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После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных болельщиков с матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (Россия).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.

В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города, сообщил 26 июня директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен.

Прогнозируют, что это число возрастет.

В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против России 16 июня и против Бельгии 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.

22 июня на границе России с Финляндией из-за процедуры тестирование на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии должны будут сдать на границе экспресс-тест на COVID-19
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Топ комментарии
+25
Ляді при владі, негайно закрийте кордони з касапами і бульбашами! Чого тягнете? Індійського ще вам не вистачає?
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27.06.2021 11:58
+8
удивляет позиция турков которые впустили с 22 го кацапов со свсех городв Мордора с ихними по 20 000 заражениями в сутки и радуются даже Эрдоган поблагодарил рашу что пустили в Турцию кацапов это при том что официально самих кацапов не пускали из за ковида в самой Турции но когда там все нормализовалось кацапы поехали заражать турков а вместе и наших так как груповые экскурсии на автобусах проходят вместе с кацапами нашими и белорусами также они пересекаються в ресторанах туда тест может не показать но например на 5 день прибывания если они заражены начнут заражать других, на месте Турции я бы ответил методом россии сказал бы теперь вы скрепосные заразные и самолеты с россии мы не приймем но похоже бабло для турков важнее чем жизнь своих людей
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27.06.2021 12:14
+7
Нічого не скаже, нехай русня вакцинована сраним супутником, але ж фінни вакциновани нормальною вакциною і не допомогло.
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27.06.2021 12:14
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Ляді при владі, негайно закрийте кордони з касапами і бульбашами! Чого тягнете? Індійського ще вам не вистачає?
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27.06.2021 11:58 Ответить
Щаз,закроют...А всякие Пивоваровы кому откаты за говноконцерты будут отстегивать?
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27.06.2021 12:01 Ответить
Им наоборот нужно, чтобы следующая волна началась... ЗеМарадер уже придумал куда следующий Ковидный фонд слить.
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27.06.2021 12:25 Ответить
"Осли, як прибули у Трою, на ради в Трої купу гною" (за мотивами "Енеїди" Котляревського) 😁
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27.06.2021 12:03 Ответить
*насрали. Вибачте. 😔
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27.06.2021 12:08 Ответить
После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса

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Після повернення футбольних фанатів із Росії у Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 4112
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27.06.2021 18:23 Ответить
Подарунок від лаптєй як бонус.
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27.06.2021 12:08 Ответить
Гарна новина!
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27.06.2021 12:11 Ответить
До речі, переможців пар в одній восьмій Хорватія - Іспанія та Франція - Швейцарія (будуть грати завтра) будуть грати між собою саме на касапії, на тійц самій газпукораній... Це буде другого числа...
Що УЄФА скаже на це?
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27.06.2021 12:11 Ответить
Нічого не скаже, нехай русня вакцинована сраним супутником, але ж фінни вакциновани нормальною вакциною і не допомогло.
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27.06.2021 12:14 Ответить
.. та продажна уєфа за ті матчі вже давно бабло розсовала по карманам .. так хай там косяками падають , вони нічого не бачуть .
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27.06.2021 12:17 Ответить
Ні. Воно на роботі в сейфі, щодня рахує, марить, в родину не несе, бо сцить)))
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27.06.2021 13:15 Ответить
удивляет позиция турков которые впустили с 22 го кацапов со свсех городв Мордора с ихними по 20 000 заражениями в сутки и радуются даже Эрдоган поблагодарил рашу что пустили в Турцию кацапов это при том что официально самих кацапов не пускали из за ковида в самой Турции но когда там все нормализовалось кацапы поехали заражать турков а вместе и наших так как груповые экскурсии на автобусах проходят вместе с кацапами нашими и белорусами также они пересекаються в ресторанах туда тест может не показать но например на 5 день прибывания если они заражены начнут заражать других, на месте Турции я бы ответил методом россии сказал бы теперь вы скрепосные заразные и самолеты с россии мы не приймем но похоже бабло для турков важнее чем жизнь своих людей
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27.06.2021 12:14 Ответить
Завжди коли замовляв готелі , обов,язково питав готель менеджерів чи на такий то період є у готелі бонь від русо турісто (?) а після цього вже бронював або НЕ бронював отель , і це ще задовго до Ковіда було ..
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27.06.2021 13:06 Ответить
Ну так а шо вы ждали? От немытых лаптеногих лишнехромосомных скрепных дегенератов?
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27.06.2021 12:24 Ответить
Ось що буває в цивілізованних країнах, коли з кліток випускають скаженних тварин....
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27.06.2021 12:45 Ответить
Проверяйте приехавших из расеи сразу на все! Шо там ковид, там сифилис никогда не выводился. Туберкулез, гепатиты всех букв алфавита и т.д. Даже алкоголизм рашкованский имеет инфекционные формы. И йододефицит. И психзаболевания. особо опасны последние. Распространение психических инфекций поощряет и поддерживает государство, финансируя рассадник истерии и шизы - всяческие телеаналы и лахтосвинарники.
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27.06.2021 13:25 Ответить
Не ходите, дети, в Африку гулять
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27.06.2021 14:24 Ответить
Ось що каже з ць-ОГО приводу Ave Pastor:
Після повернення футбольних фанатів із Росії в Фінляндії зафіксовано спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 3766

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27.06.2021 15:03 Ответить
 
 