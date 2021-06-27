РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12923 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 350 5
обстрел (25782) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин ранен в результате обстрела наших позиций возле Старогнатовки, - штаб ООС

Украинский воин ранен в результате обстрела наших позиций возле Старогнатовки, - штаб ООС

В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС. 

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Вблизи Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тем временем от создателей сериала "Почему вы нас не берете в NATO"

Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым
показать весь комментарий
27.06.2021 18:17 Ответить
А кто ему выдал украинскую визу ?
показать весь комментарий
27.06.2021 18:20 Ответить
В предыдущих сериях сериала "Почему вы нас не берете в NATO". Что там Байден ЗеДебилу предьявлял? Коррупция и судебная система? Продажность СБУ?

Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая.

По данным издания, осенью 2018, после выпуска из уже переименованного оккупантами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Владислав появляется в Одессе, устроившись на работу в одно из самых посещаемых и любимых одесситами и гостями города мест: "Дельфинарий НЕМО".

При этом он, не скрываясь, активно посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, активно постил свои фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота, ФСБ.Источник: https://censor.net/ru/n3273732
показать весь комментарий
27.06.2021 18:22 Ответить
Швидкого одужання нашому захиснику.
показать весь комментарий
27.06.2021 18:59 Ответить
Скорішого одужання і швидкого відновлення нашому воїну-захиснику!
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.Українського воїна поранено унаслідок обстрілу наших позицій біля Старогнатівки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2787
показать весь комментарий
27.06.2021 19:33 Ответить
 
 