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"ПриватБанк" заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств

В "ПриватБанке" заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке банка.

В сообщении отмечается: "Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой.

Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Приносим извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем!".

В то же время, некоторые клиенты банка в комментариях на страничке банка в Фейсбуке заявляют, что списанные средства им так и не вернулись.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сбой в работе "ПриватБанка": с карт некоторых клиентов повторно списывались средства

ПриватБанк заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств 01
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Топ комментарии
+8
Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
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27.06.2021 19:03
+4
и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
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27.06.2021 18:51
+3
Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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27.06.2021 18:48
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Яким був Приват шахраєм ще при Бібіпкі в 90-х, таким і залишився.
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27.06.2021 18:48 Ответить
В 90-х він був Бібіпки. Там крали купюри з пачок.
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28.06.2021 11:40 Ответить
и это после того как банки подписались под снятием денег со счетов за долги ? кто же там деньги держать будет ? только упоротые лохи
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27.06.2021 18:51 Ответить
По поводу работы приватбанка. Ранее с карточки начал кто-то списывать деньги, за два раза списали около 6 тысяч гривен, позвонили в службу безопасности банка, те заблокировали карточку и просили на следующий день прийти в банк написать заяву. На следующий день оформили документально несанкционированое списание средств и обещали вернуть, если они не ушли за границу - 50 на 50, что всё удасться. Через месяца 4 удалось, всё вернули. Респект им.
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27.06.2021 18:53 Ответить
Кандидаты в канцлеры Германии ответили на вопросы Зеленского о членстве Украины в ЕС и НАТО: "ПриватБанк" заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств
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27.06.2021 18:54 Ответить
https://mobile.twitter.com/sardaukary
https://mobile.twitter.com/sardaukary
https://mobile.twitter.com/sardaukary я ж казав https://mobile.twitter.com/sardaukary @sardaukary

Приват рейдернули.
Зараз йдуть масові скорочення, об'єднання філій і розпродаж.
Працівники от петицію запустили: https://petition.president.gov.ua/petition/117952
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27.06.2021 18:57 Ответить
Філії позакривались, відділень хрін знайдеш. А невдовзі картку міняти... Банк вмирає, треба міняти, тільки на що?
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27.06.2021 19:42 Ответить
Эту "петицию" запустил некто Наконечный - прямой подчиненый Максима Шевченко - тот самый - глава фейкового профсоюза сотрудн Привата ,который через суд пытался заблокировать конкурс на нового главу ППБ
Короче - это Бенина шестерка за немножко денежек запустила петицию
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28.06.2021 06:42 Ответить
Цікаво, а іфаркти, серцеві напади у вкладників банку після такої новини були... ? Я наприклад маю не дуже міцне серце і скажи, що всі твої заощадження - зникли... мабудь на 9й день - пиріжки їли...
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27.06.2021 18:58 Ответить
Жизнь - боль.
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27.06.2021 19:50 Ответить
хранить все свои сбережения в одном месте - это же верх безумства.
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27.06.2021 22:24 Ответить
Сколько штрафов и пени должен заплатить банку клиент при просрочке платежа хотя бы на 1 час? Или погашении кредита ранее положенного? А в этой ситуации Приват должен возместить клиентам средства плюс штраф , плюс пеню, плюс моральный ущерб и т.д.
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27.06.2021 19:03 Ответить
и скоринг у привата так себе, и кредитные истории устаревшие. да и вообще, сейчас успешные компании обслуживаются исключительно в банках с 100% ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ (ИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА)
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27.06.2021 21:30 Ответить
это какие же ?
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27.06.2021 22:27 Ответить
Всегда говорил, что пользоваться услугами этого банка могут только полные лохи.
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27.06.2021 19:07 Ответить
Банк как банк.
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27.06.2021 19:53 Ответить
Мені повернули тільки втіхаря, хоа обіцяли проінформувати. Замітив коли сьогодні пішов до магазину їжу купляти. Після розрахунку бачу, що шось знято меньше ніж на касовому чеку з каси. Потім зрозумів шо якраз менше на ту суму шо вчора зп***ив ПБ
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27.06.2021 19:16 Ответить
Всегда есть непростой выбор - взять криворукого програмера на пару с рукож"пым тестером за небольшие деньги или все же потратиться на специалистов и не иметь проблем на задницу. Но судя по косякам в работе Приват выбрал первый вариант.
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27.06.2021 20:03 Ответить
надо же джуниорам где-то тренироваться
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27.06.2021 20:26 Ответить
Ну вот тебя криворукого и взяли за еду кодить
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27.06.2021 23:26 Ответить
Обиделся за рукож"пого, задело за живое?
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28.06.2021 00:21 Ответить
Вот поэтому я свои основные збережения храню в стеклянной банке в земле.
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27.06.2021 22:25 Ответить
А можно поподробнее, с координатами и привязкой к местности и ориентирами?
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27.06.2021 23:08 Ответить
Не говорите ему, это развод! Мне напишите в личку ))))
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28.06.2021 10:50 Ответить
Банк грабитель
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28.06.2021 00:52 Ответить
не истери
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28.06.2021 06:43 Ответить
 
 