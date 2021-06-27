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Газпром (3144) ГТС (987) Северный поток (1443) Витренко Юрий (376)

Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только "Газпром", но и другие компании, - Витренко

Украина должна добиться, чтобы услугами ГТС пользовался не только

Украина, чтобы обезопасить себя от последствий запуска российского газопровода "Северный поток-2", должна добиться, чтобы услугами ее ГТС пользовались для транзита другие компании, кроме "Газпрома".

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает Цензор.НЕТ. Глава НАК заявил, что россияне до 2024 года будут выполнять свои обязательства по текущему контракту на транзит газа через Украину.

"До 2024 года по контракту "качай или плати" они будут выполнять свои обязательства. Иначе мы, во-первых, пойдем в арбитраж и получим еще больше с них денег. Кроме того, они окончательно подорвут свою репутацию в Европе", - сказал он.

В то же время, как отметил Витренко, с 2024 года "вопрос открыт".

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"Мы должны понимать, что если "Северный поток-2" будет построен, то "Газпром" может обойтись без украинской ГТС без всякого ущерба для текущих контрактов "Газпрома". Это для нас самый большой вызов. Поэтому нам нужно сделать то, что, кроме "Газпрома", услугами украинской ГТС для транзита должны пользоваться другие компании - экспортирующие газ из Центральной Азии в Европу, другие компании, которые добывают газ в России, которые бы транзитировали газ через Украину в Европу, и европейские компании, которые закупают газ на границе с Россией и транзитируют через Украину. И у нас будет не один покупатель наших услуг, а 100. Если всем этим покупателям Путин скажет: все, не качать - тогда правительство Германии не сможет сказать, что это у нас какой-то рыночный проект "Северный поток-2", - пояснил глава "Нафтогаза".

По его словам, тогда "будет для всех очевидно, что это политическое решение, которое ограничивает объемы газа, идущего на европейский рынок".

"Это нарушение европейского закона о защите конкуренции, это антиконкурентные действия. И тогда европейский регулятор уже будет наказывать "Газпром", который фактически будет частью картельного сговора, чтобы меньше газа поставлялось в Европу. Возможно, каждый этот шаг отдельно не изменит ситуацию кардинально, но совокупность этих шагов позволит нам разрушить монополию, даже не "Газпрома", а Путина, который может сейчас использовать газ как геополитическое оружие", - заявил Витренко.

Также читайте: США и Германия обсуждают варианты компенсации Украине возможных потерь в результате запуска "Северного потока-2", - Bloomberg

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Топ комментарии
+4
Ты не понимаешь. Все - без исключения - должны Украине, а Украина никому никогда ничего не должна - потому как уже достаточно сделала (щит Европы, мученики демократии, и тд и тп). Если кто то по запаре начинает думать на секундочку о собственном народе и как вообще прокормиться, то это путинская проститутка которая забыла уроки 1938ого, 1956ого, 1812ого, 300 д.н.э…

