"ПриватБанк" заявляет о полном восстановлении стабильной работы и возврате ошибочно снятых средств

В "ПриватБанке" заявили, что полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке банка.

В сообщении отмечается: "Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой.

Мы приложим все усилия, чтобы больше не случалось таких ситуаций. Приносим извинения за временные неудобства, спасибо за чрезвычайное терпение и поддержку всем!".

В то же время, некоторые клиенты банка в комментариях на страничке банка в Фейсбуке заявляют, что списанные средства им так и не вернулись.

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