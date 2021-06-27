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взрыв (6503) Чехия (1658) Бабиш (36)

К взрывам в Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии Бабиш

К взрывам в Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.

Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.

Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

Также читайте: Премьер Чехии Бабиш о словах пророссийского президента Земана о новой версии взрывов в Врбетице: Не могу объяснить, почему он настаивает на этом

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бабиш не исключает, что Чехия потребует от РФ компенсацию за ущерб от взрыва в Врбетице
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Топ комментарии
+13
у меня один неудобный вопрос к странам членам НАТО.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
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27.06.2021 18:27
+10
Русофобию затевают? Ой как нехорошо, может всё-таки поговорить с Путиным, устроить саммит😁😁😁😁
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27.06.2021 18:24
+7
потрібно спитати в Верещук та того хлопця із Сухумі, вони два роки шукають сліди на підірваних складах
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27.06.2021 18:09
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потрібно спитати в Верещук та того хлопця із Сухумі, вони два роки шукають сліди на підірваних складах
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27.06.2021 18:09 Ответить
взрыв? - кацапы.
тут не нужно быть пинкертоном.
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27.06.2021 18:17 Ответить
Русофобию затевают? Ой как нехорошо, может всё-таки поговорить с Путиным, устроить саммит😁😁😁😁
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27.06.2021 18:24 Ответить
у меня один неудобный вопрос к странам членам НАТО.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
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27.06.2021 18:27 Ответить
ядерный удар?
а так если танками то вроде все хорошо?
пошепчитесь там в нате и дайте нам знать засылать вам придурка или смысла нет....
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27.06.2021 18:56 Ответить
_Знаешь, путлер их уже проверил на вшывость в 2010 годе нападением на Польшу. И обнаружел запущенный педикульоз!
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27.06.2021 19:03 Ответить
_Хорошо. Действительно такому враждебному уроду писать не стоит. Только по импалу, разве что.
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27.06.2021 19:16 Ответить
так это шо получаеться - клоун нам всем (всей стране) - врал безбожно - вот же гад какой))
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27.06.2021 18:34 Ответить
а вы повелися.....
сам себе имя придумай
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27.06.2021 19:21 Ответить
виии это меня с зебилами не путайте
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27.06.2021 19:29 Ответить
нет конечно - слишком много вас читал...
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27.06.2021 19:34 Ответить
Так это просто терроризм
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27.06.2021 18:39 Ответить
все сильно озабоченный. удачи вам, хорошего настроения и здоровья.
забыли суки танки в Праге? кто забывают свою историю обречен ее повторить
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27.06.2021 18:54 Ответить
Там пролітав український винищувач, підтверджує диспечер Італії - Берлузконте
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27.06.2021 19:04 Ответить
Мабуть таки Україні доведеться ставати наддержавою...інакше - з'їдять.
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27.06.2021 19:06 Ответить
Закликаєш вислати усю вату в Росію?
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27.06.2021 19:49 Ответить
З ватою буде те ж саме, що й з савєцкім народом. Зник безслідно і ніхто не шукає.
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27.06.2021 20:17 Ответить
нужен пастор!
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27.06.2021 19:18 Ответить
кормите давайте как надо, бо если завтра кацапня попрет - наш вонючий буденовец со своей ермачней - первый сдрыснет,, а родину они будут защищать...
первый в воздух?
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27.06.2021 20:13 Ответить
 
 