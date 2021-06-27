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Новости Земельная реформа Рынок земли
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Высоцкий Тарас (36)

При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий

При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий

При покупке-продаже земли государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки. Контролю подлежат два основных момента - площадь продаваемого участка, а также происхождение денег, которыми оплачивается сделка.

Об этом на телеканале "Дом" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что условия рынка земли нацелены в первую очередь на мелкие и средние сельхозпредприятия.

"Какие есть ограничители с открытием рынка земли с 1 июля? Площадь покупки - не больше 100 гектаров в одни руки. То есть в условиях Украины - это мелкое предприятие. Потому что среднее - от 3 до 5 тыс. гектаров. То есть 100 гектаров - это фермеры. Мы говорим, что мелкие фермеры - это вообще до 500 гектаров. Потом, через 2,5 года, граничной будет 10 тыс. гектаров. Это опять же средние предприятия. Холдинги, в среднем, обрабатывают от 50 тыс. гектаров и выше", - сказал замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Высоцкий отметил, что сейчас открывается рынок в первую очередь на паи. В основном, паи - это 3-7 гектаров.

"И стоимость среднего пая будет около 200 тыс. грн", - уточнил он.

Выбрать для приобретения участок земли можно с помощью онлайн-реестра Государственный земельный кадастр. Здесь составлена интерактивная карта всей земли Украины, по каждому участку можно посмотреть его базовые параметры, целевое назначение земли, а также узнать собственника.

"Если вы хотите купить землю - смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует. Вы сами договариваетесь с собственником", - пояснил Высоцкий.

Также читайте: Зеленский о запуске рынка земли: Думаю, что с 1 июля украинская земля не поедет на поездах в другие страны мира

При этом государство контролирует два момента при покупке-продаже земли:

- чтобы не продавали больше 100 гектар;

- историю происхождения денег, которыми оплачивается покупка.

Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.

"То есть надо показать источник дохода - или справку о доходах, о зарплате, или декларацию из налоговой службы. Это очень важно, чтобы здесь не использовались теневые деньги. И обязательно платеж идет через расчетный счет. То есть наличный расчет также запрещен", - подчеркнул Высоцкий.

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Напомним, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно лишь сдавать в аренду.

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Топ комментарии
+27
Контроль будет исключительно за обычными гражданами, что бы не покупали лишнего)
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27.06.2021 02:29
+25
Даже не стал читать дальше заголовка. Они уже все для себя подготовили.
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27.06.2021 01:51
+20
у Ахмета и Коломы происхождение проверьте в первую очередь.
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27.06.2021 01:51
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Правила форума Совет форумчан
у Ахмета и Коломы происхождение проверьте в первую очередь.
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27.06.2021 01:51 Ответить
Даже не стал читать дальше заголовка. Они уже все для себя подготовили.
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27.06.2021 01:51 Ответить
Продажа украинской земли накроет медным тазом Зе и слуг народа
И по заслугам 😃
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27.06.2021 01:54 Ответить
Зебарыга таки продает Украину
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27.06.2021 02:10 Ответить
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 9269
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27.06.2021 02:24 Ответить
Контроль будет исключительно за обычными гражданами, что бы не покупали лишнего)
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27.06.2021 02:29 Ответить
- Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.

Тобто ніхто
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27.06.2021 02:56 Ответить
Напёрсточники готовы проверять)))
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27.06.2021 03:34 Ответить
меня всегда интересовал вопрос, ответа на который я не знаю до сих пор.

