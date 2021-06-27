21 контрабандный автомобиль уничтожило таможенное бюро Филиппин, среди них - редчайший McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВИДЕО
21 контрабандный автомобиль на общую сумму 1,2 млн долларов был уничтожен таможенным бюро Филиппин.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.
"В пятницу в Филиппинах таможенное бюро (BOC) провело одновременное уничтожение 21 контрабандного авто общей стоимостью 1,2 млн долларов, среди которых был редчайший McLaren 620R, выпущенный тиражом 350 штук. Экскаватором также раздавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara. Господа! Вы звери, господа!", - отметил он.
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Куда его?? Скушать нельзя...использовать как авто дорогое удовольствие...
Вряд ли бы они отказались от пополнения бюджета будь такая возможность..
господин генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко ?
чтобы подобные вам шулера не крысятничали впредь
Пещерный расизм плохо воспринимается когда человек от которого он исходит сам по уши живет в дерьме.
Все отвёртками собирают из рашкиных деталей ( и так называемый Рено оттуда же) - работают на ВВП АГРЕССОРА
Надеюсь, Украина перешагнула законы дикарей типа южаниной и компашки автобарыг.
А Бастилию могли бы сделать музеем пыток и зверств власти
А все это на таком уровне, из за того что они соблюдают законы, а прессуют железо на колёсах , для того что б человек хорошо жил.
Но мы самые умные, сидя в полудерьме, можем учить развитые страны как нужно правильно делать .
УНИЧТОЖИЛИ ЧЕЙ ТО ТРУД
Ферри как чувствовал.
Контрабандные животные тоже подпадают под "закон".?!
Хотя, всё по желанию группы товарищей, можно и покрутить таким "законом"...