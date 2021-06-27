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Новости Пенсионная реформа
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пенсионная реформа (1205) Лазебная Марина (141)

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа, - Лазебная

В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа, - Лазебная

До конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью Радіо Свобода о прогрессе своего ведомства с внедрением накопительной пенсионной системы, информирует Цензор.НЕТ.

Лазебная вспомнила, что ей неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, почему накопительный принцип еще не внедрен.

"Почему их это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит пенсионный возраст, и ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", - сравнила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движемся к внедрению накопительной пенсионной системы, - Шмыгаль

По ее словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы, один из них - на основе предложения Минсоцполитики.

"Очень часто происходят совещания под председательством премьер-министра и народных депутатов, Минфина, Минэкономики, регулятора, то есть Национальной комиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка, чтобы все видели свою зону и сферу ответственности. Это не только работа Минсоцполитики. Это больше финансовые инструменты. Надо подготовить людей. А самое главное - надо людям говорить, что эта система защищена", - пояснила Лазебная.

Она считает, что до конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект, хотя он есть в повестке дня заседания 29 июня.

"Для меня это (рассмотрение 29 июня. - Ред.) было бы лучше. Почему? Принять в первом чтении за основу, объединиться и доработать. Я считаю, что если мы ее не внедрим, то это будут большие упущенные возможности для людей. Затем надо будет людям объяснять, почему мы им не дали такое будущее, которое могли бы дать. То есть это такая ловушка будет", - предполагает министр.

Также читайте: Не верю, что можем запустить пенсионную реформу со следующего года, - министр финансов Марченко

По официальным данным, в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, это 27% от общего количества населения. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 60 лет, это предполагает пенсионная реформа, принятая предыдущей властью еще в 2011 году.