а государсво - ето хто?
тока не говорите мне за предателя и анал табу.....
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27.06.2021 04:53 Ответить
сцарек хрипатый
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27.06.2021 08:02 Ответить
какой бы ни был у нас придурок при власти - по вашему кацапскому сцарю фаер?
всегда поддержу - он по другому не понимает...
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27.06.2021 08:21 Ответить
ОПГ под вывеской государство уже украло землю не дав провести референдум. Закон принят с 12 нарушениями конституции под их контролем. И дальше собираются контролировать свое воровство,
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27.06.2021 04:53 Ответить
Говорят, что сейчас не больше 100 га. Да мошенники еще в этом году могут ввести "мелкое" изменение в закон. Могут сделать ограничение даже не то что 10 тыс га, а 200 тыс га. Ввести во время летнего зноя или во время очередного локдауна, когда в Киеве будет закрытый транспорт. Когда киевляне не смогут выйти с протестом. Мошенники у власти. Требующие остановки дерибана должны были уже не возле КС протестовать, а возле администрации президента. И стоять до победного конца. Сотни тысяч людей собрать. Дерибан это серьезное дело. Это афера тысячелетия.
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27.06.2021 05:06 Ответить
Мошенников надо в самом начале останавливать, а не дожидаться когда уже поздно будет.
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27.06.2021 05:09 Ответить
Подозреваю, что в зеленые собраны множество людишек, прямые предки которых участвовали в проведении голодомора 1932-1933.
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27.06.2021 05:13 Ответить
Воры и мародёры будут контролировать происхождение денег - теперь я спокоен...
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27.06.2021 05:51 Ответить
А как же презумпция невиновности?
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27.06.2021 06:28 Ответить
Перед тем как что-то доказывать гражданину нужны доказательства его виновности.
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27.06.2021 06:29 Ответить
вы неправильно понимаете презумпцию невиновности.
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27.06.2021 06:52 Ответить
Растолкуйте.
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27.06.2021 07:50 Ответить
С бабла должен быть уплачен налог.Вы должны предъявить налоговый отчёт, как билет на самолёт. Ведь по презумпции невиновности вас на борт не пустят.
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27.06.2021 08:49 Ответить
Или если есть деньги то ты по умолчанию виновен и обязан доказать что они законные? По моему тут какое то нарушение закона)
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27.06.2021 06:28 Ответить
Нет, так работают деньги во всём ЦИВИЛИЗОВАННОМ мире. Например, чтобы купить акции на бирже США, вы обязаны предоставить отчёт о происхождении средств.
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27.06.2021 08:51 Ответить
Особую надежду внушают слова "государство будет контролировать"
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27.06.2021 06:49 Ответить
ЖРИ ТЕ 73% , будет , как в 1937/
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27.06.2021 08:06 Ответить
Кстати, Германии это тоже касается.
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27.06.2021 08:31 Ответить
Немного истории, если вы кое-что забыли...

14.09.2018


"Законопроектов "Об обороте с/х земель" несколько. Первый зарегистрирован под номером http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 №5535 . Его авторами являются Алексей Мушак, Сергей Хлань, Павел Ризаненко, Ольга Белькова (все от БПП), внефракционный Виктор Чумак и Виктор Романюк от "Народного фронта".
Второй законопроект http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60829 №5535-1 . Инициатор - Аркадий Корнацкий от БПП. Что первый, что второй законопроекты были зарегистрированы в декабре 2016 года, но отрабатываются в профильном аграрном комитете до сих пор"


https://biz.censor.net/resonance/3085990/kak_moratoriyi_pomog_poluchit_zemlyu_agroholdingam_i_inostrantsam



