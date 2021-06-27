РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
23 419 191
Германия (6728) евроинтеграция (2122) Зеленский (19042) членство в НАТО (1437) членство в ЕС (930) Лашет Армин (21) Анналена Бербок (314)

Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе

Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе

Кандидаты в канцлеры Германии прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС и НАТО. Соответствующие вопросы на эту тему задал кандидатам президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, во время общей дискуссии кандидаты в канцлеры Армин Лашет (ХДС), Олаф Шольц (СДПГ) и Анналена Бербок ("Зеленые") просмотрели видеообращение Зеленского, где он задавал вопросы относительно евроатлантической интеграции Украины.

Армин Лашет и Олаф Шольц заявили, что не могут делать заявлений по поводу перспектив вступления Украины в ЕС и НАТО.

"Такое можно легкомысленно пообещать. Впрочем, реальность выглядит иначе", - отметил Лашет.

По его словам, когда речь идет о такой большой стране, как Украина, тогда необходимо обеспечить, чтобы на ее востоке действовали те же самые правовые нормы, что и в Западной Европе. Также Лашет отклонил возможность поставок немецкого оружия Украине.

Олаф Шольц, в свою очередь, отметил, что сначала ЕС должен провести внутренние реформы. Он также добавил, что членство Украины в НАТО пока не обсуждается.

Кандидат от "Зеленых" Анналена Бербок одновременно призвала Германию помочь в разминировании на востоке Украины.

"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат в канцлеры Германии Лашет: "Северный поток - 2" остановят, если Путин будет использовать его против Украины

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+66
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе - Цензор.НЕТ 5148
показать весь комментарий
27.06.2021 12:49
+61
Какое НАТО когда главнокомандующий лично сливает военную операцию, которую страны НАТО готовили 2 года...
показать весь комментарий
27.06.2021 12:50
+45
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: Такое можно легкомысленно пообещать. Реальность выглядит иначе - Цензор.НЕТ 254
показать весь комментарий
27.06.2021 12:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
это желание уничтожить всю международную поддержку Украины
показать весь комментарий
27.06.2021 13:37 Ответить
Півтора роки Віслюк працював на проросійський електорат півдня і сходу України, ставив на паузу співпрацю з НАТО, заглядав в очі путіну, а прийшли місцеві вибори і проросійська вата проголосувала за опзж та шарія. І Клоун раптово став "патріотом" та "євроатлантистом" щоб утриматись при владі за рахунок українського прозахідного електорату. Але хто ж повірить косоворотнику.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:02 Ответить
немецким политикам рф-ия намного важнее и интереснее. от начала 18-го века проект под названием "россия" - это немецкий проект. и историю "чтобы гордиться" им написали немцы.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:24 Ответить
а Германия здесь причем? - ты это государство упомянул, ты и отвечай за свои слова.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:30 Ответить
в 410 г. германцы разграбили Рим и стали там править, а Бисмарк впереди на белом коне ехал. а счас ты переобуваешь лапти и бежишь ягель собирать, пока бояра не скисла.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:05 Ответить
не, читается так шо вы написал шо проект = это когда Германия уже была более менее целостной.
понятно шо никому не надо шо - 1 ученый пришел с Бранденбурга, 5 - от Пруссии, 6 от Баварии и т.д.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:20 Ответить
да "проект" - не лепится, но т.н. "династия Романовых"...
показать весь комментарий
27.06.2021 14:38 Ответить
ну и вторая причина - с этим недоклоуном из #ОПУ-95 никто серьезные вопросы решать не будет.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:27 Ответить
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 6458
показать весь комментарий
27.06.2021 13:26 Ответить
Так, це аФторитет.)))
показать весь комментарий
27.06.2021 14:45 Ответить
П'єса про дебілізм та політичні процеси. В одному акті.


Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):

- Не продавайте нашу землю-матінку, нашу карміліцу-паіліцу всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українська земля має належати справжнім українцям, таким як Ігор Валерійович та Рінат Леонідович.

Хор пересічних:

Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!

Юлія Владіміровна (з плаксивим виразом нафарбованої пики, заламуючи рученята):

Не продавайте наші українські заводи, нашу народну власність всяким богомерзким Джонам і Гансам! Українські заводи мають право дерибанити лише справжні українські чиновники, а кришувати дерибан - справжні українські силовики та судді.

Хор пересічних:

Не продамо! Не продамо! Мамой клянусь, не продамо!

Вовчік Зеленський

Гей, противні Джони й Ганси, а чого це ви не хочете приймати нас в ЄС і НАТО? Чого не бажаєте захистити від проклятих москалів. Ми ж такі європейські європейці, мамой клянусь!

Джони й Ганси (з ******** виразом пик)

Ееее, Вовчик, ти часом не *****, а ****** нам захищати територію, де у нас нічого немає?

Хор пересічних (з грустним виразом пик):

Зрада! Зрада! Зрада!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
показать весь комментарий
27.06.2021 13:26 Ответить
А ДЕ ГЕРОЙ ГОЛОВНИЙ БАРИГА, КУПЕЦЬ ЗЕМЕЛЬНИЙ.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:43 Ответить
А як ви переведете з дипломатичного- кловун йди на ....
показать весь комментарий
27.06.2021 21:39 Ответить
и еще заламуючи рученята та закатуючи оченята силиконовая бабця нашей каррупции и нашего зубажиння . как она звиздит нам уже 25 лет . визжала про нашу ГТС . ЧТО ЕЕ НИ ПРОДАВАТЬ НИ СДАВАТЬ В КОНЦЕССИЮ ЕВРОПЕ нельзя --- потому что на трубе сама сидела с пашкой лазаренко . потом и ***** подсадила -- опять на выборах вставит в список очередную гадю савченко . покатается на инвалидной коляске в шпильках на босу ногу . расскажет быдлу что 148 000 000 лимонов не знает откуда ей упали и пролезет в РАДУ решать свои шкурные проблемы --- ты **** так же переживаеш за нашу землю как янукович переживал за евроинтеграцию
показать весь комментарий
27.06.2021 17:25 Ответить
Вакуленко,ты сначала убедись,что ты сам не **** облезлая.Оскорблять женщину удел гнилых и слабых.И если ты не вкурсе о ее "упавших" миллионах,то ты тупой и невежественный,как и то стадо,которое к тебе присоединилось...Юридическая контора США,которая по найму Яныка,за наши бюджетные деньги,готовила материалы для посадки Юли,выплатила ей компенсацию.А ты,как всегда,все проспал ,а теперь,как журашлюха,"рожаешь" сенсации...
показать весь комментарий
28.06.2021 07:14 Ответить
борис не надо эту тварь выгораживать --- ЕЕ МЕСТО ИЛИ В КАЧАНОВКЕ . ГДЕ ОНА НЕ ДОСИДЕЛА ИЛИ В ТОЙ ТЮРЯГЕ ГДЕ ЕЕ ПОДЕЛЬНИК ЛАЗАРЕНКО СИДЕЛ В АМЕРИКЕ --- дважды премьером была . на ширку с януковичем напрашивалась . у меня к тебе вопрос --- почему мы живем так ***** . я тебе отвечу --- мы 30 лет не проводили НИКАКИХ РЕФОРМ . А ТАКИЕ КАК ЖЮЛЬКА ПОДГОЛОСОВЫВАЛИ ЗАКОНЫ ДЛЯ калломойских . сукисов . пинчуков и дальше по списку . она помогала им доить наш нищий бюджет . я 22года отдал долг РОДИНЕ . я на своей шкуре испытал до какого скотского состояния была доведена наша армия благодаря премьерству жюльки и других деятелей --- эта гнида боролась против ..