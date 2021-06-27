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Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5 "безвизах" в различных сферах, - Шмыгаль

Украина планирует договориться с Евросоюзом о 5

В ближайшие несколько лет Украина планирует договориться с Евросоюзом о пяти "безвизах" в различных сферах.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, речь идет о "промышленом безвизе", "авиационном безвизе", "цифровом безвизе" "энергетическом безвизе" и "таможенном безвизе".

"Промышленный безвиз" (соглашение АСАА) - это определение нашей системы технического регулирования и оценки соответствия на уровне с европейской. Это позволяет производителям промышленной продукции получать необходимые сертификаты в Украине, а не ехать в ЕС в поисках официального представителя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние пять лет экспорт украинских товаров в ЕС увеличился на 60%, - Шмыгаль

"Заключение Соглашения станет сигналом всему миру, что в Украине качественное промышленное производство, которому можно доверять. Подписание этого безвиза может произойти в ближайший год", - подчекнул Шмыгаль.

"Авиационный безвиз" (соглашение об Общем авиационном пространстве). Это о либерализации допуска авиакомпаний на внутренние рынки. Это означает, что украинские авиаперевозчики получат расширенный доступ на рынок ЕС, а европейские компании зайдут в Украину. Поэтому конкуренция будет способствовать снижению цен на авиабилеты. Рынок авиаперевозок станет конкурентным, открытым и прозрачным.

"Есть надежда, что эта сделка также будет подписана уже в этом году", - отметил премьер-министр.

"Таможенный безвиз". Присоединение к Конвенции о процедуре общего транзита и соответственно полноценный запуск системы NCTS. За этими терминами стоит крайне важная и фундаментальная реформа: обмен таможенными данными между Украиной и странами Европы. По словам Шмыгаля, это означает уменьшение пространства для мошенничества по таможенной стоимости, а также упрощение работы таможни для белого бизнеса.

"В марте этого года Гостаможслужба начала этап национального применения NCTS, а уже в 2022 году Украина может начать процесс присоединения к Конвенции о процедуре общего транзита", - отметил глава правительства.

Также читайте: Соглашение об ассоциации Украина-ЕС выполнено на 54%, - Кабмин

"Енегетичний безвиз". Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России. Энергетический безвиз с ЕС - это отделение от энергосистемы с Беларусью и Россией и присоединение к европейской энергосети ENTSO-E.

"Рынок электроэнергии станет более конкурентным и прозрачным. Мы станем частью большой европейской энергетической системы с четкими и понятными правилами игры. Это важный этап для нашей энергетической независимости. Планируем, что такое присоединение произойдет уже в 2023 году", - сообщил Шмыгаль.

"Цифровой безвиз", или присоединение к цифровому рынку ЕС.

"Положительный эффект от присоединения к этому рынку эксперты оценивают в несколько миллиардов долларов для экономики страны. Электронная коммерция, телекоммуникации, цифровые услуги. Все это часть Цифрового рынка ЕС и мы активно готовимся, чтобы стать его частью. В 2020 году Минцифры была разработана Дорожная карта интеграции в такой рынок", - отметил премьер-министр.
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Топ комментарии
+9
"Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це."(с) - это точно про зе! и его "зе-каманду". тупой настолько, что не понимает, что он тупой.
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27.06.2021 13:53
+9
Ух ты... сколько безвизов намечтали! Лавры сывочолого покоя не дают? А энергетический безвиз, это когда кацапская электроэнергия транзитом в Европу полетит, да? А кто на этом лапы греть собрался, не признаетесь? А авиационный безвиз это для бабушкиной МАУ куча преференций или еще что-то, для нас сирых?
Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
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27.06.2021 13:56
+6
Брехун
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27.06.2021 13:46
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Брехун
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27.06.2021 13:46 Ответить
не совсем.
они таки и правда "планируют".

но вот получится у них - то, что всегда получается.
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27.06.2021 15:06 Ответить
ой...только недавно кто-то написал - скоро и безвиз (какие бы формы не придумывались))) зеленая плесень поставит себе в заслугу )))
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27.06.2021 13:48 Ответить
Що вже на лижі встали...? Типу - дозволити вїзд з відкритими кримінальними справами... ? це і є... в различных сферах...?
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27.06.2021 13:48 Ответить
95 безвизов, моника и очко под шконкой.
ща они безвизом ветиринарньіе паспорта назовут, а клоунский видосик - томосом
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27.06.2021 13:49 Ответить
Каки-таки сферы?
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27.06.2021 13:49 Ответить
В основном стендапно-криминально-развлекательные.
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27.06.2021 13:58 Ответить
Права і ліва - полужопія(сферы).. прикривають сраку - завчасно !(вїзд і прихисток) з відкритими і оголошенними карними справами... вони вже відчувають, що зараз українці їх - висміюють, а це дуже близько до вимоги - відставки, а з відставкою - кіча...
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27.06.2021 14:03 Ответить
Все что планирует зеленое стадо..обычно планирует как фанера над Парижем...

А вот ровно полгода назад....шмыгло заявило что скоро появится оповещение...и где оно??

