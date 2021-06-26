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Новости Агрессия России против Украины
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оружие (10028) Фельдгузен (96)

Восточная Европа - особая часть мира, мы все воспитаны с идеей, что немецкого оружия здесь никогда не будет, - посол ФРГ Фельдгузен

Восточная Европа - особая часть мира, мы все воспитаны с идеей, что немецкого оружия здесь никогда не будет, - посол ФРГ Фельдгузен

Причины отказа Германии поставлять оружие Украине объясняются исторической памятью.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", передает Цензор.НЕТ.

"Для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И есть очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана. Но я вижу здесь: если страны не играют по правилам, у нас снова есть война, и надо защититься. Однако в Германии люди очень далеки от этого. Другой пример. Мне один депутат немецкого Бундестага сказал, что его дети уже совсем не думают о войне. Совсем. И они удивляются, когда отец рассказывает, что в свое время был на демонстрациях против размещения НАТОвских ракет Pershing-2, когда Советский Союз хотел разместить свои SS-20. Да, это хорошо для наших людей - не думать о войне. Но мой ребенок очень много думает о войне, потому что она здесь была во время Революции Достоинства и когда Россия напала на Украину. И мой сын уже совсем по-другому воспринимает эти события", - отметила она.

По словам Фельдгузен пока сложно найти в Бундестаге и правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Работаем, чтобы будущее правительство Германии дало Украине оружие: нынешнее - уже не изменит свою позицию, - Кулеба

"Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", - предположила посол.

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Топ комментарии
+32
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https://mobile.twitter.com/ZeHelmet Шлем https://mobile.twitter.com/ZeHelmet @ZeHelmet https://mobile.twitter.com/ZeHelmet/status/1408824990460489728 4 ч

Может Германия и газ не будет покупать?
Просто Германия и газ - сразу нехорошие аналогии с Аушвицем появляются)
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26.06.2021 23:45
+31
также как
" Литва покупает у Германии самоходные гаубицы"
источник не кто-либо, а Дойче Велле: https://www .dw.com/ru/

мне одному кажется, что госпожа посол мягко говоря врет, а грубо выражаяс - БРЕШЕТ ?
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26.06.2021 23:50
+22
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_
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https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1408824669613051907 4 ч

7 лет думали-думали, и наконец придумали.
Благо, входить в совет директоров газпрома никакие исторические отсылы не мешают
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26.06.2021 23:43
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Немцы убивали украинцев, но историческая память позволяет убивать украинцев руками россиян.
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27.06.2021 06:29 Ответить
Усілякими Північними потоками німці фактично фінансують зброю ординців, якою вони вбивають українців. Німеччина з її корумпованою верхівкою реальний інвестор війни на Донбасі.
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27.06.2021 10:18 Ответить
она бы шла в первых нацистцих рядах со сворй ДНК....
ету тварь нужно немедленно убирать с Украины
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27.06.2021 06:39 Ответить
Германия азерам продает оружие
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27.06.2021 07:42 Ответить
Посол, мягко говоря, не на уровне. С логикой проблемы. А Франция, например, чем не особый регион? С Францией немцы вели постоянно войны, очень кровопролитные и жестокие но это не мешает им совместно разрабатывать вооружения.
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27.06.2021 08:11 Ответить
А не Мюнхгаузен настоящая фамилия этой послихы?
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27.06.2021 08:16 Ответить
Актеры немецких порнофильмов на окладе у Газпрома.
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27.06.2021 08:21 Ответить
Походу эта немецкая простигосподи в 95-м квартале курсы по повышению квалификации проходила
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27.06.2021 08:27 Ответить
Это тетя бубочки? Или поставщик зе-дури один?
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27.06.2021 08:30 Ответить
Ага, какая хорошая отмазка для фашистской твари...
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27.06.2021 08:57 Ответить
Дипломатка, однако ... Чого ми дивуємося ?
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27.06.2021 09:47 Ответить
Посол короткой памяти и особой морали. Югославия уже не Восточная Европа, или там были гуманитарные бомбы?

Украина должна требовать вместе с Польшей с Германии компенсации за разрушения Второй мировой, за массовые расстрелы и рабский труд.
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27.06.2021 10:05 Ответить
уже не восточная. балканы всегда были просто балканы.

компенсации они давно раздали
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27.06.2021 11:06 Ответить
Тогда что вам делать в НАТО. Объявите себя " финляндией", на худой вариант " швейцарией" или "сам- марино".
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27.06.2021 10:16 Ответить
***** держит за пятую точку фрау Меркель. Что там у них в папочках на Лубянке хранится, вербовочное дело Штази или еще что-то? А посол на то и посол, чтобы озвучивать любой бред Берлина. Работа такая.
Если отжать всю мутную воду из выступлений г-жи послицы, то получится следующее: "кацапский газ нам гораздо важнее, чем кровь и свобода украинцев."
Г-жа Фельдгузен! Если кацапы начнут очень дешево поставлять вам топливо, сделанное из самих украинцев, что вы нам расскажете про ДНК?
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27.06.2021 10:18 Ответить
ну и как я могу петь твои песни про "исконную любовь немцев к ДНК?"
та пошла ты в сраку - старая неумная наци-коза?
когда будешь валить - новоиспеченых кацапских фашистов с собпй забери - Ермака и бубу
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27.06.2021 10:37 Ответить
бубу кормите лучше - он обыкнвенный идиот.
Ермак никого не интересует и чем его меньше..... - та хоть в трубу дружбы его впихните на глубокий занюx... - не повезет ему если выжывивет? - рубать значит.
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27.06.2021 10:37 Ответить
...можно договорится с англичанами и американцами...Они-действительно помогут..И срать хотели на "ху*ла" с его "заморочками"...а "минским" форматом,нужно вытереть задницу,как в своё время поступил гитлер с пактом "молотова-риббентропа"..80 лет тому назад...Кстати-ЕС-этих гнид/меркель-макрон/-не поддержал..
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27.06.2021 12:33 Ответить
В переговорах Байдена и Путина, красная линия, это как раз граница НАТО в Европе. Она как раз, получила отмашку подготавливать Украину. в соответствии с этим договором.
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28.06.2021 03:42 Ответить
лярва конченая....
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27.06.2021 13:50 Ответить
германские сцыкуны... на хер идите, без вас обойдемся.....
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27.06.2021 13:50 Ответить
Ну а то что кремлевские главари ведут гибридные войны с соседями?, значит и мышление противостояния этим войнам тоже должно быть не стандартным,гибридным.
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27.06.2021 17:06 Ответить
Звучит как Украина никогда не будет частью НАТО.
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27.06.2021 22:07 Ответить
Странно, а почему тока немцы каются и толерастятся и ловят исключительно немецких военных преступников..?
Почему никто не трогает японцев за их преступления против человечества, за геноцид китайцев, за отправку белого населения Харбина на медицинский эксперимент в отряд 731 (кстати население было полностью антисоветским, большинство бежала от большевизма)...
За нарушение всех правил ведения войны за применение бактериологического оружия протв гражданского населения и.тп ...так они еще и потерпевшая нация от атомной бомбардировки
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27.06.2021 22:23 Ответить
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