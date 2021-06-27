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авто (4068) контрабанда (2383) Филиппины (21)

21 контрабандный автомобиль уничтожило таможенное бюро Филиппин, среди них - редчайший McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВИДЕО

21 контрабандный автомобиль уничтожило таможенное бюро Филиппин, среди них - редчайший McLaren 620R, Bentley, Porsche 911. ВИДЕО

21 контрабандный автомобиль на общую сумму 1,2 млн долларов был уничтожен таможенным бюро Филиппин.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, информирует Цензор.НЕТ.

"В пятницу в Филиппинах таможенное бюро (BOC) провело одновременное уничтожение 21 контрабандного авто общей стоимостью 1,2 млн долларов, среди которых был редчайший McLaren 620R, выпущенный тиражом 350 штук. Экскаватором также раздавили Bentley Continental Flying Spur, Hyundai Genesis, Lotus Elise, Mercedes-Benz SLK, Porsche 911 и Toyota Camry Solara. Господа! Вы звери, господа!", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Иностранец-коллекционер пытался незаконно вывезти в Польшу "60-летний" ретроавтомобиль, - Госпогранслужба. ФОТО

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Топ комментарии
+36
Продати авто з аукціону, гроші в бюджет.
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27.06.2021 09:55
+34
Мда, ще гірші ідіоти ніж кацапи з гусьми.
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27.06.2021 09:20
+30
Нагадало
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 2388
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27.06.2021 09:37
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Мда, ще гірші ідіоти ніж кацапи з гусьми.
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27.06.2021 09:20 Ответить
Это железо...а не продукты..
Куда его?? Скушать нельзя...использовать как авто дорогое удовольствие...
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27.06.2021 09:22 Ответить
Продати авто з аукціону, гроші в бюджет.
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27.06.2021 09:55 Ответить
Возможно законы Филиппин не предусматривают этого..
Вряд ли бы они отказались от пополнения бюджета будь такая возможность..
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27.06.2021 10:00 Ответить
На Филиппинах нелегально ввезенные автомобили, как правило, https://motor.ru/news/manilacars-15-03-2018.htm демонстративно давят бульдозером , чтобы преподать урок всем потенциальным нарушителям. Так, в 2019 году бульдозер раздавил Ferrari 360 ******, а в 2018 году власти и вовсе превратили в металлолом 60 автомобилей общей стоимостью более 5,5 миллиона долларов.
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27.06.2021 11:44 Ответить
а может ТАК И НАДО,

господин генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко ?

чтобы подобные вам шулера не крысятничали впредь
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27.06.2021 14:10 Ответить
Гениальная идея
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27.06.2021 16:43 Ответить
действительно, ну что можно сделать с авто если не раздавить! Зачем только людям с мозгом улитки интернет?..
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27.06.2021 12:31 Ответить
Почему идиоты? Закон для всех един, как и должно быть, а не как в Украине, одно для лошар, другое для неприкасаемых, при одном и том же законе.
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27.06.2021 09:52 Ответить
Гірші ніж кацапи?? З дуба впав? Гірше ніж кацапів нікого не існує.
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27.06.2021 18:54 Ответить
Ну значит McLaren 620R станет еще больше цениться...осталось 349 штук...😁
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27.06.2021 09:20 Ответить
Это они у кацапов научились:идеи рюзьге мира очень заразны и пагубны для человечества! Есть люди,преступивших закон при оформлении автомобилей,они и должны быть наказаны по закону. А машины причем?! Автомобили - плод инженерной мысли и результат творческого труда тысяч людей! Неужели нет ума распорядиться материальными ценностями во благо честных и порядочных людей???!!!
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27.06.2021 15:06 Ответить
закон суворий, але він - закон... але от чого так наш директор асоціації сполошився?
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27.06.2021 09:22 Ответить
Та, фигня. Молоток, супер клей, скотч или синяя изолента и будут как новые.
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27.06.2021 09:26 Ответить
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 1715
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27.06.2021 09:38 Ответить
Авто з Америки для лохів, тепер з Філіппін.
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27.06.2021 09:41 Ответить
Тогда надо к нам переправлять)
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27.06.2021 09:54 Ответить
Чтоб у єкскаваторщика руки отсохли...
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27.06.2021 09:36 Ответить
Нагадало
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 2388
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27.06.2021 09:37 Ответить
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27.06.2021 09:40 Ответить
ужос то какой, а если бы у нас всю контрабанду на границе сжигали...
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27.06.2021 09:41 Ответить
Полыхало бы день и ночь.
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27.06.2021 11:22 Ответить
Євробляхери в шоці. Це неправильна митниця.
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27.06.2021 09:41 Ответить
Нельзя дикарские племена вовлекать в современное общество.Ошибка цивилизации в предоставлении доступа к технологиям всем кому попало.
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27.06.2021 09:42 Ответить
Что сказать то хотел? Что не нужно бороться с контрабандой? У этих «дикарей» ВВП в два с лишним раза выше чем у Украины. Лучше, видимо, чтоб каждый делал как хотел, а-ля евробляхеры, и потом майданами заставляли власть легализовать свой беспредел?

