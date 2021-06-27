Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым
Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение Службы безопасности Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минкультуры в воскресенье.
"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.
Так, отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу.
"Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – ИФ), так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - подчеркивают в ведомстве.
Там добавляют, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, "министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".
"При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - резюмируют в ведомстве.
Пожалуйста, подождите...
Йой, здається скоро щось буде... Таке враження що влада вважає себе безсмертною і провокує навмисне
Я взагалі ніколи не розумів, як можна слухати цю пошлятину...
А зараз... На#уя тут потрібні ці фєдєрастові залапані, засмальцовані звьозди???
Лише тому, що їх більше ніде не знають та знати не бажають???
******* це, зеленоплісняве...
лізе в Україну усякий непотріб
Хай їде у Конча-Заспу та там з поцЗедентом відсмоктують "на-бруденшафт"
СБУ сообщает, что незаконно посещавший Крым киркоров не имеет права въезжать в Украину , но имеет право в Украину въезжать , как незаконно посещавший Крым , что вполне законно согласно присланного вместо отзванного письма , присланного ранее , а после отозванного СБУ, которое не въезжает и не выехжает: что законно, что незаконно, пока сосед по подъезду не объяснит что то, что незаконно для законников - законно для беспредельшиков .
Ну, а если серьёзно - выяснилось, что киркоров тоже умеет играть хером на рояле и в честь 30 летия они с зелей будут делать порноактрисе двойное проникновение.
Просто квінтесенція державницької думки..
Клоун (этим поступком) чистосердечно признался в том, что было и так очевидно и понятно с первых секунд.
Но радоваться нечему, и причина этому одна - ОН НЕ ОШИБАЛСЯ! Это не сдуру он ублажил ****** Филю и рускамирско-малороское стадо свинособак. Это свинособачий "народ" поставил во главе страны предателя-чужака ЗЕлупу, который никогда не скрывал своей враждебности и брезгливости к Украине и даже публично и неоднократно бравировал этим.
Його уже Пугачова - опустила/відпустила
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Да, и если вы вдруг подумали, что возвращение Киркорову права на въезд в Украину и изъятие из списка «угроз нацбезопасности» связано исключительно с дружбой Владимира Зебердымухамедовича и Фили - скорее всего, вы ошибаетесь.
Такое мнение https://www.facebook.com/dubinskyi высказал сегодня в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Официально: по просьбе СБУ Киркорова убрали из черного списка. Версия причины: он - друг Зеленского
«Дело в том, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности», означает также и запрет на демонстрацию Киркорова в сценках «Вечернего Квартала» и фильмах, продюсированных студией Квартал-95.
Так что угроза - угрозой, а денежек с авторских прав жаль)))», - пояснил Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80.html Липецкая фабрика Зеленского: как «Квартал 95» зарабатывает в России в обход санкций
Ранее сегодня он опубликовал по данному скандалу еще такой комментарий:
«Оперативное исключение Киркорова из списка угроз нацбезопасности - личная заслуга Владимира Зебердымухамедовича, который, очевидно, позвонил Баканову «за этого черта», и его в ручном режиме мгновенно исключили из списка.
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Правда, звонит не за тарифы, пенсии, медицину и образование, а за всякий мусор, начиная от Киркорова с Тищенко, и заканчивая многочисленными подозреваемыми в убийствах.
Видимо, потому что только с ними чувствует себя комфортно и наравне.
А разве может на ровню Его президентского Величества распространяться какой-то там закон?)»
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tZE inform
@tZEinform
Подстилка Коломойского Ткаченко, даже после предупреждения СБУ, дал разрешение на въезд в Украину Киркорова. сумма сделки не разглашается. Есть один вопрос - Почему нарушивший санкции СНБО минисрт до сих пор на свободе? Мы внимательно слушаем зеленых санкцюнов ...
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tZE inform
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Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
@n_biletska
· 12 ч
Огидно, що Литва заборонила у себе Кіркорова за гастролі в Криму ще у січні, ми ж тільки червні спромоглися включити його в чорний список і тут же обісратися. У мене риторичне питання, чому у Литви є принципова позиція щодо українського Криму, а в України - ні?
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.
Это про политику дзень-дЗеленского.