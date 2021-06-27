В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 450 новых случаев заражения, 529 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 26 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 6).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 529 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 1097 человек;

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 233 996 человек;

◾ выздоровели - 2 163 069 человек;

◾ летальных случаев - 52 286;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10794794

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За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 13926 человек,

◾ методом ИФА - 2966 человек,

◾ экспресс-тестами - 8936 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях", - подчеркивают в Минздраве.