P. S. Подобной информации масса, вы с легкостью сможете найти её даже здесь на Цензоре
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27.06.2021 17:18 Ответить
"Законопроекты призваны урегулировать функционирование рынка земли с/х назначения и создать прозрачные механизмы оборота земель, чтобы не допустить спекуляций. Но они не приняты, а мораторий действует"
Источник: https://biz.censor.net/r3085990
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27.06.2021 17:21 Ответить
То есть клоун все будет контролировать. Естественно под управлением своего кукловода. При проведении голодомора в Украине "государство тоже все контролировало". А в составе зеленых наверняка очень много таких прямые предки которых участвовали в проведении голодомора. Вот они и сейчас будут помогать ЗЕ+КО все контролировать.
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27.06.2021 09:28 Ответить
нет, не так. На самом деле предсказать, что будет от контроля государства невозможно. Вот, приняли Конституцию в 96-м, в ней записано "бесплатная медицина" И кто ж знал чем эта бесплатнач медицина обернется к 2021-му году. И это Конституция!
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27.06.2021 09:44 Ответить
Всё это будет не только отменено, но ещё и купцам придётся землю возвращать в собстенность государства.
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27.06.2021 07:26 Ответить
Один из 73% 🐏🐑 , кто теперь отменять будет ? Надо было раньше думать !
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27.06.2021 08:08 Ответить
Что-то ваши комментарии не в дугу. Здесь совсем о другом, а вы постояно о 73%.
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27.06.2021 09:34 Ответить
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 2025
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27.06.2021 07:54 Ответить
При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий - Цензор.НЕТ 8170
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27.06.2021 07:56 Ответить
Мечта иудобольшевиков об уничтожении куркуля, самодостаточного и независимого, сбывается. Кого не уничтожили колхозами, того добивают холдингами.
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27.06.2021 08:06 Ответить
с помощью этого закона я как раз закуркулюсь.
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27.06.2021 08:52 Ответить
Для того, чтобы закуркулиться, надо сначало разбуратиниться. Иудоглобализация не для того продвинула эти законы, чтобы создать средний класс как конкуренцию своей власти, а для того, чтобы этого не допустить. Иудоглобализация это охлократия.
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27.06.2021 22:17 Ответить
А судьи кто?
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27.06.2021 22:41 Ответить
Мертвые с косами.
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27.06.2021 23:02 Ответить
И зачем ты их откопал?
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27.06.2021 23:43 Ответить
Ты попросил.
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28.06.2021 00:18 Ответить
Бери закапывай обратно.
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28.06.2021 07:39 Ответить
Закапывать это работа шекель-югенда.
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28.06.2021 08:38 Ответить
Всё, сала не получишь.
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28.06.2021 08:44 Ответить
Я дал повод подумать, что разделяю твою систему ценностей?
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28.06.2021 09:42 Ответить
А ті пройдись по пустіне, поторгуйся.
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28.06.2021 12:13 Ответить
Тебя ходьбой в пустыне земледелию научили или торговаться?
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28.06.2021 20:39 Ответить
Какаяразніца?
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28.06.2021 21:05 Ответить
Салоедная землепродавная невменяемая какаяразница.
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28.06.2021 21:44 Ответить
А тебе то что? Интересуешься?
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28.06.2021 22:00 Ответить
Интересуюсь дустом напичкать ваши сосала.
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28.06.2021 22:32 Ответить
Пичкай, что мешает?
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28.06.2021 22:59 Ответить
Разберемся с зоозащитниками и напичкаю.
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30.06.2021 07:58 Ответить
Давай, разбирайся..
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30.06.2021 08:21 Ответить
Вот и хорошо, что вопроса а нас за что не возникнет.
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30.06.2021 09:10 Ответить
Рад за вас, что вы остались довольны .
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30.06.2021 09:34 Ответить
Су..а счас ж..ды скупят всю землю в Украине
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27.06.2021 08:19 Ответить
маланці вже все скупили...
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27.06.2021 08:36 Ответить
земля должна быть национализирована, кроме паёв полученных по закону
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27.06.2021 08:30 Ответить
А что делать тем, кто умер в голодомор и земля их украдена? закон владения землёй должен быть для всех, а не только для тех кто получил землю. У одних отобрали - другим выдали.
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27.06.2021 08:55 Ответить
По этому закону и при этой власти землю скупят как раз те прямые предки которых проводили голодомор.
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27.06.2021 09:38 Ответить
Не волнуйтесь, хватит всем.
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27.06.2021 09:40 Ответить
..даже на кладбище придётся заплатить,"юродивый"...Орёшь не по делу ,убогий..
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27.06.2021 14:16 Ответить
а что ты сразу про деньги, у тебя карман дырявый?
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27.06.2021 14:19 Ответить
Вот и увидим, кто грабил народ, пусть покажут свои руки в крови
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27.06.2021 08:44 Ответить
У анотації до книги «Іудаїзм і сіонізм» серед іншого зазначається: «Не останню роль в імперіалістичних і расистських планах сіоністів відіграють реакційні догмати іудейського віровчення про «богообраність» єврейського народу, його зверхність над іншими народами світу, про «землю обітовану», наступний прихід міфічного месії та інші.»

