В Москве зафиксирован максимальный за время пандемии уровень смертности от коронавируса
Новый максимум суточной смертности пациентов с COVID-19 зафиксирован в Москве - скончалось 114 человек.
Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
По его данным, в российской столице за сутки выявили 6 723 случая COVID-19. Накануне зафиксировали 8 457 новых случаев инфицирования.
Также ранее была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге: к утру субботы за сутки в городе скончались 107 пациентов. Это было максимальным показателем за время пандемии как для самого города, так и среди регионов в целом.
Скончалось за сутки в Москве 114 пациентов с коронавирусом. Это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне. Предыдущий зарегистрировали 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице достигло 22 086 человек.
Пожалуйста, подождите...
#Крым Вакцинация спутником.
Случай из соцсети.
А сколько их еще? Жуть!!!
і чим більше загине кацапських лікарів-тим більший "профіт" Україні.
Більше потенційних солдатів окупанта не буде врятовано.
Це назвається "мультиплікатор".
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.
Багатьом українцям не вистачає розуміння, що Росії немає.
Українці, як і європейці та американці, звикли сприймати цю імперію крізь вікно Москви та Санкт-Петербурга. Мовляв є велика мононаціональна імперія - Росія.
Припиніть говорити "Росія"! Це - Російська Федерація. А Російська Федерація - це переформатований Радянський Союз. А чи позбавилася Російська Федерація причин розпаду Радянського Союзу? Відповідь: ні. При тому, що Радянський Союз був міцнішим через Варшавський договір й існування "залізної завіси".
Так невже ви думаєте, що треба чекати 300 років, щоб перестала існувати ця деградуюча імперія? І Україна має виконати свою історичну місію. - https://censor.net/ru/r3273519
так оно одно и то же - московия, совок, говно, болото - ну и что?
УЄФА, негайно перенось чвертьфінальний матч в нейтральну країну!
https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1407645801086607362 23 июн.
"ЄвроСолідарність" вимагає від Зеленського рішучих дій і закриття кордону з РФ.
Цілком слушна вимога, але, на жаль, Зеленському начхати на здоров'я українців і що за парєбріком вірує Ковід.
У Зеленського бізнес з агресорами, а у ЗЕкоманди більше родичів на РФ, ніж бліх на собаці.
https://twitter.com/novaya_gazeta Новая Газета
В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок.
https://twitter.com/i/status/1408818414081224708
одевайте маски, с..уки !!!!!!
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але за спеціальною процедурою...
зокрема шприци (звичайно відкриті,щоб був доступ до "святої води")мають осв"ячуватись служителем РПЦ з 7 до 7.30 у сані не нижче архімандрита...
Цієї процедури часто не дотримуються...
на пять? на десять?
Може вам калькулятор подарувати?
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d
Жопа зараз Британія,Рашка ,Португалія..
і чомусь Ізраїль-засильно напевне "розслабився"
Мне вообще нас……ть на то что твориться за паребриком.
Пусть хоть друг друга жрут живьём, мне пофиг.
Скільки мільйонів мешкає у масквабаді? Не пам'ятаю, але дуже багато. Вони все одно всі не передохнуть від корони, їх треба буде ще дустом, дустом.
Усі фінські вболівальникі повернулись з раські федераські хворими на корону.
Це все що треба знати про рівень медицини там
Желающим после вакцинации "Спутником 5" сократить карантин нужно провакцинироваться еще "Новичком"