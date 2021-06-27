Украинский воин ранен в результате обстрела наших позиций возле Старогнатовки, - штаб ООС

В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.

Вблизи Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.

На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток 9 раз нарушил перемирие: один воин погиб, - пресс-центр штаба ООС