В 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет 35 лет стажа, - Лазебная

До конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект о накопительной пенсионной системе.

Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала в интервью Радіо Свобода о прогрессе своего ведомства с внедрением накопительной пенсионной системы, информирует Цензор.НЕТ.

Лазебная вспомнила, что ей неоднократно приходилось отвечать на вопросы журналистов о том, почему накопительный принцип еще не внедрен.

"Почему их это так интересует? Потому что, зная, что такое солидарная система, когда у тебя будет возраст 60 лет, у тебя должен быть стаж 35 лет. В 2028 году это будет такая норма - 35 лет стажа, если ты хочешь пойти в 60. А когда у тебя была бы накопительная, то в 60 лет приходит пенсионный возраст, и ты можешь рассчитывать на свой собственный накопительный счет", - сравнила чиновница.

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По ее словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрированы несколько законопроектов по внедрению накопительной системы, один из них - на основе предложения Минсоцполитики.

"Очень часто происходят совещания под председательством премьер-министра и народных депутатов, Минфина, Минэкономики, регулятора, то есть Национальной комиссии по регулированию ценных бумаг и фондового рынка, чтобы все видели свою зону и сферу ответственности. Это не только работа Минсоцполитики. Это больше финансовые инструменты. Надо подготовить людей. А самое главное - надо людям говорить, что эта система защищена", - пояснила Лазебная.

Она считает, что до конца текущей сессии Верховная Рада не успеет рассмотреть законопроект, хотя он есть в повестке дня заседания 29 июня.

"Для меня это (рассмотрение 29 июня. - Ред.) было бы лучше. Почему? Принять в первом чтении за основу, объединиться и доработать. Я считаю, что если мы ее не внедрим, то это будут большие упущенные возможности для людей. Затем надо будет людям объяснять, почему мы им не дали такое будущее, которое могли бы дать. То есть это такая ловушка будет", - предполагает министр.

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По официальным данным, в Украине насчитывается 11 млн пенсионеров, это 27% от общего количества населения. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 60 лет, это предполагает пенсионная реформа, принятая предыдущей властью еще в 2011 году.