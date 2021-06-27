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В Москве зафиксирован максимальный за время пандемии уровень смертности от коронавируса

В Москве зафиксирован максимальный за время пандемии уровень смертности от коронавируса

Новый максимум суточной смертности пациентов с COVID-19 зафиксирован в Москве - скончалось 114 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

По его данным, в российской столице за сутки выявили 6 723 случая COVID-19. Накануне зафиксировали 8 457 новых случаев инфицирования.

Также ранее была зафиксирована рекордная смертность от коронавируса в Санкт-Петербурге: к утру субботы за сутки в городе скончались 107 пациентов. Это было максимальным показателем за время пандемии как для самого города, так и среди регионов в целом.

Скончалось за сутки в Москве 114 пациентов с коронавирусом. Это пятый максимум суточной смертности в городе за все время пандемии, зафиксированный в июне. Предыдущий зарегистрировали 25 июня, тогда за сутки погибли 98 горожан, больных COVID-19. Общее число погибших от инфекции в столице достигло 22 086 человек.

Читайте также: Четвертый день подряд в Москве фиксируется рекорд по суточной смертности от COVID-19

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Топ комментарии
+28
Хорошая новость...мне нравится...
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27.06.2021 15:18
+23
закрийте кордон, зелені лярви!
УЄФА, негайно перенось чвертьфінальний матч в нейтральну країну!
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27.06.2021 15:21
+13
Хоть одна хорошая новость за день
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27.06.2021 15:19
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Хорошая новость...мне нравится...
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27.06.2021 15:18 Ответить
Якщо перерахувати на кількість жителів, то в порівнянні з нами, нажаль, не набагато краща.
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27.06.2021 15:31 Ответить
В Україні загалом 17 смертей за сутки, в одній лише Москві 114. Як не порівнюй, у кацапів ковідли в 15 разів більше.
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27.06.2021 17:15 Ответить
им можно .. у них своя вакцина )))))
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27.06.2021 17:20 Ответить
Баби єще нарожают (с)
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27.06.2021 19:43 Ответить
страшно те, що звідти легко сюди той штам привезти можуть...заробітчани наші
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27.06.2021 16:13 Ответить
Крымская ласточка@lastochkaCr· 26 июн.

#Крым Вакцинация спутником.
Случай из соцсети.
А сколько их еще? Жуть!!!

У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу - Цензор.НЕТ 81
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27.06.2021 18:53 Ответить
1 лікар рятує кілька життів..
і чим більше загине кацапських лікарів-тим більший "профіт" Україні.
Більше потенційних солдатів окупанта не буде врятовано.
Це назвається "мультиплікатор".
НІЧОГО ОСОБИСТОГО.
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28.06.2021 17:33 Ответить
падеж оккупантов и их пособников-в біса гарна новина!
У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу - Цензор.НЕТ 9396
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27.06.2021 17:54 Ответить
Не ты ли вчера писал, что слухи про пандемию сильно преувеличены?
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27.06.2021 18:28 Ответить
Хоть одна хорошая новость за день
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27.06.2021 15:19 Ответить
останні корчі наноімперії

Багатьом українцям не вистачає розуміння, що Росії немає.
Українці, як і європейці та американці, звикли сприймати цю імперію крізь вікно Москви та Санкт-Петербурга. Мовляв є велика мононаціональна імперія - Росія.
Припиніть говорити "Росія"! Це - Російська Федерація. А Російська Федерація - це переформатований Радянський Союз. А чи позбавилася Російська Федерація причин розпаду Радянського Союзу? Відповідь: ні. При тому, що Радянський Союз був міцнішим через Варшавський договір й існування "залізної завіси".
Так невже ви думаєте, що треба чекати 300 років, щоб перестала існувати ця деградуюча імперія? І Україна має виконати свою історичну місію. - https://censor.net/ru/r3273519
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27.06.2021 15:20 Ответить
а не Московия?
так оно одно и то же - московия, совок, говно, болото - ну и что?
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27.06.2021 15:22 Ответить
Та по-ю, я взагалі про неї не думаю.
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27.06.2021 15:32 Ответить
закрийте кордон, зелені лярви!
УЄФА, негайно перенось чвертьфінальний матч в нейтральну країну!
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27.06.2021 15:21 Ответить
https://twitter.com/leusenko1

https://twitter.com/leusenko1 Олег Леусенко https://twitter.com/leusenko1 @leusenko1 https://twitter.com/leusenko1/status/1407645801086607362 23 июн.

