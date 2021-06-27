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Киркоров (63) Министерство культуры и информационной политики (755) СБУ (19470)

Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым

Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение Службы безопасности Украины.

 Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минкультуры в воскресенье.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Высказывался в поддержку аннексии Крыма и оправдывал агрессию РФ: в СБУ объяснили, почему Киркорова признали опасным

"Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – ИФ), так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, "министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

"При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - резюмируют в ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Киркорову запретили въезд в Украину
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Топ комментарии
+91
І чому ми не в НАТО?
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27.06.2021 16:42
+80
Скорей это такое извинение Зели перед своим старым кацапским другом. Плевать на Украину и украинцев с их каким-то чувством собственного достоинства, тут Филя лично на Зелю обиделся, за то, что его в Украину пускать перестали. И плевать, что Филя ***** расхваливает и крымнаш поддержал. Для нашего ублюдочного скомороха личные отношения, даже с врагами, гораздо важнее страны президентом которой он является.
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27.06.2021 16:52
+66
Несмешной цирк отжигает. Этот кацапский фрик не просто посещал оккупированный Крым, он еще и жопу плешивому карлику публично вылизывал и https://youtu.be/aR3mTVAvNRA?t=70 крымнаш поддерживал .
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27.06.2021 16:45
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Страница 3 из 3
А напрасно, главный террорист.
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27.06.2021 18:45 Ответить
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 7975
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27.06.2021 18:46 Ответить
Слишком много гнид на всех уровнях власти...
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27.06.2021 18:46 Ответить
ОДНА ВЕЛИКА Зе ГНИДА
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27.06.2021 18:47 Ответить
Свято на вулиці совкодрочерів ...
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27.06.2021 18:48 Ответить
какой ЕС, какая НАТО? это все в прошлом, при Порохе было, а сейчас в таежный союз. украинцы, это уже решено.
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27.06.2021 18:52 Ответить
Не бажаючи голосувати за баригу, вибрали президентом ватного українофоба, який вдає з себе патріота. Тому-то всі ці татарови кіркорови, вагнерівці, ... - суцільний треш.
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27.06.2021 18:52 Ответить
Во первых, у нас нет сбу, а во вторых для Вовчика закон уже не писан, он сам закон, рпз он вякн×л, к ермаку 0 вопросов, это закон, и ему все сходит с рук, правда, здпсь на ветке, все порохоботы угрожсют, сидя на жопе, посадить шлему, ждем...
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27.06.2021 18:54 Ответить
Тоді і )(уйлу можна приїздити до України. Чи ні?
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27.06.2021 18:55 Ответить
Що ви хочете в Пилипа..Він таке саме *****# як і наш президент...Тільки наш ЗЕ*****, а той просто ....
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27.06.2021 18:58 Ответить
Вот паскуды!
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27.06.2021 19:01 Ответить
А це тому, що революції зеленками та смітєвими баками не завершують. Революції потрібно завершувати ешофотами та стінками. А в нас це лайно на цій грішній землі вже 1000 років як мінімум. Люди які ж ви примітивні. Матриця. Ментальна інвалідність.
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27.06.2021 19:19 Ответить
Ура. Слава Украине. Слава великому Украинскому Нариду. Слава сбу. Слава Презеденту Украины. Короче, Слава Всей Ху..не. Прости меня Господи - И Тебе Шалом.
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27.06.2021 19:20 Ответить
Опять понять и простить?!
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27.06.2021 19:38 Ответить
вони абарзєлі
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27.06.2021 19:39 Ответить
И сколько тон зелени занесли другу Зеленского ? Сдача суверенитета и идентичности происходит мелкими крупицами. баста, кирковров и весь остальтной зброд имперцев из-за поребрика
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27.06.2021 19:40 Ответить
чьо лять? хто і кому, на твою думку, мав заносити? малоросів обрали - малоросами і живіть!
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27.06.2021 23:42 Ответить
три отборных ватникаМінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 9542
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27.06.2021 19:44 Ответить
ЗЕ-команда в черговий раз ЗАБРЕХАЛАСЬ та ОБІ...СЬ , А ЛОХТОРАТ все ХАВАЄ, йому "какая разніца "
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27.06.2021 19:46 Ответить
В отличии от Зе-команды, в Литве Киркорову https://censor.net/ru/n3242746 за оправдание оккупации Крыма. Но Зевеличайшему все равно не понятно "почему мы не в НАТО?".
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28.06.2021 00:41 Ответить
Значит этому подонку в Украине закон не писан? Зелю геть!!!
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27.06.2021 20:07 Ответить
ЗЕЛЯ ПРЕДАТЕЛЬ !!!
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27.06.2021 20:15 Ответить
А можна було б не пускати до України гнилого Кіркорова без пояснень. Років із 20
Йой, здається скоро щось буде... Таке враження що влада вважає себе безсмертною і провокує навмисне
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27.06.2021 20:38 Ответить
На кой он здесь надо.
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27.06.2021 20:57 Ответить
Криворогульський сором...
Я взагалі ніколи не розумів, як можна слухати цю пошлятину...
А зараз... На#уя тут потрібні ці фєдєрастові залапані, засмальцовані звьозди???
Лише тому, що їх більше ніде не знають та знати не бажають???
******* це, зеленоплісняве...
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27.06.2021 21:02 Ответить
з цим поцЗедентом
лізе в Україну усякий непотріб
Хай їде у Конча-Заспу та там з поцЗедентом відсмоктують "на-бруденшафт"
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27.06.2021 21:03 Ответить
Простая по-звоночная порешалка в стране, обиженной, что её в Европу не пускают...
СБУ сообщает, что незаконно посещавший Крым киркоров не имеет права въезжать в Украину , но имеет право в Украину въезжать , как незаконно посещавший Крым , что вполне законно согласно присланного вместо отзванного письма , присланного ранее , а после отозванного СБУ, которое не въезжает и не выехжает: что законно, что незаконно, пока сосед по подъезду не объяснит что то, что незаконно для законников - законно для беспредельшиков .
Ну, а если серьёзно - выяснилось, что киркоров тоже умеет играть хером на рояле и в честь 30 летия они с зелей будут делать порноактрисе двойное проникновение.
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27.06.2021 21:10 Ответить
Нічо нічо... Малороси сходили на концерт тої басти, сходять і на концерт цього чучела, якщо воно в Україну приїде
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27.06.2021 21:16 Ответить
Помните "найвэлычнишого" - "Какая разница на какой улице, Геббельса или Сталина жить, если улица освещена?" Так и здесь,-"Какая разница Украина или Малороссия? Я и сам малорос, и шо?"
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27.06.2021 21:16 Ответить
Ждем очередей конченых дебилов на концерты кацапской дылды.Срут на могилы павших Воинов.
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27.06.2021 21:18 Ответить
Может быстрее от ковида передохнут после кацапских песен
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27.06.2021 22:50 Ответить
Надо ему такой прием , устроить , если он приедет , что бы это Говно навсегда в Украину дорогу забыло
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27.06.2021 21:21 Ответить
Хорошо бы взять его в плен и обменять на наших.
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27.06.2021 21:31 Ответить
Его надо расфасовать по пакетам и закопать в разных районах Киева.
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28.06.2021 00:02 Ответить
Надеюсь, что если этот хрен явиться в Украину, то его забросают тухлыми помидорами.
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27.06.2021 21:29 Ответить
это зрада или нет? не понятно...
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27.06.2021 21:49 Ответить
кончене міністерство малоросійської культури
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27.06.2021 22:02 Ответить
Киркоров теперь насеет тут разумного доброго вечного ....
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27.06.2021 23:17 Ответить
Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
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27.06.2021 22:02 Ответить
Ось він рівень і масштаб державницького підходу.
Просто квінтесенція державницької думки..
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 1558
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27.06.2021 22:31 Ответить
Це зелепукін зробив для свого сексуального партнера
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27.06.2021 22:42 Ответить
ЗЕлёная кремлёвская крыса ведёт спланированную целенаправленую политику на возврат Украины к кацапское болото.. а хохло малоросский скот радостно повизгивает.. Чувствую что рихвирендум за дружбы с мышебратьями уже не за горами
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27.06.2021 23:26 Ответить
Филя показал "филькину грамоту", и его немедля пустили в Украину. Только, спрашивается, на хрена этот совок здесь нужен. Такому же совку Зеленскому?
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28.06.2021 00:30 Ответить
КОЗЛИ ГАНЬБА
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28.06.2021 06:07 Ответить
Ну а шо ви хотіли від квартального припіздєнта? Перетворив країну в шапіто…ще й рот свій хрипатий відкриває з питанням про НАТО….забудьте поки при владі такі ушльопки
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28.06.2021 06:35 Ответить
https://www.facebook.com/george.tikhonski?comment_id=Y29tbWVudDo0MDQyNDY2NjE1Nzg5MTUwXzQwNDI4MzExNjU3NTI2OTU%3D&__cft__[0]=AZU2WpOZVGF4BBjzCW5Pv20Q8DoIY5DRQSymveiWjtPAafpqobQskMhZ6TcHrsb1RbjajGAFBmwpQv67o2eA6T4oBOJ1r5s7mosKnSGlCnGhzTNr_giSnrbEgs_xUIg9eUE&__tn__=R]-R George Tikhonski - sane

