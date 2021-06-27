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МИД (6806) паспорт (1155) Донбасс (26950) Николенко Олег (301)

Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД

Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД

Предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Lb.ua заявил спикер МИД Украины Олег Николенко, комментируя заявление МИД России по раздаче российских паспортов в ОРДЛО.

В российском ведомстве "обратили внимание на высказывания Президента Украины, 24 июня в интервью телеканалу "1+1" который обвинил Россию в выдаче жителям Донбасса российских паспортов и нарушения тем самым логики Минских соглашений".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "логику и претензии В.Зеленского понять трудно... Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мере в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениями он должен снять... ", - говорится в ее заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захарова о раздаче паспортов РФ жителям ОРДЛО: Это вынужденная мера в условиях введенной Киевом блокады, претензии Зеленского понять трудно

Николенко заявил, что "можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому "трудно понять" последствия деструктивной российской политики".

"Российская паспортизация - испытанное средство распространения шовинистической идеологии "русского мира", элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом "защиты российских соотечественников" войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии", - говорится в его ответе.

Он напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства Украинское на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным украинских дипломатов, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.

Также читайте: Оккупанты дают работу только жителям ОРДЛО, получившим паспорт РФ, - СМИ

По словам Николенко, таким шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. "Вместе с тем, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свой политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядит особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью", - отметил спикер.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть "карту русского гражданства". "Фактически, это - русская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить", - подчеркнул Николенко.

Также читайте: Порошенко об инициативе Зеленского провести референдум о "стене" с ОРДЛО: Конституция напрямую запрещает это
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Топ комментарии
+9
Когда дикари несли европейцев жарить на костре , каждый думал о своём : европейцы о несправедливости, дикари- о пожрать 😀
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27.06.2021 11:43
+8
Для кацапов - наглость - второе счастье
ОТКУДА ТУТ ЖДАТЬ ПОНИМАНИЯ ?
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27.06.2021 11:42
+7
Да всё они понимают. Просто они кацапы.
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27.06.2021 11:42
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Для кацапов - наглость - второе счастье
ОТКУДА ТУТ ЖДАТЬ ПОНИМАНИЯ ?
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27.06.2021 11:42 Ответить
Когда дикари несли европейцев жарить на костре , каждый думал о своём : европейцы о несправедливости, дикари- о пожрать 😀
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27.06.2021 11:43 Ответить
А украинцы должны думать о гиляках для московитов 😀😀😀
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27.06.2021 11:44 Ответить
думаете... 1 млрд деревьев от преЗЕнелоха должен улучшить проблему с гилляками? )))
(сарказм)
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27.06.2021 12:10 Ответить
Вава якраз і думає про мільярд дерев. Щоб було де розвішувати кацапню. Нє?))
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27.06.2021 12:14 Ответить
здається мені що Вова думає не про ті дерева.
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27.06.2021 14:02 Ответить
Він уже давно забув, що бовкнув,.. про "закінчення війни", "зарплатню лікарям і педагогам", "С(т)РАНУ в смартфонах", "боротьбу з корупцією","економічний прорив", "мир в очах путіна".... і про "мільярд дерев". То були просто класні "приходняки".
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27.06.2021 21:40 Ответить
Да всё они понимают. Просто они кацапы.
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27.06.2021 11:42 Ответить
Можно только посочувствовать МИД Украины, который не понимает, что МИД РФ, как и вся Рашка только ПРИКИДЫВАЮТСЯ непонимающими ШЛАНГАМИ.
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27.06.2021 11:46 Ответить
...так "ваньку валять" у них-"национальная черта"..."Эй ,Иван" стихотворение Н.А. Некрасова,как раз об этих холопах,которые так и не вышли из "крепостного права"..." Объегорить и обкузьмить" кого-либо,прикинувшись "шлангом" один из "скреп" этого гнилого народца..
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27.06.2021 12:12 Ответить
Деструктивность для кого, для Рашки? Нет конечно, это деструктивно для Украины, но почему то наш МИД сочувствует их МИДу
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27.06.2021 11:47 Ответить
Щас еще истерику закатят! На пару!
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27.06.2021 11:51 Ответить
Думаю, що це - ПЕРЕВАГА України, адже паспорти не видають насильно, насіленіє має прийти кудись і написати заяву обгрунтовуючи прохання... Після повернення територій - 24 години в родную говень - міжнародна норма, що не обговорюється і не оскаржується.. А в родной говені, вони стануть загальною массою без прав, свобод... гівном - коротше....
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27.06.2021 11:48 Ответить
Кацапам Кулєба та Ко співчувають, а на країни Заходу тільки й роблять, що дзявкотять.
Все що потрібно знати про зовнішню політику ВАЗеленського.
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27.06.2021 11:55 Ответить
https://twitter.com/nevedimka123 Сергей Нещадим