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Топ комментарии
+20
Меня уже кинула . В 54 года я имею стажа 18 лет ФОПом. Я не думаю , что мне защищают 5 лет учебы в институте и 2 года советской армии, итого 7 лет. Институт оканчивал в 91-м году и как раз начались 90-е , работать идти некуда что бы зарплату платили официально на которую прожить можно . 10 лет в задницу по базарам да неофициальным работам. Потом 18 лет ФОП. Как раз 35 лет! За всю жизнь ни копейки от государства помощи, ни больничных, ни бесплатного лечения , ни бесплатного образования ребенку! Врачам бабло , в школе бабло , пару обращений в полицию- нахрен послали! Я не хочу больше ни копейки платить! Хотите налоги получать - выполняйте функции Государства , а у нас государство - рэкетир! Дай , но ничего взамен!Просто отдайте то ,что я заплатил из собственного кармана за 18 лет! И отвалите !Козлы!
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27.06.2021 01:11
+14
а толку от позичания, что при 35 стажа, что при как у вас 43 все равно МИНИМАЛОЧКА ((
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27.06.2021 00:23
+14
Субсидии тоже пора отобрать,а то Порошенко разбаловал 73 % баранов
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27.06.2021 04:06
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У мене 43. Можу позичити кому не вистачає.
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27.06.2021 00:13 Ответить
По ціні 26400 грн/рік чи будеш демпінгувати пенсійний фонд?
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27.06.2021 00:19 Ответить
а толку от позичания, что при 35 стажа, что при как у вас 43 все равно МИНИМАЛОЧКА ((
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27.06.2021 00:23 Ответить
Ахахха да
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27.06.2021 00:26 Ответить
Ну якщо зарплатня була мізер, то мінімалочка і буде.
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27.06.2021 00:27 Ответить
короче потогонная система
в штатах чтобы получать социальную пенсию в 62 надо отработать 40 кварталов то есть 10 лет
а деньги с с накопительных пенсионных фондов можно снимать с 55 лет
так многие собственно и делают - уходят на пенсию в 55 живут за счен накопительной пенсии а в 62-67 кто когда хочет начинают получать социальную
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27.06.2021 00:23 Ответить
То есть протянуть очередной распил, на этот раз на "накопительных пенсиях", требуют журналисты? А письма от трудовых коллективов тоже приходят? Уже до брежневщины дошли
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27.06.2021 00:26 Ответить
Саме так. Ті самі "журналісти", котрі в 90-ті роки створювали довірчі трасти, а двотисячних кредитні спілки.
Тільки тоді люди несли їм гроші добровільно, а нині - щоб в обов'язковому порядку.
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27.06.2021 00:29 Ответить
Ни до конца текущей сессии, ни до конца правления зеленых вы это не рассмотрите. Я не видел отчета Пенсионного Фонда о поступлениях из бюджета на начисление пенсий. А индексацию зелевласть пыталась приостановить не один раз.
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27.06.2021 00:34 Ответить
На пенсію надіятись - себе не поважати
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27.06.2021 00:36 Ответить
Только в этой убогой стране в случае недостачи стажа не учитывают ВЕСЬ. Спасайтесь глупцы!
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27.06.2021 00:39 Ответить
а в 2158- пенсии вообще не будет.
ети зеленые твари никогда не поймают виртуального аленя....
на календарь посмотри, бровистка одтрускавеченая...
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27.06.2021 00:42 Ответить
как в песТне - .. и ждет меня не пенсия а .........
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27.06.2021 00:49 Ответить
Родина всё равно тебя кинет,сынок!Это о ПФУ.
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27.06.2021 00:58 Ответить
Меня уже кинула . В 54 года я имею стажа 18 лет ФОПом. Я не думаю , что мне защищают 5 лет учебы в институте и 2 года советской армии, итого 7 лет. Институт оканчивал в 91-м году и как раз начались 90-е , работать идти некуда что бы зарплату платили официально на которую прожить можно . 10 лет в задницу по базарам да неофициальным работам. Потом 18 лет ФОП. Как раз 35 лет! За всю жизнь ни копейки от государства помощи, ни больничных, ни бесплатного лечения , ни бесплатного образования ребенку! Врачам бабло , в школе бабло , пару обращений в полицию- нахрен послали! Я не хочу больше ни копейки платить! Хотите налоги получать - выполняйте функции Государства , а у нас государство - рэкетир! Дай , но ничего взамен!Просто отдайте то ,что я заплатил из собственного кармана за 18 лет! И отвалите !Козлы!
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27.06.2021 01:11 Ответить
Армию и институт тебе засчитают в страховой стаж за те года. А Фоб - тут вопрос
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27.06.2021 05:17 Ответить
Да , только как раз будучи ФОПом я и платил со своего кармана! Как раз это и должны засчитать. И все равно еще 10 лет тогда надо для минималочки.
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27.06.2021 10:23 Ответить
не гони,армия и учеба засчитывается в стаж.
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27.06.2021 07:55 Ответить
Віри зеленій мавпі більше немає!!! Зеленому покидьку - віри більше немає! Я - за Петра!!!
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27.06.2021 01:23 Ответить
