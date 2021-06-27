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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 450 новых случаев заражения, 529 человек госпитализированы

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 17 человек, зафиксированы 450 новых случаев заражения, 529 человек госпитализированы

За минувшие сутки, 26 июня 2021 года, в Украине зафиксированы 450 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 28 медработников - 6).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также сообщается, что за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 529 человек;

◾ летальных случаев - 17;

◾ выздоровели - 1097 человек;

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 233 996 человек;

◾ выздоровели - 2 163 069 человек;

◾ летальных случаев - 52 286;

◾ проведено ПЦР-тестов - 10794794

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За сутки протестированы:

◾ методом ПЦР - 13926 человек,

◾ методом ИФА - 2966 человек,

◾ экспресс-тестами - 8936 человек.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях", - подчеркивают в Минздраве.

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Топ комментарии
+4
жлобье криворогатое - вон из Киева!

Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
или позволим им уничтожить Киев?
Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
но Киев не отдай.
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27.06.2021 08:50
+4
Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
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27.06.2021 09:05
+1
А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
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27.06.2021 09:06
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Правила форума Совет форумчан
жлобье криворогатое - вон из Киева!

Киевляне мои, любимые до боли - шо та с етими кривотогатыми недомерками делать будем?
или позволим им уничтожить Киев?
Виталя - не отдавай им Киев - если для ето их всех нужно будет убить? - убей их всех,
но Киев не отдай.
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27.06.2021 08:50 Ответить
зафиксированы 450 новых подтвержденных случаев Источник: https://censor.net/ru/n3273726\\\\\\\

Надеемся.....
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27.06.2021 08:57 Ответить
Не с нашим счастьем...эти скоты уже все пфайзеом привиты...
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27.06.2021 09:05 Ответить
А для зе це вже така дрібничка , ці померлі ... Воно вкотре перемогло ковід . І той Воїн , що вчора загинув для бубачькі та зебілів нічого не значить .
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27.06.2021 09:06 Ответить
Самопроголошені чемпіоні продовжують нам вішати локшину на вуха...
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27.06.2021 09:43 Ответить
чемпіоні
не кури граматику,Лахта! )
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27.06.2021 11:10 Ответить
из-за падения заболеваемости в стране, зебилы решили открыть настеж ворота страны. пускай завозят туристы и гастербайтеры как в марте-мае 2020-го, чтобы осенью закрыть страну на локдаун. оказывается в локдаун можно больше украсть.
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27.06.2021 10:21 Ответить
Тем временем меньш 20ти тысяч осталось болеющих... это хорошо... в феврале было 450 тысяч
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27.06.2021 10:49 Ответить
ДАВНО..
не чути криків дурантинофілів -"майже грип"..
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27.06.2021 11:08 Ответить
почитай кстати Эль мюридку - нормально сомневается в вирусе и в Собянине)))
смешно когда ватник как и Гиркин наезжает на "власть" там, но ведь и вправду - обосрались тупо, правда в том шо х.з. почему они (блогеры) еще не на бутылке то
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27.06.2021 11:34 Ответить
В Ісландії вакцинувалось 87% дорослого населення - скасували всі антиковідні обмеження

З суботи, 26 червня, в Ісландії скасували масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на число учасників зборів.
2.

на..уй мені читати ФСБ-шника ель-мюрідку
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27.06.2021 11:37 Ответить
 
 