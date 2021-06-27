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земля (1822) Шмыгаль Денис (2591)

Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль

Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Министерству юстиции, Министерству аграрной политики и продовольствия и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, чтобы люди на местах понимали все преимущества земельной реформы.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Уже на следующей неделе в Украине заработает рынок земли. С 1 июля украинцы смогут реализовать свое законное право и самостоятельно распоряжаться земельными участками. В связи с этим на этой неделе поручил Министерству аграрной политики, Министерству юстиции и Государственной налоговой службе выдать разъяснения относительно запуска рынка земли, работы нотариусов и максимально способствовать в решении вопросов, которые могут возникнуть у украинцев", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После 1 июля средняя стоимость гектара земли будет колебаться в пределах 50 тыс. грн, - министр Лещенко

Он также добавил, что правительство внесло изменения в порядок ведения Государственного реестра прав на недвижимое имущество, которые позволят обеспечить корректную процедуру продажи и правильное оформление всех сведений в реестре.
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Топ комментарии
+4
Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
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27.06.2021 17:41
+4
Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
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27.06.2021 17:45
+3
https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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27.06.2021 18:13
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Предлагаю чувакам из зекоманды распродать землю крыма заочно всем желающим, тем самым пополним бюджет
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27.06.2021 17:41 Ответить
ну ага, щас мужики прогонят русню со словами - А ось тут цибульку посадимо, коло Зели))
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27.06.2021 17:43 Ответить
ну крым когдато деокупируют. А сейчас по бросовым ценам я бы купил с десяток соток возле моря например за штуку баксов. И шоб это было официально задокументировано и после деокупации это было МАЙО. Деньги в бюджет так сказать. Это как землю на Луне продавал мужик. И главное покупали
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27.06.2021 17:47 Ответить
Тихо в ОП-е
тока не спит Ермак...(носвость не такая шоп продолжить стих)
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27.06.2021 17:42 Ответить
Минюст и Минагрополитики выдадут разъяснения для украинцев относительно запуска рынка земли, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2825
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27.06.2021 17:45 Ответить
в мире только большие или обледенённые в кооперативы хозяйства - дают товарные позиции по продовольствию - это статистика
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27.06.2021 17:47 Ответить
А кто-то разве говорил, что олигархи, скупив у лохов паи по дешёвке, начнут там что-то выращивать? Они просто будут ждать повышения цены, чтобы выгодно продать. В лучшем случае те же лохи там на них и батрачить будут.
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28.06.2021 10:18 Ответить
а шо базы НАТО у нас то же землю покупать будут - или?
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27.06.2021 17:45 Ответить
оттрускавеченые бровистки для тупых украинцев выдадут разьяснения?
мама, роди меня обратно.....
де деревья, слуговня? - та хер с теми миллионами - 100 де?
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27.06.2021 17:46 Ответить
Посмотрим моей семьи земли украли уверен что это органы импотентной недовласти и.к. защищают преступников - акты и ничего другого
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27.06.2021 17:47 Ответить
вам, самим не стыдно, Украинцы?
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27.06.2021 17:48 Ответить
а мы еще на беларусов киваем - типа лохи они...
а таких лохов как у нас - поискать еще нужно....
просрать все и очень быстро? - ето к нам..
ярош занят..... все чистит кулемет и шо та мне подсказывает в самый нужный момент етот зеркально начищеный кулемет откажет.....
стрелять будут чищеные в меру.... слава богу они есть.
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27.06.2021 17:57 Ответить
Є і будуть і дуже скоро. І жоден 🤡 цього разу до паРаші не втече
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27.06.2021 20:16 Ответить
он вам врал тогда, врет сейчас и врать будет всегда...
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27.06.2021 20:27 Ответить
Українці терплячий народ і коліївщину ще ніхто не відміняв
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27.06.2021 20:33 Ответить
как привели скота к власти так и уберите...
ничего при нем не будет
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27.06.2021 20:56 Ответить
Поменяется власть , в суде обьяснять будете и возмещать убытки.
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27.06.2021 18:01 Ответить
никакого желания нет ехать в зеленую Украину, aлеж могили звуть, то треба...
с любыми пересадками - Львов и автобусами -т ока без Киева - вы там подурили ...
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27.06.2021 18:08 Ответить
https://censor.net/ru/user/466188 всё.... продадут всю страну, ничего не останется, даже у нас в Казахстане бизнес собирается покупать у вас землю чтоб китайцем перепродать позже, походу заканчивается такая страна как Украина, у нас даже совместным тоо нельзя даже Сдавать з4млю в аренду, а у вас распродажу открывают, у власти предатели вашего народа https://censor.net/ru/comments/locate/3268429/0192144f-5e46-73e1-af5e-3d4c4589a734
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27.06.2021 18:13 Ответить
Какие преимущества? Это воровство достояния украинского народа, а не реформа. У этих инвалидов делать реформы ещё в носу не кругл0.
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27.06.2021 19:27 Ответить
пару дней назад слуги распинались, как и по каким серьезным вопросам будут проходить ни одна тварь не обьяснила, почему не было рефендума по обороту земли. потому заявляю, что для этих ...идарасов, земля Украины не серьезный и даже не второстепенный вопрос а так себе. сравнимо с носками, трусами, тапочками и селедкой на базаре.

вот что выбрали 73% убогих мечтателей
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27.06.2021 19:48 Ответить
це вже повинно було відбутись місяці зо три назад, якщо не пів року.
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27.06.2021 19:56 Ответить
Где земля для каждого украинца?
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28.06.2021 00:40 Ответить
 
 