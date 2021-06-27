26 июня в Украине вакцинировали от коронавируса 43 660 человек, - Минздрав
За минувшие сутки, 26 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 43 660 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
"Одну дозу получили 22 328 человек, полностью иммунизированы – 21 332 человека", - следует из сообщения.
Также отмечается, что в течение суток работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.
По состоянию на 26 июня 2021 года года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.
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