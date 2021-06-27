В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа, - Лазебная
До конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью Радіо Свобода о прогрессе своего ведомства с внедрением накопительной пенсионной системы, информирует Цензор.НЕТ.
Лазебная вспомнила, что ей неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, почему накопительный принцип еще не внедрен.
"Почему их это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит пенсионный возраст, и ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", - сравнила чиновница.
По ее словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы, один из них - на основе предложения Минсоцполитики.
"Очень часто происходят совещания под председательством премьер-министра и народных депутатов, Минфина, Минэкономики, регулятора, то есть Национальной комиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка, чтобы все видели свою зону и сферу ответственности. Это не только работа Минсоцполитики. Это больше финансовые инструменты. Надо подготовить людей. А самое главное - надо людям говорить, что эта система защищена", - пояснила Лазебная.
Она считает, что до конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект, хотя он есть в повестке дня заседания 29 июня.
"Для меня это (рассмотрение 29 июня. - Ред.) было бы лучше. Почему? Принять в первом чтении за основу, объединиться и доработать. Я считаю, что если мы ее не внедрим, то это будут большие упущенные возможности для людей. Затем надо будет людям объяснять, почему мы им не дали такое будущее, которое могли бы дать. То есть это такая ловушка будет", - предполагает министр.
По официальным данным, в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, это 27% от общего количества населения. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 60 лет, это предполагает пенсионная реформа, принятая предыдущей властью еще в 2011 году.
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в штатах чтобы получать социальную пенсию в 62 надо отработать 40 кварталов то есть 10 лет
а деньги с с накопительных пенсионных фондов можно снимать с 55 лет
так многие собственно и делают - уходят на пенсию в 55 живут за счен накопительной пенсии а в 62-67 кто когда хочет начинают получать социальную
Тільки тоді люди несли їм гроші добровільно, а нині - щоб в обов'язковому порядку.
ети зеленые твари никогда не поймают виртуального аленя....
на календарь посмотри, бровистка одтрускавеченая...
Многие инвалидность покупают.
Т.е платя в пенсионный фонд сегодня, мы содержим в первую очередь дармоедов в виде мусоров, судей, чиновников, которые получают по 20-50+ тыс пенсии за то, что те все годы своей проф деятельности, пользовались страной для личного обогащения.
Ми зараз запозичаємо половину бюджету. Може статись, що виплати всі припиняться.
держава тебя всегда "кинет", чиновники-йурысты тебя всегда обберут, ещё и должен будешь, а мусора их всех защитят за твои же бабки-налоги..
а налоги платят ВСЕ простые украинцы, даже те, кто работает втёмную, через ПДВ20% при любой покупке и прочих куплях-продажах.. лучше всего от налогов уклоняются владные "Зели-Бени" - у них на руках все козыри: венедиктовы-баклановы