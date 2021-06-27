В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов
Исполнительная власть проводит кадровую оптимизацию. В первую очередь будут сокращены вакансии, которые годами не заполняются.
Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас, по данным Госстата, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий госслужащих. При этом в течение пандемического года происходила процедура кооптации вакансий через процедуру отборов. Сейчас государственная служба совершенствуется в части цифровизации, внедрения новых процессов", - сказал он.
По словам Немчинова, будут сокращены вакансии на 10%.
"Соответственно, было поручение премьера, чтобы оптимизировать структуру центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, оптимизировать численность в зависимости от органа и уровня выполнения им функционала до 10%. Это могут быть как внутренние реорганизации, так и сокращение вакансий. В первую очередь речь идет о сокращении тех вакансий, которые годами не заполняются", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
а мы уже за вас вылетим в 1/4? - чем не дил?
А это совсем не одно и то же.
и что это за вакансии?
госслужащий... госсужащему рознь! ))))
и как-то ж обходились без этих должностей? ну так может их все и сократить ?
Я утримаюсь від коментарів, про те, коли держслужбовцям платили копійки, але обіцяли достойне пенсійне забезпечення (70 або 80 відсотків заробітку). Але й тут кинули.
Як на мою скромну думку, питання держслужби є висмоктаними з пальця, маніпулятивними та популістськими.
"Одесоргкомплєктнаучснабсбит". Вони що, щось виробляли? Вони тільки розподіляли!
У нас навпаки, розігнали міністерства, які формували державну політику у певних галузях. Приклад - Міністерство зв'язку. Лишили тільки рудимент під опікою підприємства, яке зветься Держспецзв'язку і яке є наступником одного з підрозділів СБУ. І це галузь, яка давала 5% надходжень до бюджету. Про Мінпромполітики взагалі промовчу.
А взагалі то, пане Євгенію, чи невже Вам не зрозуміло, що справа не у держслужбовцях та їх кількості, а у тих Законах та Постановах, які приймаються по обидві сторони вул. Грушевського?
Дійсно, аби щось ляпнуть. Може за розумного сприймуть
а твоя оцінка інтелектуального рівня, мене не цікавить.
хто працює в держустанові, зрозуміє.