Помощь при рождении ребенка поднимут до 50 тыс. грн и будут индексировать ежегодно, - Лазебная
В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий увеличение помощи при рождении ребенка с нынешних более 41 тысячи гривен до 50 тысяч.
Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. Хотя бы немножечко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тысячу гривен, немножечко больше. Она не индексируется, не пересматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека", - сказала она.
"Поэтому мы приняли такое решение, что, первое, она уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное - частями. Но индексируется ежегодно", - сказала Лазебная.
По ее словам, если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться с января 2022 года.
Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальная сумма делится по 860 гривен на следующие 36 месяцев, до 3-летнего возраста.
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Рассказывать, чего стОит выбить помощь при рождении ребенка .........поубивала бы
Страна в смартфоне? Страна в дерьме!!!
Все остальные "обещалки" для зебобиков!
не в состоянии воспитать ребенка - пользуйтесь контрацептивами
А з порадою про контрацептиви, це запоребрик. І для світу спокійніше.
как раз ваша логика чисто комуняцкая, а ее адепты, как известно, за поребриком и обретается.
"У Франції всі майбутні мами отримують одноразову допомогу, яка їм нараховується на сьомому місяці вагітності, воно складає 923,07 євро на дитину. Якщо майбутня мама чекає народження двох і більше малюків, відповідно вона отримає таку допомогу на кожну дитину, для цього необхідно надати відповідну медичну довідку."
Бісер перед ...
Нулевочка, тебя не спросили о моей культуре
Побеспокойся о своей
Хотя, а зачем это тебе? Это слово и ты? Рядом?
Оксюморон
Почитай, ты ж не знаешь
У тебя и так с мозгами дефицит. ))))
пенсионеры в большинстве строили танчики, так пусть и кушают "суповые наборчики"
не, ну нету у бюджета денег на то шоп бабушки на лавочках были со смарт-девайсами. перетерпля*
никто не хочет шоп(кроме политиков) бабушке ставало лучше и лучше, а гроб был с дуба и инкрустирован янтарем
Мой дед всю жизнь с 18-ти работал строителем. Под снегом и дождём.
Строил не танчики, а жильё.
Получил максимальную пензию, которая превратилась сейчас в милостыню.
Ты мне предлагаешь ему про бутылки рассказать?! Какие в ж&пу смартфоны, когда жрать нечего?
Считай, я оценил твой сарказм.
у мну деда выслали совки с бабой,. но после того как деда забрали при наступлении орды обратно. типо кулачок, а чо - разграбить все - желающие... да вроде и местные нашлись то. у солдата то, ""распределили" по пролетарски
немцы бабке говорили - отступайте вместе с Вермахтом, ибо херово будет - не поверила = Сибирь земля наша, хорошо шо не Параша. че мы спорим то?
и да, чет он ничего про войну не говорил. даже и под сто грамм не помню шоб шото сказал.
че там - просто один из тыщи случаев - комбат посылает совков на позиции немецких военнослужащих - раз, два, тут уже тысячи нету, а не мямление - "так мы тут щас по яру обойдем и захватим точку" = не положено.
так и "воевали"
Ненавидит совок и дебилов.
Так может, тебе самому лучше в кедах походить? Заодно, и зелёнки попить?
А теперь внимание, вопрос: у кого из "ненужных" министерств заберут пару миллиардов?
Ставлю на Минобороны!
Теперь я еще больше буду тратить своих налогов на содержание детей цыган.
так же нельзя отказать цыганам=унтерменьш не поймут евротолерасты