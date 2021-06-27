После возвращения футбольных фанатов из России в Финляндии зафиксирована вспышка коронавируса
В Финляндии зарегистрировали вспышку коронавируса после возвращения футбольных болельщиков с матчей Чемпионата Европы в Санкт-Петербурге (Россия).
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Радио Свобода.
В настоящее время выявлено более 120 случаев заболевания среди тех, кто вернулся из российского города, сообщил 26 июня директор Института здравоохранения и общественного благосостояния Финляндии Мика Сальминен.
Прогнозируют, что это число возрастет.
В Санкт-Петербурге состоялись два из групповых матчей сборной Финляндии, против России 16 июня и против Бельгии 21 июня. На них, по оценкам, приехало около двух тысяч финнов. Институт призывает тех, кто побывал в России, сдать тест на коронавирус.
22 июня на границе России с Финляндией из-за процедуры тестирование на ковид возникли длинные очереди автобусов, которыми финны возвращались домой. В результате им позволили сделать тесты уже в Финляндии.
Пожалуйста, подождите...
==================================
Що УЄФА скаже на це?