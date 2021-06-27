Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах, - Шмыгаль

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах" в различных сферах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о "промышленом безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе" "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя.

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"Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", - подчекнул Шмыгаль.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным.

"Есть надежда, что эта сделка также будет подписана уже в этом году", - отметил премьер-министр.

"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS. За этими терминами стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. По словам Шмыгаля, это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса.

"В марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита", - отметил глава правительства.

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"Енегетичний безвиз". Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России. Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

"Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", - сообщил Шмыгаль.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС.

"Положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - отметил премьер-министр.