Клоун (этим поступком) чистосердечно признался в том, что было и так очевидно и понятно с первых секунд.
Но радоваться нечему, и причина этому одна - ОН НЕ ОШИБАЛСЯ! Это не сдуру он ублажил ****** Филю и рускамирско-малороское стадо свинособак. Это свинособачий "народ" поставил во главе страны предателя-чужака ЗЕлупу, который никогда не скрывал своей враждебности и брезгливости к Украине и даже публично и неоднократно бравировал этим.
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28.06.2021 08:19 Ответить
Впервые сюда зашел. Почитал коменты и появился только один вопрос: Вы нормальные? Вы у врачей не наблюдаетесь?
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28.06.2021 08:41 Ответить
Это же цензор, привыкай.
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28.06.2021 09:32 Ответить
Я думав шо гірше за мацкаля вже не може бути нічого, в ні-помилився, по тепер бачу шо гірше може бути хіба що зелена мразота !!!
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28.06.2021 08:52 Ответить
в зелен-ого жи да є тільки один плюс в порівнянні з поперднім жи дом порошком: зелен-ий прямо, відкрито і не приховуючи БРЕШЕ, МАНІПУЛЮЄ І РОЗВАЛЮЄ УКРАЇНУ!!!
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28.06.2021 09:12 Ответить
Кіркоров - така цінність . щоби про нього говорити
Його уже Пугачова - опустила/відпустила
Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 6258
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28.06.2021 09:28 Ответить
Если бы Киркоров оставался в этом списке, пришлось бы запретить к показу фильмы Квартала, где тот принимал участие, тут дважды два сложить и всё понятно.
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28.06.2021 09:32 Ответить
За решением по Киркорову стоит не только дружба с Зеленским, но и денежный интерес последнего 27 июня, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/06/%d0%b7%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d1%88%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d0%be-%d0%ba%d0%b8%d1%80%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d1%83-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82-%d0%bd%d0%b5-%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c.html#comments Комментарии: 3