зубажиння народного.. 30 лет теперь зеленое лайно борется --- на острове бирючий бассейн шимпан-зе строит себе . а пенсия у зебуинов 2700грн --- билет на его гребанный 95квартал стоит больше --- пока будем в РАДУ выбирать жюльку кыву рабиновича дыркача дубинского бужанского медведчука так и будем жить в нищите . а жюлька будет заламувать рученята и трепать языком что ГТС нашу ни продавать ни сдавать в оренду нельзя и землю которую олигархи уже скупили тоже продавать нельзя
показать весь комментарий
29.06.2021 06:00 Ответить
показать весь комментарий
28.06.2021 07:52 Ответить
Народ, який обирає клована президентом, ще не скоро матиме право на вступ до серйозних структур. Бо безвідповідальні.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:27 Ответить
Ксюша,или кто ты там...Почему сейчас не воешь,что Зе продал Украину кацапам и потому не берут в НАТО?А он просится,за деньги от продаж.И спросил он,для проверки "на вшивость"этих прикормленных кацапами кандидатов.Неужели не понятно,что эти бундесы будут и есть за Сев.поток 2?
показать весь комментарий
28.06.2021 07:18 Ответить
Дивина та й годі. Бундеси винні, що народ України обрав собі нікчемного зрадника у президенти..
Щоб вести закордонну політику, треба мати вигадливий розум та сталеву хватку.
показать весь комментарий
28.06.2021 08:25 Ответить
Дивина та й годі, що народ проголосував за кловуна олігарха, коли йому була можливість вибрати якогось іншого ставленика олігархату чи коррупціонера з 39. Бо, через найбільшу в світі багатомільйонну виборчу заставу, в наших бюлетенях місця скуповують тільки ставленики олігархії й корупціонери. Так що нема чого все валити на народ. Цю заставу в виборчий закон нам подарував ще створювач олігархії Кучма, а потім демократи і не демократи її тільки збільшували в угоду олігархам.
показать весь комментарий
28.06.2021 10:37 Ответить
Не виправдовуйтесь. Не вийде.
Попередник був значно ефективнішим у державних справах. Чому не проголосували ? Поржати захотілось ?
показать весь комментарий
28.06.2021 10:47 Ответить
https://a.radikal.ru/a15/2106/82/1dd7337e079f.png
показать весь комментарий
27.06.2021 13:31 Ответить
Ну тогда придётся украинцам снова расписываться на Рейхстаге ,ведь один раз научили фашистов ,видать не дошло ...
показать весь комментарий
27.06.2021 13:32 Ответить
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 5984
показать весь комментарий
27.06.2021 13:33 Ответить
пока зеленое ничтожество управляет Украиной, о нато можно забыть
показать весь комментарий
27.06.2021 13:36 Ответить
Вообще то про НАТО можно забыть по меньшей мере до тех пор пока серое ничтожество управляет рашкой .
показать весь комментарий
27.06.2021 17:18 Ответить
Я ненавиджу Україну, ненавиджу українців та хочу перетворити їх на малоросів.
Я підриваю віру українців в себе, в державу зриваючи важливі спецоперації, продовжуючи непотизм, не проводячи структурних реформ.
Я переслідую активістів та брешу кожного разу коли відкриваю рота
. Я безвольно спостерігаю як злочинці які в нас називають олігархами продовжують гребти гроші екскаваторами єдине що я роблю аби це припинити це впроваджую декоративний закон про олігархів та кормлю інфообслугу тих самих олігархів.

