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Помощь при рождении ребенка поднимут до 50 тыс. грн и будут индексировать ежегодно, - Лазебная

Помощь при рождении ребенка поднимут до 50 тыс. грн и будут индексировать ежегодно, - Лазебная

В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий увеличение помощи при рождении ребенка с нынешних более 41 тысячи гривен до 50 тысяч.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. Хотя бы немножечко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тысячу гривен, немножечко больше. Она не индексируется, не пересматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека", - сказала она.

"Поэтому мы приняли такое решение, что, первое, она уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное - частями. Но индексируется ежегодно", - сказала Лазебная.

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По ее словам, если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться с января 2022 года.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальная сумма делится по 860 гривен на следующие 36 месяцев, до 3-летнего возраста.

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Топ комментарии
+16
рай для цыган приближается
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27.06.2021 18:36
+9
Ну нарешті чавели заживуть!
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27.06.2021 18:36
+9
На квеличение зарплат ссудьям - забрали 600млн. из фонда для параолимпийцев.
А теперь внимание, вопрос: у кого из "ненужных" министерств заберут пару миллиардов?
Ставлю на Минобороны!
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27.06.2021 18:47
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Правила форума Совет форумчан
эта совковая отрыжка должна быть заменена налоговым вычетом
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27.06.2021 18:33 Ответить
рай для цыган приближается
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27.06.2021 18:36 Ответить
Согласен.
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27.06.2021 18:37 Ответить
у меня одна под окнами 4 недели!!!!!! гуляла вдубель пьяная дурнувая по реалию...с выводком кобелей 18 тыс за рождение представляю как та гхм на букху Б гулять будет на 50 кусков....ребенку даже 1 гривны не досталось муж на работе пашет пытался жону ловить по огородам по двору дома да где там у нас же этот буллинг насилие в семье преследуется.. выучила ****** и шантажирует мужа..мужа не пойму отбери детя и уйди от такой... далее цензура... бедные дети и бедная и дурная страна.. бабки нельзя давать мамашам за износ амортизации их полового придатка...гроши должно в банке Ощшад банк или каком ином государственном открываться счет на имя ребенка под огромные проценты и все путь лежит я бы ДЕТЯМ ПЛАТИЛ БАБКИ ЕНА МОМЕНТ РОЖДЕНИЯ ПОТОМ В 6 ЛЕТ ДОЖИЛ РЕБЕНОК ДИВОЙ ЗДОРОВЫЙ УХРОЖЕННЫЙ ДОКЛАЛИ ЕМУ ЕЩЕ 50 ТЫС ПОТОМ В 13 ЛЕТ ПОКЛАЛИ 100 ТЫС. И К 18 ЛЕТИЮ 100 ТЫСЯЧ..И ПОТОМ РЕБЕНОК ЖДЕТИ ТРАТИТЬ НА СЕБЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИИ В ВУЗЕ, ТЕХНИКУМЕ... И ТАКИМ ДЕТЯМ Я БЫ ЕЩЕ НАКОПИТЕЛЬНУЮ ИППОТЕКУ В ВАЛЮТЕ ЛОЖИЛ В СТОИМОСТИ 1 КОМНАТНОЙ КВРАТИРКИ ДО 35 КВ. МЕТРОВ ВТОРИЧНОМ ФОНДЕ ЦЕНОВОЙ ДИАПОЗОН..все расходы под контролем государства налоговой и так далее...понимаю наивен но кажется что так надо делать и да верификация в какой семье ребенок...родился если у семьи 3-5 квартир дома ездят на курорты и не раз за границу автопарк дачки и ООО заводики фирмочки и вклады в банках с 5-6 нулями нефиг руки протягивать...
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27.06.2021 18:53 Ответить
тут и так уже по городу идёшь, что по индии ...
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27.06.2021 18:39 Ответить
Вы правы. Посмотрите мой комментарий чуть ниже.
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27.06.2021 18:56 Ответить
Допомогу при народженні дитини піднімуть до 50 тис. грн та індексуватимуть щорічно, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1058
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27.06.2021 19:03 Ответить
Ну нарешті чавели заживуть!
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27.06.2021 18:36 Ответить
Полагаю, что помощь по рождению ребенка надо давать только если оба родителя имеют хотя бы неподное среднее образование. А может и полное среднее. Официальное основание в том, чтобы заинтересовать молодежь быть просвещенными. Кроме того... вы меня понимаете...
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27.06.2021 18:50 Ответить
Я Вас понимаю. Думаю, стажа родителей по 15 лет было бы достаточно.
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27.06.2021 19:32 Ответить
Внуку 1,5 месяца)))
Рассказывать, чего стОит выбить помощь при рождении ребенка .........поубивала бы
Страна в смартфоне? Страна в дерьме!!!
Все остальные "обещалки" для зебобиков!
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27.06.2021 18:39 Ответить
за ребенка несут отственность родители, а не государство.
