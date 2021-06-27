К взрывам в Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии Бабиш

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News.

По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.

"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.

Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.

Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.

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Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

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