В них даже не стреляли, а ихние плоты рассыпались)))

Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД - Цензор.НЕТ 5582
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27.06.2021 12:03 Ответить
Наш дипломат сочувствует "коллегам" из-за поребрика? Дипломатическая этика не позволяет назвать оккупанта оккупантом?
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27.06.2021 12:04 Ответить
та всё они прекрасно понимают (не думайте что они наивные...они ушлые, наглые, брехливые и никогда не признают своих ошибок)
с руцкими пачпортами на ошметках оккупированных территорий легче всего орать про выбор дамбацкава народа и защиту там руцкого мира...
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27.06.2021 12:08 Ответить
Можно только посочувствовать МИДу Украины который не понимает что это и есть целью запоребрика.
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27.06.2021 12:12 Ответить
..да всё они понимают...просто мандят не по теме...Впрочем как и предыдущие..
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27.06.2021 12:14 Ответить
Дамбасят перетворюють в лаптєй.
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27.06.2021 12:16 Ответить
Все они прекрасно понимают, и качественно включают дурака в стиле "А может Зинка?" Все делается сознательно. Если почти все население оккупированных территорий получит российские паспорта - это и будет вхождение их в состав России де факто. И очень сильно затруднит, если не сделает невозможной деоккупацию. Ведь государство - это не территории, это прежде всего люди
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27.06.2021 12:36 Ответить
"Можно только посочувствовать МИД РФ, который не понимает деструктивности выдачи российских паспортов на Донбассе, - МИД"
Децкий лепет...
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27.06.2021 12:49 Ответить
Можна "поспівчувати" Україні, що в неї таке МЗС, що таке буровить у відповідь на відверті загарбницькі дії рашистів прикриті таким нахабно-брехливим "поясненням".
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27.06.2021 13:16 Ответить
Нужен закон о двойном гражданстве в Украине!
Лишение голоса, быть избранным и госслужба!
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27.06.2021 13:30 Ответить
Такой закон не будет принят в Украине, т.к. почти вся олигархическая Система имеет несколько паспортов.
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27.06.2021 13:31 Ответить
можна лише поспівчувати нашому МІДу, за провальну, недалекоглядну і безхребетну зовнішню політику (привіт Кулєбє) під "чуткім керівництвом" брехливого Вови базікала та кураторством завгоспа Андруші...
шановані мідовці, вам залишилось лише "співчувати" кацапським відморозкам?...докотились.
"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing" (
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27.06.2021 14:33 Ответить
Дорогий МЗС, а ви там що, вірите у те, що срасія хоче на дамбасі мир установити і щось конструктивне впровадити? Чи просто так, аби не мовчати?
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27.06.2021 14:45 Ответить
уголовки боятся.большая часть,а пенсы хотят на ссср в конце жизни приехать.на попучленском танке.
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28.06.2021 08:03 Ответить
В ответ на логику представителей руцкего мира типа Захаровой, нужно жестко предложить логику, основанную на фиксации состояния на момент подписания, в т.ч. и передачу под контроль Украины Дебальцево (и др. территориальных извилин рускего мира), изъятие РФией всех выданных паспортов, ... для начала, т.с. конструктивного диалога и, конечно, спрятав подальше-поглубже великодержавный рф-гонор, мешающий адекватному и равноценному представлению сторон, хотя бы при взгляде со стороны..
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27.06.2021 21:53 Ответить
Если бы это была не украинская территория то можно так "дипломатично" выражаться. А тут надо заявить о полном прекращении минских соглашений всвязи с грубым вмешательством во внутренние дела Украины. Ведь раша признала что жто территория все еще украинская? Да. Тогда какие выборы могут быть гражданами с российскими паспортами- НИКАКИЕ. И в этот колокол надо звонить . Выполнение соглашений раша сделала невозможным
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28.06.2021 02:16 Ответить
Вы забываете, наверное, что украинские паспорта у людей в Донбассе никто не забирал.
Так что они граждане Украины, несмотря на получение и российского гражданства.
Двойное гражданство в Украине не запрещено.
Но да, прошло семь лет, уже родилось и пошло в школу поколение детей, которые де-факто живут не в Украине. И если завтра каким-то образом в Донбассе пройдут выборы, то может статься, что большинство проголосует отнюдь не за Украину.
И не потому, что их будут под автоматами заставлять, а вполне осознанно - потому что Украина с их точки зрения их бросила. Валюта там российская, управление экономикой и социалкой - под русскими. Везде Россия.
Собственно, паспорта русские люди берут тоже не потому, что их заставляют, а потому что они понимают в чьей власти они живут и кто ими управляет.
Интересно, что будет делать великий стратег Зеля. Стрелять вроде нельзя, "надо просто перестать стрелять" (с). Задушить ОРДЛО экономически тоже не получилось. Какие ещё у него варианты?
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28.06.2021 11:53 Ответить
 
 