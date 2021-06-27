К взрывам в Врбетице причастна Россия, другие версии не рассматриваются, - премьер Чехии Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш убежден в том, что к взрывам боеприпасов на складах в Врбетице причастны спецслужбы Российской Федерации. Других версий власти Чехии не рассматривают.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил Андрей Бабиш в эфире CNN Prima News.
По его словам, правительство страны убеждено, что к взрывам в Врбетице причастны именно российские спецслужбы. И те, кто ищет другие причины трагедии, поступает плохо.
"Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо", - говорит премьер-министр Чехии.
Он также отметил, что намерен обсудить с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник.
Такое заявление Бабиша стало ответом на интервью президента Чехии Милоша Земана тому же телеканалу. В нем Земан заявил, что считает нужным рассматривать разные версии событий во Врбетице.
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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тут не нужно быть пинкертоном.
шо именно вы посчитаете за нападение на вас? - обстрелы я так понимаю вы схаваете - де та граница, когда уже начнет действовать 5я статья ?
а так если танками то вроде все хорошо?
пошепчитесь там в нате и дайте нам знать засылать вам придурка или смысла нет....
сам себе имя придумай
забыли суки танки в Праге? кто забывают свою историю обречен ее повторить
первый в воздух?