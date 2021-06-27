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кадры (611) Немчинов Олег (170)

В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов

В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов

Исполнительная власть проводит кадровую оптимизацию. В первую очередь будут сокращены вакансии, которые годами не заполняются.

Об этом рассказал министр Кабинета министров Олег Немчинов в эфире телеканала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас, по данным Госстата, по состоянию на I квартал 2021 года в Украине было около 30 тысяч вакансий госслужащих. При этом в течение пандемического года происходила процедура кооптации вакансий через процедуру отборов. Сейчас государственная служба совершенствуется в части цифровизации, внедрения новых процессов", - сказал он.

По словам Немчинова, будут сокращены вакансии на 10%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Немчинов о кадровом голоде: Многие люди слабо представляют реалии госслужбы

"Соответственно, было поручение премьера, чтобы оптимизировать структуру центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений, оптимизировать численность в зависимости от органа и уровня выполнения им функционала до 10%. Это могут быть как внутренние реорганизации, так и сокращение вакансий. В первую очередь речь идет о сокращении тех вакансий, которые годами не заполняются", - сказал он.

Автор: 
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Топ комментарии
+4
а потом суд, и повышение...
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27.06.2021 02:32
+4
Но количество органов увеличится процентов на 50
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27.06.2021 02:36
+4
В СССР такое пытались сделать, ничего не получилось. количествр вакансий уменьшалось, а количество персонала росло. Когда попытались резать по живым людям тоже ничего не вышло. Сейчас всё повторяется в худшем варианте.
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27.06.2021 03:10
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Правила форума Совет форумчан
а потом суд, и повышение...
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27.06.2021 02:32 Ответить
Но количество органов увеличится процентов на 50
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27.06.2021 02:36 Ответить
В СССР такое пытались сделать, ничего не получилось. количествр вакансий уменьшалось, а количество персонала росло. Когда попытались резать по живым людям тоже ничего не вышло. Сейчас всё повторяется в худшем варианте.
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27.06.2021 03:10 Ответить
Как тут постить картинки??? Будь ласка.
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27.06.2021 03:34 Ответить
В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов - Цензор.НЕТ 1062

