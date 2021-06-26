Восточная Европа - особая часть мира, мы все воспитаны с идеей, что немецкого оружия здесь никогда не будет, - посол ФРГ Фельдгузен

Причины отказа Германии поставлять оружие Украине объясняются исторической памятью.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила в интервью "ZN.UA", передает Цензор.НЕТ.

"Для Германии исторически Восточная Европа - особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И есть очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана. Но я вижу здесь: если страны не играют по правилам, у нас снова есть война, и надо защититься. Однако в Германии люди очень далеки от этого. Другой пример. Мне один депутат немецкого Бундестага сказал, что его дети уже совсем не думают о войне. Совсем. И они удивляются, когда отец рассказывает, что в свое время был на демонстрациях против размещения НАТОвских ракет Pershing-2, когда Советский Союз хотел разместить свои SS-20. Да, это хорошо для наших людей - не думать о войне. Но мой ребенок очень много думает о войне, потому что она здесь была во время Революции Достоинства и когда Россия напала на Украину. И мой сын уже совсем по-другому воспринимает эти события", - отметила она.

По словам Фельдгузен пока сложно найти в Бундестаге и правительстве большинство, чтобы изменить мнение об оружии для этого региона.

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"Это в самом деле сложно. Но времена меняются, правительства меняются, возможно, что-то изменится и в этом вопросе. Однако, наверное, это действительно так, что только индивидуальный опыт, как мой опыт здесь, может быстрее изменить эту устоявшуюся позицию", - предположила посол.