А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
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27.06.2021 10:16
+3
Коротко - порошенко с зеленским прос..али трубу. Украина и каждый украинец получили материальный ущерб.
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27.06.2021 01:29
+3
Витренко агент кремля. Мама в москве поживает. Как вообще это случилось, что сын занял такую должность? Это что, прикол такой?
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27.06.2021 01:30
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Скільки з України буде знущатися зелена шобла?
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27.06.2021 01:21 Ответить
хочете правду? - завжди...
докі до тями не прийдете.
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27.06.2021 01:34 Ответить
А по- моему Витренко толковый. Объясните, что плохого он предложил?
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27.06.2021 08:58 Ответить
витренко и правда лигитимный или зеленопоставленый?
каждый его высер звучит как оправдание...
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27.06.2021 01:28 Ответить
мама в рашке ждет денюжку. на все остальное им плевать
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27.06.2021 09:04 Ответить
Коротко - порошенко с зеленским прос..али трубу. Украина и каждый украинец получили материальный ущерб.
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27.06.2021 01:29 Ответить
А Юля?
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27.06.2021 08:00 Ответить
йулю не трож...она обещала цену на газ вдвое снизить...
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27.06.2021 08:29 Ответить
Витренко агент кремля. Мама в москве поживает. Как вообще это случилось, что сын занял такую должность? Это что, прикол такой?
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27.06.2021 01:30 Ответить
Все логично, ведь клоун с шоблой тоже агенты кремля.
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27.06.2021 08:30 Ответить
это ладно...а как получилось,шо ******* дочери сплошь миллиардеры? и шойговские...и мюллеровские отпрыски....
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27.06.2021 08:30 Ответить
Ну и чем плохо, что украинской ГТС будет пользоваться не только Москва. По- моему это как раз направлено против Газпрома, а не за.
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27.06.2021 08:57 Ответить
Чето оно часто ноет и воет !? Видать там дела с ГТС и Нефтегазом вообще кранты а может и полный пздц.
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27.06.2021 01:34 Ответить
витренко, это какая-то жалкая пародия коболева, от жплизов зе
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27.06.2021 02:33 Ответить
А по-моему он дело говорит. И правильно мыслит.
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27.06.2021 08:54 Ответить
+40% ввп в лице зетренко, боже какой мудак
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27.06.2021 02:34 Ответить
зеленые ваще обосрались, ставят какой-то вообще 95 квартал... зебилы
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27.06.2021 02:35 Ответить
Ціна нафти вже перевалила за 75 доларів.Москалі зароблять гроші.І північний потік вже точно запустять.
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27.06.2021 03:11 Ответить
дай угадаю - Байден виноват - ни Кацапия, ни Германия, нi Украина - Байден...
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27.06.2021 03:31 Ответить
и в лице всех забитых, и повешеных в Америке негров, со времен Колумба - он все делает, шо бы не помочь Украине!
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27.06.2021 03:34 Ответить
тебе то нефть зачем?- ты же просто нудный велосипедник - 5км в день или ты ей завтракаешь?
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27.06.2021 03:38 Ответить
ща тебе с Канадии подгавкнут...
2 неумнух старикана - будут ныть за одно и тоже и давно прошедшее до здоху.
нет рыжего - ни в Канадии ни в Америке - сьешьте маслинку и перестаньте уже ныть-смешить
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27.06.2021 03:46 Ответить
Ти кінчене бидло.
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27.06.2021 03:55 Ответить
ну на личности так на личности - ты конченый неисправимый совок, которoму нужна "твердая рука" бо сам ни на шо, без указки, не спроможен...
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27.06.2021 04:01 Ответить
Совкове бидло це ти.Я ж тобі дурню казав,що я в совці не живив.Йди на коліна ставай,перед афроамериканцями.
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27.06.2021 04:04 Ответить
ты не ты не живив в совки? - так и думав, немовля якесь....
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27.06.2021 04:07 Ответить
в капках "живив"
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27.06.2021 04:09 Ответить
безитивнаня, даже для самого себя, совковая амеба...
дайте ей льготы, оно само нихт...
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27.06.2021 04:05 Ответить
Мені льготи і квоти непотрібні і соціальної рівності непотрібні.Це ваше божество Байден розповідає за це.І вся демократична партія також.
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27.06.2021 04:11 Ответить
як дурень шо не знае то добреше...
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27.06.2021 04:11 Ответить
ты же тока мессаджем назад в совке не жил ?
совок - ты уже определись, де тебя там черти носили когда все жили при совке...
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27.06.2021 04:14 Ответить
Що ти там мекаєш?
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27.06.2021 04:18 Ответить
ты забыт и заброшен....
ты и правда думаешь, шо то шо вижу я твоя родня не видит?
ты забыт и заброшен - ну поплачь ....
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27.06.2021 04:34 Ответить
демократична партия в США его интересуе..
прикацапленая партия гарсонов в Украине - нет
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27.06.2021 04:17 Ответить
так - давай размер пенсии в долларах - где был, когда все были при совке...
де родился, от кого когда и в какой стране,
почему не был когда все были при совке и почему стоял на вышке?
подробно все...
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27.06.2021 04:23 Ответить
а наш тобик то при малейшем надавливании оказывается мышью...
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27.06.2021 04:26 Ответить
есть мнение, не очень хорошее - пока вся ета хрень совковая, не сдохнет - у наших детей нет ни одного шанса...
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27.06.2021 04:43 Ответить
Дійсно.Коли ви не здохнете,то майбутнього немає.
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27.06.2021 04:48 Ответить
прощаюсь с вами - епидемия, не надеть ли вам на свой рот?
есть вакансия на вышку в канадии? - не жирно но власть же - пойдете?
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27.06.2021 04:57 Ответить
спасибо за добрые пожелания ....
вопрос один и совсем простой вы хто и откуда?
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27.06.2021 05:14 Ответить
ты вонючий потный казел, как и предпологалось...
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27.06.2021 05:19 Ответить
как и предполaгалось...
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27.06.2021 05:22 Ответить
шо та мне подсказывает, шо ето будет после вас....
100 вперед вам конечно...
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27.06.2021 05:28 Ответить
ето тебе так хотелось бы - прокладка кацацапляндская ...
да - сегодня ваш вечер - президент-предатель в доме..
завтра будет наш...
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27.06.2021 08:29 Ответить
начувайся скотино...
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27.06.2021 08:30 Ответить
меня банили за такие картинки...- тебе прислать?
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27.06.2021 05:46 Ответить
https://t4.ftcdn.net/jpg/02/92/12/43/240*********************************************.jpg я вроде обещал
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27.06.2021 05:49 Ответить
Зебілко, що ж ад тобою гугл-перекладач так знущається?
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27.06.2021 08:33 Ответить
Зебіли вам подібні.Маю на увазі прихильники Байдена.Ви перед виборами в США,вели себе так само,як зебіли.
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27.06.2021 13:31 Ответить
Дело в том, что паха поскупала все газопроводы экс ссср, сейчас например нереально купить газ у туркмен к промеру, как это делали при кучме
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27.06.2021 07:13 Ответить
Газ Туркмении шел через Россию. Теперь нет. Витренко хочет, чтобы Раша опять пропускала его через свою территорию под страхом санкций. И чернз Украину. Правильно, но сомневаюсь, что получится.
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27.06.2021 09:04 Ответить
Раха говно будет есть, но «под страхом санкций» , ничего не сделает, разве что при распаде Рахи, не давали оружия аборигенам
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27.06.2021 11:08 Ответить
у туркмении нет лишнего газа все по хорошей цене выгребает китай, нам мало дать хорошую цену, нам еще за транзит с рашкой придется договариваться ,тот газ золотой будет
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28.06.2021 00:47 Ответить
вы сами нарвались на бубу - нечего теперь стонать - никто не подаст...
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27.06.2021 07:18 Ответить
Германия никогда не была союзником Украины и никогда не будет - перечитайте германскую есесовку послиху - не быстро - после сигареты...., а потом еще подумайте над ее словами и все поймете....
У Украины союзников нет - все на зраде....
сами - только сами, если мы конечно хотим шо бы Украина была.....

