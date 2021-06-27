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Всех пациентов с коронавирусом в Литве будут тестировать на штамм Delta

Всех пациентов с коронавирусом в Литве будут тестировать на штамм Delta

В Литве всех пациентов с COVID-19 будут проверять на штамм Delta.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Литвы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на национальное Литовское телевидение и радио.

Такое решение приняли в Минздраве в рамках усилий по контролю над распространением опасного штамма, впервые обнаруженного в Индии. Известно, что в стране зарегистрировано уже 6 случаев коронавируса Delta.

Вначале для выявления опасного штамма в Литве уходило около двух недель. Теперь же результаты дополнительного тестирования возвращаются в течение 24 часов, что позволяет ответственным органам действовать быстро.

Также, усиленные меры по контролю за опасным штаммом вируса включают тестирование контактов с низким уровнем риска. Также литовцев будут тестировать на рабочих местах, в школах или в общинах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прибывающие из России, Индии, Великобритании и Португалии должны будут сдать на границе экспресс-тест на COVID-19

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за добу в ре фе понад 21 тис випадків корони - рекорд
https://www.youtube.com/watch?v=ciCZniRwF90&ab_channel=%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%B5%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
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27.06.2021 13:26 Ответить
Всех выявленный поймать и посадить на иглу ...
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27.06.2021 13:29 Ответить
Треба було тварин з кліток(паРАШІ) на чемпіонат в ЄС не випускати... от і маєте чергову хвилю сказу...
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27.06.2021 13:39 Ответить
У столиці Росії за добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 114 людей.
Це вже п'ятий рекордний показник смертності у Москві за червень.
У країні стрімко поширюється дельта-варіант коронавірусу. - https://www.dw.com/uk/spalakh-koronavirusu-v-rosii-v-moskvi-novyi-rekord-smertnosti-za-dobu/a-58063944?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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27.06.2021 14:27 Ответить
где дурачек-эфиоп со своими бреднями о штаммах?
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28.06.2021 09:32 Ответить
 
 