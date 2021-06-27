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Киркоров (63) СБУ (19470)

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия "судебных прецедентов", - СБУ

Киркорова исключили из списка лиц, угрожающих нацбезопасности, из-за наличия

СБУ рекомендовала исключить российского певца Филиппа Киркорова из перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, из-за наличия судебных прецедентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в комментарии пресс-службы СБУ для "УП"

"В связи с разъяснением Министерства культуры и информационной политики Украины (МКИП) от 24 июня 2021, в котором отмечается наличие судебных прецедентов по указанным вопросам, Служба безопасности Украины требует дополнительной обработки данному вопросу", - отмечается в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее Минкультуры 27 июня сообщило, что исключает Филиппа Киркорова из списка лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины, по обращению СБУ.

Служба безопасности направила в министерство письмо с просьбой отозвать предыдущее письмо о включении Киркорова в перечень лиц, грозит национальной безопасности Украины.
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Топ комментарии
+77
"сослуживец" зебила по детскому садику обосрался...
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27.06.2021 19:04
+59
А как давно в Украине появилось прецедентное право??? И почему оно так избирательно дейсивует в пользу ушлепков из паРаши типа фили??
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27.06.2021 19:09
+45
Это Баканов из 95 квартала распорядился?
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27.06.2021 19:04
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"Дебіли,***...!" Це була цитата пєчальної лошаді лаврова.
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28.06.2021 14:11 Ответить
Кіркоров відомий плагіатор. Крав музичні композиції з усього світу - нічого власного не створив за все життя. Впевнений що є всі підстави перевірити покидька на предмет плагіату в українських авторів. А далі вже судові позови і довічна заборона покидьку перетинати кордон України... А той мудак що дав йому звання "народного" України просто зобовязаний публічно покаятись...
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28.06.2021 14:34 Ответить
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