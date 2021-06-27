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Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги

Возможно, российская вакцина

Премьер-министр Италии Марио Драги считает, что российская вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник V" может не получить одобрение Европейского агентства лекарственных средств.

Как пишет ANSA, об этом он заявил, комментируя кампанию по вакцинации в Италии и опасность штамма "Дельта", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой  на "Гордон".

Премьер отметил, что российский препарат пока не смог получить одобрение ЕМА "и, возможно, никогда не получит" его.

Также Драги подверг сомнению эффективность китайской вакцины от коронавируса, но не сказал, какую именно имеет в виду.

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Топ комментарии
+13
Расея - не страна, а сорт говна.
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27.06.2021 12:31
+7
Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 1337
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27.06.2021 12:25
+6
https://twitter.com/zgldz
https://twitter.com/zgldz

https://twitter.com/zgldz Независимый взгляд



ВОЗ опубликовала претензии к Уфимскому производству Sputnik V. Вкратце: спец.одежда не стерильна; перекрестное засорение (смешивание) компонентов; не рабочая база по выпущенным препаратам (проследить препарат до его ввода пациентам не удалось). Это ставит крест на сертификации
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27.06.2021 12:23
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https://twitter.com/zgldz Независимый взгляд



ВОЗ опубликовала претензии к Уфимскому производству Sputnik V. Вкратце: спец.одежда не стерильна; перекрестное засорение (смешивание) компонентов; не рабочая база по выпущенным препаратам (проследить препарат до его ввода пациентам не удалось). Это ставит крест на сертификации
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27.06.2021 12:23 Ответить
Это ставит крест на сертификации. И на потребителях.
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27.06.2021 15:16 Ответить
Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 9995
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27.06.2021 12:24 Ответить
Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 1337
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27.06.2021 12:25 Ответить
та они одной ориентации
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27.06.2021 12:26 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Россия сейчас - это ковид во время чумы!
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27.06.2021 12:25 Ответить
Расея - не страна, а сорт говна.
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27.06.2021 12:31 Ответить
Управление здравоохранения призвало всех шведских болельщиков, побывавших на двух матчах сборной по футболу в Санкт-Петербурге, сделать обязательніе тесты на коронавирус и оставаться неделю в полной изоляции после возвращения домой.
По данным газеты Dagens Nyheter, как минимум два возвратившихся из РФ шведа оказались инфицированными,«Побывавшие в Санкт-Петербурге попали в среду, где есть риск привезти с собой инфекцию. Мы не хотим распространения инфекции на рабочих местах», - заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель.

Ранее заражение коронавирусом выявлено у 86 жителей Финляндии, вернувшихся в страну после матчей национальной сборной на чемпионате Европы по футболу, проходивших в Санкт-Петербурге. Уже известно, что некоторые из вернувшихся не соблюдали положенный после возвращения карантин. Премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала возвращающихся из России обязательно проходить бесплатный тест.
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27.06.2021 12:44 Ответить
https://mobile.twitter.com/Freud_shoot

https://mobile.twitter.com/Freud_shoot Онука Фройда @Freud_shoot

https://mobile.twitter.com/Freud_shoot https://mobile.twitter.com/Freud_shoot



Австралія.
Тиждень тому був один підтверджений випадок індійського штамма
Сьогодні - 80
Відзавтра у них локдаун
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27.06.2021 14:49 Ответить
верить мокшам в принципе, и в эффективность их вакцины в частности, себя не уважать
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27.06.2021 12:26 Ответить
Десь читав, що "Спутник V", дещо змінений ветиренарний препарат часів СОВКА... Мабудь тому і не сертифікують, що в ЄС - люди... а в паРАШІ - ВРХудоба ? якщо препарат - ветиренарний... думаю логічно..
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27.06.2021 12:33 Ответить
Дык, в нем еще и тяжелые металлы присутствуют.
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27.06.2021 13:41 Ответить
Як в давні часи, сифіліс - солями ртуті лікували... ? Ну так - ДИКУНИ Ж....
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27.06.2021 13:44 Ответить
Макаронник очень корректно хочет сказать,что кацапская вакцина-шмурдяк для подопытных животных,коими собственно кацапы и являются.
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27.06.2021 12:34 Ответить
Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 1103
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27.06.2021 12:35 Ответить
На московії нічого не міняється, новина може бути і 6 ст, рахдоніт Хінштейн повідомляє про ДТП на Ітілю.
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27.06.2021 12:44 Ответить
А ка расхваливали эту фуфловакцину всякие там дебилы, типа: Путина, медведчука, и всякие там твари с ОПЖ!!!
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27.06.2021 12:45 Ответить
..жаль..."новичка" им не хватило..
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27.06.2021 14:28 Ответить
Возможно, российская вакцина "Спутник V" никогда не получит одобрение европейского регулятора ЕМА, - премьер Италии Драги - Цензор.НЕТ 8479
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27.06.2021 12:48 Ответить
Может, им лучше у старшего брата вакцин попросить?
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27.06.2021 13:07 Ответить
Ну шо вы в самом деле?! Нельзя так с "производителями".
Зерегистрируйте эту бодягу уже хоть где-нибудь. Хоть в списке боевых отравляющих веществ, хоть в перечне наркотиков или, на худой кацапский конец, в реестре ядовитых промышленных отходов. Люди ж старались!
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27.06.2021 13:17 Ответить
https://www.twitter.com/maksiadd МАКСИМ https://www.twitter.com/maksiadd @maksiadd