"ЄвроСолідарність" вимагає від Зеленського рішучих дій і закриття кордону з РФ.
Цілком слушна вимога, але, на жаль, Зеленському начхати на здоров'я українців і що за парєбріком вірує Ковід.
У Зеленського бізнес з агресорами, а у ЗЕкоманди більше родичів на РФ, ніж бліх на собаці.
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27.06.2021 15:47 Ответить
Верещук знову заявить, що колишня влада не має морального права вказувати нинішній.
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27.06.2021 17:58 Ответить
Ого как спутник разошелся, действует ведь как то не смотря на критику.
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27.06.2021 15:21 Ответить
Ноаічок-чок-чок, Спутнік-ік-ік-ік. Контора, яка спеціалізується на отрута, апріорі не може робити хороші ліки, а тим паче - вакцини. "Рождьонний піть - є*ать нє можєт" - це ключове кедо кацапського буття. 😊
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27.06.2021 15:22 Ответить
https://twitter.com/novaya_gazeta

https://twitter.com/novaya_gazeta Новая Газета



В Москве полицейские волокли по асфальту женщину, задержанную за отказ надеть маску в здании МФЦ. На видео из соцсетей женщина сопротивляется и кричит, что в машине ее ждет дочь. Ее все равно тащат на улицу. Снимающая происходящее замечает, что задержанная упала в обморок.
https://twitter.com/i/status/1408818414081224708
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27.06.2021 15:27 Ответить
так им и надо...!
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27.06.2021 15:44 Ответить
только ЗА !!!!!

одевайте маски, с..уки !!!!!!

.
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27.06.2021 16:05 Ответить
Тепер у кацапів свіоя сакральна жертва,негра не знайшли, знайшли жіночого роду і з вузькими очима.
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27.06.2021 16:11 Ответить
Не зрозуміло ? Чому тварини хворіють і вимирають, і вакцина ветиринарна для ВРХ, і прорив з прискоренням у них без розгойдувань, і керівник у них такий, мощный старик ... ого го ще 1,50 в лабутенах, з бункера за порядком спостерігає за отарою аленей... чому вони мруть? що не вистачає ?
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27.06.2021 15:28 Ответить
"Допомога"+ з Індії прискакала. Нам також чекати довго не доведеться.
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27.06.2021 15:34 Ответить
Погоджусь 2-3 неділі і буде нам щастя також... не потрібно було з кліток, хворих сказом аленей, на чемпіонат випускати..
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27.06.2021 15:39 Ответить
Его вообще не нужно было проводить.Или проводить,но с пустыми стадионами.
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27.06.2021 18:15 Ответить
Ну як це не проводити ? Одна з головних цінностей(найголовніша) ЄС, це життя і здоров"я громадян.. Тоді Ваше зауваження - правильне... Але є неофіційні цінності ЄС, важливіші за головну цінність... Це цінні бабки зацікавленних осіб.. і тоді декларованні цінності - пусте місце... зовсім коротко - подвійні стандарти, тут це - можна, а там це ж саме - ні...
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27.06.2021 18:37 Ответить
лабутенов нехватаитЪ - чем выше нос тем дальше жопа
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27.06.2021 15:35 Ответить
В Москве зафиксирован максимальный за время пандемии уровень смертности от коронавируса - Цензор.НЕТ 5406
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27.06.2021 15:28 Ответить
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27.06.2021 16:03 Ответить
А как же нигде в мире не сертифицированная "самая лучшая в мире вакцина"? Неужели она вообще не действует?
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27.06.2021 15:33 Ответить
Спутнік 5 дІє!
але за спеціальною процедурою...

