Восточная Европа - особая часть мира, мы все воспитаны с идеей, что немецкого оружия здесь никогда не будет, - посол ФРГ Фельдгузен
Причины отказа Германии поставлять оружие Украине объясняются исторической памятью.
Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", передает Цензор.НЕТ.
"Для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И есть очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана. Но я вижу здесь: если страны не играют по правилам, у нас снова есть война, и надо защититься. Однако в Германии люди очень далеки от этого. Другой пример. Мне один депутат немецкого Бундестага сказал, что его дети уже совсем не думают о войне. Совсем. И они удивляются, когда отец рассказывает, что в свое время был на демонстрациях против размещения НАТОвских ракет Pershing-2, когда Советский Союз хотел разместить свои SS-20. Да, это хорошо для наших людей - не думать о войне. Но мой ребенок очень много думает о войне, потому что она здесь была во время Революции Достоинства и когда Россия напала на Украину. И мой сын уже совсем по-другому воспринимает эти события", - отметила она.
По словам Фельдгузен пока сложно найти в Бундестаге и правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона.
"Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", - предположила посол.
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ету тварь нужно немедленно убирать с Украины
Украина должна требовать вместе с Польшей с Германии компенсации за разрушения Второй мировой, за массовые расстрелы и рабский труд.
компенсации они давно раздали
Если отжать всю мутную воду из выступлений г-жи послицы, то получится следующее: "кацапский газ нам гораздо важнее, чем кровь и свобода украинцев."
Г-жа Фельдгузен! Если кацапы начнут очень дешево поставлять вам топливо, сделанное из самих украинцев, что вы нам расскажете про ДНК?
та пошла ты в сраку - старая неумная наци-коза?
когда будешь валить - новоиспеченых кацапских фашистов с собпй забери - Ермака и бубу
Ермак никого не интересует и чем его меньше..... - та хоть в трубу дружбы его впихните на глубокий занюx... - не повезет ему если выжывивет? - рубать значит.
Почему никто не трогает японцев за их преступления против человечества, за геноцид китайцев, за отправку белого населения Харбина на медицинский эксперимент в отряд 731 (кстати население было полностью антисоветским, большинство бежала от большевизма)...
За нарушение всех правил ведения войны за применение бактериологического оружия протв гражданского населения и.тп ...так они еще и потерпевшая нация от атомной бомбардировки