Пещерный расизм плохо воспринимается когда человек от которого он исходит сам по уши живет в дерьме.
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27.06.2021 09:55 Ответить
Мо, то він кається?
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27.06.2021 10:03 Ответить
Автомобили это не наркотики которые сжигают чтобы они не попали на рынок, наверно можно было государству продать эти авто вне страны и деньги использовать а не на потеху уничтожать.Вот что я хотел сказать.
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27.06.2021 10:23 Ответить
Понятное дело что это показательное событие, предназначенное как для внутреннего пиара чистоплотности системы Дутерте, так и для внешнего потребителя информации. Иначе почему бы мы читали о нем со страниц Украинского ресурса? Наверное реализация машин с аукциона не дала бы того резонанса что имеется. Стоило ли это $1.2М, и можно ли их было лучше потратить? Вопрос не ко мне. Но я знаю точно что поломать машину экскаватором много проще чем ее продавать. Машины контрабандная, но владелец у неё все же есть. Проблема в недособранных налогах/пошлинах. Идя по пути аукциона, у владельца остаются возможности судами и другими инструментами мозги парить чиновникам, а могут и вообще отстоять свою машину (допустим через банальную коррупцию) - в этом случае все эти проволочки и зарплаты бюрократов лягут на налогоплательщика. А тут, порезал, поломал, и все. Поехали дальше.
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27.06.2021 10:39 Ответить
у них и за наркотики смертная казнь?
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27.06.2021 09:46 Ответить
Вообще молодцы,если бы у нас так фирташей с боголюбовыми и коломойскими в машинах экскаватором давили то однозначно жить бы стало лучше.
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27.06.2021 09:53 Ответить
<< Жизнь - это боль, когда мозгов ноль. >>
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27.06.2021 09:53 Ответить
А че нельзя государству их конфисковать и продать?
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27.06.2021 09:56 Ответить
А чому б не продати на аукціоні?
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27.06.2021 09:57 Ответить
Бо дурни 😀
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27.06.2021 09:59 Ответить
возможно потому, что у них таможня это не кормушка для особо жирных свиней и не торговый ларек на полставки (по крайней мере на камеру), а рабочая госструктура с конкретными целями, причем цели не зарабатывание бабла, а, как видим, немного другие. это конечно "для нас" очень удивительно. + отсутствие коррупционных рисков и разложения морали самих таможенников, ведь на продажу очень хочется "порешать" за долю малую, или не очень. или там сделать одного желающего выкупить за начальную цену в 1000 баксов, сына\брата\свата и т.п.
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27.06.2021 10:32 Ответить
Он даже не отечественный .