не в состоянии воспитать ребенка - пользуйтесь контрацептивами
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27.06.2021 18:44 Ответить
Нормальна країна зацікавлена в тому, щоб її населення молодшало, а не старіло.
А з порадою про контрацептиви, це запоребрик. І для світу спокійніше.
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27.06.2021 18:50 Ответить
это не так делается. государство не покупает у населения рождаемость.
как раз ваша логика чисто комуняцкая, а ее адепты, как известно, за поребриком и обретается.
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27.06.2021 18:52 Ответить
чушь какая-то. Тем более при коммуняках не было помощи при рождении ребенка.
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27.06.2021 19:01 Ответить
Правда?
Франції всі майбутні мами отримують одноразову допомогу, яка їм нараховується на сьомому місяці вагітності, воно складає 923,07 євро на дитину. Якщо майбутня мама чекає народження двох і більше малюків, відповідно вона отримає таку допомогу на кожну дитину, для цього необхідно надати відповідну медичну довідку."
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27.06.2021 19:14 Ответить
"Так, дітям в Німеччині, як і в Польщі, кожен місяць виплачують кошти, незалежно від доходів батьків. Перша і друга дитина в сім'ї отримує по 204 євро, третя - 210 євро, кожна наступна - 235. Діти отримують кошти до повноліття, проте, якщо вони навчаються, то до 25 років."
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27.06.2021 19:15 Ответить
Думаю, це все даремно. Там явні проблеми з головою.
Бісер перед ...
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27.06.2021 19:37 Ответить
Я не для нього, для наших легковірних громадян, які 7 років радісно ведуться на всякий інформаційний мотлох.
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27.06.2021 19:48 Ответить
все хорошо если бы не с бюджета
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27.06.2021 22:35 Ответить
А звідки? Два роки тому, бюджету це не заважало.
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27.06.2021 22:48 Ответить
два роки тому i президент був
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27.06.2021 22:51 Ответить
судячи по ніку - ви жінка, якщо дивитися на культуру написаного - ви тупа тварина, якій потрібно заборонити розмножуватися....
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27.06.2021 18:45 Ответить
якщо дивитися на культуру написаного - ви тупа тварина,(с)
Нулевочка, тебя не спросили о моей культуре
Побеспокойся о своей
Хотя, а зачем это тебе? Это слово и ты? Рядом?
Оксюморон
Почитай, ты ж не знаешь
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27.06.2021 20:19 Ответить
И хороший совет - не лайкай сам себя. Смешно
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27.06.2021 20:21 Ответить
що ти вживаєш???
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28.06.2021 18:58 Ответить
Стесняюсь спросить... А пенсионерам - индексация будет, или только после рождения ими ребёнка?
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27.06.2021 18:40 Ответить
Будут. Оркам из Дыры проиндексируют, остальным Голоборотько четвертый сезон покажут.
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27.06.2021 18:43 Ответить
имдб было бы в шорохе. 10 из 10. особенно серия с подыханием от передоза...
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27.06.2021 18:45 Ответить
Переведи!
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27.06.2021 18:53 Ответить
имдб по вашему называется кинопоиск. достаточно перевода?
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27.06.2021 18:55 Ответить
Ваня, завязывай с наркотой.
У тебя и так с мозгами дефицит. ))))
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27.06.2021 19:27 Ответить
бот
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27.06.2021 19:39 Ответить
А! Ну это многое объясняет!😎
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27.06.2021 19:43 Ответить
IMDb - это переводится, как кинопоиск?
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27.06.2021 20:48 Ответить
для рашкованцев)
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27.06.2021 20:53 Ответить
Видимо, у таких⤴️даунов это что-то означает...?
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27.06.2021 21:06 Ответить
А зачем?
пенсионеры в большинстве строили танчики, так пусть и кушают "суповые наборчики"
не, ну нету у бюджета денег на то шоп бабушки на лавочках были со смарт-девайсами. перетерпля*
никто не хочет шоп(кроме политиков) бабушке ставало лучше и лучше, а гроб был с дуба и инкрустирован янтарем
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27.06.2021 18:49 Ответить
извини, в совке напр. колхозникам "пенсия" была = 6 бутылок водки, ну так вот, щас поболее... бутылок то
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27.06.2021 18:51 Ответить
Это типа шутка юмора? Ха-ха! У тебя есть пенсионеры?
