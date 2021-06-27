Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может не получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Как пишет ANSA, об этом он заявил, комментируя кампанию по вакцинации в Италии и опасность штамма "Дельта", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон".

Премьер отметил, что российский препарат пока не смог получить одобрение ЕМА "и, возможно, никогда не получит" его.

Также Драги подверг сомнению эффективность китайской вакцины от коронавируса, но не сказал, какую именно имеет в виду.

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