Все отвёртками собирают из рашкиных деталей ( и так называемый Рено оттуда же) - работают на ВВП АГРЕССОРА
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27.06.2021 10:01 Ответить
Дикари отличаются от цивилизованных тем, что УНИЧТОЖАЮТ И РУШАТ ТРУД ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

Надеюсь, Украина перешагнула законы дикарей типа южаниной и компашки автобарыг.
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27.06.2021 09:58 Ответить
Есть исключения. С помощью труда других людей была построена Бастилия, но разрушили её далеко не дикари.
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27.06.2021 10:05 Ответить
А кто 😀???
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27.06.2021 10:12 Ответить
Государственная архитектурно-строительная инспекция города Парижа в соответствии с генеральным планом реконструкции и застройки центральной части города.Проект переобустройства квартала представил городской архитектор Корбе.
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27.06.2021 10:19 Ответить
На определённых этапах истории и архитекторы бывают дикарями . К примеру в Киеве на институтской надстроили жилой дом двумя этажами - историческую памятку .
А Бастилию могли бы сделать музеем пыток и зверств власти
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27.06.2021 10:30 Ответить
Дикость это оставить обветшалую и не нужную тюрьму на центральной городской площади.
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27.06.2021 11:00 Ответить
Да уж, соблюдение законности, это такая дикость ….
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27.06.2021 10:23 Ответить
Законы часто тоже дикари пишут , типа южаниной и Васадзе - все под себя, любимых 😀
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27.06.2021 10:27 Ответить
Да я про цивилизованные страны ))
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27.06.2021 10:30 Ответить
Вы посмотрите на их уровень жизни, на среднюю зарплату и тд.
А все это на таком уровне, из за того что они соблюдают законы, а прессуют железо на колёсах , для того что б человек хорошо жил.
Но мы самые умные, сидя в полудерьме, можем учить развитые страны как нужно правильно делать .
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27.06.2021 10:33 Ответить
Дикие люди...
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27.06.2021 10:02 Ответить
Вот так чиновников надо снести, но недоораны Украины работают не на народ, поэтому недо-органов полиции должны ответить по всей строгости
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27.06.2021 10:08 Ответить
Когда то в Афганистане дикари расстреляли исторические архитектурные памятники из орудий
УНИЧТОЖИЛИ ЧЕЙ ТО ТРУД
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27.06.2021 10:11 Ответить
Ты посмотри что дикари наделали начиная с 1917 года
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27.06.2021 10:24 Ответить
По твоей логике, декоммунизацию тоже не надо проводить ? И все, кто сносят памятники - это дикари по-твоему ?!
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27.06.2021 10:27 Ответить
Вандалы и дикари.
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27.06.2021 10:12 Ответить
В чем это выдаётся ?
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27.06.2021 10:21 Ответить
А вот почему-то не очень жалко. Не хватает общественной порки контрабандистов.
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27.06.2021 10:38 Ответить
У Порше крыша держалась дольще всех.
Ферри как чувствовал.
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27.06.2021 10:37 Ответить
Машины-то ни в чем не виноваты... Лучше бы продали или в полицию определили, лучшим копам в патруль, такую бы рекламу устроили ))
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27.06.2021 10:45 Ответить
Показуха. Если не могли продать на внутреннем рынке, продали бы за границу. Получили бы деньги в бюджет. А так еще расходы на экскаватор и утилизацию.
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27.06.2021 10:51 Ответить
Теперь будут продавать поагрегатно. А это дороже.
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27.06.2021 22:17 Ответить
___ну,и если следовать дальше "буквам Закона" :уничтожать все незаконные места добычи нефти,полезных ископаемых и т.д.Естессно ,и сам продукт.
Контрабандные животные тоже подпадают под "закон".?!
Хотя, всё по желанию группы товарищей, можно и покрутить таким "законом"...
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27.06.2021 11:02 Ответить
