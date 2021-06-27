Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах, - Шмыгаль
В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах" в различных сферах.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, речь идет о "промышленом безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе" "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".
"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя.
"Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", - подчекнул Шмыгаль.
"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным.
"Есть надежда, что эта сделка также будет подписана уже в этом году", - отметил премьер-министр.
"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS. За этими терминами стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. По словам Шмыгаля, это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса.
"В марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита", - отметил глава правительства.
"Енегетичний безвиз". Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России. Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.
"Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", - сообщил Шмыгаль.
"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС.
"Положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - отметил премьер-министр.
Пожалуйста, подождите...
они таки и правда "планируют".
но вот получится у них - то, что всегда получается.
ща они безвизом ветиринарньіе паспорта назовут, а клоунский видосик - томосом
А вот ровно полгода назад....шмыгло заявило что скоро появится оповещение...и где оно??
В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
https://censor.net/ru/news/3231813/v_blijayishee_vremya_budet_vvedena_sistema_opovescheniya_grajdan_o_prebyvanii_v_pomeschenii_s_bolnym
Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
При Порохе стал,
А при ЗЕле исчез.
И вата ЗЕленая говорит, -
Не прйму в чем секрет,
При Порохе БЫЛ,
При Зеленском исчез.
Теперь к этим закидонам добавятся безвизы в каких-то пока неведомых сферах
партіясекта обіцяльників.
Кончится все тем, что евонные избиратели будут разводить руками и удивляться как же это они позволии так себя развести
https://mkip.gov.ua/content/perelik-osib-yaki-stvoryuyut-zagrozu-nacbezpeci.html
Читай: Уже 2038 днів Україна платить втридорога за той же кацапський газ європейцям.
От коли домося - тоді й будеш патякати, казчник.)))))
Безвизы есть?!
...А если найду?!