В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов - Цензор.НЕТ 4336
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27.06.2021 04:22 Ответить
понятно?
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27.06.2021 04:23 Ответить
зе - первый наркоман в истории украины
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27.06.2021 05:17 Ответить
Так с Веба понятно как загрузить. А с локального диска нельзя?
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27.06.2021 05:37 Ответить
Можно...но сначала нужно загрузить в веб...на любой хостинг картинок...
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27.06.2021 08:08 Ответить
шведы, ну сделали степ раз, сделайте уже и степ 2 - проиграйте Украине в 1/8?
а мы уже за вас вылетим в 1/4? - чем не дил?
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27.06.2021 05:38 Ответить
Сократят тех. кто не кривлялся в "квартале" или не жил в одном дворе с зелёным юмористом...
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27.06.2021 06:02 Ответить
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27.06.2021 06:23 Ответить
А анализировать, почему не заполняются?... Может, просто люд не хочет идти на гавняную зп с чудовищной ответственностью и невыносимым рабочим режимом?... останутся только боевые начальники с сотнетысячными зарплатами, а реально тянущих лямку будет все меньше со все большей нагрузкой...
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27.06.2021 06:43 Ответить
глупо полагать, что на зарплату 5000грн можно заполнить вакансию.
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27.06.2021 07:52 Ответить
Так вакансии сократят, а не чиновников.
А это совсем не одно и то же.
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27.06.2021 08:17 Ответить
Так людині доплачували хоч щось "за того парня", а тепер дуля з маком
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27.06.2021 11:35 Ответить
Никогда не понимал куда идут налоги, потом понял - выродкам узурпаторам
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27.06.2021 08:24 Ответить
и почему ж эти вакансии не заполнялясь?
и что это за вакансии?
госслужащий... госсужащему рознь! ))))
и как-то ж обходились без этих должностей? ну так может их все и сократить ?
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27.06.2021 09:07 Ответить
Держслужба не любить дилетантів та дилетантських висловлювань. Поляпать язиком, звичайно, можна. Але не на держслужбі.
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27.06.2021 11:39 Ответить
Ваш коммент зовсім не заперечує мого...я й написав : що один держслужбовець і інший - не одне і те ! це об"єднана назва, але багато різновидів цієї служби (і де кому зовсім не варто цим займатись, а дехто там не на своєму місці... а ще хтось справляється)
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27.06.2021 12:00 Ответить
Доречі, Ваш повний тезка був першим заступником міністра транспоту та зв'язку. так я вам скажу. Вельми серйозний чиновник (у правильному розумінні слова)
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27.06.2021 11:42 Ответить
це така поширена і знана фамілія що не здивуюсь (та й Василі не така вже й рідкість)))
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27.06.2021 12:02 Ответить
В рамках кадровой оптимизации госорганов количество вакансий сократят на 10%, - Немчинов - Цензор.НЕТ 2992
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27.06.2021 09:17 Ответить
Цю маячню читаю кожні 5-6 років. Приходить нова влада. Десь гроші треба взяти. А давай держслужбовців трохи розженемо! А давай! Людей виганяють на вулицю у буквальному смислі цього слова. Хоча на держслужбу йшли по конкурсу, відбирали кращих. Потім виникають проблеми з управлінням державою. Що роблять? Правильно! Набирають нових, часто після інституту. І щоб перекрити питання якості, перекривають кількістю.
Я утримаюсь від коментарів, про те, коли держслужбовцям платили копійки, але обіцяли достойне пенсійне забезпечення (70 або 80 відсотків заробітку). Але й тут кинули.
Як на мою скромну думку, питання держслужби є висмоктаними з пальця, маніпулятивними та популістськими.
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27.06.2021 11:30 Ответить
Сама влада має бути зацікавлена у її скороченні в рази. Адже за роки незалежності її чисельність зросла майже у 7 разів. Ця обставина вказує на те, як неприпустимо повільно реалізуються реформи в країні, який опір чинить чиновницький апарат позитивним змінам в країні та прозорості роботи влади. Цифровізація малаб сприяти скороченню чиновницького апарата, але цього не відбувається. Не відбувається, на жаль, і підвищення ефективності роботи влади, адже нині країна продукує лише 70% відсотків ВВП від того ВВП, котрий краною вироблявся у 80-х роках минулого століття. Не вплинули на чисельність ні компютерізація, ані безпаперовий документообіг тощо. І ще одне наше лихо, котре однозначно може зменшити скорочення чиновницького апарату, це зниження корупції в країні
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27.06.2021 11:42 Ответить
Мені дуже цікаво щодо цифри "у 7 разів". У донезалежні часи міністерств та інших державних установ було як сміття. Дуже добре пам'ятаю меморіальні дошки на них. Років сорок дому їздив у відрядження до установи з приблизно такою назвою:
"Одесоргкомплєктнаучснабсбит". Вони що, щось виробляли? Вони тільки розподіляли!
У нас навпаки, розігнали міністерства, які формували державну політику у певних галузях. Приклад - Міністерство зв'язку. Лишили тільки рудимент під опікою підприємства, яке зветься Держспецзв'язку і яке є наступником одного з підрозділів СБУ. І це галузь, яка давала 5% надходжень до бюджету. Про Мінпромполітики взагалі промовчу.
А взагалі то, пане Євгенію, чи невже Вам не зрозуміло, що справа не у держслужбовцях та їх кількості, а у тих Законах та Постановах, які приймаються по обидві сторони вул. Грушевського?
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27.06.2021 13:06 Ответить
Наша пісня гарна й нова. Починаєм пісню знову Кожне скорочення після 2004 року завершувалось збільшенням кількості працівників. Хоча і Ющенко і Янукович і Порошенко починали з декларування зменшення кількості чиновників то на 50% то на 30%. Тому обіцянки нинішньої влади виглядають дуже скромними.
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27.06.2021 11:51 Ответить
как всегда оптимизируют уборщиц и дворников.
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27.06.2021 13:51 Ответить
А коли це прибиральниці та двірники були на державній службі?
Дійсно, аби щось ляпнуть. Може за розумного сприймуть
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27.06.2021 13:56 Ответить
знаю про що пишу.
а твоя оцінка інтелектуального рівня, мене не цікавить.
хто працює в держустанові, зрозуміє.
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27.06.2021 14:21 Ответить
Як кажуть в Одесі, державна установа та державна служба це дві великі і, мінімум, чотири маленькі різниці. Я у свій час достатньо пропрацював саме на державній службі у ЦОВВ (пов'язаній з виконання функцій держави), тому всі ці високопарні вислови лишіть на проходження ЗНО. Бо скоро до школи!
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27.06.2021 15:23 Ответить
познаю стиль водія з дерслужби (нічого не маю проти водіїв), ще раз - нецікаво.
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27.06.2021 16:10 Ответить
Скоротиться на10% а насправді збільшиться мінімум на10%. Це просто чистка неугодних режиму люди
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27.06.2021 13:59 Ответить
 
 