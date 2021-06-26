Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины
Отвечая на вопрос Владимира Зеленского о "Северном потоке - 2", все кандидаты в канцлеры Германии согласились, что интересы Украины должны учитываться.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
Лидер немецкой партии "Христианско-демократический союз" (ХДС), кандидат в канцлеры Армин Лашет допустил остановку проекта "Северный поток - 2" в случае его использования "против Украины".
"Геостратегические влияние было оговорено - он не должен наносить ущерб Украине, здесь есть европейские обязательства. Если президент Путин не будет придерживаться этого правила и будет использовать его против Украины, то можно в любой момент, даже когда трубопровод готов, остановить его, потому что тогда исчезнет основа договоренности. Все просто", - заявил политик в совместном интервью с кандидатами в канцлеры от "Зеленых" и социал-демократов Анналеной Бербок и Олафом Шольцом.
Лашет подчеркнул, что Европа всегда посылала соответствующие сигналы.
В свою очередь Шольц также согласился, что интересы Украины должны учитываться. По его словам, Германия участвовала в переговорах по этому вопросу, и в будущем транзит газа через украинскую территорию должен быть гарантирован.
"По этому поводу нужно вести переговоры", - заявил Шольц, добавив, что Германия должна сотрудничать с Украиной в поставка водородного топлива.
Бербок, которая, как и ее партия, является последовательным критиком "Северного потока - 2", заявила, что проект не должен быть закончен.
"Я была в России, я говорила с решающими акторами о его цели. Мне всегда говорили, что цель - это Украина, обход санкций. Это все знают. Можно дальше говорить, что это экономический проект, но это не так. <…> Когда трубопровод будет готов, по нему пойдут газ, цель Путина в том, чтобы использовать этот газ, чтобы отключить украинский трубопровод, чтобы по нему не шел, чтобы дестабилизировать Украину, поскольку больше не будут поступать деньги", - заявила она.
Лидер "зеленых" напомнила, что в соответствии с газовой директивой ЕС трубопровод должен получить еще одно разрешение регулятора - его оператором не должен быть владелец трубы.
"Это согласование не должно выдаваться. Это значит, что мы можем остановить его (трубопровод) на этом этапе", - заявила Бербок, добавив, что у трубопровода "нет будущего, так как он направлен против Европы".
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иначе опять еврошлюхи ограничатся консультациями
Україна повинна бути готовою вступити в НАТО, коли з'явиться вікно можливостей - посол Німеччини
Двері вікно
Вот допустим ситуацию, что путин начал полноценную войну против Украины и ГТС разбомбили... И что СП2 отстановтя??? Да хрен там - наоборот увеличат прокачку!!!
Он, от части для этого и строился, чтобы можно было спокойно воевать в Украине, не оставив ЕС без газа - чтобы они меньше вякали
к тому же, в этой писульке должно быть прописано тщательно и недвусмысленно какие именно действия ОБЯЗАНО предпринять ЕС если случится "использование сп против Украины" иначе будет как с будапештской туалетной бумагой
Це факт, що використання газу і його транзит - явище тимчасове. Німеччина вирішила повністю відмовитися від вуглецевих джерел енергії до 2045 року. Я говорила з експертами: нам ще потрібно досить багато газу до, можливо, 2032 року, але потім його використання дуже сильно зменшиться.
- А навіщо ж тоді Німеччина будує з росіянами «Північний потік-2»? Якщо ви самі кажете, що газ вам скоро не буде потрібен?
Я знаю, що для Росії це завжди був геополітичний проєкт. Але не забувайте, що Німеччина як держава не вкладала грошей у цей газопровід. Це проєкт окремих фірм, там немає гарантій від держави.
- Але ж держава підтримує ПП2 політично…
Фактом є те, що ми мусимо знайти на перспективу для України солідний фундамент для розвитку країни, тому що це теж не може бути вугілля або газ, а має бути «зелена» енергія, водень, у тому числі і для Європи. І ми повинні дати Україні можливість заробляти на цьому гроші. Думаю, це дуже важливо.