Замість того щоб продати і гроші витратити на малозабезпечених, ці ідіоти влаштували шоу по знищенню власних коштів… тому так і живуть. Чим дурніша влада, тим бідніше нарід.
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27.06.2021 11:07 Ответить
Так это ж одна из богатейших стран мира. Она может себе такое позволить.
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27.06.2021 11:11 Ответить
Нащо грекам давити мотоцикли?
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27.06.2021 11:45 Ответить
Чого москалі такі тупі, піндосами серби звали греків в складі миротворців ООН, Пінд це гірський хребет в Греції, і тільки недокраїна чомусь прилипила це до американців, звали би хоч Апалачами. Ну можна звати москалів валдайкантропами чи мордватальцями.
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27.06.2021 12:51 Ответить
Які мотоцикли? Серійну мішуру чи ексклюзив? Не потрібно зрівнювати одне з другим. Давайте тоді й картини контрабандні знищувати. Прикиньте, як би Айвазовський згорів.
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27.06.2021 14:28 Ответить
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27.06.2021 11:13 Ответить
жалко такую красоту, просто произведения искусства в виде машин. но тут ситуация из разряда закон есть закон...хотя все равно жалко.
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27.06.2021 11:15 Ответить
Взагалі то так, в усьому світі контрабанду знищують, крім продуктів звичайно, але й тут є виключення у вигляді деяких нацистських режимів.
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27.06.2021 11:47 Ответить
Угу, ну тут американці ідіоти, треба ж москалям бути схожими на своїх американських братів, а у американців є таке - "в 6 з 22 районів Мордовії немає жодної лікарні. Про те, що в деяких районах 70% людей працездатного віку шукають роботу за межами Мордовії, бо немає робочих місць. Середня зарплата - 7 тисяч рублів (менше 2 тис. грн), а якщо погано поводитимешся, то тебе позбавлять навіть цієї роботи. Источник: https://censor.net/ru/r3273519
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27.06.2021 12:53 Ответить
Інші авто з цих серій стали тільки дорожчими.
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27.06.2021 12:29 Ответить
Для тих, хто сумує за знищенням цих авто, цікавий факт. За статистикою багато суперкарів знищують самі господарі у перший тиждень. Вони переоцінюють свої навики керування та розбивають автівки. Щоб керувати таким авто , треба мати відповідні навички.
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27.06.2021 12:34 Ответить
Вибачте, при бажанні можна й прутень зламати.
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27.06.2021 14:26 Ответить
Выглядит варварски, но по-другому наверное никак. В Украине бы эти авто с аукциона купили "те кому надо" за смешные деньги.
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27.06.2021 12:42 Ответить
тю.. да для любого кузовщика из Бердичева восстановить любую из них после такой "давки" - неделя работы
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27.06.2021 13:25 Ответить
а я думал одни расияне идиоты....
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27.06.2021 13:56 Ответить
Походу дебіли не тільки в "слугах" зібралися.
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27.06.2021 14:24 Ответить
Правильно делают! Нефиг нарушать закон!
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27.06.2021 14:25 Ответить
Клінічні ідіоти. Гірші за "ЗЕлених".
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27.06.2021 14:53 Ответить
Та шо ж ви робите курва!Помста буде жестокой
21 контрабандний автомобіль знищило митне бюро Філіппін, серед них - рідкісний McLaren 620R, Bentley, Porsche 911 - Цензор.НЕТ 1202
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27.06.2021 15:45 Ответить
Все негативные комменты сразу бы улетучились, если бы на радость шариковым и швондерам сообщили, что это уродуют машины олигархов. Вот радости бы стало, а вместо презрительного - дикари, широкие народные массы Цензора распинались в глубоком уважении к братскому народу Филиппин и его мудрому руководству.
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27.06.2021 16:28 Ответить
Было бы неплохо их раздавить после приобретения новоявленными владельцами-буржуями на глазах владельцев...нормальный человек не сможет приобрести подобное авто...
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27.06.2021 22:28 Ответить
 
 