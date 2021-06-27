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земля (1822) Минагрополитики (411) Высоцкий Тарас (36)

У россиян, купивших украинскую землю в обход закона, будут ее конфисковывать, - Минагрополитики

Законодательство предусматривает защиту от попыток приобрести украинскую землю представителями страны-агрессора и террористических организаций и право конфисковать ее в случае выявления таких случаев.

Об этом в программе "Неофициальный разговор" на телеканала "Дом" заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В законе есть ограничители - есть запрет на покупку земель со стороны агрессора и террористических организаций. Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий.

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Законом о рынке земли запрещена продажа земли иностранцам, но граждане России могут попытаться обойти ограничения, скупая землю через подставных украинцев. Для этого перед оформлением сделки будут тщательно проверяться источники средств, которыми расплачивается покупатель, подчеркнул он.

"Если будет момент обхода, то есть договорились с какими-то украинцами, живущими на нашей территории, - украинский паспорт, но деньги оттуда. Здесь первым моментом будет контроль - откуда деньги. Это нужно будет все легализовать. Нельзя покупать за наличные. А если оплатили все официально, все налоги заплатили и потом факт связи будет найден, то государство имеет право конфисковать эти земли", - сообщил замминистра.

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Высоцкий отметил, что попытки незаконного приобретения земли предусматриваются, но открытые реестры помогут отслеживать такие факты не только правоохранителям, но и самым украинцам.

"Это предусматривается. Мы будем следить. Кроме того, весь реестр будет открыт. То есть все люди смогут заходить и видеть, кто и сколько покупает. Это такой фактор, когда и граждане нам смогут помочь. Если кто-то увидел, что где-то нарушения, что-то не так, можно сразу обратиться", - сообщил замминистра.
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Топ комментарии
+16
кто будет конфисковать? Опять надежда на порохоботов чтоли?
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27.06.2021 17:50
+9
Ниче, - закон про "двойное гражданство" им поможет...
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27.06.2021 18:01
+7
Не смешите, зе своим (путинским) друзьям не откажет.
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27.06.2021 17:58
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кто будет конфисковать? Опять надежда на порохоботов чтоли?
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27.06.2021 17:50 Ответить
🎹это сделает писюнист !
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27.06.2021 18:02 Ответить
Єврейських росіян конфіскація не стосується.
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27.06.2021 18:39 Ответить
И расстреливать
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27.06.2021 17:50 Ответить
только хотел написать))) лександр - фашистам то жене пяди Украинской земли ))
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27.06.2021 17:53 Ответить
Я знаю на сегодня только одних фашистов, и они за перебриком )))
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27.06.2021 18:21 Ответить
это так - кто бы спорил - а шло сейчас немцы стали другими? - Deutschland vor allem)))
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27.06.2021 18:29 Ответить
У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 5126У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 3745
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27.06.2021 18:36 Ответить
А почему вы считаете что Украине кто то что то должен, это ошибочное мнение.
Да, Германия у них тут превыше всего, и нужно по учится у них.
У нас какой год уж война, а толпы уставших на конвертики ходят к ублюдкам поддерживающих аннексию Крыма, и президент не отстаёт, передаёт секретную информацию другу президента страны агрессора .
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27.06.2021 19:03 Ответить
Если это не зелины друзья…
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27.06.2021 17:51 Ответить
зєлєні дружбани з паспортами ізраїля землю куплять.І кацапи з паспортами ізраїля теж.
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27.06.2021 18:05 Ответить
А якщо не в обхід закону?
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27.06.2021 17:52 Ответить
я таки понимаю - шо люгику у нас не учат в школе - но как бы ...)))
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27.06.2021 17:53 Ответить
Аби що ляпнуть? Чи можеш щось більш розумне написати.
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27.06.2021 18:51 Ответить
Якась гнила в тебе нвчінка, вова.
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27.06.2021 18:30 Ответить
Сиди в дупі, глист винторогий.
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27.06.2021 18:53 Ответить
Не смешите, зе своим (путинским) друзьям не откажет.
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27.06.2021 17:58 Ответить
В обход закона? а кто вообще разрешает иностранцам продавать украинскую землю? странно как то власть продаёт иностранцам землю и рядом с землёй водиться дешёвая украинская рабсила, это только украинская еврейская община может так умно придумать
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27.06.2021 18:00 Ответить
Ниче, - закон про "двойное гражданство" им поможет...
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27.06.2021 18:01 Ответить
Так они ее будут на манкрутов зебилов с украинскими паспортами оформлять...как вы ее конфискуете?? Очередной пустой треп от зелкного стада...
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27.06.2021 18:03 Ответить
Час фіктивних шлюбів і відкатів за отримання громадянства?
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27.06.2021 18:03 Ответить
Створюється прецендент...Може забиратись власність,і поки що земля і поки що у росіян..."Слуги" настільки тупі,що пішли по комуняцькому шляху,шляху експропріяціі еккспропріяторів і не розуміють,що цей шлях неминуче приведе до них самих...
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27.06.2021 18:03 Ответить
"слуга народа" = "вкп(б)"
на дворе 92й год... 29 лет коту под хвост
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27.06.2021 18:05 Ответить
Зеленский спросил у кандидатов в канцлеры Германии почему, У россиян, купивших украинскую землю в обход закона, будут ее конфисковывать.. ?
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27.06.2021 18:05 Ответить
купивших украинскую землю в обход закона/ Какой ешё закон. Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд , Шмыгаль. Да за такие деньги кодлан не то что землю- бенину матерь чёрту продаст.
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27.06.2021 18:07 Ответить
враньё
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27.06.2021 18:09 Ответить
чєсслово!
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27.06.2021 18:28 Ответить
А если купил землю а потом сменил гражданство?
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27.06.2021 18:33 Ответить
Як що Медвечук придбає землю для свого )(уйла,то ні які суди (тим більш ******* українські) ні чого не зроблють.
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27.06.2021 18:52 Ответить
Це той ''Дом'' що Мендель ним рулить!?
Тоді зрозуміло, жидобільшовики уже відбирали і потім між ''бідними'' ділили і убили терором і колективізацією 30 мільйонів своїх же громадян!
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27.06.2021 19:10 Ответить
чергове сцяння яким змиває країну. ніхто нічого не конфісковуватиме.

