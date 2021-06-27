Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества не получал пока информации о том, что Киев якобы отозвал подпись под заявлением о нарушении прав в Синьцзяне.

Об этом корреспонденту Радіо Свобода сообщил председатель комитета, представитель "Слуги народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном отзыве Украиной подписи под заявлением и позицию комитета.

"Ответ очень прост: это какая-то неофициальная информация. Для меня не очень понятна ссылка на "дипломатические источники". Что именно это значит? Какие источники имеются в виду? Относительно комитета, сейчас никакой информации по этому поводу мы не получали", - сказал Мережко.

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Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

Позже изданию предоставили официальный комментарий Китая. Указывается, что поставка вакцин в другие страны осуществляется без каких-либо политических условий.