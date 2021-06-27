РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4334 посетителя онлайн
Новости
3 233 28
ВР (27377) Китай (2792) Мережко (46)

Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко

Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, -

Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества не получал пока информации о том, что Киев якобы отозвал подпись под заявлением о нарушении прав в Синьцзяне.

Об этом корреспонденту Радіо Свобода сообщил председатель комитета, представитель "Слуги народа" Александр Мережко, передает Цензор.НЕТ.

Таким образом он ответил на вопрос о возможном отзыве Украиной подписи под заявлением и позицию комитета.

"Ответ очень прост: это какая-то неофициальная информация. Для меня не очень понятна ссылка на "дипломатические источники". Что именно это значит? Какие источники имеются в виду? Относительно комитета, сейчас никакой информации по этому поводу мы не получали", - сказал Мережко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нуланд о шантаже Китая: Доставка 500 тыс. вакцин от коронавируса в Украину была отменена. Препарат использовали в качестве оружия

Напомним, ранее агентство Associated Press со ссылкой на свои источники писало о том, что китайские официальные лица, предположительно, заявляли Украине, что заблокируют предназначенную ей поставку 500 тыс. доз вакцины против COVID-19, если она поддержит в ООН документ, призывающий к тщательному изучению ситуации с правами человека в Синьцзяне. По данным издания, в четверг Украина якобы исключила свое имя из списка поддержавших документ государств после того, как китайские власти предупредили Киев, что заблокируют запланированную поставку не менее 500 тыс. доз вакцины против COVID-19 в Украину, если она этого не сделает. Действительно ли Украина отозвала подпись, пока официально не известно.

Позже изданию предоставили официальный комментарий Китая. Указывается, что поставка вакцин в другие страны осуществляется без каких-либо политических условий.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Да гидрид его в ангидрид, почему по этому поводу молчит членограй? Выбита почва из-под ног , что сбрехать? От недоразумение выбрали в керманычи... А чего стоит его дыбильный план "Б" про китайскую стену вокруг лугандонии - не отвоевывать территории , а отмежевываться, на руку пыне..
https://censor.net/ru/comments/locate/3273717/01921444-904b-716f-b16a-1b280fe4608b
показать весь комментарий
27.06.2021 01:13
+7
смотрим в будущее смело - бо тварей выбираем!
показать весь комментарий
27.06.2021 01:03
+7
Не поддержим Уйгуров- турки обидятся. Китайцы реально устроили концлагеря и исправительные гулаги для всех кто не китаец и других народностей и религий- буддистских монахов в оккупированном Тибете, уйгуров в Восточном Туркестане, нацменшины Внутренней монголии. Гитлер и сталин не додумались разбирать политических зеков на органы. Китайцы это поставили на поток.
показать весь комментарий
27.06.2021 01:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
смотрим в будущее смело - бо тварей выбираем!
показать весь комментарий
27.06.2021 01:03 Ответить
У вас и «Вагнеровцев « не было и Чвуса вы не воровали ? Зеублюдкам вонючкам брехливым , веры нет !
показать весь комментарий
27.06.2021 07:31 Ответить
Да гидрид его в ангидрид, почему по этому поводу молчит членограй? Выбита почва из-под ног , что сбрехать? От недоразумение выбрали в керманычи... А чего стоит его дыбильный план "Б" про китайскую стену вокруг лугандонии - не отвоевывать территории , а отмежевываться, на руку пыне..
https://censor.net/ru/comments/locate/3273717/01921444-904b-716f-b16a-1b280fe4608b
показать весь комментарий
27.06.2021 01:13 Ответить
Не поддержим Уйгуров- турки обидятся. Китайцы реально устроили концлагеря и исправительные гулаги для всех кто не китаец и других народностей и религий- буддистских монахов в оккупированном Тибете, уйгуров в Восточном Туркестане, нацменшины Внутренней монголии. Гитлер и сталин не додумались разбирать политических зеков на органы. Китайцы это поставили на поток.
показать весь комментарий
27.06.2021 01:27 Ответить
Комитет не получал информации? Ай-яй-яй! А кто вас вообще в расчет принимает? Зряплату свою в конверте получили и сидите тихо!Когда дерьмак решит, что вам нужно знать, тогда и узнаете, а нет, так в иносми прочитаете))))

У нас в стране госпереворот произошел : из парламенстко-президентской превратились в Офисно-президентскую, а депутатишки вроде ничего не заметили)))
показать весь комментарий
27.06.2021 01:41 Ответить
Украина действительно отозвала свою подпись под заявлением относительно ситуации с правами человека в китайской провинции Синьцзян, где компактно проживает народность уйгуров.