зубами, ногтями, чем угодно, если мы конечно хотим, шо бы Украина была
я очень хочу......
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27.06.2021 08:07 Ответить
Или вернуть Порошенко. Он быстро наладит помощь с Запада.
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27.06.2021 09:05 Ответить
Бред сивой кобылы - никто никому ничего не должен и если и есть в Туркмении газ, то его Газпром не обязан транзитировать в Украину, договора на поставку нет.
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27.06.2021 07:35 Ответить
а был...пока ***** коннектор не взорвало в 2009 году
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27.06.2021 08:37 Ответить
Ты не понимаешь. Все - без исключения - должны Украине, а Украина никому никогда ничего не должна - потому как уже достаточно сделала (щит Европы, мученики демократии, и тд и тп). Если кто то по запаре начинает думать на секундочку о собственном народе и как вообще прокормиться, то это путинская проститутка которая забыла уроки 1938ого, 1956ого, 1812ого, 300 д.н.э…

А если серьезно, то что более всего вероятно при успешной работе в этом направлении это не прокачка туркменского газа, а Новотековского и других игроков российского рынка которые безуспешно годами добиваются доступа к трубу (у Газпрома монополия сейчас). Так как Новотек в разы эффективней и прибыльней Газпрома, в конечно итоге это только приведёт к увеличиванию добычи газа в России, и как результат бОльшего роста ее экономики. Кремлевской казне какая разница с кого налоги стричь?
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27.06.2021 10:16 Ответить
Мавзолейному быдлу Путлера выгодна любая лажа в Украине...,хоть в экономике,хоть в культуре или спорте...,кто бы ни был президентом Украины...,Быдло оно и в Африке быдло...
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27.06.2021 08:36 Ответить
не просто выгодно. это его политика.
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27.06.2021 09:05 Ответить
Дотринделись мы независимые
В мире экономика тесно связана
Все это понимают кроме наших
Украино ,,озабоченнчх ,,
Любить Украину это не только носить вышиванку
Прежде всего думать головой а не языком
Делать все во благо Украины и народа
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27.06.2021 08:58 Ответить
Так думай-те.😁💚
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27.06.2021 09:07 Ответить
Ти там не ходи, ти тут ходи. Маячня. Будуть користуватись тим чим вигідніше. Покупець завжди правий.
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27.06.2021 09:07 Ответить
вы не поверите и будете смеяться, но у меня был дружок такой же повернутый на Киеве
как и я - такси - Центр и брось...
или такси - Подол брось...
а потом ногами домой - я знаю и люблю Киев , я каждый куст там знаю в любом районе...
а потом пришли криворогатые.!
вы отдали им Киев? - тока не говорите шо да....
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27.06.2021 09:32 Ответить
Ну так почему этот йолуп до сих пор не заключил контракт с Туркменией на поставку газа ? Тогда можно требовать от Газпрома разрешение на прокачку через Россию. Но что мешает кацапам дать разрешение, но поставить такую цену за про качку, при которой газ станет на 50-100 долларов дороже чем из Европы ?
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27.06.2021 10:54 Ответить
 
 