И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.

Мінкульт після листа СБУ дозволив в'їзд до країни Кіркорову, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 467

Да, и если вы вдруг подумали, что возвращение Киркорову права на въезд в Украину и изъятие из списка «угроз нацбезопасности» связано исключительно с дружбой Владимира Зебердымухамедовича и Фили - скорее всего, вы ошибаетесь.
Такое мнение https://www.facebook.com/dubinskyi высказал сегодня в Фейсбуке парламентарий Александр Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/06/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0.html Официально: по просьбе СБУ Киркорова убрали из черного списка. Версия причины: он - друг Зеленского
«Дело в том, что статус «лица, угрожающего нацбезопасности», означает также и запрет на демонстрацию Киркорова в сценках «Вечернего Квартала» и фильмах, продюсированных студией Квартал-95.
Так что угроза - угрозой, а денежек с авторских прав жаль)))», - пояснил Дубинский.
В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80.html Липецкая фабрика Зеленского: как «Квартал 95» зарабатывает в России в обход санкций
Ранее сегодня он опубликовал по данному скандалу еще такой комментарий:
«Оперативное исключение Киркорова из списка угроз нацбезопасности - личная заслуга Владимира Зебердымухамедовича, который, очевидно, позвонил Баканову «за этого черта», и его в ручном режиме мгновенно исключили из списка.
И в этом весь Зеленский, который плюет на процедуры и законы, и решает любые вопросы в ручном режиме, поднимая телефонную трубку.
Правда, звонит не за тарифы, пенсии, медицину и образование, а за всякий мусор, начиная от Киркорова с Тищенко, и заканчивая многочисленными подозреваемыми в убийствах.
Видимо, потому что только с ними чувствует себя комфортно и наравне.
А разве может на ровню Его президентского Величества распространяться какой-то там закон?)»
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28.06.2021 10:19 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Подстилка Коломойского Ткаченко, даже после предупреждения СБУ, дал разрешение на въезд в Украину Киркорова. сумма сделки не разглашается. Есть один вопрос - Почему нарушивший санкции СНБО минисрт до сих пор на свободе? Мы внимательно слушаем зеленых санкцюнов ...

https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


Васи́лий Миха́йлович Вакуле́нко (Баста) рассказал на тусовке что "добро на въезд сверху" обошлось ему в "тридцать тонн зелени". Вова, или Ткаченко давал добро?
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28.06.2021 10:25 Ответить
Наталя

@n_biletska

· 12 ч

Огидно, що Литва заборонила у себе Кіркорова за гастролі в Криму ще у січні, ми ж тільки червні спромоглися включити його в чорний список і тут же обісратися. У мене риторичне питання, чому у Литви є принципова позиція щодо українського Криму, а в України - ні?
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28.06.2021 10:41 Ответить
Влада скурвилась... головне, щоб ми з вами залишились ДОСТОЙНИМИ !!! Ігноруємо все це кремлівське ЛАЙНО !!! Слава Україні !!! Героям Слава !!!
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28.06.2021 10:42 Ответить
Всі країни партнери до сих пір в шоці,як у країні яка воює з росією можна було вибрати президентом малороса.Причому що одного такого ледь позбудися через революцію і кров.Він дбає лише виключно про свої інтереси та інтереси своїх партнерів.Україна йому як "Великий Театр",місце де можна поживитись.
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28.06.2021 10:53 Ответить
Это школа Соломона Пляра,
Школа бальных танцев, вам говорят.
Две шаги налево, две шаги направо,
Шаг вперед и два назад.

Это про политику дзень-дЗеленского.
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28.06.2021 14:15 Ответить
Что??Младший лейтенант БАКАНОВ засцал перед каким то недоделанным , полуграмотным Киркоровым??
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28.06.2021 14:21 Ответить
Да все просто: если Филю держать в этом списке, то на территории Украины придется запрещать прокат всех проектов, в которых он снимался. не переживайте, тут only buisiness
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28.06.2021 16:08 Ответить
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