Я абсолютно некомпетентний в державному управлінні і навіть не збираюсь набувати в цьому досвід та вчитися.
Я назначаю на посади єрмака татарова вєнєдіктаву та інших ворогів та проходимців,
але ж я такий красівий, такий веселий, такий творчій візміть в нато та єс незважаючи на все те що я зазначив вище.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:37 Ответить
Грошы экскаваторами это да,это верно...Я даже знаю,кто может снова полезть на тот экскаватор и все возродить ...Правда сначала надо съездить в Вену и получить разрешение.Будем подождать...
показать весь комментарий
28.06.2021 07:21 Ответить
эта зеленая кодла намного опаснее для Украины, чем все пыни и луки вместе взятые!
показать весь комментарий
27.06.2021 13:43 Ответить
А при Порошенко казали "ми бачимо майбутне України у ЄС"
показать весь комментарий
27.06.2021 13:44 Ответить
У наркоманів інша реальність,як і 73%-ої чумної отари.
показать весь комментарий
27.06.2021 13:44 Ответить
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу, навіть Крим, проглосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
показать весь комментарий
28.06.2021 10:48 Ответить
Если бы изоляции президента. Хуже, что этот щелкопер изолирует Украину от Запада и постепенно тащит нас к убийце-расее.
Над Германией, и не только, он просто издевается, плюет ей в лицо и смотрит, что из этого получится.
Так же как издевается над "мудрим наридом". Серет уже им на голову, а они все утираются и утираются, и терпят. Это ж наш любимый малчик Бубочка, за которого мы голосовали и ждали, что будем есть икру ложками. Надо еще подождать, а вдруг.
Опомнятся только тогда, когда начнут есть своих детей...
показать весь комментарий
27.06.2021 13:47 Ответить
Опомятаються раніше - коли грошей буде хватати або на оплату комунальних послуг, або на продукти з ліками
І тоді навідь реноме клоуна Зе не спасе.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:16 Ответить
Як один в виходу по спасіння України --відправити клоуна назад на сцену 95 кварталу. Скільки вже він може принижувати державу?
показать весь комментарий
27.06.2021 13:57 Ответить
Тем более, что "гарант" сам признал за собой узурпацию влади. Послушаем, как он в день Конституции - торжества демократии будет как ни в чем не бывало с важным, по его мнению, видом державного мужа поздоровляти пересiчного укра з цим святом, яке вiн опаскудив своею клоунадою в тому числi i на мiждержавному рiвнi. Спiвчуваю нашим дипломатам за те, як працювати, приймати рiнення, получати вказiвки, яки суперечать здравому i не тiльки дипломатичному умислу..
показать весь комментарий
27.06.2021 20:32 Ответить
ЦЕ Ж ТРЕБА СКІЛЬКИ КРЕМЛІВСЬКИХ ПРОСТІТУТОК БАЛОТУЮТЬСЯ НА КАНЦЛЄРА НІМЕЧЧМНИ
показать весь комментарий
27.06.2021 14:14 Ответить
В Україні - вони вже пройшли.
Чим ФРН - гірше?!😎
показать весь комментарий
27.06.2021 14:18 Ответить
В Україні вони нікуди і не уходили з 1991 го року.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:19 Ответить
Та тти шо?
І безвіз зробили, мабуть, із ненависті до нас?!)))))))
показать весь комментарий
27.06.2021 14:35 Ответить
Порох не комуняка як що ти за це, але всі риги і слугова мразота це комуністи і їх діти, годі наївним бути. Про Кучму з Кравчуком взагалі мовчу, та і Януковощ та ж сама комуняцька мразота, де зараз всі подєльники і люди Януковоща.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:38 Ответить
Отож! Тобто, було виключення.
Нажаль, біомассі це - нецікаво, бо вони, бідні, "усталі ат вайни".
показать весь комментарий
27.06.2021 14:45 Ответить
Я виключеннями не цікавлюсь - головний ворог України це комуняки з минулого і їх діти у владі.
Хто проти Європи і за кремлівську тайгу тот і ворог України.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:47 Ответить
++++++++++++
показать весь комментарий
27.06.2021 22:31 Ответить
Тобi разом з зе-спiвтовариством до РФii - буде повна адаптацiя до сприятливого середовища
показать весь комментарий
27.06.2021 20:35 Ответить
Кацап ти мабуть відтіля и пишеш під проксі, так Лахта?
показать весь комментарий
27.06.2021 21:48 Ответить
"Он вам - нє лох!"
Да, зєбіли?🎹
показать весь комментарий
27.06.2021 14:15 Ответить
Дремучий тупень. На лоха, с его IQ, не дотягивает.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:23 Ответить
Какие же терпеливые европейцы, уже 300 раз отвичать на идиотский вопрос...
1 реформа судов

