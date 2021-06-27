Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции, Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.
Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил Министерству аграрной политики, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев", - отметил Шмыгаль.
Он также добавил, что правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.
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тока не спит Ермак...(носвость не такая шоп продолжить стих)
мама, роди меня обратно.....
де деревья, слуговня? - та хер с теми миллионами - 100 де?
а таких лохов как у нас - поискать еще нужно....
просрать все и очень быстро? - ето к нам..
ярош занят..... все чистит кулемет и шо та мне подсказывает в самый нужный момент етот зеркально начищеный кулемет откажет.....
стрелять будут чищеные в меру.... слава богу они есть.
ничего при нем не будет
с любыми пересадками - Львов и автобусами -т ока без Киева - вы там подурили ...
вот что выбрали 73% убогих мечтателей