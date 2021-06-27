С "делом вагнеровцев" разберется, кто надо. Режет слух, когда прошлая власть говорит о морали и поучает действующую, - "слуга народа" Верещук
Представители прошлой власти не вправе говорить о морали и поучать действующую власть, в частности, в вопросе спецоперации по вагнеровцам.
Об этом нардеп "Слуги народа" Ирина Верещук написала на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"С "делом вагнеровцев" кто надо, должным образом разберется. В конце концов, это дела военной разведки, это государственная тайна, их нельзя обсуждать публично, даже если ты бывший президент, и особенно потому, что бывший президент. Уполномоченные лица должным образом все выяснят, и то, что может быть публичным, таким станет. Так же, как будет выяснено много других вещей периода Порошенко, касающихся сектора обороны и безопасности. Я не утверждаю, что Порошенко лично виноват в военных неудачах 2014–2015 годов, но мне кажется, что бывший президент вовсе не в позиции читать мораль действующей власти и президенту Зеленскому в частности", - написала Верещук.
Ранее президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске.
Напомним, ночью 29 июля 2020 года в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов. Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемниковесть бывшие боевики его "батальона".
14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.
Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась. По данным журналиста, в подготовке спецоперации Украине помогали США и Турция.
Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.
Пожалуйста, подождите...
"сосны палубной"
украинцев меньше всего интересует
Розкажи, до чого довела Рава-Руську, істота.
Продажно-пиз....ва *****! За 3 гривні відсосе! Таку мразоту ще пошукати!
А коли чують про це, - їм "ріже слух"!
Гидота!
Т.е. Верещучка считает, что мы - это быдло, наше дело - хлопать в ладоши и сопеть в две дырочки, а монополию на разбор полётов и озвучивание "истины" имеют только Зе с Ермаком и К. Т.е. мы должны закрыть глаза на откровенное предательство власти, на постоянное враньё Зели и его шоблы, не замечать, как они крутятся и извиваются подобно ужу на сковородке? Об этом ли мы мечтали, когда погнали поганой метлой Яныка с его талантливой семьёй? Чтобы Ермаки, Коли-котлеты и Верещучки нам указывали, где читать, где не читать, а где рыбу заворачивать? Увы...
(почти по Н.Гоголю)
Залишилось би https://censor.net/ru/comments/locate/3260543/01921460-11ed-7318-a53c-e1931edf0bd6 Я, щоправда, так тонко тролити не можу, тому мій комент десь в 13:30 був знесений, а мене забанено...
Тупі зелебенські гниди!
бурятскі хлопці,вона б ще не так верещала!!!
У дупі???
А якщо розкриється???
. і крапка .
Так вот, иди к го#дону, он даст тебе яйца свои полизать, а закусишь го#доном на палочке! Редкостная зЕбилка. А гос тайна, кончается там, когда язЕлох или дерьмак заглянул на неё, запомни это!!!
Мочи їх й надалі, Петро Олексійовичу!!!
Вот тут я согласен. Таким, как Верещук, надо горло резать, а не слух.
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР ЗРОЗУМІЛО НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
В 2014-2015 году у Суркова ее использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир, за то, что « на Донбассе война между США и Россией»
Продвигали ВЕРЕЩУК близкий к Суркову редактор Русского репортера Лейбин и его журналистка Ахмедова. Они делали с ней статьи, возили на пророссийские форумы, устраивали интервью с другими российскими СМИ.
Перед вхождением в список ВЕРЕЩУК СЕРЬЕЗНО ПОЧИСТИЛА ИНТЕРНЕТ ОТ СВОИХ ПРОРОССИЙСКИХ ИНТЕРВЬЮ, удалила фотографии из Facebook, где она с Ахмедовой.
Ссылка на одно из немногих оставшихся незащищенных интервью:
http: //geworld. ge/ru/5096/
Ниже скрин с фото с этого интервью, скрин с Facebook где Верещук с Ахмедовой, Ахмедова с террористом Захарченко, скрин с пророссийской конференции, которую описывает российский Sputnik
T. me/repol. 2/257
Коротко, в кінці 40 ряд "артистів цирку" написали скаргу Сталіну, що їх принижують і не дають Ст. премій, почесних звань. На комітеті з їх присудження, Сталін відповів -так, народ любить балаган, але це не значить, що балаган - мистецтво. "Забивают морзянкой волну", щоб інші не слухали, а тут все перетворюється на простий вереск, замість морзянки. Як стара єврейська поговорка - якщо у Вашому містечку немає місцевого "умалишенного" то це ніяке не містечко. Рава-Руська буквально перестала бути містечком, бо Верещук перебралася в столицю.
З державною зрадою зеленського розберуться українці, і ті хто "нас втягнув" у справу "вагнерівців" . А саме американскі і турецькі розвідки. Які із задоволенням допоможуть покарати тих, хто зірвав спецоперацію і допоміг вбивцям позбутися відповідальності та продовжити вбивати.
І кримінальні провадження, проти пліснявих злочинів, будуть відкриті не за висмоктаними з пальців бені та фуйла звинуваченням, а по реальним. Чекайте
#говнонарода, мразь , мало ей пролёта в Киеве,
Чего выкобенивается ?