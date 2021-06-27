"Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД"

Предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Lb.ua заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление МИД России по раздаче российских паспортов в ОРДЛО.

В российском ведомстве "обратили внимание на высказывания Президента Украины, 24 июня в интервью телеканалу "1+1" который обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушения тем самым логики Минских соглашений".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "логику и претензии В.Зеленского понять трудно... Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мере в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениями он должен снять... ", - говорится в ее заявлении.

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Николенко заявил, что "можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики".

"Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - говорится в его ответе.

Он напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства Украинское на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным украинских дипломатов, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.

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По словам Николенко, таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. "Вместе с тем, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свой политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядит особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью", - отметил спикер.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту русского гражданства". "Фактически, это - русская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - подчеркнул Николенко.

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