Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции, Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил Министерству аграрной политики, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев", - отметил Шмыгаль.

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Он также добавил, что правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.