Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым

Министерство культуры и информационной политики Украины исключило российского исполнителя Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих национальной безопасности Украины в ответ на соответствующее обращение Службы безопасности Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует пресс-служба Минкультуры в воскресенье.

"Согласно новому письмо Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо относительно включения Филиппа Киркорова в предварительный перечень лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

Так, отмечается, что, на основании обращения Службы безопасности Украины от 25 июня 2021 года № 5/1/1-7000, Минкультуры признает свой указ от 22 июня 2021 года № 446 "Об обновлении Перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, на основании обращения Службы безопасности Украины и его обнародовании на официальном веб-сайте" утратившим силу.

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"Оба указа, как о включении (Киркорова в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины – ИФ), так и отмене включения, выданы на основании соответствующих писем СБУ. Они согласно ст. 15 закона "О кинематографии" предусматривают безусловность действий МКИП о включении или исключении граждан иностранных государств из перечня лиц, представляющих угрозу национальной безопасности", - подчеркивают в ведомстве.

Там добавляют, что включая или исключая тех или иных лиц из перечня, "министерство осуществляет только административное техническое действие относительно обнародования в определенный законодательством способ решения компетентных органов (в данном случае СБУ) по квалифицированию действий иностранных граждан, которые приводят к их включению в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности".

"При этом, как причины включения, так и причины исключения лиц из списка СБУ в своих письмах к Минкультуры не указывает", - резюмируют в ведомстве.

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