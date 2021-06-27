Всех пациентов с коронавирусом в Литве будут тестировать на штамм Delta
В Литве всех пациентов с COVID-19 будут проверять на штамм Delta.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное Литовское телевидение и радио.
Такое решение приняли в Минздраве в рамках усилий по контролю над распространением опасного штамма, впервые обнаруженного в Индии. Известно, что в стране зарегистрировано уже 6 случаев коронавируса Delta.
Вначале для выявления опасного штамма в Литве уходило около двух недель. Теперь же результаты дополнительного тестирования возвращаются в течение 24 часов, что позволяет ответственным органам действовать быстро.
Также, усиленные меры по контролю за опасным штаммом вируса включают тестирование контактов с низким уровнем риска. Также литовцев будут тестировать на рабочих местах, в школах или в общинах.
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