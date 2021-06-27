За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль
За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%. Уже в этом году экспорт украинской продукции в Евросоюз может достичь 20 млрд евро.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что семь лет тому назад, 27 июня 2014 года, была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
"Европейский Союз является крупнейшим торговым партнером Украины. Более 40% всей торговли у нас идет со странами ЕС. Мы существенно продвинулись в торговых отношениях, однако это только начало. Одним из главных наших приоритетов в последний год стала подготовка к обновлению торговой части Соглашения об ассоциации. Активно проводим диалог с украинским бизнесом, чтобы максимально учесть его потребности и увеличить доступ украинских товаров на европейские рынки", - отметил глава правительства.
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Почему за последнии 2 года...подсолнечное масло в Украине стало стоить дороже чем в Польше???
Есть и хорошая новость. Какой бы глубокий пи@дец не случился в результате правления Зе, веерных отключений электроэнергии как в 90ых не будет.
Коломойский, Пинчук и Ахметов не могут себе позволить отключить телевизор надолго. Срать в головы мудрому нариду нужно без перерывов.
Ех-х , та шо там балакать . .
Цены на С/Х продукцию выросли за эти 5 лет примерно на столько же. Да и остальные сырьевые ресурсы подорожали - сталь, химия. Это традиционно основа украинского экспорта.
Проблема тут в другом. Сырье вывезли в ЕС и деньги/прибыля туда же.
Налогов крупные экспортеры не платят. Украине от таког экспорта толку около нуля. Только зарплаты занятых в этой сфере. А вот здесь налоги уже по полной и почти половина отправляется на счета налоговой
а за последние 2 года? а статистику за полгода 2021?
хотя лошарики услышать только... увеличилось ))))
Коррупции.
И ускоритель повышения.
Всего...
2015р - 1044541 млн грн
2018р - 1608890 млн. грн (54%)
2019р - 1636416 млн грн (57%)
2020р - 1637399 млн грн (57%)
і де тут досягнення зенаволочі?
Погано, коли воно думає дупой (73 істоти), а ще гірше - коло воно і розмовляє дупою (шмигалі, веніславські, зеленське та решта), забруднюючи все навколо.
на картинке не видно
этот придурок посвятил последние два года своей никчемной жизни на тщетные попытки посадить Пороха, на распугивание инвесторов и союзников Украины, на развал ЗСУ, на полный провал дипломатии, на подмахивание хйлу, на постоянную брехню и сдачу украинских интересов оккупанту..
короче, единственное, что Зеля провела успешно - это удалила волосы на своей впалой груди и прекратила эпоху своей бедности.. хотя таким жлобам всегда мало - теперь она хочет быть владычицей морскою и чтобы личная золотая рыбка была у неё на посылках