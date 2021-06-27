Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе
Кандидаты в канцлеры Германии прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Соответствующие вопросы на эту тему задал кандидатам президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время общей дискуссии кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Зеленые") просмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины.
Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.
"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.
По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.
Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.
Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.
"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.
Пожалуйста, подождите...
понятно шо никому не надо шо - 1 ученый пришел с Бранденбурга, 5 - от Пруссии, 6 от Баварии и т.д.
Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):
- Не продавайте нашу землю-матінку, нашу карміліцу-паіліцу всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українська земля має належати справжнім українцям, таким як Ігор Валерійович та Рінат Леонідович.
Хор пересічних:
Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!
Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):
Не продавайте наші українські заводи, нашу народну власність всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українські заводи мають право дерибанити лише справжні українські чиновники, а кришувати дерибан - справжні українські силовики та судді.
Хор пересічних:
Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!
Вовчік Зеленський
Гей, противні Джони й Ганси, а чого це ви не хочете приймати нас в ЄС і НАТО? Чого не бажаєте захистити від проклятих москалів. Ми ж такі європейські європейці, мамой клянусь!
Джони й Ганси (з ******** виразом пик)
Ееее, Вовчик, ти часом не *****, а ****** нам захищати територію, де у нас нічого немає?
Хор пересічних (з грустним виразом пик):
Зрада! Зрада! Зрада!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Щоб вести закордонну політику, треба мати вигадливий розум та сталеву хватку.
Попередник був значно ефективнішим у державних справах. Чому не проголосували ? Поржати захотілось ?
Я підриваю віру українців в себе, в державу зриваючи важливі спецоперації, продовжуючи непотизм, не проводячи структурних реформ.
Я переслідую активістів та брешу кожного разу коли відкриваю рота
. Я безвольно спостерігаю як злочинці які в нас називають олігархами продовжують гребти гроші екскаваторами єдине що я роблю аби це припинити це впроваджую декоративний закон про олігархів та кормлю інфообслугу тих самих олігархів.
Я абсолютно некомпетентний в державному управлінні і навіть не збираюсь набувати в цьому досвід та вчитися.
Я назначаю на посади єрмака татарова вєнєдіктаву та інших ворогів та проходимців,
але ж я такий красівий, такий веселий, такий творчій візміть в нато та єс незважаючи на все те що я зазначив вище.
Над Германией, и не только, он просто издевается, плюет ей в лицо и смотрит, что из этого получится.
Так же как издевается над "мудрим наридом". Серет уже им на голову, а они все утираются и утираются, и терпят. Это ж наш любимый малчик Бубочка, за которого мы голосовали и ждали, что будем есть икру ложками. Надо еще подождать, а вдруг.
Опомнятся только тогда, когда начнут есть своих детей...
І тоді навідь реноме клоуна Зе не спасе.
Чим ФРН - гірше?!😎
І безвіз зробили, мабуть, із ненависті до нас?!)))))))
Нажаль, біомассі це - нецікаво, бо вони, бідні, "усталі ат вайни".
Хто проти Європи і за кремлівську тайгу тот і ворог України.
Да, зєбіли?🎹
1 реформа судов
2 побороть коррупцию
3 оставить бизнесс в покое
от всех нагло требует, а сам "я вам ничего не должен".
а расскажи где были при порохе портнов и прочие рыги которые вернулись в страну?
а напой как мне укурок что было в стране в 2014-2015 годах? а расскажи как экономика росла, зеленые энергетики работали, украинцы ездили отдыхать в ЕС по безвизу. давай не стесняйся гамадрил крашеный.. вываливай
Как только Мордор ослабнет или исчезнет вся эта лабуда про реформы и коррупцию никому уже мешать не будет.
Европа ввела санкции против *****, у которого оманский покупает электроэнергию.
При этом ишак требует от Европы денег, чисто трошки попилить, и ...принять его в НАТО.
Ну а само оно "ничего не должен". О коррупции и международном преступнике Бене - отдельная тема.
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу, навіть Крим, проглосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво - хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".