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26 июня в Украине вакцинировали от коронавируса 43 660 человек, - Минздрав

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине от COVID-19 вакцинировали 43 660 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"Одну дозу получили 22 328 человек, полностью иммунизированы – 21 332 человека", - следует из сообщения.

Также отмечается, что в течение суток работали 300 мобильных бригад, 416 пунктов прививок и 100 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привиты 1 893 839 человек, из них получили 1 дозу – 1 893 837 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 2 466 135 прививок.

По состоянию на 26 июня 2021 года года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 745 687 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За вчера в Украине вакцинировали от коронавируса рекордное количество человек - 97 130, - Минздрав

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Топ комментарии
+1
получили вакцину, это по ситуации выглядит - были пойманы, допрошены и получили кроме как тумаков, вакцину. в брюхо, берцами, а потом подписали что сами упали и вакцину всегда ждали...(ну, это в Рашке, а у нас - х.з. кто после зашкваров Стебанова станет это делать, не только лишь все подпишут и даже на бумаге вакцину, мало кто станет это делать..)))
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27.06.2021 11:39
+1
Индийская была до 23 июня.
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27.06.2021 13:02
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получили вакцину, это по ситуации выглядит - были пойманы, допрошены и получили кроме как тумаков, вакцину. в брюхо, берцами, а потом подписали что сами упали и вакцину всегда ждали...(ну, это в Рашке, а у нас - х.з. кто после зашкваров Стебанова станет это делать, не только лишь все подпишут и даже на бумаге вакцину, мало кто станет это делать..)))
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27.06.2021 11:39 Ответить
Пожалуйста пофамильно. 2 месяца жду по записи и как учитель жду обещанный Pfizer отвечают: "Нет вакцины". Не верю ни МОЗ ни статистике.
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27.06.2021 12:15 Ответить
Минздрав второй день подряд списывает просроченную вакцину, как использованную. "Вакцинация" бьет рекорды. Это первая и вторая партия китайской вакцины со сроком годности до 01.07.2021. Под списание уйдет около 300 тысяч доз. Еще ждет одна партия около 200 тысяч где у нее срок годности до 01.09.2021.(с)....Мы неЛохи - мыТвари !!!
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27.06.2021 12:58 Ответить
Индийская была до 23 июня.
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27.06.2021 13:02 Ответить
він за китайську меле. каша у голові у нього.
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27.06.2021 14:45 Ответить
Кашаед-дерьмоед -- Вакцина китайская как и вся вакцинация только на бумаге !!!
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27.06.2021 21:01 Ответить
то ти з рашкою перплутав, зі спутнікам.
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27.06.2021 22:28 Ответить
нет, я ничего и никогда не путаю в отличии от вас ...
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27.06.2021 23:49 Ответить
да..
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27.06.2021 20:59 Ответить
УСЯ КИТАЙСЬКА ВАКЦИНА В УКРАЇНІ СТРОКОМ ДІЇ ДО 2023 року!!! якщо нам не брешуть ось тут. шо ти мелеш?
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27.06.2021 14:43 Ответить
https://health-security.rnbo.gov.ua/vaccination
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27.06.2021 14:44 Ответить
індійської вакцини була лише одна поставка, і більше не поставляли із Індії нічого, бо вони там зайнялися вирощуванням дельта-варіанта. після цього було 2 поставки по ковакс южно-корейської астразенеки. першу викололи, бо строком дії до 31.05.21, а другу ще колять (строк дії до кінця серпня і до кінця вересня)
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27.06.2021 14:49 Ответить
 
 