після сцяння про оман, після сцяння про вагнерівців, після концертів басти, після сцяння про кіркорова, про боротьбу з зростанням цін на пальне, яке продовжує дорожчати, після "чемпіонівпоборотьбіз..." до проваленої вакцинації, після мільйонних закупівель повз тендерні процедури...
зеленське сцяння затопило країну, але зеленські совки та малороси у захваті.
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27.06.2021 19:22 Ответить
нет рынку земли! Это антиконституционный и преступный закон !
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27.06.2021 19:31 Ответить
Всіх хто землю продає,в цю ж землю і закопати!(додаток до закону про продаж землі) Пропоную винести на всенародний референдум
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27.06.2021 19:59 Ответить
Эти басни Минагрополиики по приказу шмаркли народу рассказывает.
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27.06.2021 19:31 Ответить
Дуже слушна думка...треба будь що продати росіянину і наступної миті, поки він не отямився, конфіскувати...
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27.06.2021 19:40 Ответить
а что вы, черти за землю крыма рассказиваете, если землю материковой Уккраины скоро выкупят хрен знает кто по вашему незаконному решению
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27.06.2021 19:53 Ответить
а еще предлагаю. если хоть один га материковой земли попадет в руки иностранца, моню с семьей и теми кто их родил расстрелять на майдане.
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27.06.2021 19:55 Ответить
И прецедент есть . В СССР детишкам на уроках истории рассказывали что семью царскую Романовых расстреляли хорошо и правильно.
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27.06.2021 23:11 Ответить
"...Если же они как-то попытаются обойти закон, оформлять сделки через украинцев - мы будем это отслеживать. Государство, СБУ и Госгеокадастр. И в случае фиксации такого факта есть возможность просто забирать эту землю", - сказал Высоцкий..."

Ржу як кінь.
http://www.radikal.ru У росіян, які купили українську землю в обхід закону, будуть її конфісковувати, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 8170
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27.06.2021 20:01 Ответить
та нет проблем - россиянин берет британское гражданство или Мальты(за бабки) и скуповывает всю землю.
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27.06.2021 20:53 Ответить
а массово скуповывать землю как раз только российские олигархи и смогут.
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27.06.2021 20:54 Ответить
а квартир коли росіян позбавляти почнете?
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27.06.2021 21:02 Ответить
росіяни та донбасівці, а також наші місцеві олігархи скупляють нерухомість в Україні, піднімають захмарно ціни і здають Українцям... які від безнадії кидають все і тікають за кордон...
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27.06.2021 21:04 Ответить
А по какому закону она вообще куплена,если в стране мораторий на продажу.?Конфисковать надо у всех.Замки у воды конфисковать,либо снести.
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27.06.2021 21:18 Ответить
В какой еще стране Европы можно купить за копейки чернозем? Вы посмотрите цены на землю в Европе и те копейки, за которые планируется "распродажа" украинской земли... Арабы, Египет, Израиль и многие другие уже в очередь выстроились за земелькой ... недаром наш "сцарь" стебался с "дурных хохлов",и аж 15 млн.дол набил на роялэ, высмеивая украинцев и Украину... и он был прав...какой народ - такой и "сцарь"..
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27.06.2021 21:42 Ответить
Так само як є із російськими зірками що під санкціями? Наприклад як із Кіркоровим?

Ідея то правильно реалізація боюсь буде у Зе стандартна.
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27.06.2021 22:21 Ответить
Зелохи, где референдумы по выжным вопросам, который Гундосый обещал?
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28.06.2021 00:38 Ответить
У россиян, купивших украинскую землю в обход закона...

О как, значит иностранцы всё-таки могут покупать землю при чём вполне законно.
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28.06.2021 06:17 Ответить
 
 