не допустит нато в Украину
Как сша наши ракеты на Кубе /1961год /
А пообещают перед выборами нам все /'' только верьте,,/
Всегда жалею что у нам не было пьяног майора
/который ,забыл, бы сдать десяток ядерных боеголовок
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27.06.2021 07:47 Ответить
какой цинизм... мы же не идиоты верить немецким политикам
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27.06.2021 08:31 Ответить
Снова будете высказывать различной степени озабоченности?
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27.06.2021 08:32 Ответить
а если это будет не путин, а "никому не известные зеленые человечки"?? угребыши лицемерные...проходили уже это
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27.06.2021 08:42 Ответить
***
говорили говорила
и сама себе не верила
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27.06.2021 08:54 Ответить
чего ее слушать. канцлер будет от зеленых
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27.06.2021 09:13 Ответить
Молодая патриотичная ГДРовская комсомолка Меркель, молодой ее куратор от КГБ Путин... говорят, не бывает бывших чекистов, как и бывших их информаторов...
Другого объяснения симпатий Меркель к Путину не вижу. А Макрона Путин просто купил, к гадалке не ходи...
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27.06.2021 09:44 Ответить
Разводят Украину.
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27.06.2021 10:15 Ответить
А что имеется в виду под словами " во вред Украине" - это уменьшение или прекращение транзита.., или бомбардировка территории Украины по ходу прохода магистрали.
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27.06.2021 10:26 Ответить
название статьи и содержимое, как небо и земля - возможно будет остановлен, а возможно будет глубокая озабоченность
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27.06.2021 10:48 Ответить
После того как украинцы выбрали Клоуна на поводке у олигархов, чей рейтинг ещё лидирует, в Германии поняли, что сцать украинцам в очи можно не особо изощряясь...
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27.06.2021 10:53 Ответить
Нагадує наших зеленявих- ми його витуримо, якщо Зе щось не те зробить. Зрадив він Україну- витурили? Отак і з північним потоком буде.
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27.06.2021 11:15 Ответить
Кандидат у канцлери Німеччини Лашет: "Північний потік - 2" зупинять, якщо Путін використовуватиме його проти України - Цензор.НЕТ 8750
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27.06.2021 11:46 Ответить
Да, да, это все равно что нарику положить наркоту в карман и взять с него обещание не употреблять ее.
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27.06.2021 11:48 Ответить
кацапские членососы
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27.06.2021 11:50 Ответить
Что звездит этот кандидат в канцлеры Германии!!Если он подпишет кабальный контракт на прокачку газа через северный поток -2, то никуда этот нацик не денется и будет качать путинский газ в ЕС по северному потоку-2 как миленький!! Иначе он останется без штанов из за огромных штрафов!!
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27.06.2021 11:50 Ответить
так сп-2 и есть против Украины, лошара....
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27.06.2021 16:06 Ответить
Свисните тоді у с...ку.
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27.06.2021 19:27 Ответить
 
 