Мой дед всю жизнь с 18-ти работал строителем. Под снегом и дождём.
Строил не танчики, а жильё.
Получил максимальную пензию, которая превратилась сейчас в милостыню.
Ты мне предлагаешь ему про бутылки рассказать?! Какие в ж&пу смартфоны, когда жрать нечего?
Считай, я оценил твой сарказм.
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27.06.2021 19:10 Ответить
чего мне шутки то?
у мну деда выслали совки с бабой,. но после того как деда забрали при наступлении орды обратно. типо кулачок, а чо - разграбить все - желающие... да вроде и местные нашлись то. у солдата то, ""распределили" по пролетарски
немцы бабке говорили - отступайте вместе с Вермахтом, ибо херово будет - не поверила = Сибирь земля наша, хорошо шо не Параша. че мы спорим то?
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27.06.2021 19:38 Ответить
*забрали в т.н. советскую "армию"
и да, чет он ничего про войну не говорил. даже и под сто грамм не помню шоб шото сказал.
че там - просто один из тыщи случаев - комбат посылает совков на позиции немецких военнослужащих - раз, два, тут уже тысячи нету, а не мямление - "так мы тут щас по яру обойдем и захватим точку" = не положено.
так и "воевали"
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27.06.2021 19:42 Ответить
Ну так пусть і сєйчас покупаєт кільку в томатє і носіт кєди по 10 лєт. Хватіт пєнсіі.
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27.06.2021 20:47 Ответить
Мой дед голосовал за Чорновола. Платил с пенсии по 100грн. волонтерам.
Ненавидит совок и дебилов.
Так может, тебе самому лучше в кедах походить? Заодно, и зелёнки попить?
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27.06.2021 20:56 Ответить
Наверное надо больше доить тех немногих кто остался в стране и платит налоги. ***** в три шкуры пока вообще никого моложе 60 лет не останется в этом прекрасном социальном государстве.
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27.06.2021 19:17 Ответить
А шо такоє, хочєшь на бабушку крєдит на новую машіну аформіть?
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27.06.2021 20:48 Ответить
А потом передадут в фонд оманского асфальта Зеленского?
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27.06.2021 18:41 Ответить
На квеличение зарплат ссудьям - забрали 600млн. из фонда для параолимпийцев.
А теперь внимание, вопрос: у кого из "ненужных" министерств заберут пару миллиардов?
Ставлю на Минобороны!
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27.06.2021 18:47 Ответить
Вава, за "дивним збігом обставин", в той же день підписав закон "про меценатство", пільги для меценатів і пов'язав це з паралімпійцями. Цікаво, що за пільки, і під кого "бородатого" написаний цей закон?
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27.06.2021 18:57 Ответить
Рождаемость надо стимулировать создавая нормальные условия для граждан, а не раздавая налоги одних на подачки другим. Ввп второй год снижается, а значит трудоспособное население в очередной раз лоснет тунца, пока зеленый *********** изображает доброго царя
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27.06.2021 19:09 Ответить
Нет никаких государственных денег, есть деньги налогоплательщиков! (с) Маргарет Тэтчер.
Теперь я еще больше буду тратить своих налогов на содержание детей цыган.
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27.06.2021 19:09 Ответить
да их не платит. все умные люди давно на минималке, пусть ахметов платит налоги
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27.06.2021 19:40 Ответить
90 тысяч родилось за 4 месяца. 260 будет за год. И 700 тысяч умрет. Геноцид????
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27.06.2021 19:29 Ответить
Очень жаль что в нашей стране нельзя с родителей потребовать справку что родители не олигофрены, не алкаши и не наркоманы...ибо в врачи начнут тупо доить нормальных людей и устраивать запись на 2 месяца вперед...
так же нельзя отказать цыганам=унтерменьш не поймут евротолерасты
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27.06.2021 19:51 Ответить
Теперь будет на что забулдыгам вести праздную жизнь.
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27.06.2021 19:53 Ответить
Вангую тисячі маленьких Зеленських.
Допомогу при народженні дитини піднімуть до 50 тис. грн та індексуватимуть щорічно, - Лазебна - Цензор.НЕТ 1505
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27.06.2021 20:44 Ответить
Ніде у просторі і часі проблему народжуваності і дитячої безпритульності не вирішували так ефективно і чітко, як у Німеччині часів III Райху.
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27.06.2021 21:31 Ответить
Лазебная а что с индексацией пенсий в июле тем кто вышел на пенсию в 2018 и в 2019 или как бреханула в начале месяца и проехали Как говорят п@@деть это Вам не мешки ворочать
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28.06.2021 00:10 Ответить
От маргиналам, пьяницам и цыганве радость какая привалила!
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28.06.2021 11:55 Ответить
 
 