- Але ви вже згадували водень. Чи підходить українська труба, за німецькими оцінками, для транспортування водню до Європи?
Я не експерт, але фахівці кажуть, що для водню потрібні інші, більш міцні трубопроводи, ніж для природного газу.
- Тобто існуючу українську ГТС не можна буде використовувати для транспортування водню до Європи? Можна, але тільки для невеличкої частини - до 25%, як мені пояснили експерти. Наскільки я розумію, нам треба думати про новий підхід до транзиту водню в Європу.
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
Потрібно наполягати щоб Европа купувала газ на кордоні України із Московією і платила Україні за транспортування і все не потрібно нічого вигадувати але ж хтось дуже проти.Потужностей вистачає плюс є сховища на всяк випадок якоїсь аварії.При тому що будують потоки з півдня через Турцію.Це тільки політичний процес.Україна може дати згоду тільки коли ми будемо в НАТО
https://zn.ua/ukr/international/posol-nimechchini-v-ukrajini-anka-feldhuzen-usi-bojatsja-buti-z-rosijeju-v-prjamij-vijni.html
а тут газа нет ...
всё из-за какой-то Украины...
ох - вздохнул немец,
и съел их сырыми...
испортишь пенсию меркельше? - тебя ***** с очереди в директора гаспрома снимет.
извинись немедленно...
І залишитесь без газу з фєдєрашки???
От жеж ******...
Сделать крылатые ракеты с ядерными боеголовками для Украины техничнски- это раз плюнуть. И давно пора было это сделать
Например, где в ВС "Нептун" массово? Нет его! А почему? Потому что это "не раз плюнуть" и дорого.
2. Никто этого Украине не позволит. В первую очередь ЕС и США.
Если может Вы лично готовы забить на США и ЕС, то я не уверен, что Зеля и любой следующий президент - не готовы.
Они сделают любую диверсию с подрывом ее и скажут, ну, вот видите, Украина ненадежный партнер.
А расследование будет как и с МН17.
"Этонемы и настамнет"
Наивные немцы, они за долгие годы так и не поняли, какие русские коварные твари!
Как назвать тех, кто притащил Бук через границу, уничтожил МН17 и вернул Бук с известным всем номером обратно в Россию?
И все для того, чтобы обвинить Украину в том, что она агрессор и на этом основании иметь полное право для масштабной агрессии.
Но сбили, да не тот самолет.
Газ пойдет через Турецкий поток, СП1 и СП2 и Китай.
На Украину газа может "не хватить".
Или Украина "откажется" заключать договор на условиях ГазПрома.
Или Европа предпочтёт более дешёвый газ из других потоков газу, который после прохождения по Украине будет стоить дороже.
У ГазПрома масса вариантов и ничего не надо взрывать.
И ещё, Вы, пожалуйста, не забывайте, что "друзья" на Западе строят заводы по приёму и переработке сжиженного газа - это раз. И пытаются строить балтик пайп - это два.
Что с точки зрения Украины как транзитёра в общем приводит ровно к тому же результату - обнулению нужности украинской трубы.
Почему-то негодуя на путена, мы забываем о том, что милый сердцу Запад делает ровно то же самое. Хотя, конечно, они говорят, что это как раз потому что кровавый путен злобно влияет и всё прочее, но результат-то ровно тот же! Труба в Украине будет не нужна. Об этом подумайте.
Просто меньше трендите а делайте дело
Один триндел в Севастополе будет база НАТО /с чистыми руками/
Россия не допустит нато в Украину
Как сша наши ракеты на Кубе /1961год /
А пообещают перед выборами нам все /'' только верьте,,/
Всегда жалею что у нам не было пьяног майора
/который ,забыл, бы сдать десяток ядерных боеголовок
говорили говорила
и сама себе не верила
Другого объяснения симпатий Меркель к Путину не вижу. А Макрона Путин просто купил, к гадалке не ходи...