Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только "Газпром", но и другие компании, - Витренко

Украина, чтобы обезопасить себя от последствий запуска российского газопровода "Северный поток-2", должна добиться, чтобы услугами ее ГТС пользовались для транзита другие компании, кроме "Газпрома".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ. Глава НАК заявил, что россияне до 2024 года будут выполнять свои обязательства по текущему контракту на транзит газа через Украину.

"До 2024 года по контракту "качай или плати" они будут выполнять свои обязательства. Иначе мы, во-первых, пойдем в арбитраж и получим еще больше с них денег. Кроме того, они окончательно подорвут свою репутацию в Европе", - сказал он.

В то же время, как отметил Витренко, с 2024 года "вопрос открыт".

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"Мы должны понимать, что если "Северный поток-2" будет построен, то "Газпром" может обойтись без украинской ГТС без всякого ущерба для текущих контрактов "Газпрома". Это для нас самый большой вызов. Поэтому нам нужно сделать то, что, кроме "Газпрома", услугами украинской ГТС для транзита должны пользоваться другие компании - экспортирующие газ из Центральной Азии в Европу, другие компании, которые добывают газ в России, которые бы транзитировали газ через Украину в Европу, и европейские компании, которые закупают газ на границе с Россией и транзитируют через Украину. И у нас будет не один покупатель наших услуг, а 100. Если всем этим покупателям Путин скажет: все, не качать - тогда правительство Германии не сможет сказать, что это у нас какой-то рыночный проект "Северный поток-2", - пояснил глава "Нафтогаза".

По его словам, тогда "будет для всех очевидно, что это политическое решение, которое ограничивает объемы газа, идущего на европейский рынок".

"Это нарушение европейского закона о защите конкуренции, это антиконкурентные действия. И тогда европейский регулятор уже будет наказывать "Газпром", который фактически будет частью картельного сговора, чтобы меньше газа поставлялось в Европу. Возможно, каждый этот шаг отдельно не изменит ситуацию кардинально, но совокупность этих шагов позволит нам разрушить монополию, даже не "Газпрома", а Путина, который может сейчас использовать газ как геополитическое оружие", - заявил Витренко.

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