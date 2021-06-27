При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий
При покупке-продаже земли государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки. Контролю подлежат два основных момента - площадь продаваемого участка, а также происхождение денег, которыми оплачивается сделка.
Об этом на телеканале "Дом" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.
Он пояснил, что условия рынка земли нацелены в первую очередь на мелкие и средние сельхозпредприятия.
"Какие есть ограничители с открытием рынка земли с 1 июля? Площадь покупки - не больше 100 гектаров в одни руки. То есть в условиях Украины - это мелкое предприятие. Потому что среднее - от 3 до 5 тыс. гектаров. То есть 100 гектаров - это фермеры. Мы говорим, что мелкие фермеры - это вообще до 500 гектаров. Потом, через 2,5 года, граничной будет 10 тыс. гектаров. Это опять же средние предприятия. Холдинги, в среднем, обрабатывают от 50 тыс. гектаров и выше", - сказал замминистра.
Высоцкий отметил, что сейчас открывается рынок в первую очередь на паи. В основном, паи - это 3-7 гектаров.
"И стоимость среднего пая будет около 200 тыс. грн", - уточнил он.
Выбрать для приобретения участок земли можно с помощью онлайн-реестра Государственный земельный кадастр. Здесь составлена интерактивная карта всей земли Украины, по каждому участку можно посмотреть его базовые параметры, целевое назначение земли, а также узнать собственника.
"Если вы хотите купить землю - смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует. Вы сами договариваетесь с собственником", - пояснил Высоцкий.
При этом государство контролирует два момента при покупке-продаже земли:
- чтобы не продавали больше 100 гектар;
- историю происхождения денег, которыми оплачивается покупка.
Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.
"То есть надо показать источник дохода - или справку о доходах, о зарплате, или декларацию из налоговой службы. Это очень важно, чтобы здесь не использовались теневые деньги. И обязательно платеж идет через расчетный счет. То есть наличный расчет также запрещен", - подчеркнул Высоцкий.
Напомним, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно лишь сдавать в аренду.
Пожалуйста, подождите...
И по заслугам 😃
Тобто ніхто
а государсво - ето хто?
тока не говорите мне за предателя и анал табу.....
всегда поддержу - он по другому не понимает...
14.09.2018
"Законопроектов "Об обороте с/х земель" несколько. Первый зарегистрирован под номером http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 №5535 . Его авторами являются Алексей Мушак, Сергей Хлань, Павел Ризаненко, Ольга Белькова (все от БПП), внефракционный Виктор Чумак и Виктор Романюк от "Народного фронта".
Второй законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60829 №5535-1 . Инициатор - Аркадий Корнацкий от БПП. Что первый, что второй законопроекты были зарегистрированы в декабре 2016 года, но отрабатываются в профильном аграрном комитете до сих пор"
https://biz.censor.net/resonance/3085990/kak_moratoriyi_pomog_poluchit_zemlyu_agroholdingam_i_inostrantsam
P. S. Подобной информации масса, вы с легкостью сможете найти её даже здесь на Цензоре
Источник: https://biz.censor.net/r3085990
retrofilmsin.files.wordpress.com/2016/04/judaism-without-embellishment-by-trofim-kichko-1963.pdf
Типа отслюнявь 5% и покупай машину, землю , квартиру.
А иначе ты эти деньги накопил незаконно!
Рэкет на государственном уровне.
ПОКА В ГОСУДАРСТВЕ НЕ НАЛАДИТСЯ ДОЛЖНАЯ ПРОВЕРКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ,ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМОРОЖЕНА ПРОДАЖА ЗЕМЛИ !!!
Принцип - абы не порошенко это тупейший принцип.