А що, Петро був відмінив цю пенсійну реформу, а зелений знов продовжив?
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27.06.2021 02:33 Ответить
А що, була віра? Співчуваю ти йолоп.
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27.06.2021 10:35 Ответить
Субсидии тоже пора отобрать,а то Порошенко разбаловал 73 % баранов
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27.06.2021 04:06 Ответить
Для начала их "подкорректируют" на часть 73х процентных))))
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27.06.2021 07:43 Ответить
Кто же тебя барана разбаловал?
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27.06.2021 10:23 Ответить
а что, Лазебная - украинка, яро борющаяся за права украинцев? Лазебная...
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27.06.2021 06:57 Ответить
А мусора так як і раніше? В 35 вже на пенсії?
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27.06.2021 07:38 Ответить
в 45
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27.06.2021 07:44 Ответить
Деякі в 35
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27.06.2021 11:48 Ответить
Это было до второго прихода рыгов. Януковощ раздавал(его кабмин) многи ментовские направлениям "год за полтора". В итоге тело после двух лет срочной(армии) прослужив в ментуре 12 календарных имело право на пенсию. Минимум в 32 года. Молодые менты этот момент усвоили, выбрали яникевича в 10м,получили +5 лет, а после 14го год за полтора убрали.
Многие инвалидность покупают.
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27.06.2021 12:09 Ответить
главное - шоб ордловцам пенсии платили из которых половина левых..
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27.06.2021 07:40 Ответить
кстати, да. при зеленом хмыре начали платить пенсии всем пенсам лугандона. теперь они получают пенсии не только в дыре, но и от Украины. с такими раскладами - война будет вечной.
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27.06.2021 07:45 Ответить
Если у тебя до 40лет не было офицальной работы с официально большой зарплатой, то пенсии даже теоретически не будет. Следующий вопрос: зачем платить отчисления в пенсонный фонд, если те деньги, которые платит государтсво моей маме пенсионерке не хватает ей даже на жизнь, при этом у нее большой трудовой стаж?
Т.е платя в пенсионный фонд сегодня, мы содержим в первую очередь дармоедов в виде мусоров, судей, чиновников, которые получают по 20-50+ тыс пенсии за то, что те все годы своей проф деятельности, пользовались страной для личного обогащения.
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27.06.2021 07:41 Ответить
Это не нормально. У меня один знакомый получал пенсию из Франции проработав там всего 9 лет. Пенсия была больше чем в Украине, где он проработал 40 лет.
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27.06.2021 07:49 Ответить
Я получаю приличную пенсию в Украине, но я все равно жалею. что мы не получали зарплату в конвертах. Это единственно правильный ответ олигархическому государству. Я все-равно до сих пор страдаю от недоплаченных денег в моей молодости.
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27.06.2021 07:53 Ответить
Яка пенсія через десятиліття... ....не знаю, що буде наступного року.
Ми зараз запозичаємо половину бюджету. Може статись, що виплати всі припиняться.
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27.06.2021 08:07 Ответить
про індексацію і постійні підвищення забула натриздіти(((
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27.06.2021 08:21 Ответить
мразей в мантиях и ублюдков депутатов утопить в выгребной яме
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27.06.2021 08:37 Ответить
молодёж смотрит на своих родителей с их "пенсионной судьбой" и понимает, что работать честно, в сотрудничестве с государством, где чиновники, элиты - это вороватое жлобьё, нет смысла..
держава тебя всегда "кинет", чиновники-йурысты тебя всегда обберут, ещё и должен будешь, а мусора их всех защитят за твои же бабки-налоги..
а налоги платят ВСЕ простые украинцы, даже те, кто работает втёмную, через ПДВ20% при любой покупке и прочих куплях-продажах.. лучше всего от налогов уклоняются владные "Зели-Бени" - у них на руках все козыри: венедиктовы-баклановы
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27.06.2021 09:20 Ответить
А чому вже не 65?
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27.06.2021 09:50 Ответить
Чому 35 а не 61?
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27.06.2021 10:01 Ответить
Не нужно надеется на то, что будет пенсия. Надеятья нужно на себя! Тем более, что большая часть мужчин не доживает попросту до пенсии...
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27.06.2021 10:24 Ответить
Враховуючи тривалість життя в нашій країні, економія буде хороша.
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27.06.2021 11:49 Ответить
..и даже имея пенсию в эквиваленте 300 долларов в 2010 году,сейчас имею/благодаря мерзавцам/-140...Эти все "пакращення","компенсации","индексации"..БЛЕФ,начиная с бандюгана,эстафету ,которую продолжил барыга и нынешние клоуны...
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27.06.2021 12:28 Ответить
ЗЕФІЛИ ВИ РАДІ СВОМУ ВИБОРУ?
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27.06.2021 14:35 Ответить
у этой Лазебной ,чтоб Вы знали,будет пенсия у одной ,больше чем сдесь присутвующих пенсия форумчан.
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27.06.2021 16:47 Ответить
 
 