Русский заговор от ковид
"корона,корона,перейди на ворону,ворона к гнезду,корона в ....."
повторять по три раза в день
Минздрав
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27.06.2021 13:20 Ответить
Ща спутником-5 геноцидят индусов. Те повелись на дешевизну... Вначале впарывали всем свою зенеку втридорога, пока был дефицит на вакцины. Себе, из-за индусской жадности, запас не сделали, теперь массово загибаются i ладнi виканючити вакцину(задешево) , а хоч у самого дiдька.
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27.06.2021 13:49 Ответить
Самое главное, у индусов работает на внутреннего потребителя просоветско-геббельсовская пропаганда, мол, мы же спасали мир, теперь весь мир должен нам помогать. О дебетной разнице в индусском кармане, той помощи, узкопленочные замалчивают. Индусы, в этом плане, даже пыню переплюнули.
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27.06.2021 13:56 Ответить
ЕС баррикадируется от России: судя по всему, узнали что-то просто убийственное

Олексій Голубуцький

Германией с 27 июня будет остановлено наземное и авиасообщение с Россией.
Германо-российский форум: Германия с 27 июня усилит ограничения для приезжающих из России на фоне осложнения ситуации с коронавирусом в России. Ожидается, что им будет предписан 2-недельный карантин без возможности досрочного завершения.
Италия: Премьер Италии Марио Драги 25 июня на пресс-конференции по итогам встречи европейских лидеров в Брюсселе заявил, что «Спутник V», возможно, никогда не получит одобрение Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА): «Мы остановились на отдельных используемых вакцинах и констатировали, что российская вакцина еще не смогла получить и, возможно, никогда не получит одобрения ЕМА».
Европейцы узнали что-то настолько убийственное в отношении то ли россйиской вакцины, то ли пандемии в России, что сворачивают всё, что могут. "Закрывают дверь с той стороны". Но говорить в открытую не рискуют.
Некоторые российские блогеры уже допускают, что "что-то произошло, что резко ухудшило ситуацию". Либо особо опасный и контагиозный новый штамм, либо новые особо негативные данные о побочных действиях и последствиях вакцинации "Спутником" ("которые выражаются в повторном заражении уже вакцинированных и гораздо более тяжелом течении болезни").
Кажется, либо "Спутник V", либо особо ядрёный штамм, либо они вместе и станут тем "чёрным лебедем", который накроет Россию...
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27.06.2021 14:24 Ответить
Боже, допоможи нам.
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27.06.2021 15:12 Ответить
Не чтут немцы традиций. Надо было с 22 июня прекращать.
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27.06.2021 15:30 Ответить
Рынок или лаборатория: почему не удается определить источник вируса COVID-19? Что скрывают китайские власти от международных экспертов? Как Советский Союз вводил в заблуждение западную разведку и ученых? Наши собеседники: заслуженный профессор Бостонского университета, биофизик Максим Франк-Каменецкий и американский публицист, в прошлом корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер (подкаст) https://www.svoboda.org/a/31301666.html
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27.06.2021 14:45 Ответить
Даже друзякам Кремля из итальянской мафии, дошло, что им хотели впарить фуфло, голимое,бодяжное, как лохам последним.
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27.06.2021 19:24 Ответить
Уже все страны признали гавном эту российскую фуфловакцину Спутник -у!! Путин не прошёл в ЕС!! Все страны отказываются от этой бадяги -боярышника!!
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28.06.2021 14:18 Ответить
Уже все страны признали гавном эту российскую фуфловакцину Спутник -у!! Путин не прошёл в ЕС!! Все страны отказываются от этой бадяги -боярышника!!
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28.06.2021 14:19 Ответить
 
 