зокрема шприци (звичайно відкриті,щоб був доступ до "святої води")мають осв"ячуватись служителем РПЦ з 7 до 7.30 у сані не нижче архімандрита...
Цієї процедури часто не дотримуються...
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28.06.2021 17:40 Ответить
и тут к нам приехал..... баста..... кнамприехалкнамприехал к нам приехал дарагой.....
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27.06.2021 15:34 Ответить
І Кіркоров ще припреться, мухи знають на що летіти.
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27.06.2021 18:00 Ответить
Приятная новость,-но мало !
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27.06.2021 15:35 Ответить
Судя по последним сводкам ветеренарная вакцина спутник ФИ летает в организме подопытных параллельно коронавирусу.
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27.06.2021 15:37 Ответить
и помогает даже ... пробиться сквозь сопротивление циррозной печени и шмурдяками покоцнутые артерии до прокуренных легких... усиливая действие самого коронавируса )))
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27.06.2021 16:04 Ответить
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
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27.06.2021 15:41 Ответить
Тоже великий усский ученый
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27.06.2021 15:45 Ответить
ага. медицина расєї в "надійних" руках
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28.06.2021 09:35 Ответить
На сколько надо умножать официальную статистику:
на пять? на десять?
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27.06.2021 15:50 Ответить
більше козлонечісті здохне меньше нашим воїнам патронів витрачати
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27.06.2021 15:55 Ответить
Это полный провал всей вакцинации отсталой на 100 лет от разитых стран дремучей россии.
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27.06.2021 15:55 Ответить
можно на бис...!
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27.06.2021 15:59 Ответить
_Рашисты дохнут. Ну так мне им посочувствовать, что ли? Да я только вслед за известным мультперсонажем могу повторить: "Маловато будет. Ма-ло-ва-то!"
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27.06.2021 16:03 Ответить
сколько здесь короноверущих в намордниках
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27.06.2021 16:12 Ответить
І скільки? Швидше казати коронозаконнослухняних, а вам ніхто не заважає поїхати і прокатитись на поліцаї по асфальту.
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27.06.2021 16:17 Ответить
коронослухняный любитель асфальта, тебе сотни раз врали в лицо, наплевав на тебя, медицину как науку и Конституцию как закон
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27.06.2021 16:24 Ответить
Дохнуть, дохнуть москалі...
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27.06.2021 16:34 Ответить
Най хоч усі повиздихають
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27.06.2021 16:36 Ответить
Парни спутник действительно работает отменно
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27.06.2021 16:39 Ответить
У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу - Цензор.НЕТ 288
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27.06.2021 16:55 Ответить
А как же лучший в мире фуфломицин Спутник-5?
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27.06.2021 17:24 Ответить
в Харьковской области за апрель около 200 человек на 100 тысяч смертность, в Москве 100 человек. Чему радоваться научите. в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек, что на 24,3% больше
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27.06.2021 18:20 Ответить
По Харківській області загалом за весь час 3500 померлих. Як у вас тільки за квітень 3000 чоловік вийшло?
Може вам калькулятор подарувати?
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28.06.2021 09:38 Ответить
http://kh.ukrstat.gov.ua/kilkist-pomerlykh-za-okremymy-prychynamy-smerti 17857 за 4 месяца, за апрель 5300 человек, на 2,6 млн. человек. Я про общую смертность пишу. Потому что реальный "диагноз". И по Москве считаю по общей смертности
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28.06.2021 09:52 Ответить
хороша статистика подана https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d тут -ПОКАЗУЄ ДИНАМІКУ за 2 тижні.
https://who.maps.arcgis.com/apps/dashboards/a19d5d1f86ee4d99b013eed5f637232d

Жопа зараз Британія,Рашка ,Португалія..
і чомусь Ізраїль-засильно напевне "розслабився"
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28.06.2021 17:46 Ответить
Ну и зачем мне знать ихнюю см5ртность, .?

Мне вообще нас……ть на то что твориться за паребриком.
Пусть хоть друг друга жрут живьём, мне пофиг.
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27.06.2021 19:06 Ответить
Первая в мире вакцина от ковида.. прорыв рашен науки.., Раша впереди планеты всей.... на основе "Боярышника" - " "Новичка" и подмененной мочи олимпийцев наконец начала действовать.Название "вакцине " дали соответствующее " Спутник".. так и хочется добавить " Он сказал поехали, и махнул рукой.."
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27.06.2021 19:18 Ответить
вакцина у вигляді жвачки, сигарети, бояри, конхвєти......
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28.06.2021 09:28 Ответить
а кто Вам скажет реальное колличество? а никто. даже если полмосквы подохнет они завезут туда тех кого в крыму не было.
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27.06.2021 20:06 Ответить
Бог не фраєр він все бачить...
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27.06.2021 20:19 Ответить
Для мацквы нормально....там просто можно сдохнуть от разных грипов и не обязательно короны....особенно в осенне-зимний период....
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27.06.2021 20:36 Ответить
Так мало
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27.06.2021 23:50 Ответить
У Москві зафіксовано максимальний за час пандемії рівень смертності від коронавірусу - Цензор.НЕТ 3659
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27.06.2021 23:52 Ответить
ждите скоро у нас это Г*но!
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28.06.2021 00:17 Ответить
Поки товстий схудне, худий здохне.

Скільки мільйонів мешкає у масквабаді? Не пам'ятаю, але дуже багато. Вони все одно всі не передохнуть від корони, їх треба буде ще дустом, дустом.
Усі фінські вболівальникі повернулись з раські федераські хворими на корону.
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28.06.2021 00:18 Ответить
Гуд ньюс.Но было бы еще лучше так:"Заболевших ноль".Потому,что живых не осталось)
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28.06.2021 08:44 Ответить
І це попри 3!!!!! анало говнєтних вакцини
Це все що треба знати про рівень медицини там
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28.06.2021 09:27 Ответить
оголошення на німецькому кордоні (російською)
Желающим после вакцинации "Спутником 5" сократить карантин нужно провакцинироваться еще "Новичком"
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28.06.2021 18:07 Ответить
 
 