В ближайшее время будет введена система оповещения граждан о пребывании в помещении с больным COVID-19, - Шмыгаль
https://censor.net/ru/news/3231813/v_blijayishee_vremya_budet_vvedena_sistema_opovescheniya_grajdan_o_prebyvanii_v_pomeschenii_s_bolnym
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27.06.2021 13:50 Ответить
Ближайшее время это сколько? И когда такие скоты как шмыгло будут отыечать за брехню??
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27.06.2021 13:52 Ответить
Каким словоблудством занимается нынешняя власть ?
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27.06.2021 13:52 Ответить
"Ефе́кт Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження , яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та приймають невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє усвідомити це."(с) - это точно про зе! и его "зе-каманду". тупой настолько, что не понимает, что он тупой.
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27.06.2021 13:53 Ответить
Саш, уменя к тебе просьба есть. Повторяй этот постулат как можно чаще. Везде. Всегда. Это для зе и зе-каманды. Так получается, что в виду тотальной тупости они плохо воспринимают. Может, хоть многократное повторение спровоцирует понимание?
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27.06.2021 13:59 Ответить
не поможет.
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27.06.2021 14:07 Ответить
А чи планує це ЕС? Думаю, навіть і не чули про таке. шмиголь, чи як тебе там, маю пропозицію. Виходь з ініціативою офіційно змінита назву Україна на більш вам приємну і відповідаючу очікуванням і бажанням наріду - ко_зеландія. Оце буде новина!
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27.06.2021 17:01 Ответить
А когда отпускали терористов в открытыми криминальным делами без суда в Московию это оже был безвиз?
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27.06.2021 13:55 Ответить
Ух ты... сколько безвизов намечтали! Лавры сывочолого покоя не дают? А энергетический безвиз, это когда кацапская электроэнергия транзитом в Европу полетит, да? А кто на этом лапы греть собрался, не признаетесь? А авиационный безвиз это для бабушкиной МАУ куча преференций или еще что-то, для нас сирых?
Вы сначала для бубочки хоть какое-то подобие безвиза организуйте, а то он после оманского вояжа все никак в США визу не получит. Скоро ему вообще будет доступна одна-единственная виза - ростовская.
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27.06.2021 13:56 Ответить
Безвиз это очень странный предмет.
При Порохе стал,
А при ЗЕле исчез.
И вата ЗЕленая говорит, -
Не прйму в чем секрет,
При Порохе БЫЛ,
При Зеленском исчез.
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27.06.2021 13:56 Ответить
Зюзя уже намечтал построить в Украине Диснейленд, Голливуд, пообещал восстановить лидерство и статус ведущего аэрокосмического государства, построить президентский университет и посадить миллиард деревьев.
Теперь к этим закидонам добавятся безвизы в каких-то пока неведомых сферах
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27.06.2021 13:58 Ответить
Україна планує домовитися із Євросоюзом про 5 "безвізів" у різних сферах, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7742
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27.06.2021 14:05 Ответить
А майданчики і парки забули? А зп "абіженим" вчителям і врачам? А... ***#℅, невже ця ко_зел влада є насправді? Ну не соже цього бути! Розбудіть мене!
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27.06.2021 17:04 Ответить
Все у них в майбутньому. Зелень партія секта обіцяльників.
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27.06.2021 14:00 Ответить
..."обiсцяльникiв".
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27.06.2021 15:59 Ответить
Люблю планов наших громадье...(С)
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27.06.2021 14:02 Ответить
Бубочка все больше напоминает гоголевского Хлестакова.
Кончится все тем, что евонные избиратели будут разводить руками и удивляться как же это они позволии так себя развести
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27.06.2021 14:02 Ответить
Являются ли планы Шмыгаля планами ЕС?
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27.06.2021 14:05 Ответить
Так обещания Слуг по большей части пустые, поэтому адекватными людьми не воспринимаются всерьез
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27.06.2021 14:15 Ответить
24 червня російський співак Філіп Кіркоров гучно з'явився у списку осіб які становлять загрозу національній безпеці України а вже 25 червня він з цього списку тихееесенько зник.

https://mkip.gov.ua/content/perelik-osib-yaki-stvoryuyut-zagrozu-nacbezpeci.html
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27.06.2021 14:16 Ответить
Та ви зробіть хоч щось, хоч на 5% від того, що зробив Порох, а потім базікайте, а то вже третій рік бла-бла-бла...
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27.06.2021 14:43 Ответить
Уже 2038 дней Украина не импортирует газ из России.Источник:https://censor.net/ru/n3273745

Читай: Уже 2038 днів Україна платить втридорога за той же кацапський газ європейцям.
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27.06.2021 15:42 Ответить
Украина отдаляется от возможности эффективного сотрудничества с Европейским Союзом и США из-за своей политики финансового давления на отрасль зеленой энергетики и иностранных инвесторов. Источник: https://censor.net/ru/n3273747
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27.06.2021 16:25 Ответить
Здается мне, что пуйловские провокаторы оживились...
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27.06.2021 16:52 Ответить
Шморкаль, ти просто ідіот!
От коли домося - тоді й будеш патякати, казчник.)))))
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27.06.2021 16:53 Ответить
Слышь, Евросоюз!
Безвизы есть?!
...А если найду?!
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27.06.2021 16:57 Ответить
зебилы решили переплюнуть пороха и сделать сразу 5 безвизов. ****, до чего же тупорылые зеленые ничтожества - под громкими заголовками оказался очередной пук в лужу.
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27.06.2021 19:12 Ответить
с вами никто ни о чем договариваться не будет
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27.06.2021 21:53 Ответить
 
 