retrofilmsin.files.wordpress.com/2016/04/judaism-without-embellishment-by-trofim-kichko-1963.pdf
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27.06.2021 09:03 Ответить
Народу внушают, что сейчас никакие майданы ни в коем случае нельзя проводить, так как Путин нападет. Это правда только частично. Если будут цивилизованные протесты типа как проводят в Румынии, Венгрии, когда будут такие требования, которые поддержит весь народ, все регионы, то путин не сможет напасть.
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27.06.2021 09:56 Ответить
Притом никаких силовых действий в протестах.
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27.06.2021 09:57 Ответить
А майдан против дерибана земли и требования новых выборов поддержат все регионы и путин не нападет. Гарантией того что все пройдет нормально, если в протестах согласованно будут участвовать разные партии - от Свободы до ОПЗЖ. А такое вполне возможно.
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27.06.2021 09:58 Ответить
Всех толкают на " налоговую амнистию".
Типа отслюнявь 5% и покупай машину, землю , квартиру.
А иначе ты эти деньги накопил незаконно!
Рэкет на государственном уровне.
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27.06.2021 10:09 Ответить
К сожалению, народ занят своими огородами, дачами, отдыхом и т.д. Впечатление, что всем до лампочки война в стране на нашем востоке, где ЕЖЕДНЕВНО ПОГИБАЮТ или калечатся наши воины-защитники и мирные граждане. Кажется, что война где-то там, далеко... ВОЙНА в нашем доме!!! Война на медицинском фронте в разгаре.... А мы "строим университет", "садим миллионы деревьев".... А защищают нас неизвестные нам... нас это не касается?... Господи, это реальность.... В это же время украинская земля распродается... Никакие благие намерения и "забота" не могут оправдать депутатов и верховную власть за такие решения именно в это время... Это мое личное мнение.
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27.06.2021 11:08 Ответить
А что стоит допустим Рашке, Израилю или другим странам легализовать в Украине многомиллиардный кеш на сотню своих людей с укр. гражданством (воспользовавшись законом о легализации доходов, уплативши 5%), а потом скупить всю землю по самой дешевой цене в Европе? Если некий гражданин, который ни когда не был гос. чиновником заявит о владении миллиардом и захочет его легализовать, то как его проверят на законность накопления, если закон запрещает это делать? Заплатил 5% и все, спи спокойно. Так же можно легализовать доходы на будущее, заплативши 5% за еще не украденные и не отмытые деньги.
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27.06.2021 11:41 Ответить
значит,контроля как такого не будет...вот этот последний пункт "проверка происхождения денег" как раз и является 30-летней болью Украины.Если этот "недуг" не вылечили до сих пор,то он останется и в отношении продажи земли...
ПОКА В ГОСУДАРСТВЕ НЕ НАЛАДИТСЯ ДОЛЖНАЯ ПРОВЕРКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ СРЕДСТВ,ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАМОРОЖЕНА ПРОДАЖА ЗЕМЛИ !!!
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27.06.2021 13:18 Ответить
..даже на кладбище придётся заплатить,"юродивый"...Орёшь не по делу ,убогий..
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27.06.2021 14:19 Ответить
Как можно было голосовать за клоуна олигарха. Кто не хотел голосовать за Порошенко, так было много других, которые не такое зло как этот клоун.

Принцип - абы не порошенко это тупейший принцип.
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28.06.2021 01:18 Ответить
 
 