Об этом говорится в заявлении представительства Украины при ООН и других международных организациях, опубликованном 25 июня.

О причинах отзыва подписи под заявлением о ситуации в Синцьзяне, которое представили 22 июня на заседании Совета ООН по правам человека и которое Киев изначально поддерживал, не сообщается.
показать весь комментарий
27.06.2021 01:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM журавли
показать весь комментарий
27.06.2021 01:44 Ответить
Один в каное новый альбом выходит
https://www.youtube.com/watch?v=TrX_J9NZtGY
показать весь комментарий
27.06.2021 01:57 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08 Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5672 https://www.youtube.com/watch?v=2cZ_EFAmj08 Heart - Stairway to Heaven Led Zeppelin - Kennedy Center
показать весь комментарий
27.06.2021 02:00 Ответить
Пан Саня вы бьете в больное, но друзьям прощается ....
показать весь комментарий
27.06.2021 02:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=N_lSJ-0Gl7Q Since I've Been Loving You
показать весь комментарий
27.06.2021 04:03 Ответить
ето не Цеп
показать весь комментарий
27.06.2021 02:29 Ответить
Это был вечер, гала-концерт, по случаю юбилея Цепов, весь состав Лэд Зеппелин, pа исключением умершего Бонхема(ударные) наблюдал за действом с балкона, еще и в присутствии президента США Обамы. Led Zeppelin: https://youtu.be/wM6jG6OxfjE Dazed and Confused (FULL MOVIE)
показать весь комментарий
27.06.2021 03:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xbhCPt6PZIU ето Цеп!
показать весь комментарий
27.06.2021 02:33 Ответить
еще одна попытка подкожничества слева? - мы-вы больше без вопросов и ответов...
показать весь комментарий
27.06.2021 02:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vcFOVtzVi5Q Freddie Mercury Story : His tragic AIDS Story (2016)
показать весь комментарий
27.06.2021 03:53 Ответить
Пан Саня не думай шо я цепенею при бемолях...
люблю ее слушать, музыку, особенно рок - да!
ставить ее выше того о чем я думаю? - нет.
показать весь комментарий
27.06.2021 09:07 Ответить
Профильный комитет ВР информации о якобы отказе Украины от резолюции по уйгурам из-за давления Китая не получал, - "слуга народа" Мережко - Цензор.НЕТ 5459
показать весь комментарий
27.06.2021 01:58 Ответить
Прикинуться уйгуром и при этом отдать голос ПРОТИВ - тоже надо уметь - такова, вероятно, логика не оставивших клоунаду лучших представителей этого искусства, среди которых, как известно, БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ
показать весь комментарий
27.06.2021 22:14 Ответить
Землетрясения нет, а жертвы есть
показать весь комментарий
27.06.2021 03:28 Ответить
Ну то хай газету купят. Или им Нуланд лично звонить должна?
показать весь комментарий
27.06.2021 06:02 Ответить
Через месяц и профильный комитет ВР информацию получит. Всегда надо иметь в виду, что мы имеем дело с аферистами.
показать весь комментарий
27.06.2021 07:41 Ответить
Там такой откат за вакцину от узкоглазых, какие нафиг уйгуры
показать весь комментарий
27.06.2021 08:23 Ответить
Ворзможно, не очень осведомленному голове комитета нужно было бы первоначально обратиться в ОП, где ему, вероятно, ответили бы типа "не твое дело" и не пришлось бы зря сотрясать воздух, принося усугубление отрицательного эффекта от деятельности зе-сообщества?
показать весь комментарий
27.06.2021 22:09 Ответить
 
 