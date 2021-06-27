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акциз (379) энергетика (2469)

Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на "зеленую" энергетику, - Международный инвестиционный центр

Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на

Украина отдаляется от возможности эффективного сотрудничества с Европейским Союзом и США из-за своей политики финансового давления на отрасль зеленой энергетики и иностранных инвесторов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил директор Международного налогового и инвестиционного центра Ариэль Коэн, комментируя накопленные долги перед предприятиями возобновляемой энергетики и планы ввести акцизный сбор на производство чистой энергии.

"Миллиарды долларов, которые задолжали инвесторам в секторе возобновляемых источников в Украине, является настоящей проблемой. Поскольку Европа движется вперед в исторической трансформации к возобновляемым источникам, а также США, особенно благодаря администрации Байдена, отказываются от энергетического доминирования Трампа и политики энергетической независимости", - сказал Коэн.

По его словам, в то время, как ЕС и США чрезвычайно быстрыми темпами осуществляют переход от устаревшей и неэкологичной энергетики, Украина полностью остановила этот процесс по неизвестным причинам.

"Мы четко видим ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Украине нужно идти вместе, чтобы не отставать от Европы и США", - отметил Коэн.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на "зеленую" энергию в Украине по ставке 3,2%.

При обсуждении проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на "зеленую" электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности производителей ресурса из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.
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Топ комментарии
+14
а давайте будем выполнять требования МВФ и к зеленой энергетике
оплата только по рыночным ценам
почему то как газ для населения так требуют рыночные цены а как трутням от зеленой энергетики то платите по искусственным самыми высокими в Мире тарифам
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27.06.2021 14:09
+8
Зеленая энергетика это хорошо, но почему за нее должны платить все остальные потребители электричества?
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27.06.2021 14:16
+7
Украина отдаляется от ЕС и США из-за финансового давления на "зеленую" энергетику, - Международный инвестиционный центр - Цензор.НЕТ 8313
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27.06.2021 14:00
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паровозов./ По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский "Воркута-Ленинград",Мы бежали с тобой , ожидая тревоги Ожидая погони и криков солдат .
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27.06.2021 17:05 Ответить
Choo, choo, train, сhuggin down the track
Gotta travel on, ain't never comin' back
Ooh, ooh, got a one way ticket to the blues
Bye, bye, love, my baby's leavin' me
Now lonely teardrops are all that I can see
Ooh, hoo, got a one way ticket to the blues
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27.06.2021 17:11 Ответить
Паровозик **** крутой...
Україна віддаляється від ЄС і США через фінансовий тиск на "зелену" енергетику, - Міжнародний інвестиційний центр - Цензор.НЕТ 3646
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27.06.2021 20:24 Ответить
ух сколько ботов топят за очередной тезис идеологического отдела
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27.06.2021 18:09 Ответить
я противник мони и яника но за тарифы на зеленую энергетику зажал бы яйца пороха в тески.
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27.06.2021 20:17 Ответить
Да тут даже коменты почитаешь... Какая Европа... Совок совком))))
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27.06.2021 20:22 Ответить
Поинтересуйтесь кто финансировал зеленую энергетику
Там идет тупо грабеж
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27.06.2021 20:24 Ответить
Кто?
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27.06.2021 20:25 Ответить
А я ж предупреждал, что это банальное кидалово инвесторов зедебильными бандитами будет иметь последствия, и не только финансовые.
Сейчас эффективные Зе-менеджеры намутят долгов за зеленую энергию на свои схемы выводя в карманы миллиарды, а новая власть и мудрый нарид будут расплачиваться.
Ну и пусть, зедебилы должны страдать. А у меня только выручка увеличится, когда зедебилы будут под 3 грн, платить свет.
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27.06.2021 20:30 Ответить
Всё это целевая политика Зели на отход от ЕС и НАТО и наш приход в родную говень. У нас слишком мало Зелёной энергетики чтобы вызывать такой кризис. Кризис этот искусственный. Чтобы страну приняли в ЕС нужно не меньше 15% зелёной энергетики. У нас её 3%.
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27.06.2021 21:43 Ответить
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