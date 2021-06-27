Украинский воин ранен в результате обстрела наших позиций возле Старогнатовки, - штаб ООС
В течение текущих суток, 27 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "Вблизи поселка Шумы враг открыл огонь из минометов 120-го и 82-го калибров.
Вблизи Старогнатовки российские оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. В результате вражеского огня один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - удовлетворительное.
На Приазовье, неподалеку Водяного, противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
На севере Луганщины зафиксировано пролет вражеского БПЛА (типа "Орлан-10") с пересечением линии разграничения. БПЛА противника был своевременно подавлен средствами РЭБ.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ через установленный координационный механизм".
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Минкульт после письма СБУ разрешил въезд в страну Киркорову, посещавшему оккупированный Крым
Малиновский суд Одессы оправдал предателя воинской присяги на верность народу Украины Владислава Баглая.
По данным издания, осенью 2018, после выпуска из уже переименованного оккупантами Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова Владислав появляется в Одессе, устроившись на работу в одно из самых посещаемых и любимых одесситами и гостями города мест: "Дельфинарий НЕМО".
При этом он, не скрываясь, активно посещал оккупированный Крым, выезжал за границу, активно постил свои фотографии с друзьями из специальных подразделений разведки Черноморского флота, ФСБ.Источник: https://censor.net/ru/n3273732
Смерті і важких поранень російським найманцям та їхнім посібникам.
Воїн, пам'ятай - вбити російську мразь твій обов'язок, чим більше ти вб'єш російських тварюк, тим меншими будуть втрати ВСУ.