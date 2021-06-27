У россиян, купивших украинскую землю в обход закона, будут ее конфисковывать, - Минагрополитики
Законодательство предусматривает защиту от попыток приобрести украинскую землю представителями страны-агрессора и террористических организаций и право конфисковать ее в случае выявления таких случаев.
Об этом в программе "Неофициальный разговор" на телеканала "Дом" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В законе есть ограничители - есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий.
Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель, подчеркнул он.
"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории, - украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль - откуда деньги. Это нужно будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - сообщил замминистра.
Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предусматриваются, но открытые реестры помогут отслеживать такие факты не только правоохранителям, но и самым украинцам.
"Это предусматривается. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться", - сообщил замминистра.
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Да, Германия у них тут превыше всего, и нужно по учится у них.
У нас какой год уж война, а толпы уставших на конвертики ходят к ублюдкам поддерживающих аннексию Крыма, и президент не отстаёт, передаёт секретную информацию другу президента страны агрессора .
на дворе 92й год... 29 лет коту под хвост
Тоді зрозуміло, жидобільшовики уже відбирали і потім між ''бідними'' ділили і убили терором і колективізацією 30 мільйонів своїх же громадян!
після сцяння про оман, після сцяння про вагнерівців, після концертів басти, після сцяння про кіркорова, про боротьбу з зростанням цін на пальне, яке продовжує дорожчати, після "чемпіонівпоборотьбіз..." до проваленої вакцинації, після мільйонних закупівель повз тендерні процедури...
зеленське сцяння затопило країну, але зеленські совки та малороси у захваті.
Ржу як кінь.
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Ідея то правильно реалізація боюсь буде у Зе стандартна.
О как, значит иностранцы всё-таки могут покупать землю при чём вполне законно.