2 побороть коррупцию

3 оставить бизнесс в покое

от всех нагло требует, а сам "я вам ничего не должен".
показать весь комментарий
27.06.2021 14:20 Ответить
Ой, та це наше срамовисько на весь всесвiт.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:22 Ответить
Зебил ща сделал КВНовскую разминку, такой себе капустник по-Маслякову , для внутренних баранов, мол, Западу мы - не нужны. Можно только предположить , какой последует основной КВНовский сценарий с быкованием... Вангую, шо зебуин в такий кшталт готовит разворот на 180*, относительно наших устремлений на Запад, как шлепер... Готов уже отдать лугандонию муйлу, еще и стеной отгородиться.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:21 Ответить
Зеле просто пора завязывать с коксом! Или мухоморами?
показать весь комментарий
27.06.2021 14:23 Ответить
Съедобно-коксовые мухоморы -тока в нарабсее-симбирских епенях.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:09 Ответить
Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 5390
показать весь комментарий
27.06.2021 14:24 Ответить
А хтось бачив - як сивочолий боровся з медведчуком і іншою проросійською шваллю? І ніхто цього не бачив - бо цього не було.
показать весь комментарий
27.06.2021 14:35 Ответить
а ну напомни мне ура как чувствовал себя бизнес медведчука, каломойского, ахметова при порохе ?
а расскажи где были при порохе портнов и прочие рыги которые вернулись в страну?
а напой как мне укурок что было в стране в 2014-2015 годах? а расскажи как экономика росла, зеленые энергетики работали, украинцы ездили отдыхать в ЕС по безвизу. давай не стесняйся гамадрил крашеный.. вываливай
показать весь комментарий
27.06.2021 14:53 Ответить
плохо боролся? ну так на жри сейчас

