Помощь при рождении ребенка поднимут до 50 тыс. грн и будут индексировать ежегодно, - Лазебная

В Верховную Раду подан законопроект, предусматривающий увеличение помощи при рождении ребенка с нынешних более 41 тысячи гривен до 50 тысяч.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная сообщила в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мы внесли законопроект перед 1 июня. Несправедливость возмущает. Хотя бы немножечко надо помогать людям. Еще в 2014-м или в 2015 году зафиксировали помощь при рождении ребенка в 41 тысячу гривен, немножечко больше. Она не индексируется, не пересматривается. Она тоже обесценивается. Все в стране надо индексировать. Потому что это доход человека", - сказала она.

"Поэтому мы приняли такое решение, что, первое, она уже должна быть 50 тысяч гривен при рождении ребенка. 25% выдается сразу, а все остальное - частями. Но индексируется ежегодно", - сказала Лазебная.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Диджитализация, которую мы заслужили": в роддомах нет бэби-боксов, а чтобы получить вместо них 5 тыс. грн, нужно собрать массу справок и ждать почти 1,5 месяца

По ее словам, если парламент примет этот закон, увеличенная помощь будет выплачиваться с января 2022 года.

Сейчас помощь при рождении ребенка составляет 41 280 гривен: сначала выплачивается единовременно 10 320 гривен, а остальная сумма делится по 860 гривен на следующие 36 месяцев, до 3-летнего возраста.