7 лет назад была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на саммите в Брюсселе

Ровно 7 лет назад, 27 июня 2014 года, состоялась торжественная церемония подписания экономической части Соглашения об ассоциации Украины и Европейского Союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В этот день в ходе заседания Совета ЕС в Брюсселе тогдашний президент Украины, руководство Европейского Союза и главы государств и правительств 28 стран-членов ЕС подписали экономическую часть Соглашения об ассоциации Украины и ЕС.

Напомним, что переговоры об ассоциации Украины и ЕС стартовали еще в марте 2007 года. На ноябрь 2013 года было запланировано подписание документа на Вильнюсском саммите. Однако тогдашний президент Украины Виктор Янукович под влиянием Москвы в последний момент решил взять паузу в евроинтеграционном процессе, что привело к массовым протестам, вошедшим в историю как Революция Достоинства.

После досрочных перевыборов президента и смены политического курса страны вновь возобновились переговоры о евроинтеграции Украины с ЕС. В условиях российской вооруженной агрессии против Украины 27 июня 2014 году в Брюсселе на заседании Совета ЕС состоялась церемония подписания экономической и юридической части Соглашения. 16 сентября 2014 года Верховная Рада и Европейский парламент синхронно ратифицировали это Соглашение.

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко поздравил всех украинцев с годовщиной подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

"С гордостью вспоминаю, как семь лет назад в Брюсселе имел честь поставить свою подпись "символической ручкой Вильнюсского саммита" под экономической частью Соглашения", - написал Порошенко в Facebook.

По словам Порошенко, соглашение является дорожной картой реформ в Украине, комплексным содержанием государственной политики, в основе которой лежат демократические ценности, общественное развитие и благосостояние, лучшие европейские политические, экономические и социальные стандарты жизни.

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"Я горжусь тем, что за то короткое время, которое наша команда сопровождала выполнение Соглашения, а это около двух лет, нам удалось обеспечить выполнение более 40% Соглашения об ассоциации. Мы умели и знали, как делать реформы. И многое из того, чем сейчас щеголяет нынешняя власть, начинали мы: это и энергетический союз, и углубленное таможенное сотрудничество, и единый цифровой рынок и усиление сотрудничества в сфере юстиции, свободы и безопасности, и многое другое", - отмечает пятый президент.

"Сегодня мы поддерживаем инициативу о содержательном обновлении Соглашения об ассоциации как в части экономической интеграции, так и секторальных политик. Соглашение - живой инструмент, который должен привести нас к достижению критериев членства в Евросоюзе", - убежден Порошенко.

"Европейская Солидарность" всегда будет поддерживать все законопроекты, которые будут способствовать выполнению Соглашения и продвижению по нашему европейскому курсу. Но так же самоотверженно мы будем противостоять всем инициативам власти, которых становится, к сожалению, все больше, противоречащим демократическим стандартам, европейским ценностям, которые угрожают возвращением страны к авторитаризму", - предостерегает лидер партии. При этом он отметил, что будущее Украины в Евросоюзе.