Кандидати в канцлери Німеччини відповіли на питання Зеленського про членство України в ЄС і НАТО: Таке можна легковажно пообіцяти. Реальність виглядає інакше - Цензор.НЕТ 2782
показать весь комментарий
27.06.2021 14:55 Ответить
І як бубочка бореться з медведчуком- омарів прислав? А ти дурень зуби встав.
показать весь комментарий
27.06.2021 21:46 Ответить
Все такие предвыборные обещания и высказывания кандидатов в.... ничего общего с реальностью не имеют. Любой на своем посту в этой законопослушной стране будет действовать в дозволенных ему рамках и в интересах Германии. И из этого надо исходить, а не строить иллюзий...
показать весь комментарий
27.06.2021 14:31 Ответить
"Нам ясно, что мы несем ответственность перед Украиной", - сказала она-после немецкой ответветственности подельницы рашиста Меркель - на территории Украины ее и францускими потугами было создано по указанию рашиста,подконтрольное ему ордл .которое создавалось по обоюдному согласию Германии ,Франции и Росии для ведения войны с Украиной.которая на неопределенный срок должна отложить вступление Украины и в ЕС и в НАТО
показать весь комментарий
27.06.2021 14:54 Ответить
Ребята, не рвите друг другу жопы. Армия Германии гордится разве что для гей парадов. Это не то, что было при Гитлере. Пусть они закроют свои клювики. Нам на них глубоко плевать.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:21 Ответить
Давайте я скажу проще... Европейцы сцат перед Путиным и РФ плюс не хотят терять бабки.
Как только Мордор ослабнет или исчезнет вся эта лабуда про реформы и коррупцию никому уже мешать не будет.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:22 Ответить
Давай я скажу ещё проще.
Европа ввела санкции против *****, у которого оманский покупает электроэнергию.
При этом ишак требует от Европы денег, чисто трошки попилить, и ...принять его в НАТО.
Ну а само оно "ничего не должен". О коррупции и международном преступнике Бене - отдельная тема.
показать весь комментарий
27.06.2021 16:28 Ответить
Вчергове Зеленського - нікчему послали нах. Причому - ВСІ.
показать весь комментарий
27.06.2021 15:35 Ответить
Послали, а почему, да всё просто, - он это заслужил!
показать весь комментарий
27.06.2021 19:21 Ответить
Зепил, не скиглы
показать весь комментарий
27.06.2021 15:36 Ответить
Бубочка чомусь вирішив що кандидати у канцлери будуть обіцяти як він народу України...)))
показать весь комментарий
27.06.2021 16:01 Ответить
так при папереднике уже вступили. разве нет?
показать весь комментарий
27.06.2021 16:29 Ответить
Так . Патужно та невпинно . 101 раз поспіль . Геть зелене болото . Нехай наше болото буде знов з чистої сої.
показать весь комментарий
27.06.2021 17:15 Ответить
не Анналена, Анна Лена. Это двойное имя
показать весь комментарий
27.06.2021 16:46 Ответить
При Зе нам ничего не светит, как он и его семья мечтали, всё по плану)))
показать весь комментарий
27.06.2021 17:41 Ответить
Повторяется Бухарест 2008...
показать весь комментарий
27.06.2021 17:43 Ответить
Я тож орнул вголосину )...Annalena..прям порнстар
показать весь комментарий
27.06.2021 22:39 Ответить
Это безусловный провал внешней политики команды Зеленского...
показать весь комментарий
27.06.2021 17:36 Ответить
Провал внешней политики даже в том, что президент обращается с такими вопросами к первым лицам держав. Неужели никого не было с яйками, кто мог бы ему объяснить. что этого нельзя делать, что этого никто не делал. Наверное в нашем дип.корпусе таких людей нет. Все высекочки и все занимают не свои места.
показать весь комментарий
27.06.2021 19:11 Ответить
Вот и пришла ответка, хоть радует то, что Зе добился прямого ответа, Петруха еще бы 20 лет уверял бы нас, что мы уже там. Мы придаток и их это устраивает, жаль, 14 процентов это не понимают или на этом подзарабатывают.
показать весь комментарий
27.06.2021 18:57 Ответить
Ловите наркомана
показать весь комментарий
27.06.2021 19:42 Ответить
Плохо то, что зе дискредетирует не только себя перед западными партнерами - это уже состоялось давно, это только часть проблемы!! А как в такой зе-верхушке работать украинской дипломатии(???!!!), как иметь желаемую перспективу ЕвроАтлантическую??? Пожоже, что, особенно в последние месяцы, под видом здравых желаний, проводится гибридная атака на устремления украинцев, за которые с 2013 погибли десятки тысяч!!! Под видом дурника - нетерпеливого чувака при владе. Мысленно приношу свои ... за "дитячi шалостi" "не лоха", которые больше похожи на патологическую мелочную месть особи, которой по ее требованию вовремя не дали "большую сладкую конфету"...
показать весь комментарий
27.06.2021 20:50 Ответить
Ахахах))) Тільки не кажіть про це нєлоху, а то він ще обідиться
показать весь комментарий
27.06.2021 21:50 Ответить
Тут деякі називають 73% чумною отарою.
Відомо, що в 1991 році, біля 90% народу, навіть Крим, проглосували за незалежність України. Значить вміли поавильно голосувати. От цікаво - хто за 30 років перетворив цей народ на "чумну отару".
показать весь комментарий
28.06.2021 11:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 