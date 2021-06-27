При покупке-продаже земли государство будет контролировать площадь участка и происхождение денег для оплаты, - замглавы Минагрополитики Высоцкий

При покупке-продаже земли государство не будет контролировать процесс договоренностей между участниками сделки. Контролю подлежат два основных момента - площадь продаваемого участка, а также происхождение денег, которыми оплачивается сделка.

Об этом на телеканале "Дом" рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что условия рынка земли нацелены в первую очередь на мелкие и средние сельхозпредприятия.

"Какие есть ограничители с открытием рынка земли с 1 июля? Площадь покупки - не больше 100 гектаров в одни руки. То есть в условиях Украины - это мелкое предприятие. Потому что среднее - от 3 до 5 тыс. гектаров. То есть 100 гектаров - это фермеры. Мы говорим, что мелкие фермеры - это вообще до 500 гектаров. Потом, через 2,5 года, граничной будет 10 тыс. гектаров. Это опять же средние предприятия. Холдинги, в среднем, обрабатывают от 50 тыс. гектаров и выше", - сказал замминистра.

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Высоцкий отметил, что сейчас открывается рынок в первую очередь на паи. В основном, паи - это 3-7 гектаров.

"И стоимость среднего пая будет около 200 тыс. грн", - уточнил он.

Выбрать для приобретения участок земли можно с помощью онлайн-реестра Государственный земельный кадастр. Здесь составлена интерактивная карта всей земли Украины, по каждому участку можно посмотреть его базовые параметры, целевое назначение земли, а также узнать собственника.

"Если вы хотите купить землю - смотрите, кто собственник, обращаетесь к нему с предложением. Государство этот процесс не контролирует. Вы сами договариваетесь с собственником", - пояснил Высоцкий.

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При этом государство контролирует два момента при покупке-продаже земли:

- чтобы не продавали больше 100 гектар;

- историю происхождения денег, которыми оплачивается покупка.

Все это проверяет нотариус, у которого совершается сделка купли-продажи.

"То есть надо показать источник дохода - или справку о доходах, о зарплате, или декларацию из налоговой службы. Это очень важно, чтобы здесь не использовались теневые деньги. И обязательно платеж идет через расчетный счет. То есть наличный расчет также запрещен", - подчеркнул Высоцкий.

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Напомним, в Украине 33 млн гектаров земли находятся в частной собственности, от 5 млн гектаров - в коммунальной, государственной собственности. Рынок земли предусматривает приобретение и продажу исключительно частной земли. На покупку государственных или коммунальных земель наложен бессрочный запрет, их можно лишь сдавать в аренду.